Xbox Game Pass: i nuovi giochi di aprile 2020 per Xbox One e PC

Per gli abbonati a Xbox Game Pass aprile era già cominciato nel migliore dei modi, dal momento che ai primi del mese il catalogo aveva dato il benvenuto a titoli come NieR Automata: Become as Gods Edition (Xbox One), Totally Reliable Delivery Service (Xbox One) e Overcooked! 2 (PC). Inoltre, l'ultima puntata di Inside Xbox, Microsoft ha svelato ulteriori giochi, tutti in arrivo nel corso della prima metà di aprile. Tra questi, spiccano il recente Journey to the Savage Planet per console, che la nostra redazione ha tanto amato, e Football Manager 2020, che saprà placare la sete dei tanti tifosi in astinenza a causa dello stop dei campionati internazionali.



Prima di andare alla scoperta dei giochi Xbox Game Pass di aprile, ci teniamo tuttavia a segnalarvi che nelle prossime settimane lasceranno il catalogo Prey (PC e Xbox One), Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Xbox One), The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One), MX vs. ATV: Reflex (Xbox One), Samurai Shodown II (Xbox One), FEZ (PC), Into the Breach (PC) e Valkyria Chronicles (PC). Giocateli finché siete in tempo, oppure approfittare dello sconto sull'acquisto della versione completa riservato a tutti gli abbonati.

NieR Automata: Become ad Gods Edition (Xbox One) - già disponibile

Ci ha messo un po' di tempo, ma alla fine NieR Automata, eccezionale Action RPG sviluppato da PlatinumGames, è arrivato anche su Xbox One con la Become as Gods Edition, edizione comprensiva del gioco base e del DLC aggiuntivo 3C3C1D119440927. Adesso uno dei migliori giochi della generazione è disponibile anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per console.

Nel mondo di NieR Automata, l'umanità si è quasi estinta del tutto a causa di un'invasione aliena. I pochi sopravvissuti risiedono in una base sulla Luna protetta dagli YoRHa, ovvero androidi creati appositamente per sconfiggere le biomacchine extraterrestri.



L'opera diretta da Yoko Taro è un concentrato di virtuosismi e suggestioni estetiche, ben amalgamati con un comparto ludico solido e coraggioso. Difetti come la debolezza delle performance tecniche passano in secondo piano dinanzi a un gameplay così adrenalinico e spettacolare. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione di NieR Automata: Become as Gods Edition.

Totally Reliable Delivery Service (Xbox One) - già disponibile

Totally Reliable Delivery Service è arrivato nel servizio completamente a sorpresa il giorno stesso in cui è stato lanciato sul mercato. Sviluppato da We're Five Games, si tratta di un folle e colorato sandbox nel quale i giocatori sono chiamati a fare delle consegne in sessioni di gioco che, grazie al supporto al multiplayer locale e online, possono ospitare fino a 4 partecipanti in contemporanea.

Quello che viene messo in scena è un caos controllato, reso possibile dall'implementazione di una fisica imprevedibile in un mondo pieno zeppo di giocattoli, veicoli e macchinari d'ogni sorta, che possono essere utilizzati per lavorare o, semplicemente, per divertirsi.

Journey to the Savage Planet (Xbox One) - 9 aprile

Journey to the Savage Planet è un gioco d'avventura ambientato su un mondo tanto selvaggio quanto inospitale. In qualità di recluta della Kindred Aerospace, una delle principali aziende di esplorazione interstellare, il vostro compito è capire se il pianeta ARY-26 è abitabile. Le premesse sono piuttosto semplici, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, dato che questo mondo sconosciuto si è rivelato decisamente ostile, popolato com'è da una flora e una fauna mai viste prima, con strani uccelli sferici e piante allucinogene, per non parlare degli "orifizi alieni purulenti".

Journey to the Savage Planet segue le orme di Metroid Prime e va a configurarsi come un solido e divertente adventure in prima persona che riesce a catturare grazie alla sua ironia strampalata, i vibranti paesaggi e una scrittura di buon livello. Scoprire perché non dovreste lasciarvelo sfuggire nella nostra recensione di Journey to the Savage Planet.

