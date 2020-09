Xbox Game Pass: le novità di settembre 2020, c'è anche Halo 3 ODST

Dopo una lunga fase di Beta testing, il servizio cloud gaming xCloud è ufficialmente arrivato in Italia, con oltre 150 giochi pronti per essere fruiti in streaming da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate senza alcun costo aggiuntivo. Ciò significa che, d'ora in avanti, in questa rubrica troverete anche la dicitura Android accanto ai titoli di tutti i nuovi giochi compatibili che vengono inseriti in catalogo. Sono ben cinque le aggiunte della seconda metà di settembre, tra le quali ne figurano ben quattro in grado di poter essere giocate sugli smartphone, oltre che sulle piattaforme classiche PC e Xbox One.



Prima di scoprirle tutte, in ogni caso, ci teniamo a fare altre due comunicazioni di servizio. Innanzitutto, il 17 settembre Xbox Game Pass per PC uscirà dalla fase Beta, di conseguenza il costo della sottoscrizione si adeguerà a quello della sua controparte console, assestandosi a 9,99 euro mensili. L'abbonamento, in ogni caso, continuerà a far parte anche di Xbox Game Pass Ultimate, proposto come sempre a 12,99 euro. Inoltre, segnaliamo che il prossimo 30 settembre lasceranno il catalogo i seguenti giochi: Bad North (Xbox One e PC), DiRT Rally 2.0 (Xbox One e PC), Dishonored 2 (Xbox One e PC), Panzer Dragoon Orta (Xbox One), Westerado: Double Barreled (Xbox One) e Yooka-Laylee (Xbox One).

Company of Heroes 2 Complete Collection (PC) - 17 settembre

Xbox Game Pass per PC si prepara ad accogliere uno degli strategici in tempo reale di maggior successo di tutti i tempi, per giunta nella sua versione Complete Collection. Company of Heroes 2 è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e si avvale di meccaniche uniche, come il sistema TrueSight, che emula la visuale delle unità, e il sistema di copertura, che incoraggia il corretto piazzamento delle singole unità.

Il titolo di Relic vi mette continuamente dinanzi a delle scelte che possono influenzare il corso dell'intera guerra. La versione in arrivo in Xbox Game Pass include ben cinque eserciti da utilizzare nelle modalità multigiocatore e in due distinte campagne single player.

Destiny 2: I Rinnegati e Ombre dal Profondo (Android e Xbox One) - 22 settembre

Per preparare al meglio tutti i guardiani all'arrivo di Oltre la Luce, la nuova espansione di Destiny 2 che promette di cambiare radicalmente l'universo di gioco, Bungie e Microsoft offrono a tutti gli abbonati ad Xbox Games Pass gli ultimi due, corposi contenuti scaricabili: I Rinnegati (2018) e Ombre dal Profondo (2019).

L'esperienza base di Destiny 2 è free-to-play, di conseguenza le due espansioni potranno essere scaricate e affrontate da tutti gli abbonati. Ognuna di esse offre delle linee narrative aggiuntive, tantissimi nuovi incarichi come Imprese e Assalti, contenuti per il Crogiolo (la componente PvP), due Raid e un quantitativo spropositato di equipaggiamenti e armi da sbloccare. I Rinnegati ha anche avuto il pregio di introdurre Azzardo per la prima volta, modalità PvEvP che continua (e continuerà) ad essere supportata. Il nostro consiglio è quello di formare una squadra, magari coinvolgendo i vostri amici più stretti, in modo da arrivare preparatissimi al 10 novembre, giorno in cui uscirà l'espansione Oltre la Luce, anch'essa disponibile in Xbox Game Pass fin dal lancio.

Halo 3 ODST (Android e PC) - 22 settembre

Piano piano tutti i pezzi stanno andando al loro posto: dopo Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary e Halo 3, The Master Chief Collection per PC dà il benvenuto pure ad Halo 3: ODST, spin-off della saga pubblicato nel 2009 che vi catapulta nei panni di un Orbital Drop Shock Trooper nella città di New Mombasa assediata dalla truppe Covenant.

Trattandosi di un soldato semplice, il protagonista non possiede la forza bruta di uno Spartan e nemmeno i suoi sovrascudi, per cui Halo 3: ODST v'invoglia ad agire con cautela utilizzando tattiche di tipo stealth. Il titolo include anche la modalità Firefight, con tanto di matchmaking online, server dedicati e nuove partite personalizzate. Per l'occasione, la modalità debutta con un aggiornamento gratuito anche su Xbox One, dove non era mai stata pubblicata prima d'ora.

Night in the Woods (Android, Xbox One e PC) - 24 settembre

Night in the Woods, sviluppato da Infinite Fall, è un gioco d'avventura basato sulla storia e sull'esplorazione, ambientato in un mondo lussureggiante e colorato popolato da dozzine di personaggi da incontrare. Il protagonista è Mae Borowski, un giovane gatto che abbandona gli studi e torna nella sua casa di Possum Springs, un'ex cittadina mineraria oramai in rovina, per riprendere la sua vita senza senso e riunirsi ai vecchi amici che aveva lasciato.

Le cose, però, sono cambiate: gli amici sono cresciuti e non sono più gli stessi, le foglie cadono e fa sempre più freddo e, soprattutto, accadono strane cose quando cala l'oscurità... Quella di Night in the Woods è un'esperienza intima, una storia di crescita personale che mentre racconta di Mae e della realtà in cui vive assume anche i connotati di un affresco generazionale. Le meccaniche ludiche (si può solo saltare e interagire con gli NPC) vengono quindi messe al servizio della storia, acquisendo un peso specifico non indifferente. Leggete la nostra recensione di Night in the Woods.

Warhammer Vermintide 2 (Android e Xbox One) - 24 settembre

Quello di Warhammer: Vermintide 2 rappresenta un ritorno a tutti gli effetti, dal momento che il gioco di Fatshark venne lanciato direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, dove vi rimase per un lungo periodo a cavallo tra il 2018 e 2019.

Fedele al suo predecessore, Warhammer: Vermintide 2 è un cruento gioco cooperativo in prima persona basato su brutali combattimenti corpo a corpo ambientato nell'apocalittica Fine dei Tempi del mondo devastato dalla guerra di Warhammer Fantasy Battles. Rispetto al predecessore include una fazione nemica tutta nuova, oltre a cinque eroi giocabili (ognuno con un sistema di bottino specifico), quindici carriere ed altrettanti alberi di talenti. Completano il quadro oltre cinquanta tipologie di armi differenti, il sistema delle Imprese Eroiche e una serie di abilità carriera di tipo attivo e passivo. Ne saprete di più leggendo la recensione di Warhammer: Vermintide 2.