Xbox Game Pass: nuovi giochi e tutte le uscite di gennaio 2019

Con questo articolo inauguriamo una nuova rubrica dedicata alle novità mensili di Xbox Game Pass. Il catalogo offerto dal servizio Microsoft continua a crescere con costanza, permettendo agli abbonati di giocare gratuitamente con alcuni dei migliori titoli disponibili su Xbox One, a partire dalle esclusive come Forza Horizon 4 e Sea of Thieves che vengono rese disponibili dal momento del lancio, senza dimenticare i recenti Below e Ashen. Il primo mese del 2019 si preannuncia ricco di aggiunte interessanti come Just Cause 3 e il primo episodio di Life is Strange 2. Di seguito, la lista dei titoli che verranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass a gennaio, da notare come Microsoft abbia promesso "altri giochi in arrivo durante il primo mese dell'anno", vi aggiorneremo non appena Major Nelson li svelerà ufficialmente.



Life is Strange 2: Episodio 1 (3 gennaio)

Se a dicembre sono arrivate le stagioni complete di Life is Strange e del prequel Before the Storm, il 3 gennaio sarà la volta del primo episodio di Life is Strange 2. Con l'occasione gli abbonati a Xbox Game Pass potranno muovere i primi passi nell'avventura dei fratelli Sean e Daniel Diaz, in fuga da casa dopo un tragico incidente.

I due sono diretti verso il Messico, un lungo viaggio che metterà alla prova il loro rapporto fraterno e che cambierà le loro vite per sempre. Come visto nei precedenti titoli della serie, le scelte del giocatore influenzeranno l'evolversi della storia e il rapporto con i vari personaggi, per quella che si preannuncia un'avventura narrativa a episodi imperdibile per gli amanti del genere.

ARK Survival Evolved (3 gennaio)

Il 3 gennaio sarà anche il turno di Ark: Survival Evolved, il gioco di sopravvivenza multiplayer di Studio Wildcard ambientato su un'isola abitata da oltre 100 creature preistoriche e di ispirazione fantasy come T-Rex, Meta-Lupi, Yeti e Giganotosaurus.

Esplorando diverse tipologie di biomi caratterizzati da particolari condizioni ambientali, i giocatori saranno chiamati a cacciare, raccogliere risorse, coltivare, fabbricare strumenti e costruire rifugi sicuri. L'obiettivo sarà quello di sopravvivere non solo agli animali feroci che popolano l'isola, ma anche e soprattutto alle centinaia di giocatori che sarà possibile incontrare online.

Farming Simulator 2017 (3 gennaio)

Se il vostro sogno è sempre stato quello di dedicarvi all'agricoltura senza sporcarvi le mani, sarete felici di sapere che Farming Simulator 2017 si aggiungerà a sua volta al catalogo di Xbox Game Pass dal 3 gennaio. Il gioco include oltre 250 veicoli e attrezzature per raccogliere una grande varietà di colture, prendersi cura del bestiame e poi vendere i propri prodotti al mercato locale, con l'obiettivo di espandere il proprio impero agricolo fino a sbaragliare la concorrenza.

Se non avete mai provato nessun simulatore agricolo ma ne siete comunque incuriositi, questa è un'ottima occasione per farlo con uno dei migliori esponenti del genere.

Absolver (7 gennaio)

Absolver si presenta come un picchiaduro online in cui si impersonano le Guide, nuovi sovrani dell'ex impero di Adal che nel corso dell'avventura decideranno se entrare a far parte del corpo d'elite. Gli utenti potranno vagabondare per le lande deserte alla ricerca di armi e corazze, o battersi in duelli 1v1 o 3v3 contro gli altri giocatori in rete.

Sarà inoltre possibile personalizzare il proprio stile di combattimento e l'armamentario, nonché i propri attacchi, in modo da creare un approccio unico alle lotte. Con un combat system tecnico e una struttura di gioco che si focalizza anche sull'esplorazione di un mondo ampio e struttuato, Absolver è il titolo ideale per chi cerca un picchiaduro atipico e originale.

Just Cause 3 (10 gennaio)

In Just Cause 3 si tornano a vestire i panni di Rico Rodriguez, esplorando una paradisiaca isola mediterranea in totale libertà. Il paracadutismo e il base jumping saranno soltanto alcuni dei modi per viaggiare attraverso la gigantesca mappa di gioco, senza dimenticare l'immancabile rampino in dotazione al protagonista e i numerosi veicoli da guidare (tra cui automobili, jet, motoscafi, elicotteri e motociclette).

Come da tradizione per la serie, le missioni e le attività affrontabili restano all'insegna del ritmo esplosivo e della distruzione, incoraggiando i giocatori a sfruttare tutti i mezzi a loro disposizione. Un ottimo diversivo se nel frattempo dovete ancora recuperare il quarto capitolo.

Aftercharge (10 gennaio)

Aftercharge è un gioco online 3v3 asimmetrico in cui dei robot invisibili affrontano delle guardie di sicurezza invincibili in schermaglie dal ritmo frenetico. I robot devono sabotare i generatori sparsi su tutta la mappa, mentre le guardie sono incaricate di avvistarli e fermarli. Oltre a differire per abilità e obiettivi, le due squadre si distinguono soprattutto per gli stili di gioco.

Vestire i panni dei robot significa muoversi furtivamente, creare diversivi e coordinare gli attacchi. Impersonare le guardie richiede un'attenta disposizione nell'area, un'ottima comunicazione e riflessi pronti. Un'esperienza multiplayer incentrata sul gioco di squadra che tutti gli utenti Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente dal 10 gennaio.