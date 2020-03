Xbox Game Pass: nuovi giochi di marzo 2020 per Xbox One e PC

Marzo si preannuncia come un altro mese ricchissimo per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per console e PC. Dopo aver aperto le danze - a sorpresa - con Halo Combat Evolved Anniversary, Microsoft ha annunciato l'arrivo di altri sei giochi nel corso delle prime due settimane del mese. A guidare la selezione ci pensa indubbiamente Ori and the Will of The Wisps, attesa esclusiva sviluppata dai talentuosi ragazzi di Moon Studios, ma gli altri titoli sapranno soddisfare i palati di un'ampia fetta di videogiocatori.



Gli abbonati saranno inoltre felici di sapere che dal 13 al 15 marzo potranno provare la Beta di Bleeding Edge, mentre dal 13 marzo avranno l'opportunità di scaricare la Juggernaut Edition di State of Decay 2. Purtroppo, entro la fine del mese dovranno anche dire addio a Deus Ex Mankind Divided, Shenmue 1&2 HD, Thimbleweed Park e Lichtspeer Double Speer Edition.

Halo Combat Evolved Anniversary (PC) - 3 marzo

A pochi mesi di distanza dal debutto assoluto della Halo: The Master Chief Collection su PC con il lancio di Halo Reach, è arrivato il turno di Halo Combat Evolved Anniversary, spuntato nei cataloghi del Microsoft Store e di Steam completamente a sorpresa dopo un breve periodo di test. Gli abbonati a Xbox Game Pass possono giocarci senza spendere neppure un centesimo extra, dal momento che l'intera Collection è parte integrante del catalogo.

Halo Combat Evolved Anniversary è la versione rimasterizzata del primo capitolo della serie, uscita per la prima volta nel 2011 allo scopo di celebrare il decimo anniversario e adesso finalmente ottimizzata anche per PC. In questo seminale FPS è possibile fare la conoscenza di Master Chief, che dopo essere precipitato su un misterioso pianeta anello, noto come Halo, riceve il compito di difendere gli umani sopravvissuti dalle soverchianti forze Covenant. Assieme a Cortana, Master Chief scoprirà l'oscuro segreto dell'Halo e dovrà combattere per proteggere tutta la vita della galassia.



In futuro arriveranno su PC e in Xbox Game Pass anche i rimanenti capitoli della Collection, ovvero Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4.



NBA 2K20 (Xbox One) - 5 marzo

Nuovo capitolo annuale della longeva e apprezzata serie cestistica, NBA 2K20 rinnova la sua formula quel tanto che basta per non essere considerato un semplice "more of the same".

Rispetto ai predecessori, oltre alle ovvie migliorie estetiche, offre un nuovo motion engine, un Quartiere ancor più ampio e una crescita del personaggio più approfondita. La modalità La Mia Carriera vanta inoltre un nuovo taglio cinematografico, reso possibile dalla collaborazione con SpringHill Entertainment. Un'altra piacevole aggiunta è rappresentata dalla WNBA, ovvero la lega femminile. A far storcere il naso è solamente l'invasiva presenza delle microtransazioni, come fatto notare da Giovanni Calgaro nella sua recensione di NBA 2K20.

Mother Russia Bleeds (PC) - 5 marzo

Mother Russia Bleeds è un beat 'em up vecchia scuola, a metà strada tra il classico Streets of Rage e il violentissimo Hotline Miami. Sviluppato da Le Cartel Studio, è ambientato in una fredda e spietata Unione Sovietica di una realtà alternativa.

La storia è incentrata un un gruppo di combattenti di strada che lottano contro un regime criminale oppressivo e la dipendenza da farmaci forzata. Mother Russia Bleeds consente di affrontare la campagna sia in solitaria, sia in compagnia di altri tre amici, e offre anche un'impegnativa Modalità Sopravvivenza dove mettere alla prova le proprie abilità.

Train Sim World 2020 (Xbox One e PC) - 5 marzo

Train Sim World 2020 è un simulatore in prima persona che sfrutta i dati provenienti dal mondo reale per riprodurre fedelmente le performance, i suoni e le sensazioni dei veri treni.

Dalla cabina, totalmente interattiva, avrete modo di apprezzare ogni singolo dettaglio dell'esperienza, controllando la pressione dei freni e la velocità, gestendo i rifornimenti, gli smistamenti allo scalo e tanto altro. La nuova funzione "Viaggi" offre più di 24 ore di scenari reali, moduli di addestramento e una tabella oraria dei servizi per ciascuna tratta. Le locomotive, grazie al SimuGraph, sono ricreate fedelmente non solo nell'aspetto: massima attenzione è stata riposta anche nella riproduzione di fisica, cabine, banchi di controllo e suoni. Un vero paradiso per gli amanti dei treni!

Ori and the Will of The Wisps (Xbox One e PC) -11 marzo

Indubbiamente il fiore all'occhiello della selezione del mese di marzo, l'esclusiva Microsoft targata Moon Studios verrà inclusa nei cataloghi per Xbox One e PC nell'esatto giorno in cui vedrà la luce sul mercato. Ori and the Will of The Wisps proseguirà nel solco tracciato dal suo illustro predecessore, proponendo un pregevole comparto artistico e un accompagnamento sonoro orchestrale sorretti da un gameplay impegnativo e appartenente al genere metroidvania.

Ambientato qualche tempo dopo la conclusione di Ori and the Blind Forest, questo nuovo capitolo narra dell'amicizia tra il protagonista e la piccola Ku, figlia del grande gufo, nata con un'ala atrofica. Dopo che una tempesta li ha divisi, Ori comincia la sua ricerca e si imbatte in una nuova, pericolosa minaccia. Anche se manca ancora qualche giorno alla pubblicazione, il nostro Francesco Fossetti ha già avuto modo di provare il gioco: scoprite cosa ne pensa nell'anteprima di Ori and the Will of the Wisps.

Pikuniku (Xbox One e PC) - 12 marzo

Pikuniku è un'avventura esplorativa ricca di rompicapi, ambientata in un mondo distopico dove non tutto è idilliaco come sembra. Il vostro compito sarà quello di aiutare i singolari personaggi a risolvere i loro problemi e scatenare un'allegra, piccola rivoluzione.

Pikuniku è un'avventura adatta a tutti, dai più grandi ai più piccini, perfetta anche per essere giocata in compagnia. Grazie alla modalità cooperativa in locale, è possibile affrontare sfide e livelli personalizzati assieme ad amici e familiari. Per approfondire, recuperate la nostra recensione di Pikuniku.

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (PC) - 5 marzo

The Lord of the Rings: Adventure Card Game è un gioco di carte tattico ambientato nel celebre universo de Il Signore degli Anelli. Con un mazzo di eroi emblematici dovete sfidare le forze di Sauron esplorando luoghi famosi e completando le missioni della storia, facendo al contempo attenzione al suo Occhio: se attirate la sua attenzione, tutto andrà perduto!

All'inizio della partita bisogna scegliere tre differenti eroi e costruire il mazzo attorno alle loro specifiche abilità. Ognuno di essi appartiene ad una delle quattro sfere d'influenza - Comando, Tradizioni, Spirito e Tattica - che permettono di giocare carte specifiche. La strada della vittoria, in ogni caso, non è mai una sola, dal momento che viene lasciato ampio spazio all'utilizzo di differenti strategie.