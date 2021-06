Xbox Game Pass: i nuovi giochi di giugno per console, PC e Cloud

Le sorprese per gli abbonati a Xbox Game Pass non si sono esaurite con l'aggiornamento dell'E3 2021, che ha portato nel catalogo una valanga di giochi Bethesda, da Fallout 3 a Dishonored La Morte dell'Esterno. Microsoft ha infatti preparato un'altra ondata di titoli, alcuni già inseriti nel servizio, altri in arrivo giovedì 1° luglio, che come sempre sapranno appagare i gusti di un'ampia platea di videogiocatori e soddisfare la voglia di scoperta dei più curiosi. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi per Xbox Game Pass, ci teniamo ad avvisarvi che il 30 giugno verranno rimossi Outer Wilds (Xbox), Monster Hunter World (Xbox), Marvel vs Capcom Infinite (Xbox & PC), Battle Chasers: Nightwar (Xbox & PC), Soulcalibur 6 (Xbox), The Messenger (Xbox & PC), Mistover (PC) e Out of the Park Baseball 21 (PC). Giocateci finché siete in tempo oppure acquistateli approfittando dello sconto esclusivo per gli abbonati in modo da aggiungerli permanentemente alla vostra libreria.

Worms Rumble (Cloud, Xbox e PC) - già disponibile

Nato per celebrare il 25° anniversario di un franchise che ha fatto la storia, Worms Rumble catapulta i giocatori un campi d battaglia dove, per la prima volta in assoluto, l'azione si svolge in tempo reale: non è stato semplice per Team17 modificare un impianto di gioco da sempre basato sui turni, ma il risultato è più che valido, merito di meccaniche di gameplay ben rodate che richiedono dedizione per essere assimilate, dell'ottimo level design delle mappe e della buona resa dell'effettistica relativa agli armamenti.

Worms Rumble offre battaglie in arena capaci di ospitare fino a 32 giocatori in contemporanea, con tanto di supporto al gioco cross-play multipiattaforma. Due le modalità incluse, Deathmatch e Ultimo Verme (Battle Royale), alle quali vanno ad affiancarsi il Laboratorio (dove scoprire nuovi modi di giocare), missioni stagionali, sfide giornaliere ed eventi con la community che mettono in palio tanti punti esperienza e ricompense con le quali personalizzare i propri vermi. Non mancano all'appello neppure le armi più iconiche della serie, dalla Granata Sacra al Bazooka, senza dimenticare il Fucile a Pompa, per l'occasione accompagnate da tante novità. Leggete la nostra recensione di Worms Rumble.

Iron Harvest (PC) - già disponibile

Iron Harvest è un gioco strategico in tempo reale ambientato nel 1920 di una realtà alternativa, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi in epiche campagne giocabili in solitaria e in cooperativa, oltre che in un'immancabile modalità multigiocatore.

Mentre l'Europa sta ancora tentando di riprendersi dopo le brutali battaglie della Prima Guerra Mondiale, lo sviluppo scientifico e tecnologico ha cominciato a mescolarsi con la tradizione. Le città sono in fase di ricostruzione e nelle campagne, dove è cominciata la Raccolta del ferro, gli agricoltori trovano i resti delle maestose e lente macchine da guerra usate nei combattimenti sui campi di battaglia del conflitto bellico. In mezzo a questo trambusto è emersa una nuova minaccia: delle forze segrete utilizzano ogni risorsa possibile per destabilizzare interi Stati, allo scopo di dare nuovamente fuoco al mondo e, infine, prenderne il controllo.



