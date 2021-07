Xbox Game Pass: The Ascent e Flight Simulator tra i nuovi giochi di luglio

A coloro i quali si erano lamentati per un inizio di luglio sottotono, Microsoft risponde con uno degli aggiornamenti per Xbox Game Pass più ricchi di sempre: sono ben 12 i giochi in arrivo da qui a fine mese, molti dei quali aderenti al programma ID@Xbox e in arrivo su tutte le piattaforme del servizio immediatamente al day one. Parliamo, nello specifico, di Cris Tales, Last Stop, Microsoft Flight Simulator e Omno. Prima di passare in rassegna tutte le novità, ci teniamo a fare un paio di annunci di servizio. Innanzitutto, Microsoft ha abilitato i controlli touch per altri 14 giochi nel cloud, tra i quali spiccano Cities Skyines, Darkest Dungeon, la trilogia di Fable, Steep e Outlast 2. Inoltre, segnaliamo che il 31 luglio verranno rimossi dal catalogo tre giochi, ossia It Lurks Below (Xbox e PC), The Touryst (Cloud, Xbox e PC) e UnderMine (Cloud, Xbox e PC)



I nuovi giochi di luglio per Xbox Game Pass

• Battlefield 5 (Cloud) - già disponibile via EA Play

• Cris Tales (Cloud, Xbox e PC) - già disponibile

• Last Stop (Cloud, Xbox e PC) - Day One 22 luglio

• Atomicrops (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio

• Raji: An Ancient Epic (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio

• Blinx: The Time Sweeper (Cloud e Xbox) - 26 luglio

• Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud e Xbox) - 26 luglio

• Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) - Day One 27 luglio

• Omno (Cloud, Xbox e PC) - Day One 29 luglio

• The Ascent (Cloud, Xbox e PC) - Day One 29 luglio

• Project Wingman (PC) - 29 luglio

• Lethal League Blaze (su Cloud, Xbox e PC) - 29 luglio

Cris Tales (Cloud, Xbox e PC) - già disponibile

Atteso con trepidazione fin dall'annuncio avvenuto all'E3 2019, Cris Tales è una produzione indipendente interamente disegnata a mano in 2D che omaggia i classici del genere JRPG con una prospettiva del tutto nuova. Nei panni della maga Crisbell, potete osservare il passato, agire nel presente e guardare come le vostre scelte influenzano dinamicamente il futuro.

Per salvare i quattro regni del mondo fantasy di Crystallis, minacciati dall'imperatrice del tempo e dalle sue forze, Crisbell può fare affidamento su potenti alleati e sulla Magia Temporale: grazie a questa inimitabile abilità, la maga può mettere a punto numerose strategie, come spedire i nemici indietro nel tempo per affrontare le versioni più giovani e deboli di loro stessi, oppure mandarli nel futuro, dove saranno sconfitti a causa del veleno assorbito nel presente.



Ogni personaggio, NPC, nemico e Regno di Crystallis hanno un passato, un presente e un futuro che viene plasmato in base alle vostre azioni. Per questo motivo, la campagna può ramificarsi in molteplici modi, offrendo più di 20 ore di gameplay. Per saperne di più ecco la recensione di Cris Tales.

Last Stop (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio Day One

Scritta e sviluppata da Variable State, creatori del premiato Virginia, Last Stop è un'avventura per giocatore singolo in terza persona ambientata nella Londra dei giorni nostri, nella quale siete chiamati a controllare tre personaggi diversi le cui vite si scontrano nel mezzo di una crisi sovrannaturale.

Le storie dei tre protagonisti sono interconnesse: Donna, è una liceale sbandata che si sente prigioniera dell'opprimente vita familiare e della sorella maggiore iper-protettiva; John è un padre single di mezza età stressato dal lavoro e dai debiti, e schiacciato dalla pressione derivante dall'essere un genitore solo; Meena è invece un'ambiziosa professionista senza scrupoli che si sforza di rintracciare nella sua famiglia quello stesso appagamento datole dal brivido del suo lavoro. Nei loro panni potrete effettuare delle scelte che modelleranno le loro conversazioni e, di conseguenza, le loro storie e il loro destino. Maggiori dettagli nella recensione di Last Stop.

