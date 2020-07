Xbox Game Pass: Yakuza Kiwami 2 e Grounded tra le novità di luglio 2020

È una seconda parte di luglio particolarmente "calda" quella a cui stanno andando incontro tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Microsoft ha raddoppiato la dose, e rispetto all'inizio del mese propone ben otto giochi, tra i quali spiccano senza alcun dubbio Yakuza Kiwami 2 e Grounded, entrambi pronti a festeggiare il loro debutto sulle piattaforme Xbox entrando subito a far parte del catalogo di Game Pass. Purtroppo, dovete anche prepararvi a dire addio ad alcuni giochi, anche se questa volta sono meno del solito. Il 31 luglio verranno infatti rimossi Ashes Cricket (Console) e RiME (Console & PC) e The Banner Saga 3 (Console & PC). In compenso, potete già cominciare a pre-installare Microsoft Flight Simulator, in uscita il 18 agosto e pronto ad atterrare in Xbox Game Pass fin dal lancio.

Forager (PC e console) - già disponibile

Forager è un gioco open world 2D interamente fondato sull'esplorazione, il farming e il crafting, chiaramente ispirato a opere come Stardew Valley, Terraria e The Legend of Zelda. Lungo la campagna, che secondo gli sviluppatori è in grado di intrattenere per più di quindici ore, siete chiamati a raccogliere, collezionare e gestire le risorse in modo da costruire oggetti e strutture utili.

Partendo da zero, dovete comprare un terreno e costruire una base, dalla quale avrete modo di espandervi e cominciare ad esplorare. Risolvendo rompicapi, svelando segreti e facendo razzia nei dungeon salirete di livello e potrete apprendere nuove abilità, acquisire progetti utili ed allargare la vostra rete di amici.

Mount & Blade Warband (Console) - già disponibile

Mount & Blade: Warband è un sandbox-rpg dal gameplay libero, nel quale potete andare ovunque voi vogliate (da soli oppure entrando a far parte di una fazione) in un mondo con più di cento luoghi unici come villaggi, castelli e città.

Il gioco di TaleWorlds Entertainment offre un sistema di combattimento avanzato basato sulla spada e ovviamente anche l'opportunità di combattere a cavallo. Le armi, tutte di ispirazione medievale, sono molto numerose e soprattutto caratterizzate da velleità uniche. Non manca all'appello neppure una componente multigiocatore, in grado di ospitare fino a 32 partecipanti in modalità come Deathmatch, Team Deathmatch, Cattura la Bandiera, Conquista, Battaglia e Assedio.

Carrion (PC e console) - 23 luglio

Carrion è un horror al contrario. Cosa significa? Invece di impersonare il sopravvissuto di turno, in questo gioco dell'orrore atipico prenderete il controllo di una creatura indefinibile dall'origine sconosciuta.

Nei panni di una bestia rosso sangue munita di numerosi tentacoli, dovrete assecondare la sua sete di vendetta perseguitando e consumando coloro che l'hanno imprigionata, seminando terrore e panico nell'edificio. Con l'avanzare della campagna il mostro evolverà acquisendo abilità sempre più devastanti che apriranno le porte a nuove soluzioni di gameplay. Il titolo sviluppato da Phobia Game Studio debutterà su Xbox One e PC entrando a far parte fin dal day-one del catalogo di Game Pass.

Golf With Your Friends (PC) - 23 luglio

Golf With Your Friends, come suggerisce chiaramente il titolo, è un gioco di golf studiato appositamente per essere giocato assieme agli amici. Per animare le serate in compagnia serve qualcosa di folle e divertente, e il titolo di Team17 non tradisce le attese, visto espande le meccaniche tipiche del mini-golf facendole diventare "maxi".

