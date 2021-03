Xbox Game Pass a tutto sport: i nuovi giochi gratis di marzo 2021

La nuova ondata di giochi per Xbox Game Pass è quasi completamente a tinte sportive, oltre che fortemente debitrice di EA Play, libreria di giochi offerta solo ed esclusivamente agli abbonati al tier Ultimate. Nelle prossime settimane avranno di che gioire gli amanti di alcuni degli sport più diffusi al mondo: il calcio è rappresentato da Football Manager 2021, già disponibile in due distinte edizioni, mentre il basket da NBA 2K21. La palla ovale americana è la protagonista di Madden NFL 21, mentre le arene ghiacciate e le spallate saranno appannaggio di NHL 21. Star Wars Squadrons, mosca bianca del gruppo, porterà invece i fan di Guerre Stellari nell'immensità del cosmo per darsi battaglia sui caccia più iconici della serie.



Prima di fare la conoscenza di tutti i giochi in arrivo a marzo e oltre, e scoprire su quali dispositivi e in quali tier verranno inclusi, ci teniamo ad avvisarvi che presto lasceranno il catalogo Alvastia Chronicles (Console & PC), Astrologaster (PC), Bloodstained: Ritual of the Night (Console & PC), Kona (Console) e pure The Witcher 3: Wild Hunt (Console). Avete tempo fino al 15 marzo per portarli al termine, dopodiché verranno rimossi da Xbox Game Pass.



Madden NFL 21 (console) - già disponibile in EA Play per Ultimate

Madden NFL sta agli Stati Uniti d'America come FIFA sta all'Europa. Basta questo per dare un'idea dell'importanza della serie EA Sports, inaugurata nell'ormai lontanissimo 1988, cinque anni prima della nascita del suo collega calcistico. Da sempre punto di riferimento assoluto per tutti gli amanti del football americano, Madden NFL si è rinnovato ancora una volta perfezionando il gameplay e offrendo una nuova modalità storia chiamata Face of the Franchise: Rise to Fame, nella quale dovrete creare e accompagnare un giovane calciatore dalle scuole superiori al college, fino al Combine, ai Draft dell'NFL e infine nella Hall of Fame.

Le modifiche apportate al gameplay comprendono il nuovo sistema di possesso palla basato sulla levetta delle abilità, nuovi movimenti per il pass rush e tackle migliorati. Madden NFL 21 include anche la modalità Yard, caratterizzata da un gameplay ispirato al football da cortile 6 contro 6, numerosi equipaggiamenti con cui personalizzare gli atleti e campi situati in tutto il mondo. Dal momento che è stato inserito in EA Play, il gioco è accessibile solo agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate su console, che possono anche beneficiare di tre pacchetti Gold Team Fantasy per Madden Ultimate Team ogni mese. Madden NFL 21 è anche ottimizzato per Xbox Series X|S.



Football Manager 2021 (PC) e Football Manager 2021 Xbox Edition (console e PC) - già disponibili

Football Manager 2021 per PC è l'ultimo episodio della serie calcistica manageriale più celebre e giocata di sempre. Più profondo e realistico che mai, il titolo di Sports Interactive concede il pieno controllo di ogni singolo aspetto della gestione di una squadra, dalla scelta dei colori all'organizzazione dello staff, fino ad arrivare alle fasi di mercato, alla preparazione della partita e alla scelta della formazione, delle tattiche e delle sostituzioni a partita in corso.

Il tutto è agevolato da una banca dati immensa, che include grafici, mappe e i resoconti mensili del nuovo Analista delle prestazioni, che rispecchiano i dati che ricevono gli allenatori reali. Le partite sono diventate ancora più appassionanti da seguire grazie al rinnovamento del motore di gioco, perfezionato sia nell'aspetto grafico che nell'Intelligenza Artificiale. Leggete la nostra recensione di Football Manager 2021 per PC per saperne di più.