Atomicrops (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio

Atomicrops è un simulatore agrario roguelite ad alto tasso d'azione. Una fattoria ereditata da uno zio defunto sembrava l'opportunità perfetta per cominciare una vita migliore lontano dallo stress della città, ma un'apocalisse nucleare l'ha trasformata in un vero e proprio incubo. Soli in un'infernale landa desolata, adesso dovete fare di tutto per difendere le vostre coltivazioni - l'ultima fonte di sostentamento rimasta - dai mutanti che le bramano.

Atomicrops unisce un simulatore di fattoria a un roguelite d'azione. Armati solo di una zappa, di un innaffiatoio e di una semplice sparapiselli, dovete far crescere coltivazioni mutanti per nutrire il villaggio e intascare i soldoni derivanti dalla vendita. Nel frattempo, dovete difendere la vostra terra dai parassiti mutanti e dai banditi che ogni notte la invadono, corteggiare e sposare gli abitanti del villaggio per garantirvi un sostegno e un aiuto nei lavori quotidiani, raccogliere potenziamenti e salvare gli animali catturati per aumentare produttività, profitti e potenza. È dura la vita del fattore in un mondo post-atomico!

Raji An Ancient Epic (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio

Raji: An Ancient Epic è un gioco d'azione e avventura ambientato nell'antica India. La protagonista della storia, la giovane Raji, è stata scelta dagli dèi per affrontare il signore dei demoni Mahabalasura e le mostruosità che hanno invaso il regno degli umani minacciandone l'estinzione.

Ispirato ai testi mitologici indiani, come il Mahabharata e il Ramayana, e all'architettura medievale del Rajasthan, Raji: An Ancient Epic sfoggia un aspetto visivo unico realizzato in stile pahari, con la combinazione di texture dipinte a mano e modelli tridimensionali. Scelta dagli dèi come unica protettrice della razza umana, Raji ha ricevuto un nutrito arsenale di armi e poteri, come la lancia Trishul o il poderoso arco Sharanga. Tra un combattimento e l'altro, deve inoltre risolvere antichi enigmi ed esplorare imponenti palazzi e fortezze.

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) - 27 luglio Day One

Microsoft Flight Simulator non ha certamente bisogno di presentazioni: il gigantesco simulatore di volo di Asobo Studio, che impazza su Windows 10 (e in Xbox Game Pass per PC) dall'estate dell'anno scorso, si appresta finalmente ad arrivare anche sulle console di nuova generazione Xbox Series X e Series S.

Gli sviluppatori hanno promesso che Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X sarà bello come su un PC da 3.000 euro! Sulla console più potente della famiglia raggiungerà la risoluzione 4K, mentre su Xbox Series S non andrà oltre il Full HD. In entrambi i casi il framerate sarà fissato a 30fps, ma i giocatori dotati di televisori compatibili potranno superare tale limite grazie al Variable Refresh Rate.



La versione console di Microsoft Flight Simulator atterrerà sul mercato con una serie di novità assolute, come dieci nuovi Discovery Flight che vi accompagneranno a scoprire le bellezze del mondo (dal Monte Everest alle Piramidi), la possibilità di applicare marker sulla mappa per segnalare punti di interesse, 14 tutorial aggiuntivi rispetto alla versione PC, e le funzioni "Assistente di Volo" (che può prendere il controllo in caso di difficoltà) e "Atterra Ovunque" (che consente di atterrare ovunque, a patto che la conformazione del terreno lo consenta).

Omno (Cloud, Xbox e PC) - 29 luglio Day One

Omno è un'avventura per giocatore singolo in terza persona che vi accompagna in un viaggio di scoperta in un meraviglioso mondo antico pieno di enigmi, segreti e ostacoli da superare, e pervaso dal potere di una misteriosa civiltà perduta che vi condurrà attraverso foreste, deserti baciati dal sole, tundre ghiacciate e al di là delle nuvole.

