Xbox Game Pass: The Outer Worlds e Afterparty tra le novità di fine ottobre

Microsoft torna alla carica svelando i sette nuovi giochi che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass per Xbox One durante la seconda parte del mese ottobre 2019. Il fiore all'occhiello della nuova selezione, che è stata operata ancora un volta all'insegna della varietà più assoluta, è rappresentato indubbiamente da The Outer Worlds (che può già essere pre-scaricato!). Gli altri titoli - appartenenti a generi diversi e provenienti da differenti generazione di console - sapranno in ogni caso appagare i palati di tutti i tipi di videogiocatori. È letteralmente impossibile rimanere senza un titolo da giocare con Xbox Game Pass!

Secret Neighbor (23 ottobre)

Secret Neighbor è l'ennesimo titolo che entra a far parte del catalogo di Xbox Game Pass il giorno stesso in cui debutta sul mercato... ennesima riprova dell'eccezionale qualità del servizio offerto dalla casa di Redmond. Si tratta di un gioco multiplayer horror nel quale un gruppo di ragazzi è chiamato a salvare un loro amico dallo scantinato di un perfido vicino. Peccato che uno dei ragazzi sia, in realtà, il vicino travestito!

Gli eventi di Secret Neighbor si svolgono tra il primo e il secondo atto di Hello Neighbor. Giocando nei panni di uno dei bambini, dovrete recuperare le chiavi per accedere alle differenti stanze della casa e cooperare con gli altri al fine di salvare il vostro amico. Se sarete abbastanza fortunati da impersonare il vicino segreto sotto mentite spoglie, potrete invece contare su alcuni vantaggi, dal momento che potrete utilizzare la conoscenza della vostra casa e differenti tipologie di gadget per separare e spaventare gli altri giocatori.

Afterparty (29 ottobre)

In Afterparty impersonerete Milo e Lola, due grandi amici che, dopo essere deceduti, si trovano improvvisamente a dover affrontare un'eternità all'inferno. Presto, tuttavia, scoprono una via di fuga: tutto ciò che devono fare, è far ubriacare Satana!

Milo e Lola possono essere controllati mediante un sistema di conversazione intelligente che cambia la storia e le relazioni in base alle decisioni prese. Mentre vi aggirerete negli inferi, quindi, scoprire le stranezze della loro personalità e la loro storia confusa, mentre cercherete di fa prendere a Satana una sbronza infernale!

Lego Star Wars 3 (31 ottobre)

LEGO Star Wars III: La Guerra dei Cloni, come tutti i giochi basati sui celebri mattoncini danesi, rielabora in chiave ironica le vicende e i personaggi a cui si ispira. Nonostante provenga da un'epoca in cui i personaggi dei giochi LEGO ancora non parlavano, il titolo di Traveller's Tales è ugualmente in grado di strappare un mucchio di risate e al contempo emozionare facendo rivivere le guerre dei Cloni narrate in Episodio II, Episodio III, nel film The Clone Wars e nella serie televisiva omonima.

LEGO STar Wars 3, tra l'altro, rappresentò un'importante ventata d'aria fresca quando venne lanciato nel 2011, dal momento che per la prima volta ha fornito l'opportunità di utilizzare la spada laser per arrampicarsi sui muri, impugnare le armi dei coloni e anche effettuare dei lunghi salti usando la Forza Jedi.

Subnautica (7 novembre)

Subnautica è un gioco di sopravvivenza sottomarino che vi catapulta nelle profondità marine di un mondo alieno, strapiene di meraviglie e pericoli d'ogni sorta. Dopo un'atterraggio di fortuna, sarete chiamati a costruire attrezzatura, recuperare acqua e cibo, pilotare sottomarini, costruire basi sottomarine e superare in astuzia gli la fauna selvatica mentre esplorerete barriere coralline, vulcani e intricati sistemi di grotte.

Come se tutto ciò non bastasse, ci sono anche dei misteri da risolvere. Cosa c'è che non va sul pianeta? Cosa ha causato lo schianto della vostra capsula di salvataggio? Chi ha costruito le basi sparse per l'oceano? Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Subnautica.

Lonely Mountains: Downhill, Minit e The Outer Worlds

Di Lonely Mountains: Downhill (23 ottobre), Minit (24 ottobre) e The Outer Worlds (25 ottobre) ne abbiamo già parlato nell'articolo dedicato ai giochi Xbox Game Pass per PC di ottobre, pertanto per i dettagli approfonditi vi rimandiamo alla lettura di quest'ultimo.

In Lonely Mountain Downhill potrete esplorare la natura in sella ad una bici, il cui comportamento sarà regolato da un sistema fisico creato ad hoc. Minit è una mini-avventura rompicapo completamente in bianco e nero da vivere sessanta secondi alla volta.



Il GDR di Obisidian Entertainment, invece, non ha più bisogno di presentazioni, dal momento che si tratta di uno dei giochi più attesi di quest'autunno videoludico. Nella sua recensione di The Outer Worlds, il nostro Giuseppe Arace vi ha già spiegato per bene perché dovreste assolutamente giocarlo.