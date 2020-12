Xbox Game Pass: tutti i nuovi giochi di dicembre 2020

Stavolta Microsoft non si è proprio contenuta e in un sol colpo ha aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass la bellezza di 17 giochi, tra i quali sono compresi dei nomi altisonanti. Spiccano DOOM Eternal, che finalmente viene messo a disposizione anche degli abbonati su PC, ma soprattutto Dragon Quest XI S: Echi di un'era Perduta - Definitive Edition, capolavoro di Square Enix che arriva per la prima volta sulle console di Redmond, direttamente nella sua versione migliore di sempre. Impossibile, inoltre, non rimanere estasiati da Control, ennesimo grande gioco di Remedy.... e questa è solo la punta dell'iceberg. L'elevato numero di giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass in questa prima metà di dicembre compensa largamente l'ondata di titoli in uscita dal servizio: dall'11 dicembre gli abbonati non potranno più giocare ad eFootball PES 2020 (Console), mentre dal 15 dicembre dovranno dire addio anche ad Age of Wonders: Planetfall (Console & PC), Infinifactory (PC), Metro: Last Light Redux (PC), MudRunner (Console & PC), Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Console), Pathologic 2 (Console & PC), The Turing Test (Console & PC), Ticket to Ride (Console & PC) e Untitled Goose Game (Console). Fatto questo inevitabile annuncio di servizio, è ora di andare alla scoperta dei nuovi giochi di dicembre di Xbox Game Pass!

Control (Android & Console) - 3 dicembre

Dopo averci stuzzicato per lungo tempo, Microsoft e Remedy sono finalmente arrivati all'accordo che ha portato Control nella selezione di Xbox Game Pass, per il momento solo su console e dispositivi Android via xCloud. L'action/adventure in terza persona dello studio finlandese vi cala nei panni di Jesse Faden, la neo-direttrice di un'agenzia segreta invasa da una minaccia ultraterrena, con il compito riprendere il "controllo" dell'edificio padroneggiando potentissime abilità sovrannaturali ed equipaggiamenti modificabili.

Control rappresenta la summa di tutti i precedenti lavori di Remedy e al contempo un prodotto davvero innovativo, un equilibrio perfetto tra narrativa e gameplay con la propensione per un'esplorazione libera che abbraccia il genere metroidvania. Control è talmente ricco di segreti e spunti affascinanti da generare un forte attaccamento nei giocatori, che faticheranno a lasciare il Bureau dopo aver varcato la sua soglia per la prima volta. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Control.

Doom Eternal (PC) - 3 dicembre

Le porte dell'Inferno si spalancano finalmente anche per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC. DOOM Eternal è uno dei migliori sparatutto in prima persona degli ultimi anni: merito di un comparto tecnico di prim'ordine, che su macchine prestanti lascia letteralmente senza fiato per dettaglio e fluidità, e di un gameplay raffinato, figlio della rivoluzione avviata con l'eccezionale capitolo del 2016.

Novità come il lanciafiamme da spalla, la lama da polso retrattile, il rampino e il doppio scatto rendono il DOOM Slayer più versatile che mai, a tutto vantaggio della profondità e della varietà del gameplay. Eternal spinge la filosofia del "push forward combat" verso nuove vette, invogliandovi ad affrontare le belve demoniache a muso duro per placare la continua fame di risorse dello space marine, che può prendersi dai nemici tutto ciò che gli serve. L'esperienza è arricchita dalla Battlemode, modalità multigiocatore asimmetrica nella quale uno Slayer armato fino ai denti affronta due demoni controllati da giocatori al meglio dei cinque round. Leggete la nostra recensione di DOOM Eternal per saperne di più.

Haven (Console & PC) - 3 dicembre

Haven è un promettente gioco d'avventura che si appresta a debuttare sul mercato finendo all'interno del catalogo di Xbox Game Pass per PC e console subito al day-one. Sviluppato da Game Bakers, gli stessi di Furi, Haven intende raccontare una storia d'amore e libertà citando opere come Cowboy Bebop, ICO e Saga.

