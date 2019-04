Xbox Game Pass: tutti i nuovi giochi di aprile 2019

Puntuale come sempre, Microsoft ha finalmente tolto i veli alla lineup Xbox Game Pass di aprile 2019, che al momento include sei giochi, due dei quali disponibili già da oggi e gli altri in arrivo durante la prossima settimana e alla fine del mese. Non sappiamo al momento se Major Nelson abbia in serbo altri titoli per aprile ma non sono escluse sorprese dell'ultima ora, come da tradizione per la casa di Redmond. In ogni caso non preoccupatevi perché ad aprile gli abbonati Xbox Game Pass avranno decisamente tanto da giocare...

Prey (11 aprile)

Prey è probabilmente uno dei titoli più sottovalutati degli ultimi anni: accolto positivamente dalla critica e dal pubblico ma purtroppo incapace di riscuotere il successo commerciale sperato. L'ultima fatica di Arkane Studios non ha generato numeri paragonabili a quelli dei grandi blockbuster ma l'avventura di Morgan Yu ha certamente conquistato i cuori di coloro che sono riusciti ad andare oltre il primo impatto.

La versione disponibile su Xbox Game Pass è quella standard priva dei contenuti extra a pagamento ma in ogni caso estremamente godibile anche grazie ai numerosi aggiornamenti gratuiti pubblicati nel corso degli anni.

The Golf Club 2 (11 aprile)

Il primo The Golf Club ha riscosso un discreto successo, ma il sequel datato 2017 non è riuscito a convincere allo stesso modo. Risulta comunque molto interessante per gli appassionati di questo sport.

The Golf Club 2 presenta una modalità carriera per giocatore singolo e il supporto per il multiplayer online, oltre ad un editor di tracciati per creare le proprie piste e sfidare gli amici sulle nostra creazioni personalizzate. Più che discreto anche il comparto tecnico e la gestione della fisica, quest'ultima ancora oggi ai massimi livelli.

Monster Hunter World (18 aprile)

Un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni (ma nel caso, vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter World) considerando che parliamo del singolo gioco Capcom più venduto di sempre, con oltre dieci milioni di copie distribuite in meno di dodici mesi.

L'ultimo episodio della serie ha conquistato un pubblico decisamente ampio, non solo grazie alle meccaniche di gioco curatissime ma anche al supporto post lancio che ha garantito l'arrivo di nuovi mostri ed eventi, tra cui l'acclamato crossover con The Witcher III Wild Hunt. Un titolo da scoprire e riscoprire, in attesa di Iceborne, la prima grande espansione a pagamento in arrivo durante l'autunno.

The Walking Dead A New Frontier (18 aprile)

La terza stagione di The Walking Dead di Telltale è composta da cinque episodi, tutti disponibili su Xbox Game Pass dal 18 aprile. Pur non risultando fresca come le serie che l'hanno preceduta, A New Frontier è un'avventura sicuramente interessante per coloro che apprezzano i titoli targati Telltale e ovviamente... gli zombie.

Non aspettatevi meccaniche rivoluzionare, ed anche la narrazione presta il fianco a qualche critica in alcuni episodi, ma A New Frontier si rivela comunque un antipasto saporito prima di fiondarvi nella Final Season di The Walking Dead.

Life is Strange 2 Episodio 2: Rules (24 aprile)

Uscito a gennaio, Rules è il secondo episodio dell'avventura di Sam e Daniel, che per il momento si è rivelata forse leggermente meno incisiva rispetto alle vicende narrate nel primo Life is Strange.

Siamo però ancora all'inizio e c'è tutto il tempo per i colpi di scena: il terzo episodio (Wastelands) uscirà a inizio maggio mentre la quarta puntata arriverà il 22 agosto, la serie infine si concluderà il 3 dicembre 2019 con il lancio dell'Episodio 5.

Resident Evil 5 (25 aprile)

Uscito originariamente nel 2009 e poi convertito su console di attuale generazione nel 2016, Resident Evil 5 è il singolo gioco più venduto della serie (porting, remake e riedizioni escluse) con quasi otto milioni di copie distribuite negli ultimi dieci anni. Ambientato in Africa, il quinto episodio della saga horror di Capcom mette il giocatore nei panni di Chris Redfield e Sheva Aloma, impegnati a sventare una pericolosa minaccia...

Nonostante meccaniche ludiche non sempre fresche (parliamo pur sempre di un titolo uscito dieci anni fa) ed una trama non particolarmente scoppiettante, Resident Evil 5 potrebbe comunque garantire qualche ora di divertimento a chiunque cerchi un action game in terza persona impegnativo e roboante.