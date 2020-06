Xbox Game Pass: i nuovi giochi di giugno 2020 per Xbox One e PC

Mentre prosegue la marcia di avvicinamento alla prossima generazione di console, Microsoft continua a rinfoltire il catalogo di Xbox Game Pass, servizio che continuerà a rivestire un ruolo di primo piano anche quando Xbox Series X sarà sul mercato. Questo mese gli abbonati hanno diversi motivi per essere felici: tanto per cominciare, possono farsi una scorpacciata di Kingdom Hearts grazie alle due maxi collection comprendenti tutti i giochi della saga precedenti al terzo capitolo. Inoltre, possono lanciarsi nello spazio infinito grazie a No Man's Sky e vivere tante altre esperienze con gli altri giochi previsti per la prima metà di giugno.



Prima di andare alla loro scoperta, ci teniamo ad avvisarvi che il 15 giugno lasceranno il catalogo i seguenti giochi: Book of Demons (PC), Everspace (Console & PC), Resident Evil Revelations (Console), Riptide GP: Renegade (Console & PC), Riverbond (Console & PC), Samorost 3 (PC), Superhot (Console & PC), Supermarket Shriek (Console & PC), The Last Door: Season 2 (PC) e The Stillness of the Wind (PC).

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Xbox One) - già disponibili

Due titoli complicati (come piace ai giapponesi) per due raccolte ricchissime. Se vi siete uniti al lato verde della forza molto tempo fa e non avete mai avuto modo di avvicinarvi alla serie di Square Enix e Disney, adesso potete finalmente rimediare. Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sono arrivati su Xbox One solamente lo scorso febbraio, e adesso sono finalmente disponibili anche per tutti gli abbonati di Xbox Game Pass per console!

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix include il primo e il secondo capitolo della serie, assieme a Re:Chain of Memories, 358/2 Days (solo filmati rimasterizzati), Birth by Sleep Final MIX e Re:coded (solo filmati rimasterizzati). Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue offre invece Dream Drop Distance HD, X Back Cover (film) e 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage, che funge da prologo all'ultimo arrivato della serie, Kingdom Hearts 3. Ad attendervi ci sono mesi e mesi di gioco, se non di più!

No Man's Sky (Xbox One e PC) - già disponibile

No Man's Sky non è solamente un ottimo gioco, ma anche la testimonianza che il duro lavoro, il dialogo con la comunità e l'ostinazione nel perseguire un obiettivo, a lungo andare, pagano. Quando arrivò sul mercato nel 2016, il simulatore spaziale di Hello Games fallì clamorosamente nel mantenere gran parte delle promesse, ma nel corso degli anni ha ricevuto una moltitudine di aggiornamenti gratuiti che lo hanno migliorato ed espanso a dismisura.

In No Man's Sky potete esplorare una galassia immensa, composta da una moltitudine di pianeti generati in maniera procedurale che riservano sorprese sempre diverse e sorprendenti. Non troverete solo meraviglie nello spazio infinito, ma anche creature aggressive e pirati pronti ad attaccare la vostra nave. Per fortuna, potete intraprendere il viaggio in compagnia dei vostri amici, anche se giocano su altre piattaforme. In contemporanea con il lancio in Xbox Game Pass, No Man's Sky ha abbracciato il cross-play totale tra PS4, Xbox One e PC!

Battlefleet Gothic Armada 2 (PC) - già disponibile

Battlefleet Gothic Armada 2 è uno strategico in tempo reale basato sul celebre universo di Warhammer 40.000 di Games Workshop. Fiero della licenza che porta, il titolo di Tindalos Interactive include tutte e dodici le fazioni del gioco da tavolo originale, tra cui gli Space Marine, i Tiranidi, gli Orki e i Necrons.

La storia, basata su Gathering Storm and the 13th Black Crusade, si dipana lungo tre campagne dinamiche incentrate su Tiranidi, Necrons e Imperium, e vede il coinvolgimento di personaggi come Belisarius Cawl e Gulliman. Rispetto al predecessore, offre nuove opportunità di personalizzazione delle navi e modalità multigiocatore rinnovate per un'esperienza online di miglior qualità

Battletech (PC) - già disponibile

Battletech è uno strategico tattico a turni a base di mech, realizzato dal creatore originale di MechWarrior e dai responsabili della serie Shadowrun Returns. Corre l'anno 3025, e la galassia è intrappolata in un interminabile ciclo di guerre, combattute da casati nobiliari per mezzo di enormi veicoli da combattimento meccanizzati chiamati BattleMech. Siete chiamati a comandare una squadra mercenaria composta da questi Mech e, ovviamente, dai MechWarrior che li pilotano.

Nei combattimenti a turni potete scegliere tra 30 differenti BattleMech, che possono essere schierati in una grande varietà di combinazioni. Per aver la meglio sugli avversari dovete imparare a sfruttare le caratteristiche del terreno, la posizione, la selezione di armi e le abilità speciali. Non mancano all'appello neppure una modalità multigiocatore PvP, per combattere contro altri giocatori online, e Schermaglia, dove mettervi alla prova contro l'IA.

Dungeon of the Endless (Xbox One e PC) - già disponibile

Dungeon of the Endless è un gioco roguelike dungeon defense in cui voi e la vostra squadra di eroi siete chiamati a proteggere il generatore della vostra astronave precipitata, esplorando al contempo un dungeon in continua espansione e affrontando ondate di mostri ed eventi speciali, il tutto mentre cercate una via di fuga.

Per raggiungere il vostro scopo dovete organizzare una squadra di eroi, ognuno caratterizzato da punti di forza (e psicosi) distintivi, equipaggiandoli a dovere. Attenzione però, ogni porta nasconde un pericolo diverso. Dovete essere pronti a tutto!

Thronebreaker: The Witcher Tales (Xbox One) - 18 giugno

Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo per giocatore singolo sviluppato da CD Projekt RED, ambientato nello stesso mondo della serie The Witcher, dalla quale in ogni caso di discosta con decisione. Il ruolo di protagonista non è affidato a Geralt, bensì a Meve, regina guerriera di Lyria e Rivia, costretta ancora una volta a impugnare le armi e intraprendere un oscuro viaggio di distruzione e vendetta.

Thronebreaker: The Witcher Tales combina esplorazione, narrazione, enigmi, una visuale dall'alto e particolari meccaniche di gioco basate sulle carte. Siete chiamati a creare e personalizzare il vostro accampamento militare, addestrare e reclutare unità, sbloccare nuove abilità, affinare le tattiche e reclutare nuovi soldati lungo il viaggio. La storia dura circa 30 ore, e può essere influenzata dalle scelte. Ci sono più di 20 finali possibili! Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Thronebreaker: The Witcher Tales.

The Bard's Tale Remastered and Resnarkled (Xbox One e PC) - 18 giugno

Già disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC, The Bard's Tale Remastered and Resnarkled si appresta ad arrivare anche su Xbox One, debuttando al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass. Preparatevi a vivere un'avventura da 20-30 ore nei panni del Bardo, un furfante opportunista, stufo di ricerche inutili e insensate, e di cantine infestate da topi.

In un vasto mondo fatto di fatto di città, foreste, castelli, torri, montagne innevate, caverne e tombe infestate, potete andare in giro suonando le magiche melodie del bardo per convincere altri personaggi a unirsi nella ricerca di ricchezze e ragazze! Ce ne sono ben 16, e possono essere convocati in ogni momento di difficoltà, visto che durante l'avventura dovrete vedervela con oltre 50 tipi di nemici!