Alvastia Chronicles (PC e Xbox One) - 9 aprile

Alvastia Chronicles è un gioco di ruolo dallo stile rétro nel quale è possibile reclutare più di 100 compagni. I protagonisti sono Elmia e Alan, due fratelli che, dopo aver incontrato l'uomo che ha ucciso i loro genitori dieci anni prima, si mettono in viaggio per vendicare la loro morte e per riportare la pace nel regno di Alvastia, minacciato da una marea di mostri emersi dal mondo inferiore.

Alvastia Chronicles è caratterizzato da un sistema di combattimento a turni che può coinvolgere fino a 13 membri del party alla volta, su un totale che supera il centinaio. Ognuno di essi è caratterizzato da abilità specifiche da sbloccare aumentando il legame con i compagni. Presenti anche un sistema di potenziamento delle armi, un'arena di combattimento e tante, tantissime quest.

Overcooked! 2 (PC) - già disponibile

Già disponibile nel catalogo per console dallo scorso dicembre, il simpaticissimo Overcooked! 2 è finalmente arrivato anche su Xbox Box Game Pass per PC. Come il suo diretto predecessore, il gioco di Team17 e Ghost Town Games offre un'esperienza culinaria cooperativa per quattro persone che punta tutto sul divertimento spensierato, sia in locale che online.

È sorta una nuova minaccia e il Regno delle Cipolle è nuovamente in pericolo: stavolta dovete tornare in cucina per placare la fame insaziabile del Pane Malfermo. Oltre che in classici ristoranti e locali di sushi, vi ritroverete a cucinare nei luoghi più improbabili, da scuole di magia fino a miniere di carbone. Per massimizzare il punteggio bisognerà collaborare con gli altri giocatori e sfruttare le opportunità concesse da cucine dinamiche e in continua evoluzione, come teletrasporti e piattaforme mobili. Leggete la recensione di Overcooked! 2 per saperne di più.

Football Manager 2020 (PC) - in arrivo

Football Manager 2020 non ha bisogno di presentazioni, trattandosi dell'esponente più recente di una delle serie manageriali più celebri della storia dei videogiochi. Nei panni di un allenatore, potete scegliere una squadra dallo sconfinato e aggiornato database a disposizione per gestire ogni aspetto di una squadra di calcio e condurla alla vittoria.

Rispetto all'edizione precedente, vanta un motore di match rivisitato, informazioni aggiornate sul giocatore e sul club, nonché funzionalità che si concentrano sullo sviluppo dei giocatori (attraverso il Percorso del tempo di gioco e il Centro di sviluppo) e l'identità univoca di ogni club (tramite la Club Vision). Leggete la recensione di Football Manager 2020 per saperne di più.

Mistover (PC) - in arrivo

Mistover è un gioco di ruolo con elementi strategici. Il mondo è stato messo in pericolo da una minaccia inaspettata, un Vortice chiamato Pillar of Despair che ha liberato delle terribili creature. Un bel giorno, tuttavia, sono tutte sparite. Un vero e proprio miracolo, che ha però indotto i sopravvissuti ad organizzarsi in gruppi di combattenti, i Corps., per viaggiare nel vortice e annientare tutti i mostri rimanenti.

Mistover offre oltre quaranta ore di spedizioni in cinque differenti regioni, con un sistema di combattimento a turni. L'esplorazione ricopre un ruolo centrale, ma è resa più impegnativa da una nebbia che limita la visibilità. Molto importante si rivela la gestione del party e delle abilità dei singoli membri, che hanno a disposizione una sola vita!

Stranger Things 3: The Game (PC) - in arrivo

Come il nome lascia chiaramente intendere, Stranger Things 3: The Game rappresenta il gioco ufficiale della terza stagione della serie televisiva Netflix. Mentre seguirete gli eventi a voi già familiari, avrete anche l'opportunità di vivere avventure completamente nuove, interagire con personaggi inediti e scoprire segreti mai visti prima.

Questo titolo d'avventura, esattamente come la serie alla quale s'ispira, punta forte sulla nostalgia, offrendo uno stile artistico tipicamente vintage unito a moderne meccaniche di gioco. Di fondamentale importanza risulta poi il gioco di squadra per sfruttare le differenti abilità dei protagonisti. In aggiunta, non manca anche il supporto per la modalità a due a giocatori.