Omno è dedicato agli amanti dell'esplorazione, che sul loro percorso troveranno un mondo vibrante pieno di strane e meravigliose forme di vita, da adorabili piccole creature a enigmatici giganti a tanto altro ancora. Oltre ad una serie di enigmi, dovrete anche superare ostacoli e sezioni platform utilizzando le abilità uniche del protagonista, capace di scattare rapidamente in avanti o lanciarsi a rotta di collo per i pendii con una sorta di snowboard magico. A partorire tutto ciò è stato Jonas Manke, sviluppatore unico del gioco e padre di 3 figli, che ha iniziato a produrre Omno cinque anni fa come hobby mentre lavorava come animatore per videogiochi e film.

The Ascent (Cloud, Xbox e PC) - 29 luglio Day One

La aspettative nei confronti della produzione di Neon Giant sono molto alte: presentato come un'esclusiva console Xbox durante il primo showcase dedicato ai giochi Series X|S, The Ascent è un GDR d'azione individuale e cooperativo con visuale dall'alto ambientato in un mondo cyberpunk.

Vestirete i panni di un operaio ridotto in schiavitù nell'arcologia di The Ascent Group, una metropoli autonoma gestita da una grande azienda che si estende verso il cielo e ospita creature provenienti da tutta la galassia. Quando un giorno, per motivi sconosciuti, l'azienda chiude baracca, i sistemi di sicurezza automatizzati vanno in tilt permettendo l'accesso nella struttura alle aziende rivali e alle organizzazioni criminali, desiderose di aumentare il loro traffico di potenziamenti al mercato nero.



A quel punto comincerà la vostra "ascesa" nell'arcologia, affrontabile da soli o in compagnia di tre amici (in locale o online), lungo la quale troverete nemici impressionanti e alleanze inattese. The Ascent, da buon gioco di ruolo quale è, vi offrirà l'opportunità di personalizzare completamente l'aspetto e le abilità del personaggio per adattarlo al vostro stile di gioco. Man mano che diventerete più forti, otterrete inoltre l'accesso ad armi ed equipaggiamenti sempre più potenti. Il sistema di combattimento permette di mirare in alto o in basso, di cambiare armi e gadget al volo, e di trovare riparo in ambienti distruttibili utilizzabili a proprio vantaggio. The Ascent è anche ottimizzato specificamente per Xbox Series X|S.

Gli altri giochi

Battlefield 5, disponibile su console per gli abbonati Ultimate fin da quando è avvenuta la fusione con il catalogo di EA Play, è arrivato anche sul Cloud, pronto per essere fruito in streaming su dispositivi Android, iOS e su PC. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e dotato di una campagna suddivisa in tre capitoli e un'ampia varietà di modalità multigiocatore (da quelle classiche alla battle royale Tempesta di Fuoco, fino alla cooperativa Armi Combinate), Battlefield 5 rappresenta l'antipasto perfetto in vista dell'uscita di Battlefield 2042, prevista ad ottobre.

In occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di Xbox, dalla primissima console della casa arrivano Blinx: The Time Sweeper e Crimson Skies: High Road to Revenge (su Cloud e Xbox dal 26 luglio). Il primo è un gioco d'azione e piattaforme ad alto ritmo, che si dipana attraverso quattro dimensioni grazie alla possibilità di controllore il tempo. Il secondo è invece un simulatore di volo che combina adrenalinici combattimenti aerei e tanta azione di matrice hollywoodiana.



Chiudiamo la rassegna segnalando Project Wingman (su PC dal 29 luglio), un altro simulatore di volo single-player che, a differenza dei precedenti, vi lancia in battaglia a bordo dei jet da combattimento più avanzati e letali del mondo, e Lethal League Blaze (su Cloud, Xbox e PC dal 29 luglio), un gioco multiplayer intenso e veloce con personaggi unici nel quale l'obiettivo è quello di colpire gli avversari con la palla antigravità, mediante attacchi, smorzate, parate, lanci e abilità speciali.