Xbox Series X: dicembre è il mese di Halo Infinite, tutte le nuove uscite

Dopo il trionfo di Forza Horizon 5, il team di Microsoft punta a chiudere il 2021 con i fuochi d'artificio. Ad attendere gli appassionati di Master Chief, troviamo infatti finalmente il tanto sospirato Day One di Halo: Infinite. Ad arricchire il catalogo verdecrociato, contribuisce anche The Gunk, interessante esclusiva Microsoft giunta dagli autori di SteamWorld. In aggiunta, l'universo Indie proporrà nelle prossime settimane diverse produzioni agli utenti Xbox, tra White Shadows, Chorus e Among Us. Mentre si avvicina il Natale, ecco dunque la nostra rassegna di nuove uscite di dicembre 2021 per Xbox One e Xbox Series X|S .



Warhammer 40,000: Battlesector

Sviluppatore: Black Lab Games

Publisher: Slitherine

Genere: Strategico

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Il 41° millennio attende i giocatori in Warhammer 40.000: Battlesector, strategico con scontri in tempo reale ambientato, come facilmente intuibile, nell'immaginario di Warhammer 40.000. Le vicende narrate fanno immediato seguito alla conclusione del conflitto noto come Devastazione di Baal. Pianeta natio dei Blood Angels, il corpo celeste è stato attaccato dalla temibile Flotta Alveare. Grazie alla strenua resistenza opposta all'invasione tiranide, gli Space Marine sono riusciti a conservare il dominio su Baal. Il pianeta è però ormai frantumato, con aree in preda alla più selvaggia anarchia.

In questo quadro desolante, il giocatore assume il controllo del Sergente Carleon, con l'incarico di epurare ogni cellula tiranide ancora attiva. Lungo il cammino, non mancheranno le occasioni per scoprire alcuni dei misteri che circondano i potenti Blood Angels, gli "Angeli di Sangue". Ad arricchire l'esperienza proposta da Warhammer 40.000: Battlesector, ci pensa il comparto multigiocatore del titolo, che può essere fruito sia live sia in maniera asincrona.



Per tutti i dettagli, sulle nostre pagine trovate la recensione di Warhammer 40.000: Battlesector redatta da Daniele D'Orefice.



Chorus

Sviluppatore: Deep Silver Fishlabs

Publisher: Deep Silver

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nara è stata creata dalla misteriosa setta nota come La Cerchia. Sfuggita al controllo dell'organizzazione, la protagonista di Chorus è ora determinata a porre fine alle pretese di onnipotenza dell'organizzazione. Per riuscirvi, ha deciso di macchiarsi dell'omicidio del loro leader, l'inquietante "Grande Profeta". Da queste premesse, prende il via il viaggio di Nara attraverso stelle e pianeti, alla ricerca di risposte che paiono lontanissime. A supportarla nella sua crociata, una compagna di eccezione: la sua navicella spaziale senziente, Forsaken.

Sul piano ludico, Chorus si presenta come una reinterpretazione in chiave moderna dei classici combat-shooter dalle atmosfere sci-fi. Tra schivate all'ultimo secondo, armi sempre più potenti e abilità che includono il teletrasporto, rafforzare il legame tra Nara e Forsaken consentirà al giocatore di diventare sempre più potente. Dalla natura esclusivamente single player, il titolo Deep Silver propone un immaginario e un'estetica intriganti.



Prima di sincronizzare la vostra mente con Forsaken, potete attraversare lo spazio nel provato di Chorus realizzato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Grim Dawn: Definitive Edition

Sviluppatore: Crate Entertainment

Publisher: Crate Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Direttamente dal lontano 2016, Grim Dawn torna sul mercato in un'edizione definitiva, che include, oltre ovviamente il gioco originale, anche due ampi pacchetti di espansione. Questi ultimi propongono agli appassionati di Action RPG una selezione di tre nuove classi personaggio, oltre ad ambienti, nemici e missioni aggiuntive. Chiudono il cerchio una rassegna di centinaia di oggetti inediti.