La storia vi mette nei panni di Yu e Kai, due amanti che pur di stare assieme sono fuggiti su un pianeta dimenticato, lasciandosi alle spalle tutto ciò che conoscevano. In questo luogo sperduto dovrete aiutarli nella ricerca di nuovi materiali per riparare l'astronave e trasformarla in una dimora accogliente, e potrete vivere piccoli momenti di quotidianità in cui e facile identificarsi, come cucinare e costruire nuovi oggetti. Il tutto mentre esplorerete un pianeta inquietante ed instabile popolato da numerose creature, molte delle quali ostili, che dovrete affrontare con un particolare sistema di combattimento a turni in cui il tempo non si ferma mai. Haven supporta inoltre la cooperativa in locale, che permette ad un secondo giocatore di unirsi in ogni momento. Leggete la nostra anteprima di Haven per saperne di più.

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva (Console & PC) - 4 dicembre

Quello del 4 dicembre è un evento epocale: in un colpo solo uno dei migliori JRPG dell'ultima decade debutta sia su Xbox One nella sua versione migliore di sempre, sia nel catalogo di Xbox Game Pass. Per la prima volta in assoluto, i giocatori di Redmond potranno vivere il viaggio dell'Eroe Lucente e dei suoi compagni, che li porterà a visitare continenti e attraversare oceani mentre scopriranno la terribile minaccia che incombe sul mondo.

Rispetto all'edizione originaria, Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva offre scenari extra specifici per i personaggi, la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione orchestrale delle musiche, un'opzione di alternare le modalità grafiche 2D e 3D, un selettore per il doppiaggio in giapponese e molto altro. Per maggiori dettagli sul gioco vi invitiamo a leggere la completissima recensione di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva per Xbox One curata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.

Call of the Sea (Android, Console & PC) - 8 dicembre

Call of the Sea è un puzzle-adventure in prima persona in uscita su PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X. Fin dal day-one dell'8 dicembre, per la gioia di tutti gli abbonati, sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass su tutte le piattaforme di Redmond.

Chiaramente ispirato all'immaginario lovercraftiano, Call of the Sea è ambientato negli anni '30 e narra la storia di Norah, una donna sulle tracce del proprio marito scomparso. La ricerca la condurrà su una strana, ma affascinante isola del Pacifico del Sud, ricca di panorami fantastici, rovine di una civiltà perduta e misteri occulti che attendono solo di essere scoperti. Indagando sugli indizi lasciati dai viaggiatori che l'hanno preceduta, dovrà capire cos'è successo e risolvere gli intriganti rompicapo che troverà sul suo cammino.

Unto The End (Console & PC) - 9 dicembre

Unto the End è un altro dei giochi della selezione a debuttare in Xbox Game Pass al day-one. In questo caso ci troviamo dinanzi ad un gioco di piattaforme e di combattimento ad alto tasso cinematografico, incentrato su un umile padre che, solo e sconfitto, deve affrontare un viaggio disperato per tornare dalla sua famiglia.

Nei suoi panni, armati di spada, pugnale e ingegno, dovrete superare in forza e astuzia le creature che popolano le terre sconosciute, dove ogni passo può mettere a repentaglio l'intera missione. Il sistema di combattimento è progettato appositamente per il 2D e richiede molta tattica per attaccare i nemici con la spada o con l'arco. Durante l'avventura, che si snoderà attraverso un grande varietà di ambientazioni, da cavernose rovine sotterranee ad aspre vette montuose, sarete inoltre chiamati a risolvere sfide ambientali e a superare trappole mortali.

GreedFall (Android, Console & PC) - 10 dicembre

Ad un anno dall'uscita e un milione di copie vendute dopo, il GDR di Spiders arriva finalmente in Xbox Game Pass con il suo carico di magie, tesori, segreti e creature fantastiche. Greedfall non verrà ricordato come il miglior gioco di ruolo della generazione, ma è ugualmente in grado di intrattenere gli appassionati grazie al suo mondo fantasy con influenze estetiche tratte dall'Europa del diciassettesimo secolo.

