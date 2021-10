Xbox Series X e Game Pass: nuovi giochi di novembre, arriva Forza Horizon 5

È tempo di nuove uscite anche nell'universo verdecrociato, pronto ad un autunno ricco di importanti titoli. Grande protagonista del prossimo mese è ovviamente Forza Horizon 5, l'attesissimo racing game open world di casa Microsoft. Atteso in esclusiva su console Xbox, il titolo avrà buona compagnia, accanto ai campi da calcio di Football Manager 2022 e agli scenari bellici di Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042, senza dimenticare le nuove indagini in programma in Sherlock Holmes Chapter One. Come da tradizione, abbiamo stilato il calendario delle nuove uscite per Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo a novembre 2021: vi avventurerete tra gli scenari del Messico o dirigerete altrove il controller?



Unpacking

Sviluppatore: Witch Beam

Publisher: Humble Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 2 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Insolito simulatore di traslochi, Unpacking propone ai videogiocatori una rilassante esperienza di stampo puzzle. All'interno del titolo, seguiremo le vicende personali di una donna della quale non conosceremo mai il volto. A presentarci la sua storia, in maniera implicita, saranno invece gli otto traslochi compiuti dal personaggio, che ci ritroveremo ogni volta a gestire. Analizzando gli oggetti destinati alla nuova casa e quelli lasciati invece indietro, troveremo un alloggio ad ogni ricordo, risolvendo puzzle e decorando la nuova abitazione.

La peculiare produzione indipendente sarà inclusa sin dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.



Bloodshore

Sviluppatore: Wales Interactive, Good Gate Media, Wayout Pictures, Posterity Entertainment

Publisher: Wales Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 3 Novembre

Piattaforme: Xbox One



Con la struttura di un film d'azione interattivo, Bloodshore mette in scena una peculiare vicenda. Il protagonista dell'avventura è Nick, un attore ormai dimenticato e desideroso di intascare una cospicua somma di denaro. Per riuscirvi, è disposto a prendere parte alla nuova stagione di Kill/Stream, un folle reality show in cui celebri streamer, intrattenitori e condannati a morte si affrontano in un battle royale.

Nel rispetto della tradizione del genere, ogni scelta compiuta dal giocatore muterà in maniera dinamica l'evoluzione della trama del gioco, che proporrà dunque molteplici diramazioni ed epiloghi. Firmato da Wales Interactive, Bloodshore mira a proporre circa 8 ore di gameplay.



Just Dance 2022

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 4 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



I giocatori in vena di ballare sulle note di 40 brani scelti tra classici e hit del momento possono volgere con interesse lo sguardo al nuovo Just Dance 2022. La serie che fonde fitness e rhythm game torna infatti ad alzare il volume anche quest'anno, grazie all'azione dei team di Ubisoft. I più esigenti potranno contare ancora una volta sulla modalità Sweat, per intensificare lo sforzo fisico richiesto dalle sessioni di gioco.

Perfetto per divertirsi in compagnia, Just Dance 2022 si trasforma in un party game grazie alla modalità cooperativa.



Call of Duty: Vanguard

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: Shooter

Data di uscita: 5 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'immaginario della Seconda Guerra Mondiale torna ad essere protagonista all'interno della serie shooter di casa Activision. Nei panni di un soldato impegnato nel conflitto, il nuovo FPS firmato da Sledgehammer Games condurrà i combattenti sui fronti orientale e occidentale del Vecchio Continente, oltre che in Nord Africa e tra i mari del Pacifico. Complessivamente, la Campagna principale di COD: Vanguard mira a offrire alla community interessanti retroscena sulla nascita della Task Force 1.

Immancabili ovviamente le molteplici modalità di fruizione multiplayer, alle quali si somma anche l'ormai tradizionale modalità Zombie. Così come già accaduto per il Call of Duty: Cold War del 2020, anche il nuovo COD: Vanguard godrà di un'integrazione con gli scenari battle royale di Call of Duty: Warzone.



In attesa della recensione dello shooter in prima persona, sulle pagine di Everyeye trovate il dettagliato provato di Call of Duty: Vanguard redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Football Manager 2022 Xbox Edition

Sviluppatore: Sports Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Xbox One



Gli appassionati di calcio possono temporaneamente dismettere i panni di tifosi per improvvisarsi invece allenatori e allenatrici. Grazie a Sports Interactive, la nuova iterazione della serie gestionale Football Manager offre un'enorme varietà di contesti nei quali testare le proprie doti strategiche. Con una selezione di ben 123 campionati tra cui scegliere e una rosa di potenziali talenti composta da ben 500.000 calciatori reali, Football Manager 2022 si propone come una vera e propria enciclopedia calcistica. Nel titolo, i giocatori non dovranno dimostrare la propria abilità soltanto ai tifosi, ma anche alla dirigenza della propria società sportiva, occupandosi del calciomercato e tenendo riunioni periodiche con i propri collaboratori.