Ambientato in un immaginario post-apocalittico in cui l'umanità è ormai a rischio estinzione, Grim Dawn: Definitive Edition propone un'epopea di stampo fantasy, in cui il protagonista dovrà destreggiarsi tra fazioni in guerra, nemici potenti e dungeon apparentemente inespugnabili.



In attesa della Definitive Edition, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione dell'originale Grim Dawn.



Rune Factory 4 Special

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games, Marvelous

Genere: Life Simulator / Avventura

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Se cadere dal cielo in una terra straniera non è sufficiente a dar vita ad una situazione bizzarra, perché non aggiungere un drago fin troppo amichevole e la proposta di divenire sovrano di un regno fantasy? Questa è esattamente la premessa narrativa che accompagna i giocatori nell'incipit di Rune Factory 4, ultimo capitolo della saga che fonde azione e dinamiche da life simulator. Grazie ad una riedizione, l'opera Marvelous consente ancora una volta ai giocatori di destreggiarsi tra missioni degne di un paladino e coltivazione dei campi, senza dimenticarsi della possibilità di addestrare mostri e stringere nuove amicizie (o amori) entro i confini del regno. Per i più intrepidi, scontri in tempo reale da affrontare con spade o bacchette magiche attendono nei numerosi dungeon di Rune Factory 4.

La riedizione Rune Factory 4 Special si differenzia dall'originale per alcuni contenuti inediti. Tra questi ultimi, il team di sviluppo segnala una sequenza d'apertura ampliata e nuove cut-scene, oltre ad un livello di difficoltà aggiuntivo.



Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio

Sviluppatore: Skunkape Games LLC

Publisher: Skunkape Games LLC

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Parte degli sviluppatori originali della serie Telltale tornano a lavorare sulle avventure del peculiare duo di Sam & Max. I membri della Freelance Police sono di conseguenza pronti a un rientro in scena grazie a Oltre il Tempo e lo Spazio, versione rimasterizzata della seconda Stagione delle avventure dei due animali detective. Con la consueta dose di follia, il cane Sam e il coniglio Max sono determinati a risolvere un nuovo mistero. Difficile però dire cosa riguardi esattamente, dato che tra le personalità coinvolte figura persino Babbo Natale...

Rispetto all'originale, questa nuova raccolta, composta da cinque episodi, propone un comparto grafico migliorato, audio rimasterizzato e un sistema di illuminazione rinnovato.



Halo: Infinite

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: 343 Industries

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Avrebbe dovuto accompagnare il debutto di Xbox Series X|S, ma un lungo rinvio glielo ha impedito: poco importa, perché Master Chief è ora pronto a tornare in scena! Con Halo: Infinite, la leggendaria epopea sci-fi ci accompagna per la prima volta alla scoperta di un anello di Halo, riprendendo la narrazione là dove si era interrotta con Halo 5: Guardians. Con la disfatta dell'UNSC e la sconfitta dell'umanità, gli Esiliati hanno sferrato il loro attacco finale. Tutto sembra perduto, ma lo Spartan 117 non è ancora pronto a deporre le armi: abbandonato nello spazio, sarà recuperato dal pilota di un Pellican e riattivato. Bentornato Master Chief! Per dovere di cronaca, ricordiamo che, come ogni esclusiva Xbox Game Studios, anche Halo: Infinite sarà parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del debutto.

Immancabile, il comparto multiplayer di Halo: Infinite segna una svolta per la serie. Come ormai ampiamente noto, rammentiamo infatti che l'esperienza multigiocatore confezionata da 343 Industries sarà completamente free to play. Già disponibile in Beta, il multiplayer di Halo: Infinite si presenterà presto nella sua forma definitiva in occasione del Day One del gioco, corredato da un ricco programma di supporto post lancio.



Prima che il conto alla rovescia per Halo: Infinite vi consumi, potete distrarvi ripassando l'intera storia della serie Halo, riassunta per l'occasione dal nostro Giuseppe Carrabba.