L'epica storia è composta da più di venti missioni suddivise in tre campagne, durante le quali è possibile unirsi a nove eroi carismatici. In battaglia potete controllare decine di unità diverse, utilizzando le coperture, facendo a pezzi gli edifici e mettendo a punto un'ampia varietà di tattiche, incluso un approccio stealth. Leggete la nostra recensione di Iron Harvest.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Xbox e PC via EA Play) - già disponibile

Direttamente dal 2011 torna Need for Speed Hot Pursuit in una versione rimasterizzata in grado di soddisfare il vostro "bisogno di velocità" sia come poliziotti che come fuorilegge, mettendovi alla guida dei più roboanti bolidi della scorsa decade lungo le strade serpeggianti di Seacrest County. Trattandosi di un'aggiunta al catalogo di EA Play, è fruibile solamente dagli abbonati a Game Pass Ultimate.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered include tutti i contenuti dell'originale, inclusi quelli introdotti tramite DLC a pagamento, che tutti assieme assommano ad almeno sei ore di gioco aggiuntive con oltre trenta sfide. L'innovativo (per l'epoca) sistema multiplayer Autolog, incentrato sulla competizione tra amici, è stato aggiornato agli standard moderni e ora supporta anche il cross-play tra le piattaforme Xbox, PC, PlayStation e Nintendo Switch.



L'immancabile restauro grafico ha aggiornato agli standard moderni la produzione, che è ora in grado di spingersi fino alla risoluzione 4K su Xbox Series X, Xbox One X e sui PC sufficientemente potenti. Altri dettagli li trovate nella nostra recensione di Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Prodeus (PC in Game Preview) - già disponibile

Prodeus è uno sparatutto in prima persona old style rivisitato con le moderne tecnologie di rendering, che secondo i suoi autori raggiunge la qualità di un'esperienza tripla A pur aderendo ad alcuni limiti tecnico-estetici dei vecchi hardware. La versione offerta agli abbonati Game Pass è quella Game Preview, quindi è da considerarsi ancora incompleta.

L'offerta contenutistica di Prodeus comprende una campagna realizzata da veterani dell'industria degli FPS, un editor di livelli completamente integrato, un sistema di punteggi e classifiche online e un browser delle mappe della community, per entrare subito in azione con un numero quasi infinito di livelli da giocare. Il viscerale sistema di shooting, gli armamenti pesanti e gli effetti visivi sopra le righe sono il frutto del genio di Michael Voeller e Jason Mojica di Bounding Box Software, che insieme vantano 25 anni di esperienza nel campo dello sviluppo degli FPS. Ad accompagnare il tutto c'è una colonna sonora dinamica heavy metal composta da Andrew Hulshult.

Going Under (Xbox & PC) - 29 giugno

Going Under è un gioco dungeon crawler satirico nel quale, nei panni di una stagista non pagata della città distopica di Neo-Cascadia, dovrete esplorare le rovine maledette di una ex startup tecnologica, facendovi largo con l'aiuto di armi rimediate tra la spazzatura degli uffici e gli insoliti sotterranei della compagnia.

Nei sotterranei di Going Under quasi tutto può essere utilizzato come arma, dai laptop alle scope, fino ai cuscini. Troverete anche armi vere e proprie, ma, dovrete stare attenti poiché potrebbero rompersi da un momento all'altro. Giocando, inoltre, apprenderete nuove abilità che modificheranno sostanzialmente il modo di giocare.

Banjo-Kazooie Nuts & Bolts (Cloud) - 1 luglio

Già incluso nel catalogo di Xbox Game Pass come parte di Rare Replay, collection che raccoglie trenta giochi classici del team di sviluppo britannico, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts potrà essere giocato anche su Xbox Cloud a partire dal primo luglio. Ultimo episodio della serie ad essere stato prodotto (è uscito nel 2008 su Xbox 360), Nuts & Bolts vede l'eroico orso e la coraggiosa uccellina combattere per la salvezza del Monte Spirale, stavolta in un platform ricco d'azione basato sui veicoli.

Ambientato otto anni dopo Banjo-Tooie, Nuts & Bolts si apre con l'ennesimo scontro tra Banjo & Kazooie e la strega Gruntilda, stavolta interrotto da un misterioso personaggio chiamato Lord Of Games, che si presenta come il creatore di tutti i videogiochi e propone loro una serie di sfide. Comincia così un viaggio in cinque mondi collegati da un livello hub, il Borgo Showdown, dove potrete recuperare pezzi speciali e costruire una grande varietà di veicoli da pilotare, che di fatto sostituiscono la maggior parte delle abilità che il duo vantava nei precedenti giochi.