Su Xbox One e Xbox Series X|S, Football Manager 2022 sarà incluso sin dal giorno del lancio nel ricco catalogo di Xbox Game Pass per console.



Per maggiori dettagli sul gestionale calcistico, vi ricordiamo che Everyeye ha avuto modo di testare il titolo in esclusiva in italiana: vi abbiamo raccontato la nostra esperienza in un ricco provato di Football Manager 2022.



Forza Horizon 5

Sviluppatore: Playground Games

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Racing Game

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'attesissimo ritorno della serie di Playground Games è ormai alle porte, con i bolidi di Forza Horizon 5 pronti a condurre i giocatori tra gli affascinanti scenari del Messico. Al volante di centinaia di auto differenti, il nuovo open world cross-gen invita gli appassionati a vivere avventure senza confini tra deserti, giungle, moderne città, rovine nascoste, spiagge, canyon e persino un imponente vulcano ricoperto di neve. A rendere il tutto ancora più emozionante, ci penserà il meteo dinamico implementato da Playground Games, pronto a scatenare tempeste di sabbia e temporali tropicali sul vostro parabrezza. Tra un'avventurosa campagna, opzioni di gioco multiplayer e enormi possibilità di personalizzazione, il racing game punta a offrire un'esperienza senza precedenti per la serie Microsoft.

Come ormai consuetudine per tutte le esclusive realizzate dagli Xbox Game Studios, anche Forza Horizon 5 sarà disponibile sin dal Day One all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.



Prima di indossare il sombrero e dirigervi all'avventura, vi invitiamo a fare tappa presso il rombante provato di Forza Horizon 5, firmato dal nostro Francesco Fossetti.



Disney Classic Games Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Nighthawk Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Xbox One



Se il passato vi ha portato a cimentarvi con i videogiochi dell'epoca 16-bit, è probabile che ad un certo punto siate incappati nelle trasposizioni videoludiche dei capolavori Disney. Se ne provate nostalgia, sappiate che Disney Classic Games Collection raccoglie tutte le versioni console di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla, per una triade imperdibile legata alla casa di Topolino. Le opere originali risultano qui arricchite da diverse semplificazioni, come la possibilità di avanzare liberamente tra gli scenari e la presenza della funzione Rewind, per recuperare un errore senza ricominciare da capo il livello.

Coloro che avevano acquistato la precedente raccolta dedicata ad Aladdin e Il Re Leone potranno realizzare un upgrade del titolo tramite l'acquisto dell'apposito DLC The Jungle Book and MORE Aladdin Pack.



Jurassic World Evolution 2

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



È giunta l'ora di aprire ancora una volta i cancelli del parco divertimenti più pericoloso al mondo! In questo sequel di Jurassic World Evolution, gli appassionati di gestionali potranno tornare ad assumere scienziati, sviluppare ricerche nel campo della bioingegneria e allestire attrazioni sempre più incredibili. Badando al benessere dei dinosauri e alla sicurezza dei visitatori, Jurassic World Evolution 2 è pronto ad esordire sul mercato videoludico.

Grazie alla collaborazione degli interpreti originali, qui in veste di doppiatori, il titolo propone anche una Campagna principale, ambientata dopo gli eventi narrati in Jurassic World: Il Regno Distrutto.



Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di gameplay della produzione, vi rimandiamo all'intervista al team di Jurassic World Evolution 2 realizzata dal nostro Daniele D'Orefice.



Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Un'epopea criminale attraverso tre decadi di storia americana attende i giocatori nella raccolta dedicata all'iconica serie di Rockstar Games. Con Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, la software house statunitense ripropone tre grandi classici in versione migliorata e aggiornata. Tra le strade immaginarie di Liberty City (GTA III), Vice City (GTA: Vice City) e San Andreas (GTA: San Andreas), una società decadente e corrotta attende i giocatori, per un trio di grandi viaggi che li condurrà rispettivamente attraverso gli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Ricordiamo agli abbonati a Xbox Game Pass che parte della nuova raccolta sarà disponibile nel catalogo. Sin dal Day One, infatti, il servizio consentirà di giocare gratuitamente a Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition.



Prima di ripercorrere le iconiche avventure firmate Rockstar Games, potete fare tappa con la vostra auto di lusso presso la ricca anteprima di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition a cura del nostro Alessandro Bruni.



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Sviluppatore: Bethesda

Publisher: Bethesda

Genere: RPG

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nel 2021, cade il decimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim. Una ricorrenza che Bethesda ha scelto di celebrare con la pubblicazione di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniverary Edition, una raccolta che omaggia community e sviluppatori.

Oltre all'iconico GDR, questa nuova riproposizione del gioco include tutti i DLC pubblicati nella fase di supporto post lancio, tra Dragonborn, Dawnguard ed Heartfire. Ad arricchire ulteriormente il pacchetto, troviamo infine oltre 500 contenuti figli del programma Creator Club. Tra questi ultimi, figurano missioni, boss, armi, magie inedite e molto altro.



