Xbox Game Pass ottobre 2020: arrivano Katana Zero e Age of Empires 3

Nemmeno il tempo di godersi DOOM Eternal, Forza Horizon 7 e gli altri giochi di inizio ottobre, che Xbox Game Pass è già pronto ad accogliere la seconda ondata mensile. Stavolta non ci sono tripla A ad alto budget in vista, bensì un nutrito gruppetto di produzioni indipendenti estremamente interessanti e il ritorno in grande stile di uno dei classici del genere strategico, Age of Empires III: Definitive Edition. Come d'abitudine, prima di andare alla scoperta dei nuovi arrivi ci teniamo a ragguagliarvi sui titoli in uscita dal catalogo. Domani 15 ottobre verranno rimossi Felix the Reaper (Xbox One e PC), Metro 2033 Redux (Xbox One e PC), Minit (Xbox One e PC), Saints Row IV Re-Elected (PC) e State of Mind (PC), mentre il 30 ottobre toccherà la stessa sorte ad After Party (Xbox One), LEGO Star Wars III (Xbox One), Rise & Shine (Xbox One), Tacoma (Xbox One e PC), The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Xbox One e PC) e The Red Strings Club (PC) .

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) - 15 ottobre

Immediatamente al day one, arriva su Xbox Game Pass Age of Empires III: Definitive Edition, edizione definitiva del terzo capitolo della serie di strategici in tempo reale per eccellenza. Rispetto al gioco originale, offre una grafica in 4K e una colonna sonora completamente rimasterizzata. A ciò si aggiungono due modalità di gioco inedite - le Battaglie storiche e le missioni sfida L'arte della guerra - le espansioni pubblicate dopo il lancio originario e due nuove civiltà, quella Inca e quella Svedese.

A completare il pacchetto ci pensano una modalità multigiocatore online aggiornata con il supporto cross-network, la modalità spettatore e il supporto alle mod. In attesa di poterci giocare, leggete il resoconto della nostra recensione di Age of Empires III Definitive Edition.

Heave Ho (PC) - 15 ottobre

Heave Ho è un party game in cui quattro giocatori in locale devono collaborare per raggiungere un solo obiettivo: cercare di non morire! Tutto quello che devono fare è afferrare le mani degli altri, arrampicarsi insieme a loro su montagne di corpi penzolanti e cercare di mettersi in salvo.

Il personaggio può essere personalizzato con un sacco di accessori e un mucchio di folli attrezzature... una caratteristica che vi tornerà molto utile quando cercherete di ricordarvi qual è il vostro alter ego e quali sono le sue mani in mezzo ad un groviglio indistinto di arti e corpi!

Katana Zero (Android, Xbox One & PC) - 15 ottobre

Katana Zero è un action-platform neo-noir, basato su scene di azione mozzafiato che prevedono la morte istantanea e la manipolazione del tempo. La trama non è convenzionale, e offre una storia enigmatica narrata attraverso sequenze cinematiche con continui colpi di scena che portano ad un finale sorprendente.

Askiisoft ha posto una notevole attenzione nella messa a punto del sistema di combattimento, che consente di rispedire al mittente il fuoco nemico, schivare gli attacchi e manipolare avversari e scenari con trappole ed esplosivi. Tutti i livelli sono inoltre stati progettati per essere completati in molti modi differenti. Leggete la nostra recensione di Katana Zero per saperne di più.

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Xbox One e PC) - 15 ottobre

Tales of Vesperia: Definitive Edition, edizione definitiva del JRPG lanciato per la prima volta nel 2008 su Xbox 360, propone una risoluzione upscalata, personaggi, eventi e costumi mai sbarcati al di fuori dal Giappone e introduce due nuovi membri giocabili nel party: Flynn Scifo, il rivale del protagonista e suo migliore amico, e Patty Fleur, una giovane pirata alla ricerca della sua memoria perduta.

Il rifacimento di Tales of Vesperia impiega una versione speciale del Linear Motion Battle System della serie Tales of. I giocatori controllano un membro singolo del party in combattimenti in tempo reale, mentre gli altri tre personaggi sono controllati da un set personalizzato di comandi gestiti dall'Intelligenza Artificiale. È inoltre possibile passare in ogni istante della battaglia da uno personaggio all'altro, usando attacchi fisici, magie e le potenti Arti Mistiche. Leggete la recensione di Tales of Vesperia Definitive Edition.

The Swords of Ditto: Mormo's Curse (PC) - 15 ottobre

The Swords of Ditto è un action GDR in cui ognuno degli eroi, tutti impegnati nell'inarrestabile lotta contro la malvagia Mormo, può vivere una propria avventura collegata con tutte le altre. Inoltre, mentre esplorate il mondo irto di pericoli, affrontate le pericolose minacce e sviluppate il vostro personaggi, potete anche collaborare con un amico in locale.

Il sistema di combattimento affianca alla tradizionale combo spada/arco armi decisamente meno tradizionali, come il vinile Frisbee, la magica mazza da golf e il colossale piede dei cieli. L'avventura è arricchita da numerosi incarichi secondari, mentre gli eroi possono essere potenziati collezionando speciali adesivi. Leggete la nostra recensione di The Swords of Ditto: Mormo's Curse per saperne di più.

ScourgeBringer (Xbox One) - 21 ottobre

Sviluppato dagli autori di NeuroVoider, ScourgeBringer è un platform roguelite a metà strada tra Dead Cells e Celeste, che offre azione elettrizzante e grande libertà di movimento. Ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un'entità misteriosa gettato l'umanità nel caos, ScourgeBringer vi mette nei panni di Kyhra, la guerriera più letale del suo clan.

Il suo obiettivo è quello di esplorare l'ignoto e aprire un varco attraverso macchine antiche che proteggono il sigillo del suo passato, e forse anche la redenzione dell'umanità. Il tutto, sfruttando un sistema di combattimento frenetico e basato esclusivamente sugli attacchi.

Cricket 19 (Xbox One) - 22 ottobre

Come il nome lascia chiaramente intendere, Cricket 19 è una simulazione autentica e realistica dello sport nato in Inghilterra e largamente praticato in tutti i paesi del Commonwealth. Grazie all'opera di Big Ant Studios, potete assumere il controllo di una squadra da club o nazionale per portarla alla gloria in T20, ODI o Test Match.

La libertà concessa è lodevole, dal momento che potete anche dare forma al vostro club, al vostro stadio, agli sponsor e alle uniformi grazie alla Cricket Academy di Big Ant, ricreando le partite e avvenimenti locali. La Modalità Carriera è inoltre arricchita da una storia immersiva, che segue le gesta di un giocatore a partire dai suoi primi anni in junior club cricket.

Supraland (Xbox One) - 22 ottobre

Supraland è un puzzle game in prima persona con meccaniche metroidvania e shooter, chiaramente ispirato a classici come Zelda, Metroid e Portal. La storia minimale funge solo da pretesto per lasciarvi liberi di andare dove volete, affidandovi alla vostra intuizione e senza ricevere aiuti continui e in maniera oppressiva.

L'intero mondo di gioco è interconnesso, ma per sbloccare determinati passaggi è necessario possedere abilità specifiche, che possono anche essere combinate tra loro. I puzzle diventano sempre più complessi con l'avanzare della progressione, e il tutto è valorizzato da combattimenti vecchia scuola ispirati ai pionieri del genere Unreal, DOOM e Quake, che incoraggiano movimenti veloci mentre si spara ad orde di nemici senza la preoccupazione di ricaricare l'arma.