Le modalità multigiocatore online (ce ne sono tre) sono in grado di ospitare fino a dodici partecipanti in percorsi a tema ricchi di insidie con meccaniche e buche decisamente originali. Ci sono una nave pirata, uno stage preistorico, una campo di battaglia di vermi e chi più ne ha, più ne metta! Le partite sono inoltre rese più avvincenti dalla presenza di power up che possono mettere in difficoltà gli avversari, ad esempio intrappolando la loro pallina nel miele o trasformandola in un cubo.

Grounded Xbox Game Preview (PC e console) - 28 luglio

Sviluppato da un gruppo di circa quindici sviluppatori in seno ad Obsidian Entertainment, Grounded è un gioco di sopravvivenza in prima persona cooperativo che vi cala nei panni di un ragazzo rimpicciolitosi alle dimensioni di una formica. Il vostro compito è quindi quello di sopravvivere nel pericoloso micro-mondo di un cortile di periferia, da soli oppure in compagnia di altri tre amici.

Progredendo nelle missioni della storia ed esplorando le ambientazioni siete chiamati ad acquisire materiali da costruzione per la base e oggetti indispensabili per la sopravvivenza, come la rugiada, ottima per placare la sete, o un guscio di ghianda, utilizzabile a mo' di scudo per difendersi da creature ben più grosse e poco amichevoli. Grounded verrà lanciato in Xbox Game Preview, ciò significa che lo sviluppo non è ancora completo e proseguirà facendo affidamento sul feedback dei giocatori.

Nowhere Prophet (PC e console) - 30 luglio

Nowhere Prophet è un gioco di carte per giocatore singolo con mappe generate casualmente e combattimenti tattici profondi. Come altri titoli che abbiamo già visto, anche il lavoro di Sharkbomb Studios debutterà sulle piattaforme di Redmond entrando immediatamente a far parte del catalogo di Xbox Game Pass.

Progredendo con la campagna acquisirete nuovo loot e recluterete nuovi componenti con cui potrete arricchire il vostro deck: ci sono oltre 300 carte da scoprire! Il gameplay di Nowhere Prophet si fonda su due elementi principali: viaggio e combattimenti, ed è reso ancor più avvincente dalla presenza della meccanica del permadeath.

The Touryst (PC e console) - 30 luglio

The Touryst, titolo rivelazione uscito su Nintendo Switch sul finire dello scorso anno, sta per arrivare anche su PC e Xbox One, e lo farà in grande stile finendo immediatamente nel catalogo di Xbox Game Pass. Il gioco di Shin'en Multimedia è un gioiellino di design che esplora il genere dell'avventura zeldiana con una classe e una sicurezza invidiabili.

The Touryst vi porterà in vacanza sulle Isole Monument. Volete fare una nuotata? Andare in sala giochi? Immergervi nelle profondità marine? Fare shopping? Partecipare ad una festa in spiaggia? Potete fare queste e molte altre cose mentre esplorare l'esotica isola alla scoperta dei suoi segreti più nascosti. Il tutto, è confezionato con uno stile grafico originalissimo, una pixel art tridimensionale con un look da LEGO che è una gioia per gli occhi. Leggete la recensione di The Touryst per saperne di più!

Yakuza Kiwami 2 (PC e console) - 30 luglio

Dopo Yakuza 0 e Yakuza Kiwami, anche Yakuza Kiwami 2 si appresta ad essere pubblicato su Xbox One, e come i precedenti due capitoli verrà incluso nel catalogo del Game Pass fin dal day-one. Yakuza Kiwami 2 è il remake del secondo episodio della serie, e vede Kazuma Kiryu, il Drago di Dojima, impegnato in una guerra senza quartiere con il clan dell'ambizioso Ryuji Goda, il Drago di Kansai,.

Il titolo vanta un cast stellare, un sistema di combattimento equilibrato, numerose storie secondarie, tanti mini-giochi vecchi e nuovi, e la miglior grafica mai sfoggiata da un episodio con protagonista Kazuma. Yakuza Kiwaim 2 è infatti stato ricostruito da zero con l'ausilio del potente Dragon Engine, e i risultati si vedono tutti. Scoprite maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Yakuza Kiwami 2.