Sherlock Holmes Chapter One

Sviluppatore: Frogwares

Publisher: Frogwares

Genere: Avventura

Data di uscita: 16 Novembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Sherlock Holmes torna in azione in un'avventura di stampo open world, ambientata in un'isola del Mediterraneo dove ha trovato la morte la madre del detective. Accompagnato dal suo migliore e unico amico Jon, omonimo del futuro Jon Watson, l'investigatore vivrà un'avventura formativa essenziale, che forgerà il suo animo ancora ingenuo e povero d'esperienza. Per l'occasione, il giovane Sherlock ha portato con sé una buona dose di arroganza, capacità di osservazione e deduzione, ma anche alcune armi. Scegliere un approccio furtivo o più movimentato sarà dunque una libera scelta dei giocatori.

Indagando e interrogando gli abitanti di questo angolo del Mediterraneo, il protagonista svelerà i segreti di una realtà violenta e corrotta. Per scoprire ogni dettaglio, sarà essenziale confrontare le prove nell'ormai iconico Palazzo Mentale.



Mentre raccogliete indizi, non dimenticate di consultare le deposizioni condivise dal nostro Icilio Bellanima nel suo provato di Sherlock Holmes Chapter One.



Battlefield 2042

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: Shooter

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il prossimo futuro immaginato da DICE non sembra riservare buone notizie, con la Terra battuta da fenomeni atmosferici estremi e il genere umano impegnato in conflitti su larga scala. Con Battlefield 2042, la serie FPS di Electronic Arts ritorna in scena con un progetto ambizioso, che dà forma su next gen a esperienze multiplayer in mappe pensate per ben 128 giocatori.

Tra le tradizionali modalità Sfondamento e Conquista, lo shooter in prima persona porta in scena anche due interessanti modalità aggiuntive. Da un lato, troviamo Battlefield Portal, opzione di gioco nella quale i giocatori possono personalizzare le regole del conflitto e rivivere alcuni contenuti tratti da Battlefield 1942, Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2. Dall'altro, il team di DICE ha confezionato anche un'esperienza multiplayer alternativa, ispirata in parte alle dinamiche di Escape from Tarkov e ribattezzata Hazard Zone.



Per maggiori dettagli su quest'ultimo contenuto, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima della modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, a firma del nostro Giovanni Panzano.



MXGP 2021

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



I 40 piloti, le moto e i team ufficiali della stagione 2021 di MXGP ed MX2 tornano a scaldare i motori nel nuovo racing game a firma dell'italiana Milestone. Dopo la parentesi arcade di Hot Wheels Unleashed, la software house milanese torna nel campo della simulazione, con il videogioco ufficiale della competizione di motocross. Anche quest'anno torna la modalità Carriera, che consentirà agli aspiranti campioni di guadagnarsi la vetta partendo dalla categoria MX2.

Ad attenderli in MXGP 2021, gli appassionati di motocross troveranno anche un nuovo editor di circuiti, oltre alla versione 2.0 dell'apprezzata modalità Playground. Immancabile ovviamente anche il comparto multiplayer, per sfide a due ruote da affrontare in compagnia.



Beyond a Steel Sky

Sviluppatore: Revolution Software

Publisher: Revolution Software

Genere: Avventura

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il violento rapimento di un bambino condurrà Robert Foster verso Union City. Tra le maglie di un mondo devastato da conflitti, la megalopoli futuristica rappresenta un conglomerato urbano utopistico, ai cui vertici siede un'IA benevola. Avventura che fonde thriller, cyberpunk e umorismo, Beyond a Steel Sky prosegue dopo circa due decenni la storia di Beneath a Steel Sky.

Dopo l'approdo su PC, le console accolgono l'atteso sequel, alla cui nascita ha collaborato anche Dave Gibbons, disegnatore di Watchmen e qui direttore artistico.



Evil Genius 2 World Domination

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Gestionale

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



I piani diabolici dei videogiocatori sono pronti a trovare asilo nel folle Evil Genius 2: World Domination. La saga satirica di Rebellion è pronta a tornare in azione in un sequel diretto del gioco del 2004. Ora come allora, gli obiettivi da raggiungere nei panni di supercriminali sono quantomai improbabili e includono la vendita della famiglia reale britannica e la cottura dell'intera Alaska. Tra una missione malvagia e l'altra, l'anima gestionale del gioco di richiederà di dar forma al nostro covo malvagio, dove addestrare i nostri complici e ottenere finalmente il dominio del mondo!

Ottime notizie per i giocatori Xbox One e Xbox Series X|S in possesso di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass: Evil Genius 2 World Domination entrerà infatti a far parte del catalogo del servizio sin dal Day One.