Bug Fables The Everlasting Sapling (Cloud, Xbox e PC) - 1 luglio

Bug Fables: The Everlasting Sapling è un RPG d'avventura che segue le gesta degli eroi Vi, Kabbu e Leif, tre insetti alla ricerca del dono dell'immortalità nel mondo di Bugaria. Il gioco combina dei coloratissimi livelli platform con battaglie a turni nelle quali i protagonisti possono fare sfoggio delle loro abilità uniche.

Bugaria è un piccolo ma prospero continente nascosto, meta di tutti gli insetti in cerca dei tesori celati al suo interno. La reliqua più bramata è l'Everlasting Sapling: si dice che basta mangiarne una per diventare immortali! Vi, Kabbu e Leif dovranno collaborare per risolvere puzzle e combinare le loro abilità per massimizzarne efficacia in battaglia, sfruttando anche un sistema di cucina che consente di creare oggetti utili in combattimento. Oltre alla campagna principale, ci sono anche 30 missioni secondarie e 15 boss opzionali.

Gang Beasts (Cloud, Xbox e PC) - 1 luglio

Sviluppato da Boneloaf, un piccolo studio di videogiochi indipendente che si concentra su giochi sperimentali, Gang Beasts è un bizzarro gioco multigiocatore popolato da burberi personaggi budinosi che si danno botte da orbi nei pericolosi e assurdi scenari della violentissima Urbe Bovina.

Gli scontri prevedono l'utilizzo di varie abilità fisiche, come sferrare pugni o calci ad un avversario, con l'obiettivo di scaraventarlo fuori dall'arena di combattimento. I contendenti abbattuti, in ogni caso, non sono completamente fuori dai giochi, dal momento che possono affrontarsi per ottenere una chance di ritornare in battaglia. Gang Beasts è un gioco perfetto per trascorrere delle divertenti serate tra amici all'insegna della spensieratezza.

Immortal Realms Vampire Wars (Cloud, Xbox e PC) - July 1

Immortal Realms: Vampire Wars è un gioco di strategia ambientato in un mondo di vampiri oscuro e in subbuglio, che combina la gestione dell'impero e i combattimenti a turni con elementi unici dei giochi di carte. "Total War che incontra il genere turn-based che incontra i vampiri": così lo hanno definito gli sviluppatori del team Palindrome Interactive.

L'affascinante epopea gotica nel mondo pieno di orrori di Nemire si sviluppa lungo dodici missioni e quattro ambientazioni uniche, dalla prospettiva di quattro potenti signori vampiri, ognuno con i propri obiettivi e scopi. Voi potete giocare con uno uno dei tre clan di vampiri a disposizione, con unità, poteri, meccaniche di gioco e personaggi distintivi: i Dracul assetati di sangue, gli antichi Nosfernus o i mistici Moroia. Ogni clan e signore vampiro ha accesso al proprio set di carte, con cui sarà possibile creare combinazioni potenti. Oltre alla campagna, ci sono anche la modalità Sandbox a mondo aperto e la modalità Schermaglia.

Limbo (Cloud, Console e PC) - 1 luglio

Nonostante i tanti anni trascorsi dal debutto, Limbo non passa mai di moda. Minimalista, senza fronzoli e privo di un'interfaccia, l'opera prima dello studio di sviluppo danese Playdead dipinge interamente in bianco e nero un mondo desolato, ulteriormente valorizzato da giochi di luce suggestivi e angoscianti.

Incerto sul fato della sorella, il fanciullo protagonista s'avventura in una foresta ai margini dell'inferno dove ad attenderlo ci sono le sue paure più recondite, oltre a pericoli immani sotto forma di ragni giganti e tribù ostili. Nei suoi panni siete chiamati a vivere una storia sussurrata e mai completamente esplicita, risolvendo enigmi ambientali sempre stimolanti che in alcune circostanze richiedono una buona dose di pensiero laterale. Leggete la recensione di Limbo.