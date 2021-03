Xbox Game Pass: Outriders, Octopath e Yakuza 6 tra i nuovi giochi in arrivo

Microsoft non si sta affatto risparmiando: dopo una prima ondata di giochi Game Pass all'insegna dello sport e l'aggiunta di tanti giochi firmati da Bethesda per celebrare la nuova acquisizione, la casa di Redmond ha annunciato che nel corso della seconda metà di marzo verranno aggiunti altri 12 giochi al catalogo di Xbox Game Pass!



A guidare la selezione ci pensa Outriders, un tripla A che debutterà nel catalogo immediatamente al day-one, una mossa che ha dell'incredibile. Il blockbuster multiplayer di Square Enix e People Can Fly non sarà l'unico a vedere la luce direttamente nel servizio, poiché lo stesso destino sarà condiviso da altre novità assolute per Xbox come Yakuza 6: Song of Life, Undertale e Genesis Noir. Prima di andare alla scoperta di tutte le novità per Game Pass, vi avvisiamo tuttavia che il 31 marzo verranno rimossi dal catalogo Hyperdot (Console and PC), Journey to the Savage Planet (Console) e Machinarium (PC).

Undertale (Cloud, Console & PC) - già disponibile

Undertale è un classico indie ideato da Toby Fox dall'aspetto retrò in cui ogni interazione e ogni mostro del gioco sono unici e irripetibili. In un mondo sotterraneo buffo e commovente allo stesso tempo, potete chiedere un appuntamento ad uno scheletro, danzare con un robot, cucinare con una donna pesce... oppure eliminare qualsiasi personaggio. La scelta sta a voi.

Undertale è arrivato in Game Pass il giorno stesso in cui ha debuttato sulle console della famiglia Xbox. Non lasciatevi ingannare dall'aspetto grezzo e old-school, l'opera di Fox è incredibilmente bella e trascinante, oltre che la dimostrazione lampante che il fascino retrò e l'innovazione possono coesistere tranquillamente. Undertale è consigliato a tutti gli amanti dei giochi di ruolo con una buona padronanza dell'inglese (non è inclusa la traduzione in italiano). Leggete la nostra recensione di Undertale.

Empire of Sin (Cloud, Console & PC) - 18 marzo

Empire of Sin, ultima opera di John Romero, è un gioco di strategia che vi trasporta nel cuore dello spietato mondo criminale della Chicago del 1920, in piena epoca del proibizionismo. Calandovi nei panni di uno dei quattordici boss mafiosi a disposizione (alcuni realmente esistiti come Al Capone e Dean O'Banion, altri di fantasia), dovete mettere insieme una banda di criminali, creare e gestire un impero mafioso e difendere il territorio dai rivali.

Empire of Sin offre una discreta libertà di approccio: la strada verso la vetta può essere percorsa a suon di truffe, intimidazioni, brutali aggressioni o con buon uso del carisma e della sagacia, gestendo attività come spaccio di alcolici, distribuzione e casinò. Il sistema di combattimento è a turni, ed è vostro compito mettere assieme una banda ben strutturata per darle di santa ragione alle altre per espandere o difendere il territorio. Leggete la recensione di Empire of Sin.

Nier Automata (PC) - 18 marzo

A quasi un anno di distanza dal debutto in Xbox Game Pass per console, NieR Automata si appresta finalmente ad arrivare nel catalogo dei giocatori PC, che potranno finalmente apprezzare uno dei migliori action RPG della scorsa generazione senza costi aggiuntivi.

Nel mondo di NieR Automata è stata gettata sull'orlo dell'estinzione da una razza di alieni invasori. I pochi sopravvissuti hanno trovato riparo in una base lunare sotto la protezione degli YoRHa, androidi creati per fronteggiare le biomacchine extraterrestri. L'opera diretta da Yoko Taro è un concentrato di virtuosismi e suggestioni estetiche, elementi ben amalgamati con un comparto ludico solido e coraggioso. Le incertezze tecniche passano in secondo piano dinanzi a un gameplay così adrenalinico e spettacolare. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di NieR Automata.

Star Wars: Squadrons (Console) EA Play - 18 marzo

Star Wars Squadrons è un gioco di combattimenti spaziali in prima persona ambientato nell'universo di Guerre Stellari. La storia della campagna per giocatore singolo comincia subito dopo i fatti narrati ne Il Ritorno dello Jedi ed è raccontata dal punto di vista di entrambi gli schieramenti: da una lato c'è un pilota della Resistenza che lotta per assicurare il buon esito del progetto Starhawk, un'arma destinata a sconfiggere definitivamente le armate imperiali; dall'altra c'è lo squadrone Titan, il cui obiettivo è quello di sabotare i piani della Nuova Repubblica e gettare le basi per quello che è destinato a diventare il Primo Ordine.