Football Manager 2021 Xbox Edition, invece, è un'edizione differente basata sulla serie Touch che consiste in una versione semplificata del classico Football Manager, con stagioni più rapide e maggiormente concentrate sugli aspetti fondamentali della gestione manageriale. Può essere scaricato sia su console, dove è ritornato dopo oltre dieci anni di assenza, sia su PC. Quest'esperienza più accessibile non lesina affatto sui contenuti, dal momento che offre 50 campionati, 2.000 squadre e 25.000 giocatori reali come il fratello maggiore, oltre alle preimpostazioni tattiche e alla modalità Gioco Immediato che presenta scenari specifici da completare in un tempo limitato.



NBA 2K21 (console e cloud) - già disponibile

Dopo il football americano e il calcio, arriviamo al basket con l'ultima iterazione della celebre serie curata da 2K Sports. NBA 2K21 include miglioramenti alle dinamiche di gioco, alle funzionalità online della community e un aggiornamento delle modalità, oltre agli immancabili potenziamenti alla grafica e all'intelligenza artificiale che governa i movimenti e i comportamenti degli atleti sul parquet. Sul fronte del gameplay vede l'introduzione del sistema di palleggio Pro Stick, che consente di prendere la mira con tiri in sospensione e sottomano per un nuovo livello di precisione e abilità.

NBA 2K21 offre anche una nuova modalità Storia: intitolata La Lunga Ombra, narra del percorso di crescita di Junior dalle superiori al college, fino all'affermazione tra le grandi stelle dell'NBA. Il nuovo quartiere è invece rappresentato da 2K Beach, uno scenario circondato da strutture moderne che ospitano SWAGS, il Rec, il negozio NBA e altro ancora, dove i giocatori possono sfidarsi in partite di streetball 3 contro 3, Pro-Am 5 contro 5, oppure semplicemente sfoggiare le ultime novità in fatto di abbigliamento. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra recensione di NBA 2K21.



Star Wars Squadrons (console) - in arrivo a marzo in EA Play per Ultimate

Star Wars Squadrons è un gioco di combattimento spaziale in prima persona ambientato nell'universo di Guerre Stellari, subito dopo i fatti narrati ne Il Ritorno dello Jedi, ossia all'indomani della battaglia di Endor. La storia della campagna per giocatori singolo è raccontata dal punto di vista di entrambi gli schieramenti: da una parte c'è un pilota della Resistenza che lotta per assicurare il buon esito del progetto Starhawk, un'arma destinata a sconfiggere definitivamente le armate imperiali; dall'altra c'è lo squadrone Titan, il cui obiettivo è quello di sabotare i piani della Nuova Repubblica e gettare le basi per quello che è destinato a diventare il Primo Ordine.

Ad affiancare la campagna single-player, capace di tenere impegnati per circa 4-6 ore, c'è una corposa modalità multigiocatore che offre scontri 5vs5 tra le due fazioni opposte. Sono inclusi alcuni dei caccia stellari più celebri della serie, dagli Ala-X fino ai TIE, che possono essere ampiamente personalizzati. Grande importanza riveste anche la componente strategica, sia nella composizione della squadriglia che nella gestione dell'energia delle navi spaziali, che può essere liberamente distribuita ad armi, scudi e motori in base alle necessità. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Star Wars Squadrons.



NFL 2021 (console) - in arrivo ad aprile in EA Play per Ultimate

Giungiamo, infine, all'hockey secondo EA Sports. Nonostante sia stato già annunciato, NHL 21 non si unirà al catalogo prima del mese di aprile. Massima espressione virtuale dello sport su ghiaccio, la nuova iterazione annuale della serie offre una modalità Be a Pro rivista e ampliata, che offre l'opportunità di impersonare un giovane atleta dagli albori della sua carriera fino all'affermazione tra i migliori della lega.

Quest'anno è incluso un sistema di conversazioni dinamiche che influenza ogni aspetto della carriera, dalla relazione con gli allenatori, alle offerte di sponsorizzazione e al salario. Persino le azioni fuori dal campo possono incidere sull'affiatamento con i compagni di squadra sul ghiaccio. NHL 21 introduce anche la modalità HUT Rush che permette di giocare rapidamente partite HUT, raggiungere traguardi e sbloccare premi segnando con stile, dal momento che è incluso un sistema in grado di riconoscere i gol più spettacolari.