Xbox Game Pass: Red Dead Redemption 2 e tutti gli altri giochi di maggio

Dopo un ricchissimo mese di aprile, che sul finire ha regalato a tutti gli abbonati anche Streets of Rage 4, Xbox Game Pass accoglie maggio con un colosso incredibile: Red Dead Redemption 2, ennesimo capolavoro di Rockstar Games, è già entrato a far parte del catalogo console per la gioia di tutti i giocatori Xbox One che per un motivo o per l'altro non l'avevano ancora giocato. Le novità, ovviamente, non si fermano qui, e nel giro di una settimana Xbox Game Pass darà il benvenuto pure a DayZ su console, Halo 2 Anniversary su PC e ad altri giochi che a breve scopriremo assieme.



Prima di passare alla rassegna, però, ci teniamo a segnalare che oggi 7 maggio è l'ultimo giorno utile per giocare a Grand Theft Auto 5 su Xbox One. Il 15 maggio, invece, lasceranno il catalogo Imperator: Rome (PC), Rise of the Tomb Raider (PC), The Banner Saga (Xbox One e PC), West of Loathing (PC), Wolfenstein II: The New Colossus (Xbox One e PC), Black Desert (Xbox One), Doom (Xbox One), Lego Ninjago Movie Video Game (Xbox One), Mega Man Legacy Collection 2 (Xbox One) e Metal Gear Survive (Xbox One).

Red Dead Redemption 2 (Xbox One) - 7 maggio

Ambientato nel 1899, 12 anni prima del capostipite, Red Dead Redemption 2 narra delle gesta di Arthur Morgan, un fuorilegge della banda di Dutch Van der Linde. Un colpo fallito costringe lui e la sua compagnia alla fuga: da quel momento in poi, dovranno fronteggiare gli inevitabili conflitti interni e cercare di sopravvivere in un'America che si appresta a salutare l'era del Selvaggio West.

Red Dead Redemption 2 mette in scena una delle migliori storie mai narrate in un videogame, in un mondo di gioco che lascia esterrefatti per varietà e bellezza. La forza del la produzione sta proprio qui, nell'alchimia che si crea tra la magistrale narrazione e l'impressionante densità dell'esperienza. Come se non fosse sufficiente la già eccellente longevità della campagna principale, Rockstar mette sul piatto anche Red Dead Online, la componente multigiocatore che sta ricevendo un supporto paragonabile a quello di GTA Online, sia per quanto riguarda la velocità con cui vengono pubblicati gli aggiornamenti, sia per la qualità. Se volete saperne di più, allora vi consigliamo di leggere la recensione di Red Dead Redemption 2 del nostro Francesco Fossetti.

DayZ (Xbox One) - 7 maggio

In DayZ dovrete fare di tutto per sopravvivere in un mondo al collasso. L'ex paese sovietico Chernarus è stato colpito da un virus sconosciuto che ha infettato gli esseri umani, trasformandoli in zombie frenetici. I sopravvissuti, dal canto loro, hanno sviluppato una mentalità ostile.

Ludicamente parlando, DayZ si configura come un sandbox open world online autentico e spietato, con server in grado di ospitare fino a 60 giocatori in contemporanea. Non sono previsti suggerimenti, salvataggi e vite extra, e se fallirete, perderete tutto e sarete costretti a ricominciare daccapo. Dovrete muovervi nel mondo di gioco alla ricerca di risorse per tentare di sopravvivere il più a lungo possibile, tenendo bene a mente che i pericoli non arriveranno solamente dagli infetti, ma anche e soprattutto dagli altri giocatori: non tutti saranno propensi a fare amicizia e muoversi in gruppo.

Halo Master Chief Collection: Halo 2 (PC) - 12 maggio

Dopo la distruzione dell'anello Halo avvenuta nel primo capitolo della serie, Master Chief fa rotta verso la Terra per proteggerla dall'invasione nei Covenant, che non si aspettavano una reazione tanto vigorosa da parte dell'UNSC. Durante quest'impresa, farà amicizia con un alleato inaspettato e scoprirà dei segreti che altereranno per sempre il corso del conflitto tra umani e Covenant.

Halo 2 Anniversary, riedizione del capitolo originale con filmati rimasterizzati da Blur Studio, entra a far parte per la prima volta della Halo: The Master Chief Collection per PC con risoluzione 4K e framerate superiore a 60fps. Tra le impostazioni native per PC figurano pure l'uso di mouse e tastiera, il supporto per monitor ultrawide e la personalizzazione del campo visivo. Oltre alla campagna principale composta da 15 missioni, è ovviamente inclusa anche la componente multigiocatore con le 25 mappe dell'originale Halo 2.

Final Fantasy IX (Xbox One e PC) - 14 maggio

Quando Gidan e la compagnia del teatro Tantalus rapiscono la principessa Garnet, erede al trono del Regno di Alexandria, scoprono con gran sorpresa che lei già stava cercando di fuggire dal castello. La principessa e la sua guardia del corpo, Steiner, finiscono così con l'unirsi alla compagnia e partire in un incredibile viaggio che li porterà ad incontrare altri personaggi indimenticabili, e infine scoprire i segreti del cristallo e le forze malvagie che cercano di distruggere il loro mondo.

Quest'edizione di Final Fantasy IX è semplicemente una riproposizione dell'originale del 1999, con una risoluzione maggiorata e modelli dei personaggi di miglior qualità, ma senza interventi in grado di giustificare gli appellativi di Remastered o Remake. Il sistema di combattimento è a turni e prevede meccaniche come la Sintesi, che consente di combinare due o più pezzi di equipaggiamento per crearne uno migliore, e la Trance, una barra che si riempie subendo attacchi in battaglia e consente di scatenare potenti attacchi.

Fractured Minds (Xbox One) - 19 maggio

Fractured Minds è un breve ma coinvolgente videogioco dal taglio fortemente autoriale, che esplora tematiche come l'ansia e le malattie mentali. La diciassettenne Emily Mitchell lo ha realizzato per aumentare la consapevolezza e aiutare a comprendere maggiormente questo tipi di problemi. Il suo lavoro è stato premiato con un premio BAFTA per giovani creatori di videogiochi.

In Fractured Minds avrete l'opportunità partire per un viaggio crudo e onesto, per vivere sei capitoli ricchi di atmosfera e provocazioni, ognuno simboleggiante una sfida associata alla malattia mentale: dall'isolamento all'ansia, alle situazioni quotidiane completamente distorte.

Endless Legend (PC) - maggio

Endless Legend è stato realizzato da Amplitude Studio, già responsabile di Endless Space e Dungeon of the Endless. Il gioco si presenta come uno strategico fantasy 4X che ricorda Civilization, dal quale però si discosta per una differente gestione delle battaglie. Dopo l'assegnazione degli ordini del giocatore alle proprie unità, segue una fase di risoluzione in cui i due eserciti si scontrano contemporaneamente, seguendo le indicazioni dei rispettivi strateghi.

Endless Legend offre otto differenti civiltà, ognuna con una propria storia e un diverso stile di gioco, con mondi e obiettivi illimitati generati casualmente. Potete decidere dimensione, forma, topografia e molto altro, per creare un mondo personalizzato tutto da scoprire. È inoltre possibile assorbire fazioni minori per sfruttare le loro peculiarità, sviluppare nuove tecnologie per incentivare l'evoluzione della civiltà e allenare gli eroi reclutati per farli diventare comandanti d'esercito o governatori cittadini.