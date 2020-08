Xbox Game Pass: i nuovi giochi di agosto e settembre

La nuova infornata di giochi per Xbox Game Pass è una di quelle che non si dimenticano facilmente. Per salutare la fine dell'estate, la casa di Redmond ha selezionato la bellezza di 13 nuovi titoli, alcuni già disponibili e altri in arrivo nelle prossime settimane, in grado di appagare i palati di tutte le tipologie di videogiocatori. Come ormai accade da un bel po' di mesi, anche a questo giro ad affiancare i prodotti di catalogo - tra i quali spicca Resident Evil 7 - ci sono giochi al debutto e novità targate Xbox Game Studios, ossia Microsoft Flight Simulator, Battletoads, il primo episodio di Tell Me Why e Wasteland 3. Prima di andare alla scoperta di tutti i nuovi giochi, ci teniamo tuttavia ad avvisarvi che il 31 agosto verranno rimossi dal catalogo Creature in the Well (Console & PC), Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut (Console), Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Console), Metro: Last Light Redux (Console) e The Jackbox Party Pack 3 (Console). Il primo settembre dovremo dire addio ad NBA 2K20 (console) mentre il 7 settembre ci lascerà Red Dead Redemption 2 (console).



Microsoft Flight Simulator (PC) - Già disponibile

È Microsoft Flight Simulator il fiore all'occhiello della selezione di fine estate. Il gioco di Asobo Studio è la vera e propria realizzazione di un sogno per tutti gli appassionati delle simulazioni, merito di un sistema di controllo ben calibrato e una cura per i dettagli invidiabile in grado garantire migliaia e migliaia di ore di volo.

Se cercate un'esperienza inquadrata e facilmente accessibile Microsoft Flight Simulator potrebbe non essere (ancora) il prodotto che state cercando, ma un volo di prova in Xbox Game Pass non potete negarglielo. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.



Spiritfarer (Xbox One e PC) - Già disponibile

Dopo Jotun e Sundered, i talentuosi ragazzi di Thunder Lotus Games tornano alla carica con un terzo gioco indipendente di ottima fattura, Spiritfarer. Trattasi di un gestionale che parla della morte, della sua ineluttabilità e del processo di accettazione della stessa, e di come quest'ultimo possa esaltare la vita.

In Spiritfarer siete chiamati a trascorrere giornate spensierate e compiere azioni gioiose, promuovendo interazioni d'affetto e e la formazione di nuovi legami. Il tutto è impreziosito da meccaniche da Metroidvania, che potete approfondire leggendo la nostra recensione di Spiritfarer.



Battletoads (Xbox One e PC) - Già disponibile

Le rane da combattimento Rash, Zitz e Pimple sono tornate a 26 anni di distanza dall'ultima volta in Battletoads, un colorato e riuscito picchiaduro a scorrimento sviluppato dallo studio britannico Dlala.

I rischi derivanti dal riportare in auge un brand che ha avuto fortuna durante gli anni '90 erano molteplici, ma possiamo affermare che Battletoads rappresenta la sorpresa che nessuno si sarebbe aspettato. Dlala Studios è riuscita ad infondere una nuova anima al franchise, realizzando un chiassoso ed esilarante cartone animato giocabile, piacevole sia per gli occhi sia per i polpastrelli. Scoprite cosa ha da dire Marco Mottura nella recensione di Batteltoads.



Crossing Souls (PC) - 20 agosto

Nella California del 1986 un gruppo di amici vive l'estate della vita dopo la scoperta di una pietra rosa nei boschi della propria, pacifica cittadina. La loro curiosità scatenerà un'escalation di eventi che porterà al coinvolgimento del governo e dell'esercito, fino alla scoperta di una misteriosa cospirazione.

Crossing Souls si configura come un gioco d'azione e avventura con elementi GDR realizzato con un coloratissimo stile pixellato ispirato ai videogiochi anni '80. Potete controllare uno dei cinque personaggi a disposizione - Chris, Matt, Charlie, Big Joe e Kevin - ciascuno caratterizzato da un'abilità speciale e uno stile di combattimento unico da sfruttare nelle battaglie in tempo reale.



Darksiders: Genesis (PC) - già disponibile

Darksiders: Genesis è uno spin-off action RPG della nota saga dedicata ai Cavalieri dell'Apocalisse, ambientato prima dei fatti narrati nel capostipite della serie targata THQ Nordic.

Sono due i personaggi giocabili: Guerra - già protagonista del primo capitolo - e l'inedito Conflitto, ognuno dotato di caratteristiche di combattimento uniche: il primo utilizza la sua grossa spada, mentre il secondo si fa largo a pistole spianate. Durante l'avventura, che li vede alle prese con Lucifero, l'enigmatico e infido Re dei demoni che complotta per alterare l'Equilibrio, è possibile passare istantaneamente dall'uno all'altro. Non manca all'appello una modalità cooperativa per due giocatori. Leggete la nostra recensione di Darksiders Genesis per saperne di più.



Don't Starve: Giant Edition (Xbox One e PC)

Don't Starve: Giant Edition è un avvincente gioco di sopravvivenza ricco di scienza e magia che vi mette nei panni di Wilson, un intrepido scienziato che è stato intrappolato da un demone in un misterioso mondo completamente deserto. Wilson dovrà imparare a sfruttare l'ambiente circostante e gli abitanti di quel mondo desolato per fare ritorno a casa.

