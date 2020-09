Xbox Game Pass: i nuovi giochi di settembre 2020 per Xbox e PC

Dopo aver aiutato tutti gli abbonati a sopportare la calura di agosto con una corposa selezione - nella quale erano inclusi anche dei prodotti targati Xbox Game Studios come Microsoft Flight Simulator - la casa di Redmond saluta la stagione estiva rimpolpando il catalogo di Xbox Game Pass con un'altra infornata di giochi di assoluto valore. Ad aprire le danze il primo settembre ci ha pensato Crusader Kings III, al quale presto si unirà anche Resident Evil 7. Questi due giochi li abbiamo già scoperti in un articolo di un paio di settimane fa, essendo stati annunciati con largo anticipo, ma ovviamente c'è anche molto altro. Prima analizzare anche le altre novità, ci teniamo tuttavia ad avvisarvi che Red Dead Redemption 2 (Xbox One) lascerà il catalogo il 7 settembre, mentre il 15 settembre andranno incontro al medesimo destino anche Gonner: Blueberry Edition (Xbox One e PC) e Jump Force (Xbox One).

The Jackbox Party Pack 4 (Xbox One) - 3 settembre

A pochi mesi dal terzo capitolo, arriva in Xbox Game Pass anche Jackbox Party Pack 4, che come gli altri episodi della serie rappresenta una raccolta di giochi di società (esclusivamente in inglese) ideale per trascorrere delle divertenti serate in compagnia degli amici.

I giochi inclusi in questa collezione sono: Fibbage 3 (2-8 giocatori), in cui bisogna rispondere a strane domande sui propri amici; Survive the Internet (3-8 giocatori), un gioco basato sul web; Monster Seeking Monster (3-7 giocatori), un sinistro gioco di appuntamenti con i mostri; Bracketeering (3-16 giocatori), una gara di dibattito; Civic Doodle (3-8 giocatori), una sfida d'arte murale.

Tell Me Why Episodi 2 e 3 (Xbox One e PC) - 3 e 10 settembre

I ragazzi di Dontnod Entertainment avevano promesso tempi di attesa ridotti tra un episodio e l'altro di Tell Me Why, e sono stati di parola. A pochissimi giorni dal lancio del primo capitolo, si apprestano ad arrivare sugli scaffali digitali e nel catalogo di Xbox Game Pass anche il secondo e il terzo, che andranno a concludere l'intera vicenda.

Tell Me Why è un'avventura narrativa che racconta la storia di Adison e Tyler Ronan, due gemelli con un legame sovrannaturale che, dopo una separazione di ben dieci anni, si sono reincontrati nella loro città natale dell'Alaska. All'inizio del secondo capitolo li troverete ancora impegnati a portare alla luce i segreti della madre Mary Ann, ma ben presto troveranno più di un ostacolo sulla loro strada. Non vi raccontiamo altro, poiché in Tell Me Why la storia è tutto, e merita di essere assaporata, tra una scelta e l'altra, senza alcuna anticipazione.

Touhou Luna Nights (Xbox One e PC) - 3 settembre

Touhou Luna Nights è un metroidavania che pone molta enfasi sull'azione e l'esplorazione. La protagonista, Sakuya Izayoi, viene spedita in uno strano mondo simile a Gensokyo (già noto agli appassionati del Touhou Project), ma ancora più strano, dove è in grado di utilizzare il potere della manipolazione del tempo.

La protagonista può utilizzare quest'abilità per superare determinate zone dei livelli oppure in combattimento, in modo da disorientare i nemici e sconfiggerli più facilmente. Gli sviluppatori hanno tenuto a specificare che, nonostante sia un Metroidvania, Touhou Luna Nights può essere affrontato anche senza ripetere continuamente delle sezioni di gioco o collezionando tutti gli oggetti reperibili nelle ambientazioni.

World War Z (PC) - 3 settembre

Già entrato a far parte del catalogo per console nell'ottobre dello scorso, World War Z si appresta a raggiungere anche i PC degli abbonati a Xbox Game Pass. Ispirato alla pellicola cinematografica con protagonista Brad Pitt, World War Z è uno sparatutto cooperativo in terza persona per quattro giocatori. L'obiettivo, prevedibilmente, è quello di sconfiggere orde di zombie assetati di sangue, scegliendo tra sei differenti classi di personaggi potenziabili: Pistolero, Devastatore, Macellaio, Medico, Meccanico e Sterminatore.