In Greedfall è possibile affrontare ogni situazione di gioco in modi molto differenti, optando per tattiche come la forza, la diplomazia, l'inganno o la discrezione. La libertà è concessa anche nei dialoghi e nello sviluppo del personaggio, che può essere uomo o donna, e avere aspetto, abilità, incantesimi e talenti differenti. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Greedfall. Segnaliamo, inoltre, che è in sviluppo un update gratis per Xbox Series X che introdurrà anche nuovi contenuti.

Superhot: Mind Control Delete (Android & Console) - 10 dicembre

Nato come un'espansione e poi divenuto il terzo gioco ufficiale del franchise, Superhot: Mind Control Delete conserva la formula originale e al tempo stesso offre una visione più completa del mondo di Superhot, con una storia più presente e una longevità maggiore.

Le regole sono sempre le stesse: il tempo scorre solo quando vi muovete. Non ci sono barre di salute auto-rigeneranti e nemmeno caricatori di proiettili piazzati in punti strategici. Siete costantemente in inferiorità numerica, con nemici che giungono da tutti i lati e costretti ad aprirvi un varco con proiettili, fendenti ed esplosioni. Mind Control Delete aggiunge ulteriore pepe al tutto offrendo diversi stili di gioco, build del personaggio, oltre ad hack e tecniche speciali per superare ondate di nemici sempre più pericolosi. Il tutto va a comporre un gameplay calibrato minuziosamente lungo quattro anni di sviluppo in Accesso Anticipato.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Console & PC) - 10 dicembre

Ad un anno di distanza, arriva in Xbox Game Pass anche il secondo capitolo della serie platform Yooka-Laylee. The Impossible Lair si discosta tuttavia dal primo episodio offrendo sia dei livelli 2,5D, sia un'area di gioco 3D chiamata Oltremondo. In questa nuova avventura la coppia di eroi è chiamata a sventare l'ennesimo piano del malvagio Capital B, stavolta intenzionato ad utilizzare il dispositivo chiamato "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api.

L'Oltremondo non rappresenta solamente un luogo dal quale accedere ai livelli, bensì un'esperienza di gioco a sé stante, ricca di enigmi e segreti. Mediante i suoi pulsanti, inoltre, è possibile alterare profondamente lo stato dei mondi del gioco, per una sfida sempre fresca e via via più impegnativa. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Yooka-Laylee an the Impossibile Lair.

Gli altri giochi

Rage 2 è disponibile da un bel po' di tempo su PC e console - ne abbiamo parlato ampiamente nel nostro speciale dedicato ai giochi Xbox Game Pass di novembre 2019 - ed è ora giocabile anche su dispositivi Android grazie ad xCloud. Da oggi 3 dicembre potete giocare anche a Slime Rancher (Android & Console), una colorata esperienza sandbox in prima persona ambientata su un pianeta lontano anni luce dalla Terra, a Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC), una visual novel ambientata in un futuro distopico cyberpunk che vi cala nei panni di un bartender, e Yes, Your Grace (Android, Console & PC), un'avventura testuale con elementi RPG manageriali.



L'8 dicembre Monster Sanctuary (Android & Console), che unisce il genere metroidvania con il divertimento che solo un gioco dei Pokémon sa dare, debutta ufficialmente su console direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass. Lo stesso giorno arriva anche Starbound (PC), un open world sandbox ricco di opportunità, seguito il 10 dicembre da Gang Beasts (Android & Console), un bizzarro gioco di combattimento multigiocatore con personaggi budinosi, e Assetto Corsa (Android & Console), ottima simulazione motoristica tutta italiana che rappresenta il perfetto antipasto in vista dell'acquisto del più recente Assetto Corsa Competizione. E non siamo arrivati neppure a metà mese: chissà quante altre sorprese ci riserverà questo dicembre!