Among Us

Sviluppatore: Innersloth

Publisher: Innersloth

Genere: Multiplayer / Party Game

Data di uscita: 14 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Siete pronti a dare la caccia all'Impostore? Allora tenete gli occhi bene aperti, perché Among Us si prepara ad approdare su console Microsoft. Divenuto popolare nel corso della pandemia, il titolo di Innersloth si è nel tempo trasformato in un vero e proprio fenomeno, capace con la sua semplicità di coinvolgere rapidamente un'enorme community.

Per gestire una stazione spaziale bisogna essere diligenti ed efficaci: è per questa ragione che ogni membro dell'equipaggio dispone di una pratica lista di mansioni da portare a termine. Peccato che tra i vostri colleghi si celi un traditore, pronto ad accoltellarvi alle spalle al primo momento di distrazione. Per sopravvivere, l'unico modo è riferire ogni strano avvistamento agli altri giocatori, con l'obiettivo di individuare l'Impostore e abbandonarlo nello spazio profondo.



The Gunk

Sviluppatore: Thunderful Games

Publisher: Thunderful Games

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo aver dato vita alla serie di SteamWorld , il team di Thunderful Games si gioca una nuova carta, proponendo in esclusiva Microsoft l'inedito The Gunk. Action Adventure in terza persona, il titolo pone al centro della scena un duo di esploratrici spaziali. Rani e Becks sono infatti avventuriere che vagano di pianeta in pianeta alla ricerca di preziose risorse da raccogliere e rivendere. Con l'intento di sbarcare il lunario, le giovani finiscono su di un corpo celeste ricco di tesori, ma c'è un problema: un inquietante parassita melmoso sta progressivamente consumando il pianeta. Cosa fare? A risolvere i dilemmi morali di Rani e Becks ci penserà il giocatore, che nel frattempo potrà anche cercare di scoprire i segreti di una civiltà ormai perduta.

In quanto esclusiva destinata al debutto su ecosistema Microsoft, ricordiamo che The Gunk approderà sin da subito all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Gli abbonati al servizio potranno dunque immergersi nel titolo sin dal Day One, senza alcun costo aggiuntivo.



Per maggiori dettagli sull'intrigante esclusiva verdecrociata, vi rimandiamo alla ricca anteprima di The Gunk, redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



White Shadows

Sviluppatore: Monokel

Publisher: Headup; Mixtvision

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Sequenze di fuga altamente spettacolari e fasi di gioco puzzle e platform attendono in questo suggestivo Indie originario della Germania. Opera prima di Monokel, White Shadows mette in scena le vicende in bianco e nero di una città popolata di soli animali. Organizzata secondo un rigido sistema sociale, White City è governata da animali famelici, come lupi e ratti, mentre i più mansueti, come pecore e maiali, si accontentano di vivere ai margini di questo mondo distopico.

In seguito al diffondersi di una generalizzata avversione per la sua specie, una esemplare di corvo deciderà di cimentarsi in una fuga disperata, con l'obiettivo di raggiungere gli ultimi popoli liberi sopravvissuti alla violenta Grande Guerra.



Per ulteriori dettagli sulla produzione Monokel, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai dieci Indie più interessanti dell'E3 2021.



Aeterna Noctis

Sviluppatore: Aeternum Game Studios

Publisher: Aeternum Game Studios

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 15 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il Re dell'Oscurità ha ormai perduto il suo potere, ma non è intenzionato ad arrendersi. Nei suoi panni, i giocatori intraprenderanno dunque un viaggio attraverso le pericolose lande di Aeterna Noctis. Metroidvania sviluppato da un team indipendente, l'avventura mira a proporre una campagna principale della durata di circa 20 ore, ampliabili grazie alle molte missioni secondarie che attendono nel gioco. Tra le 16 ambientazioni che compongono l'universo del titolo, attendono infatti svariati NPC: familiarizzando con loro, sarà possibile scoprire nuovi dettagli sul mondo del Re dell'Oscurità.

Come per ogni metroidvania che si rispetti, anche in Aeterna Noctis non mancano sentieri alternativi, abilità da sbloccare e nemici da sconfiggere, inclusi potenti boss.