Alla campagna single-player, dalla durata di circa 4-6 ore, s'affianca una corposa modalità multigiocatore 5vs5, nella quale è possibile pilotare e personalizzare alcuni dei caccia stellari più celebri della serie, dagli Ala-X fino ai TIE. Le battaglie richiedono anche una buona pianificazione strategica, sia nella composizione della squadriglia sia nella gestione dell'energia delle navi spaziali, che può essere liberamente distribuita ad armi, scudi e motori in base alle necessità. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Star Wars Squadrons.

Torchlight III (PC) - 18 marzo

A qualche mese dal debutto in Xbox Game Pass per console e Android, l'hack 'n' slash di Echtra Games arriva anche su PC. Torchlight 3, come i predecessori, è un colorato action RPG ispirato a Diablo che permette di scegliere tra quattro differenti classi di guerrieri e combinare equipaggiamento epico, poteri delle Reliquie e abilità di classe per personalizzare lo stile di gioco.

La storia comincia un secolo dopo gli eventi di Torchlight 2: l'Impero Ember è in declino, Novastraia è nuovamente minacciata da un'invasione e un manipolo di guerrieri è chiamata a difenderla dall'attacco dei Netherim e dei loro alleati. In questo terzo capitolo tornano anche i leali compagni animali, ognuno dei quali vanta abilità, equipaggiamenti e stili differenti tutti da scoprire. Per maggiori dettagli sulla produzione e le quattro classi giocabili - Tiratore Scelto, Mago Crepuscolare, Forgiato e Mastrorotaia - vi invitiamo a leggere la recensione di Torchlight 3.

Genesis Noir (Console & PC) - 25 marzo

Altra novità al debutto direttamente in Xbox Game Pass. Genesis Noir è un'avventura punta e clicca dalle tinte noir assolutamente non tradizionale. Interpretate No Man, un piazzista di orologi che rimane incastrato in un triangolo amoroso con altre due creature cosmiche, Miss Mass e Golden Boy. Quando la loro tresca si trasforma in un aspro conflitto, assisterete allo sparo esploso da un dio geloso, altrimenti noto come Big Bang. Addentrandovi in un universo in continua espansione, dovete trovare un modo per impedire la cancellazione della creazione e salvare il vostro amore.

Un incipit incredibilmente interessante, che vi accompagna nell'esplorazione del corso della vita dell'intero universo approfondendone determinati momenti, dal primo microsecondo della vita fino a migliaia di miliardi di anni nel futuro, con lo scopo di trovare un modo per alterare il corso del destino e salvare Miss Mass. Grazie alla centralità dei rompicapi tattili e dell'esplorazione, potrete sperimentare con vari oggetti e scoprire in che modo questi possono essere usati per manipolare l'universo.

Octopath Traveler (Console & PC) - 25 marzo

Octopath Traveler, descritto dai suoi creatori come il successore spirituale di Final Fantasy 6, si affaccia sul passato riportando nella contemporaneità il canone ludico ed estetico dei grandi JRPG che hanno avuto la fortuna negli anni '90. A distanza di diversi anni dall'uscita su Nintendo Switch e PC, arriva finalmente anche su Xbox, finendo immediatamente in Game Pass.

Caratterizzato da uno splendido stile grafico ispirato ai giochi di ruolo 2D e arricchito con degli elementi realistici in 3D, Octopath Traveler vi mette nei panni di otto personaggi diversi, ognuno con la propria storia e delle missioni secondarie da completare. Ad Osterra, un mondo incantevole ma anche molto pericoloso composto da otto vaste regioni, sono chiamati ad affrontare un gran numero di minacce con un sistema di combattimento a turni, usando abilità, talenti e azioni speciali uniche. Leggete la recensione di Octopath Traveler.

Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition (PC) - 25 marzo

Come il predecessore, che ha offerto un contributo decisivo alla rinascita degli RPG vecchia scuola, Pillars of Eternity 2: Deadfire brilla per la trama e la caratterizzazione del mondo di gioco, che mutano in base alle azioni e alle scelte dei videogiocatori, e per un sistema di combattimento in tempo reale che consente di effettuare una pausa tattica per studiare al meglio la battaglia e pianificare la mossa successiva.

Come in ogni gioco di Obisidian, in Pillars of Eternity 2: Deadfire le situazioni possono essere risolte in tanti modi differenti, anche con l'inganno e la diplomazia. A fare da hub centrale c'è la Defiant, una nave che permette di esplorare un ricco arcipelago di isole esotiche che celano vaste comunità di personaggi non giocanti, nemici potenti e oscuri segreti. Durante il viaggio potete fare affidamento su sette differenti compagni (ai quali è possibile assegnare più classi e abilità) che intrecciano tra loro interazioni e relazioni personali. Quella in arrivo in Xbox Game Pass per PC è l'edizione più completa sulla piazza: nella Ultimate Edition trovano spazio, oltre al gioco base, anche i DLC Bestia d'Inverno, Forgotten Sanctum e Seeker, Slayer, Slayer, Survivor. Ne saprete di più sul gioco leggendo la nostra recensione di Pillars of Eternity 2.

