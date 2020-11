Xbox Games with Gold: i nuovi giochi gratis di novembre 2020

È cominciato un nuovo mese, e se siete abbonati a Xbox Live Gold allora sapete benissimo cosa significa... ci sono altri quattro giochi gratuiti ad aspettarvi! A novembre Microsoft ha optato per titoli giochi per Xbox One e due provenienti dalla passate generazioni di console, uno da Xbox 360 e un altro dalla primissima console della casa. Tutti, ovviamente, possono essere giocati sull'ammiraglia grazie al programma di retrocompatibilità. Nella selezione non sono incluse grande produzioni, ma ancora una volta c'è un'ampia rappresentanza di generi in grado di appagare i gusti tutti i videogiocatori. Prima di andare alla scoperta di tutte le novità, segnaliamo che avete ancora qualche giorno per riscattare uno dei Games with Gold di ottobre, ossia l'horror Maid of Sker, che rimarrà disponibile fino al 15 novembre.

Aragami Shadow Edition (Xbox One) - dal 1° al 30 novembre

Aragami è un gioco stealth in terza persona che vi mette nei panni di un assassino non morto con la capacità di controllare le ombre. Quest'abilità sovrannaturale gli consente di teletrasportarsi da un'ombra all'altra, diventare invisibile, far materializzare delle armi e persino evocare un drago ombra.

In Aragami potete affrontare le partite come meglio credete: agendo da spietati assassini, eliminando qualsiasi minaccia che si para dinanzi al vostro cammino, oppure muovendosi come un fantasma quasi invisibile. La Shadow Edition qui offerta include, oltre a tutti gli aggiornamenti gratuiti pubblicati dopo il lancio, anche Nightfall, una campagna la cui storia ha luogo prima degli eventi del gioco base. Leggete la nostra recensione di Aragami per saperne di più. Attualmente, lo studio spagnolo Lince Works si trova al lavoro sul seguito, Aragami 2, previsto nei primi mesi del 2021.

Swimsanity! (Xbox One) - dal 16 novembre al 15 dicembre

Swimsanity! è uno sparatutto subacqueo multigiocatore in due dimensioni, dotato di modalità co-op e versus affrontabili sia online che in locale. Nel ruolo di un eroico Mooba, dovete usare ogni genere di armi e potenziamenti per sopravvivere in un pericoloso mondo acquatico.

Prima di entrare in partita, dovete scegliere tra una serie di abilità speciali chiamate Unleash, caricabili infliggendo abbastanza danni in battaglia. Ce ne sono almeno dieci, e sono tutte in grado di cambiare le sorti delle partite. L'avventura, le partite competitive e le oltre 150 sfide da completare in otto differenti modalità di gioco sono tutte disponibili online e in locale.

Full Spectrum Warrior (Xbox One) - dal 1° al 15 novembre

Lanciato originariamente nel 2004, Full Spectrum Warrior è uno sparatutto tattico in terza persona in cui prendete il controllo di due differenti squadre, Alpha e Bravo. Dopo una serie di attacchi terroristici diretti ad alcuni obiettivi particolarmente importanti per gli interessi di Stati Uniti d'America e Regno Unito, l'intelligence rintraccia il mandante: si chiama Mohammad Jabbour Al-Afad ed è nascosto nella fittizia nazione del Zekistan. Immediatamente prende il via l'invasione della NATO, alla quale prendete parte anche voi.

Grazie a dei comandi intuitivi, Full Spectrum Warrior consente di controllare otto differenti soldati in tempo reale all'interno di ambienti urbani. La produzione vanta una grande fedeltà alla realtà, con le armi, equipaggiamenti e manovre tattiche dell'esercito statunitense riprodotti in maniera certosina. A completare l'offerta ludica c'è una modalità cooperativa che consente che mette due giocatori al comando delle due differenti squadre.

LEGO Indiana Jones Le Avventure Originali (Xbox 360 e Xbox One) - dal 16 al 30 novembre

I giochi LEGO sono ormai divenuti una piacevole consuetudine per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold. Stavolta, potete calarvi nei panni della versione LEGO dell'archeologo più famoso del mondo per rivivere, ovviamente in chiave parodistica, le spettacolari avventure di Indiana Jones e I Predatori dell'Arca Perduta, Indiana Jones e Il Tempio Maledetto e Indiana Jones L'Ultima Crociata.

Lungo 18 livelli, dalla fitta giungla del Sud America fino ad arrivare sulla cima delle montagne indiane, potete costruire e combattere rivivendo i momenti iconici dei film, passando dalla paura dei serpenti agli inseguimenti al cardiopalma. In LEGO Indiana Jones ci sono ben 60 personaggi da sbloccare, e come in tutti i giochi dei mattoncini danesi viene offerta una riuscita formula a cavallo tra azione, platform e puzzle adatta a tutte le fasce di età, anche ai più piccoli.