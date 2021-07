Xbox Game Pass: i nuovi giochi di luglio

Xbox Game Pass non lascia i suoi abbonati a secco neppure in questo caldissimo mese di luglio, che a brevissimo vedrà l'arrivo nel catalogo di quattro nuovi giochi (Tropico 6, UFC 4, Bloodroots e Farming Simulator 19) e l'espansione nel cloud di altri due titoli già inseriti nei mesi scorsi (The Medium e Dragon Quest Builders 2). Questo aggiornamento arriva dopo settimane ricchissime, che oltre all'arrivo di tanti nuovi giochi - tra cui 10 classici Bethesda - hanno visto anche l'espansione della Beta di Xbox Cloud Gaming su PC e dispositivi iOS, e la pubblicazione dell'aggiornamento per Xbox Series X|S di A Plague Tale Innocence. Prima di procedere alla rassegna dei nuovi arrivati, ci teniamo ad avvisarvi che a metà mese verranno rimossi cinque giochi: il 14 luglio dovremo salutare EA Sports UFC e EA Sports UFC 2 per Xbox, adeguatamente rimpiazzati dal nuovo UFC 4; il 15 luglio diremo invece addio a Endless Space 2 (PC), Downwell (PC) e CrossCode (Cloud, Xbox e PC).

Tropico 6 (Cloud, Xbox e PC) - 8 luglio

El Presidente invade anche Xbox Game Pass! In Tropico 6 potete mettervi alla prova in qualità di dittatore spietato oppure di statista pacifista, plasmando il destino della nazione insulare attraverso quattro distinte epoche. Per la prima volta nella serie vi è anche concessa l'opportunità di giocare su grandi arcipelaghi e gestire più isole contemporaneamente.

In Tropico 6 sono tornati anche i comizi elettorali, mentre il sistema di ricerca e i mezzi di trasporto sono stati notevolmente espansi rispetto al passato. È possibile inviare agenti nelle terre straniere per saccheggiare le meraviglie del mondo e i monumenti, mentre in patria si possono costruire ponti, scavare tunnel e offrire ai cittadini e ai turisti mezzi come taxi, autobus e funivie. All'appello non manca neppure una modalità multigiocatore per un massimo di quattro partecipanti. Leggete la nostra recensione di Tropico 6.

UFC 4 (Xbox via EA Play) - 8 luglio

EA Sports UFC 4 rappresenta l'ultima iterazione del gioco di combattimento basato sulle arti marziali miste. Il titolo vi offre l'opportunità di sviluppare e personalizzare il proprio personaggio attraverso un sistema di progressione unificato che coinvolge tutte le modalità di gioco. Cominciando come dei dilettanti sconosciuti potrete diventare delle superstar UFC giocando nella nuova modalità Carriera, mentre in due ambientazioni nuove di zecca, il Kumite e il cortile, rivivrete le origini di questo sport.

Tra le modalità incluse menzioniamo anche le Battaglie Blitz, nelle quali affrontare combattenti da tutto il mondo, oppure i Campionati Mondiali Online, dove conquistare il titolo di campione assoluto. Ludicamente parlando, EA Sports ha implementato un gameplay più fluido e autentico nelle fasi in piedi, mentre le meccaniche a terra e i takedown completamente rinnovati offrono un maggiore controllo in fasi fondamentali del combattimento. Maggiori dettagli nella nostra recensione di UFC 4.

Bloodroots (Cloud, Xbox e PC) - 15 luglio

Bloodroots è un frenetico gioco d'azione misto ad hack 'n' slash con visuale dall'alto, dove nei panni di un fuorilegge pluriomicida - noto come Mr. Lupo - occorre farsi strada in vari scenari del nord America, calati in un contesto che appare come il più bizzarro e strampalato dei Far West.

Traendo palesemente ispirazione da Hotline Miami (senza tuttavia raggiungere i fasti del piccolo capolavoro di Dennaton Games), Bloodroots permette di seminare morte sfruttando tutto ciò che circonda il protagonista, come accette, scale a pioli e persino carote, oggetti che non solo cambiano il modo di combattere, ma anche il modo di spostarsi. L'appagamento degli occhi è garantito da un'ampia varietà di scenari disegnati a mano, da foreste congelate a cime di montagna torreggianti, popolati da uno strampalato cast di personaggi. Leggete la nostra recensione di Bloodroots.

Farming Simulator 19 (Cloud, Xbox e PC) - 15 luglio

Non avete mai sognato di diventare degli agricoltori di fama internazionale? Nessun problema, Farming Simulator 19 vi farà venire una voglia matta di diventarlo! Nel corso degli anni i ragazzi di Giants Software hanno potenziato, rifinito e arricchito la loro simulazione, che con quest'edizione ha fatto un ulteriore balzo in avanti grazie all'introduzione di un nuovo motore grafico.

Farming Simulator 19 offre l'opportunità di creare una grande fattoria in due differenti ambienti, uno americano e uno europeo, entrambi pieni di attività agricole, raccolti da mietere e animali da accudire. A disposizione ci sono pure oltre 300 veicoli e macchinari autentici dei principali produttori, tra i quali sono compresi John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr. Grazie alla modalità online è anche possibile far crescere la propria fattoria con l'aiuto degli altri giocatori e partecipare alle molteplici modalità create dalla comunità. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Farming Simulator 19.

Nel cloud: arrivano Dragon Quest Builders 2 e The Medium

A partire da questo mese è possibile giocare nel cloud anche Dragon Quest Builders 2 (dall'8 luglio) e The Medium (dal 15 luglio), due giochi che erano già stati aggiunti al catalogo nei mesi addietro nelle loro versioni per console e PC.



The Medium è un horror psicologico in terza persona creato dagli autori di Layers of Fear e Observer, e concepito come un prodotto puramente next-gen. La caratteristica più interessante del titolo è rappresentata dalla Modalità Dualistica, che consente di visitare due dimensioni in contemporanea: per risolvere un mistero, la medium protagonista dovrà infatti usare le sue abilità psichiche per esplorare in simultanea il mondo reale e quello degli spiriti, indagando in quei luoghi dove normalmente nessuno è capace di arrivare.

Frutto della collaborazione tra il papà di Dragon Quest Yuji Horii, il character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama, Dragon Quest Builders 2 è invece un gioco di ruolo ambientato in un mondo fatto di blocchi in cui potete creare il vostro personaggio personalizzato e, assieme al vostro impavido amico Malroth, ottenere le abilità necessarie per diventare un maestro costruttore e sconfiggere i Figli di Hargon, un culto che venera la distruzione.