Sia i sopravvissuti che le armi possono essere potenziati durante la progressione, che si esplica attraverso il completamento di diverse campagne cooperative basate sulla storia. Ad arricchire l'offerta ludica c'è anche una modalità PvPvE, che mette i giocatori gli uni contro gli altri mentre degli zombie controllati dall'IA danno la caccia a tutti indistintamente. Ne saprete di più leggendo la recensione di World War Z che trovate tra le nostre pagine.

Star Renegades (PC) - 8 settembre

Star Renegades debutterà in Xbox Game Pass lo stesso giorno in cui verrà messo in vendita su PC. Sviluppato da Massive Damage, si configura come un gioco rogue-lite strategico con elementi RPG.

Il robot di servizio J5T-1N è arrivato nella nostra dimensione per prepararci ad affrontare le forze soverchianti dell'Imperium. In ogni playthrough un gruppo di eroi è chiamato ad affrontare la minaccia in scontri caratterizzati da un sistema di combattimento tattico a turni, che enfatizza le interruzioni delle mosse avversarie e i contrattacchi. Se il gruppo di eroi perisce, J5T-1N ne invia un altro, che può fare tesoro di tutte le conquiste degli eroi precedenti. Ogni playthrough è differente dall'altro grazie ad un sistema di generazione procedurale.

Disgaea 4 Complete+ (PC) - 10 settembre

Disgaea 4 Complete+, l'esperienza definitiva di Disgaea 4 arriva in Xbox Game Pass direttamente al day one. Quando il Corruptionment minaccia di distruggere il modo di Hades, Valvatorez si trova al timone di una rivoluzione. L'ex tiranno dovrà fare appello a nuovi alleati, reclutare un esercito formidabile e imparare qualcosa sui disordini politici per abbattere il regime corrotto e salvare tutti i Prinny.

Fedele alla tradizione degli RPG strategici della saga, questa riedizione propone oltre 30 personaggi sbloccabili, delle storie della campagna aggiuntive e una formula rinnovata. Disgaea 4 Complete+ offre l'opportunità di raggiungere il livello 9.999, creare mappe personalizzate e la possibilità di assaltare le navi pirata degli altri giocatori. Leggete la recensione di Disgaea 4 Complete+ per console per saperne di più.

Hotshot Racing (Xbox One) - 10 settembre

Hotshot Racing è un gioco di corse arcade che mescola drifting, uno stile grafico retrò e un'incredibile sensazione di velocità per offrire un'esperienza di guida esaltante.

Il pacchetto contenutistico include sedici differenti circuiti che spaziano dalle coste alle giungle, passando per il deserto di Las Vegas, e differenti modalità di gioco, come le classiche "Sfida a Tempo" e "Gran Premio", e le folli "Guardie e Ladri" e "Corri o Esplodi". Ogni modalità è disponibile per giocatore singolo (dove si raggiungono i 60 frame al secondo), 4 giocatori a schermo condiviso e 8 giocatori online, mentre la Sfida a Tempo è per piloti solitari.

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Xbox One) - prossimamente

Bungie prepara il terreno ad Oltre la Luce, la nuova espansione di Destiny 2 che promette di cambiare radicalmente l'universo dei Guardiani, offrendo a tutti gli abbonati ad Xbox Games Pass gli ultimi due, corposi contenuti scaricabili: I Rinnegati (2018) e Ombre dal Profondo (2019).

L'esperienza base di Destiny 2, ricordiamo, è free-to-play, di conseguenza le due espansioni potranno essere scaricate da tutti gli abbonati. Ognuna di esse offre delle linee narrative aggiuntive, tantissimi nuovi incarichi tra cui Imprese e Assalti, contenuti PvP, due Raid e un quantitativo spropositato di equipaggiamenti e armi da sbloccare. Giocando ad entrambe le espansioni in questi mesi arriverete prontissimi alla pubblicazione di Oltre la Luce, fissata per il 10 novembre.