Supraland (PC) - 25 marzo

Supraland è un puzzle-game in prima persona in stile metroidvania, che prende dichiaratamente ispirazione da classici come Zelda, Metroid e Portal. La storia è minimale e concepita solo per offrire uno scopo ai giocatori, che sono chiamati ad esplorare un grande mondo interconnesso dove sono presenti tanti puzzle e degli ostacoli che non possono essere superati finché non viene trovata un'abilità specifica.

I puzzle si fanno via via più complessi con l'avanzare del gioco, incoraggiando i giocatori a fermarsi per pensare bene a quali abilità affidarsi per superarli. Non mancano ovviamente i combattimenti, basati su meccaniche vecchia scuola che, ispirandosi a shooter veloci come Unreal, Doom e Quake, incoraggiano movimenti rapidi e salti mentre si spara ad orde di nemici senza la preoccupazione di ricaricare.

Yakuza 6 The Song of Life (Cloud, Console & PC) - 25 marzo

A partire dal 25 marzo, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno finalmente completare l'arco narrativo di Kazuma Kiryu. La storia di Yakuza 6: The Song of Life comincia tre anni dopo gli avvenimenti narrati nel quinto capitolo: il Dragone di Dojima vuole vivere una vita tranquilla, ma i suoi sogni vengono interrotti da un incidente di Haruka: la donna finisce in coma, lasciando suo figlio, Haruto, alle cure di Kazuma, che per proteggerlo lo porta nell'ultimo posto dove è stata vista sua madre, a Onomichi, Hiroshima. Ad attenderli, purtroppo, trovano un nuovo e spietato mondo criminale e dei segreti di famiglia da svelare.

Primo gioco della serie a vantare il potente Dragon Engine, Yakuza 6: The Song of Life rappresenta la degna conclusione di una saga che ha fatto la storia. Merito di una storia appassionante e concisa, un sistema di combattimento di alto livello capace di restituire una maggiore sensazione di pesantezza rispetto al passato, e un grande numero di attività secondarie da svolgere. Potete approfondire leggendo la nostra recensione di Yakuza 6: The Song of Life.

Narita Boy (Cloud, console & PC) - 30 marzo

Ennesimo gioco in arrivo in Xbox Game Pass in contemporanea con il lancio sul mercato, e non è neppure l'ultimo! Narita Boy è un metroidvania in pixel art interamente disegnato ed animato a mano. La storia comincia negli anni '80, quando The Creator, un genio dell'epoca, crea una console per videogiochi denominata Narita One, il cui titolo di punta è Narita Boy. Nel giro di poche settimane diventa è il più grande successo di tutti i tempi, e gli scaffali di tutto il mondo si svuotano in un battibaleno.

Qualcosa, tuttavia, va storto: il codice binario del regno digitale si collega con la realtà e un essere misterioso, noto come Lui, scatena un esercito di Stallions e cancella la memoria del Creatore. Avvertito il pericolo, la Motherboard attiva il programma Narita Boy e schiera sul campo un eroe digitale pixellato, affidandogli il compito di addentrarsi nel Digital Kingdom e fermare l'invasione del mondo da parte Stallions. L'eroe può fare affidamento sulla portentosa Techno-sword, l'unica arma in grado di fermare la minaccia. Grazie ad essa, può combattere all'arma bianca, sparare dalla breve distanza, compiere schivate aeree o attivare raggi potentissimi in grado di annientare tutti i nemici davanti a lui. Potete approfondire l'argomento nella nostra anteprima di Narita Boy.

Outriders (Cloud e Console) - 1 aprile

Outriders è senza dubbio il più grande colpaccio degli ultimi mesi. Di grandi tripla A ce ne sono a bizzeffe in Xbox Game Pass, ma vederne uno, terze parti per giunta, entrare nel catalogo immediatamente al debutto è tanto insolito quanto gradito. Sviluppato da People Can Fly (gli stessi di Bulletstorm) per conto di Square Enix, Outriders è un looter shooter cooperativo per tre persone ambientato su un pianeta alieno ostile, chiamato Enoch.

Su Enoch ogni cosa sembra essersi evoluta con l'unico scopo di annientare l'umanità: è un mondo selvaggio tanto spietato quanto affascinante, costellato da fitte giungle, deserti senza fine, paludi stagnanti e cime innevate che circondano le poche colonie umane rimaste, in lotta tra loro. La più grande minaccia per la civiltà è rappresentata dall'Anomalia, che si dà il caso essere anche la responsabile della creazione dei potenti Outrider, umani dalle abilità sovrannaturali suddivisi in quattro classi - Mistificatore, Piromante, Devastatore e Tecnomante - che si distinguono tra loro per talenti e poteri speciali.



In attesa dell'uscita del gioco, potete cominciare l'avventura grazie alla demo gratis di Outriders, che permette di affrontare le battute iniziali, familiarizzare con i sistemi di looting e shooting, e di importare i salvataggi nell'esperienza finale.