Don't Starve: Giant Edition, oltre all'originale Don't Starve, include anche l'espansione Il regno dei giganti la quale aggiunge nuovi personaggi, nuove stagioni, nuove creature e nuovi biomi nonché sfide inedite.



New Super Lucky's Tale (Xbox One e PC) - già disponibile

New Super Lucky's Tale è un'avventura a piattaforme adatta ai giocatori di qualsiasi età, le cui radici affondano nei classici del genere. Il protagonista è Lucky, una coraggiosa volpe impegnata in una missione per salvare il Book of Ages dal misterioso Jinx e dai suoi perfidi scagnozzi.

Rispetto alla alla prima versione del gioco, questa nuova iterazione offre i livelli originali riprogettati, movimenti più precisi, una visuale completamente ruotabile e miglioramenti sotto quasi ogni aspetto, dall'illuminazione al sonoro, passando per la grafica, i filmati, i dialoghi e altro ancora.



Hypnospace Outlaw (Xbox One e PC) - 27 agosto

Hypnospace Outlaw è un simulatore di internet anni '90, e già questo dovrebbe bastare per convincervi ad effettuare il download. In questo strambo gioco potrete impersonare un Hypnospace Enforcer con lo scopo di visitare un'ampia gamma di folli e bellissimi siti alla ricerca di criminali, bulli online ed hacker.

Tra una cosa e l'altra, tenete d'occhio la vostra casella di posta e state attenti ai virus che potreste beccare scaricando applicazioni, sfondi, GIF e file MIDI.



Tell Me Why Capitolo 1 (Xbox One e PC) - 27 agosto

Tell Me Why è un nuovo gioco in formato episodico targato Dontnod Entertainment (gli stessi responsabili di Life is Strange e Vampyr), in sviluppo esclusivamente per le piattaforme di casa Microsoft, PC e Xbox One.

Si tratta di un'avventura narrativa incentrata su Adison e Tyler Ronan, due gemelli con un legame sovrannaturale che per alcune vicissitudini sono rimasti separati per ben dieci anni, prima di reincontrarsi nella loro città natale dell'Alaska. Dontnod promette personaggi con sentimenti realistici, temi maturi e scelte determinanti ai fini dello svolgimento della storia suddivisa in tre episodi, che vedrà i due protagonisti impegnati ad usare i propri poteri per venire a capo dei misteri della propria infanzia.



Double Kick Heroes (Xbox One e PC) - 28 agosto

Double Kick Heroes mescola due tipologie di giochi, gli shoot 'em up e i rhythm game. Nella Modalità Storia sarete chiamati a sopravvivere lungo un'autostrada infernale infestata da zombie mentre la colonna sonora metal pompa in sottofondo.

Incluse nell'esperienza ci sono anche la Modalità Arcade, dove potrete suonare le vostre tracce preferite del gioco, e la Modalità Editor, nella quale avrete la possibilità di creare una colonna sonora personalizzata importando qualsiasi traccia, per poi costruire un livello da zero e condividerlo con gli amici.



Wasteland 3 (Xbox One e PC) - 28 agosto

Dopo il rinvio causato dai ritardi conseguenti all'emergenza sanitaria, la nuova opera di Brian Fargo si appresta finalmente ad arrivare sugli scaffali e nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio. Wasteland 3 vi catapulterà nei panni di un Desert Ranger che combatte una battaglia disperata per mantenere viva la sua amata Arizona.

Fedele agli stilemi della saga, Wasteland 3 offrirà combattimenti tattici impegnativi, tante ore di esplorazione e una storia piena di colpi di scena influenzata da importanti decisioni di natura etica. Le missioni potranno essere giocate sia in modalità giocatore singolo, sia in cooperativa con amici.



Crusader Kings III (PC) - 1 settembre

Crusader Kings III è la nuova versione del GDR del genere grand strategy di Paradox Development Studio all'insegna di assedi militari e intrighi di corte. Come da tradizione, il vostro compito sarà quello di guidare una delle centinaia di famiglie nobili o reali del Medioevo, acquisendo maggior potere e prestigio con le nuove generazioni.

In Crusader Kings III vi verrà fornita massima libertà di scelta: impersonerete un re saggio e pio o una duchessa violenta e sanguinaria? Un califfo erudito o un generale dal cuore tenero? La decisione sta a voi, l'importante è creare un impero in grado di resistere alla prova del tempo.



Resident Evil 7 (Xbox One e PC) - 3 settembre

Nonostante la visuale in prima persona abbia fatto discutere molto i fan storici, Resident Evil 7 si è rivelato un titolo eccezionale, che ha saputo offrire il perfetto connubio tra il vecchio e il nuovo, riprendendo le meccaniche del capostipite e catapultando i giocatori in una terrificante e tortuosa magione che riporta alla memoria Villa Spencer.

La casa è popolata dai folli componenti della famiglia Spencer, che danno la caccia al malcapitato Ethan per l'intera durata dell'avventura. La visuale in prima persona contribuisce ad incrementare il senso d'orrore e impotenza del protagonista, che si ritrova a vivere un vero e proprio incubo. Leggete la recensione di Resident Evil 7 per saperne di più.