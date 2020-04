Xbox Game Pass: nuovi giochi di aprile 2020 per Xbox One e PC

Nemmeno il tempo di riprenderci dalla prima infornata di giochi di aprile, che Microsoft subito è tornata alla carica presentandoci i nuovi giochi che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare da qui fino alla fine del mese. Fiore all'occhiello della nuova selezione è senza ombra di dubbio Gears Tactics, spin-off della celebre saga creata da Epic Games che, come tutti i prodotti Xbox Game Studios, debutterà nel servizio il giorno stesso in cui verrà lanciato sul mercato. Anche Deliver Us to the Moon e Levelhead seguiranno l'esempio, entrando a far parte del catalogo al day-one.



Le novità non terminano affatto qui, ma prima di andare alla scoperta di tutti i giochi ci teniamo ad avvisarvi che il prossimo 30 aprile verranno rimossi da Xbox Game Pass un bel po' di titoli, ovvero The Banner Saga 2, Bomber Crew, Braid, Fallout 4, Full Metal Furies, Metal Slug 3, Ruiner, Silence: The Whispered World 2, Smoke and Sacrifice e Wolfenstein: The New Order. Giocateli finché siete in tempo, oppure approfittare dello sconto del 20% sull'acquisto della versione completa riservato a tutti gli abbonati.

The Long Dark (Xbox One, PC) - 16 aprile

The Long Dark è un'esperienza di esplorazione-sopravvivenza progettata per essere fruita in solitaria. Nei panni di un uomo sperduto nelle lande ghiacciate del Canada settentrionale, siete chiamati a trovare un modo per sopravvivere. Qui non ci sono zombie, ma minacce ben più concrete, come gelo, bufere di neve, pericolosi predatori, e parametri da tenere sotto controllo quali fame, sete, stanchezza e temperatura.

L'avventura di The Long Dark si dipana lungo cinque episodi, e comincia con la separazione del pilota Will Mackenzie - il personaggio principale - e la dottoressa Astrid Greenwood, che si sono schiantati con il loro aereo nel fitto delle foreste a causa di un misterioso lampo nel cielo. Mentre andrete alla ricerca della vostra compagna di viaggio, giungerete nella piccola cittadina di Milton, dove verrete a conoscenza di una silenziosa apocalisse in atto. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di The Long Dark.

Gato Roboto (Xbox One, PC) - 21 aprile

Gato Roboto è un metroidvania dallo stile fortemente minimalista e tutto in bianco e nero, che vi permette di impersonare un gatto alle prese con una bizzarra avventura. Per fortuna, il vostro alter ego felino è capace di pilotare una tuta robotizzata da combattimento, indispensabile per attraversare un mondo sotterraneo alieno abitato da creature irritabili e irto di insidiosi ostacoli.

Il vostro obiettivo è quello di salvare un capitano e la sua astronave precipitati in un avamposto spaziale. Proseguendo con l'avventura, potrete anche scendere dal mech per esplorare a passo felpato i cunicoli del labirinto sotterraneo, alla ricerca di nuove armi ed equipaggiamenti capaci di farvi accedere a zone prima precluse.

Deliver Us The Moon (Xbox One, PC) - 23 aprile

Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro apocalittico non troppo distante dalla nostra epoca, in cui le risorse naturali della Terra sono esaurite. Nei panni di un astronauta, verrete spediti su una colonia lunare (normalmente deputata alla fornitura di energia) che non da qualche tempo ha interrotto ogni comunicazione.

Dal punto di vista ludico, Deliver Us to the Moon vi permetterà di giocare sia in prima che in terza persona, mettendovi dinanzi a sequenze di gameplay in assenza di gravità, momenti d'azione claustrofobica e complessi rompicapi in un'ambientazione lunare ricreata con l'Unreal Engine 4.

Gears Tactics (PC) - 28 aprile

Sviluppato da Splash Damage appositamente per PC, Gears Tactics è uno spin-off della celebre saga creata da Epic Games che si configura come uno strategico a turni alla X-COM. Il fatto che si distingua dagli altri capitoli non deve trarvi in inganno: Gears Tactics racconta una storia canonica, ambientata 12 anni prima degli avvenimenti del Gears of War originale.

L'esercito di Locuste sta cominciando a farsi largo su Sera, e nei panni di Gabe Diaz - il padre di Kait Diaz, la ragazza che abbiamo conosciuto nel quarto capitolo della serie e impersonato nel quinto - sarete chiamati a reclutare, addestrare e condurre sul campo una squadra con l'obiettivo di eliminare il capo delle locuste Ukkon, ovvero il genio responsabile della creazione dei terribili mostri.



Essendo stato progettato fin dalle fondamenta per dare il massimo su PC, Gears Tactics vanterà il supporto alle tecnologie più all'avanguardia, come il Variable Rate Shading, l'ottimizzazione per l'architettura Xe-LP e il supporto migliorato all'Async Compute. In vista del lancio potete consultare i requisiti di sistema di Gears Tactics.

HyperDot (Xbox One, PC) - 30 aprile

HyperDot è un gioco arcade minimalista con una sola, semplice regola: evitare tutto! Il titolo sviluppato da Tribe Games vi mette alla guida di un semplice puntino con il quale dovete evitare la moltitudine di nemici a schermo negli oltre cento livelli che compongono la campagna per giocatore singolo.

Il divertimento non si esaurisce con la campagna, dal momento che è anche inclusa una modalità cooperativa locale per quattro giocatori con un efficace sistema di drop-in/drop-out, e un potente editor di livelli con il quale progettare sfide personalizzate. HyperDot offre inoltre un'ampia varietà di opzioni per l'accessibilità, come modalità ad alto contrasto e per daltonici, oltre al pieno supporto dell'Xbox Adaptive Controller.

Levelhead (Xbox One, PC) - 30 aprile

Levelhead è un platform sandbox che vi mette nei panni di un nuovo dipendente della principale società di consegna pacchi dell'intera galassia. In quanto membro del dipartimento Levelhead, siete responsabili dell'addestramento del robot per spedizioni GR-18 per ogni possibile tipologia di consegna.

Il cuore della produzione risiede nel potente editor dei livelli, con cui potete costruire congegni e macchine d'ogni sorta, progettare spedizioni avventurose o semplici scene con musica rilassante per intrattenere gli altri giocatori. Una volta completato, infatti, un livello può essere condiviso con il resto del mondo grazie ad un ricco sistema di curation e following.

Machinarium (PC) - prossimamente

Machinarium è avventura grafica dalle tinte retro sviluppata da Amanita Design che ha per protagonista il simpatico robottino Josef, solo e con qualche pezzo mancante come il celebre Wall-E. Gettato in un deposito di rottami in periferia, dovrà fare ritorno in città per affrontare la Confraternita dei Berretti Neri e salvare la sua robo-fidanzata.

A fare da sfondo alle sue peripezie c'è l'affascinante Machinarium, una metropoli vecchia e rugginosa popolata solo ed esclusivamente da robot, ognuno con una funzione specifica. A rendere la progressione sempre stimolane ci pensano gli ingegnosi enigmi e i simpatici mini-giochi, che contribuiscono a rendere Machinarium uno dei migliori punta e clicca degli ultimi anni.