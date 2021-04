Xbox Game Pass: Second Extinction e Fable 3 tra i nuovi giochi di aprile

State ancora girovagando nelle lande ostili di Enoch, tra le strade criminali di Los Santos e nell'Europa degli anni '40 infestata dagli zombie? Prendetevi una piccola pausa, perché Microsoft vi sta chiedendo riorganizzare il backlog ancora una volta per fare spazio ai nuovi giochi di Xbox Game Pass. La seconda metà di aprile, come ampiamente preannunciato, è stata inaugurata dal debutto di MLB The Show 2021, e sarà presto arricchita da Phogs, Second Extincion, Destroy All Humans! e dalle versioni cloud di Fable Anniversary e Fable III.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi titoli, ci teniamo a segnalarvi che avete ancora pochi giorni per giocare ad una selezione di giochi che verrà rimossa dal catalogo il prossimo 30 aprile. Stiamo parlando di Endless Legend (PC), For the King (Cloud, Console e PC), Fractured Minds (Cloud e Console), Levelhead (Cloud, Console e PC), Moving Out (Cloud, Console e PC) e Thumper (PC): portateli a termine entro la fine del mese oppure approfittate dello sconto riservato agli abbonati per acquistare le versioni complete.

MLB The Show 21 (Cloud e Xbox) - già disponibile

Di MLB The Show 21 ne abbiamo già ampiamente parlato su queste pagine. Oltre ad essere il primo gioco della serie ad approdare su piattaforme Xbox, rappresenta anche il primo titolo sviluppato da un team interno di Sony (San Diego Studio) ad affacciarsi sulle console della concorrenza.

Disponibile in Xbox Game Pass fin dal day-one, MLB The Sow 21 offre modalità di gioco che si adattano a tutti i giocatori grazie alla possibilità di scegliere fra tre differenti tipologie di esperienza: Casuale, che pone l'enfasi sull'apprendimento delle meccaniche; Simulazione, indirizzata ai veterani della serie e ai conoscitori dello sport del Baseball; Competitiva, dedicata a coloro che vogliono mettere alla prova le proprie abilità. Non mancano neppure le modalità Diamond Destiny, nella quale è possibile costruire il team dei propri sogni e portarlo alla gloria, e Road to the Show, che consente di sviluppare il proprio giocatore di baseball fino a trasformarlo in una 2-way star.

Phogs! (PC) - 22 aprile

Phogs! è una coloratissima avventura piena zeppa di rompicapo che vi mette nei panni di una coppia di cani - Rosso e Blu - collegati da un ventre allungabile. Il vostro compito? Abbaiare, mordere e rimbalzare per superare gli ostacoli all'interno dei mondi del Cibo, del Sonno e del Gioco!

Nel mondo del cibo dovete mangiare a più non posso, da caldi toast imburrati a sedano tritato, fino ad arrivare fiumi di cioccolato. In quello del Sonno potete passeggiare al bagliore della luce notturna tra orsacchiotti, cuscini e trapuntine, mentre nel regno del Gioco troverete un parco dei divertimenti sulla spiaggia, una sala giochi rétro e un sacco di altre esperienze ludiche. Oltre alla modalità per giocatore singolo è presente anche la cooperativa locale ed online, inclusa la possibilità di condividere il medesimo controller.

Second Extinction Game Preview (Cloud, Console e PC) - 28 aprile

Second Extinction è un intenso sparatutto in prima persona cooperativo che chiede a 3 giocatori di fare squadra e sfruttare le abilità uniche e l'arsenale dei propri personaggi per eliminare i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta, costringendo i pochi sopravvissuti a fuggire nello spazio. Annunciato a maggio dello scorso anno durante l'evento di presentazione dei giochi Xbox Series X, il titolo di Systemic Reaction è pronto a debuttare in Game Preview e in Xbox Game Pass su tutte le piattaforme di gioco targate Microsoft.

I dinosauri di Second Extintion hanno ben poco da spartire con quelli raffigurati sui libri di storia. Dai rapaci elettrici agli enormi T-rex che sovrastano i loro fratelli più piccoli, queste spregevoli creature hanno subito delle pesanti mutazioni e sono davvero difficili da sconfiggere. Gli sviluppatori promettono combattimenti viscerali in brevi ma intense missioni di guerriglia.

Destroy All Humans! (Cloud, Console e PC)

A quindici anni dal debutto, il cult Destroy All Humans! è tornato in un remake che si lascia apprezzare per l'ottimo lavoro operato sul versante tecnico e le meccaniche di gioco, equiparati con successo agli standard moderni. Il protagonista è l'alieno Crypto-137, giunto negli Stati Uniti d'America degli anni '50 con il compito di estrarre il DNA degli esseri umani e annientare la popolazione con uno strampalato arsenale di armi extraterrestri e abilità psichiche. Non gli manca neppure un disco volante con il quale radere a suolo le città!

La struttura e la composizione della campagna sono rimaste immutate, pertanto accusano tutto il peso degli anni, ma ciò non riduce la portata di un'esperienza godibile e divertente, in grado di offrire una decina di ore di svago ed esilaranti cliché. Leggete la nostra recensione di Destroy All Humans! per saperne di più.

Fable Anniversary e Fable III (Cloud)

Con il nuovo Fable sviluppato da Playground Games ancora piuttosto lontano dalla pubblicazione, Microsoft offre l'opportunità a tutti gli iscritti al piano Ultimate di giocare Fable Anniversary e Fable III per Xbox 360 anche sui dispositivi mobili Android grazie ad xCloud. Entrambi i titoli, ricordiamo, erano già inclusi nella selezione, liberamente giocabili sulle console Xbox grazie alla retrocompatibilià.

Fable Anniversary è la riedizione del primo capitolo della serie, sviluppato dai Lionhead Studios di Peter Molyneux per la storica Xbox. Forte di un motore grafico nuovo che ha ricevuto in eredità alcuni asset dai capitoli successivi, permette di riscoprire le origini e le atmosfere del GDR simbolo della compagnia, anche se il peso degli anni si sente tutto. Il più recente Fable III (è stato pubblicato nel 2010) vi mette nei panni del figlio o della figlia dell'eroe del secondo episodio, con il compito di spodestare il tirannico sovrano di Albion, un regno come sempre bello da esplorare e popolato da bizzarri personaggi.