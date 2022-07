Xbox Series X: i nuovi giochi di luglio da F1 22 a As Dusk Falls

Su console Microsoft, l'estate arriva accompagnata da una grande attenzione per le opere di stampo narrativo. I team di INTERIOR/NIGHT e Sam Barlow propongono infatti rispettivamente i promettenti As Dusk Falls e Immortality. Accanto a questi ultimi, non mancano titoli più avventurosi, da Severed Steel all'inquietante MADiSON, senza dimenticare i circuiti adrenalinici di F1 22. Spazio inoltre a Endling: Extinction is Forever, promettente survival dalle atmosfere toccanti. Ecco la rassegna completa dei nuovi giochi per Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo a luglio 2022: buona lettura!

F1 22

Sviluppatore: Codemasters

Publisher:Genere: Racing Game

Data di uscita: 1 luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Anche quest'anno i videogiocatori appassionati di Formula 1 possono cimentarsi in gare all'ultima curva grazie alla serie EA Sports. Con F1 22, torna infatti il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, aggiornato alla competizione 2022. Con monoposto dal design rinnovato e l'inclusione delle ultime regole del mondiale F1, il titolo porta in scena anche il nuovo circuito di Miami International. In F1 22, il pubblico potrà calcare l'asfalto con 20 piloti e 10 team ufficiali. Con un'ampia rassegna di modalità tra cui scegliere, il racing game si adatta sia ad un pubblico di appassionati sia ai neofiti.

Immancabile inoltre la Modalità Carriera, con la possibilità di creare la propria scuderia per cercare di consegnarle la vittoria del titolo mondiale. Completa il quadro il ricco comparto multiplayer, da sfruttare sia online sia in locale, con gare a schermo condiviso. I più esigenti potranno inoltre scendere in pista con spettacolari supercar, grazie all'inedita modalità Pirelli Hot Laps.



Prima di scendere in pista, potete dedicarvi alla lettura della nostra recensione di F1 22, a cura di Raffaello Rusconi.



Matchpoint - Tennis Championships

Sviluppatore: Torus Games

Publisher: Kalypso Media

Genere: Sportivo

Data di uscita: 7 luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il tennis virtuale invita il pubblico a entrare in campo, nei panni di un campione inedito e personalizzabile o di una delle 16 stelle del tennis internazionale presenti nel roster, da Nick Kyrgios a Kei Nishikori e Amanda Anisimova. In Matchpoint: Tennis Championship, gli appassionati potranno scoprire una modalità Carriera approfondita, ma anche cimentarsi nel ricco comparto multiplayer. Disponibile sia online sia in locale, quest'ultimo supporta inoltre il cross-play.

Topspin, colpi piatti, pallonetti e colpi di taglio attendono di essere messi in pratica nel titolo di Torus Games, che per l'occasione ha promesso al pubblico un'IA reattiva e una replica realistica di fisica della palla e delle regole del tennis professionistico.



Prima di impugnare la racchetta, fate un po' di stretching con il provato di Matchpoint: Tennis Championship, redatto dal nostro Francesco Santin.



MADiSON

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Horror psicologico in prima persona, MADiSON fonde alcuni elementi caratteristici di noti esponenti del genere. Da un lato, infatti, i giocatori si ritroveranno ad esplorare ambientazioni anguste e claustrofobiche, che ricordano per diversi aspetti l'iconico P.T. di Hideo Kojima. Ponendo nelle mani del giocatore una macchina fotografica istantanea in grado di collegarlo con l'aldilà, il titolo di Bloodius Games propone invece echi della serie Fatal Frame.

Protagonista di MADiSON è Luca, un giovane che si risveglia all'improvviso all'interno di una stanza buia e sconosciuta. Ricoperto di sangue, dovrà fare i conti con un crudele demone, che lo ha costretto a commettere atti orribili per portare a compimento un antico rituale.



Klonoa Phantasy Reverie Series

Sviluppatore: MonkeyCraft

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Direttamente dal 1997, le avventure di Klonoa fanno ritorno sulla scena videoludica. Per festeggiare il XXV anniversario della serie, Bandai Namco propone infatti Klonoa Phantasy Reverie Series, una raccolta che include le versioni rimasterizzate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil.

Con dinamiche di gameplay immutate rispetto agli originali, il titolo propone una grafica migliorata e la possibilità inedita di regolare il livello di difficoltà delle due avventure.



In attesa del lancio, potete fare un viaggio nostalgico nel provato di Klonoa Phantasy Reverie Series, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Hellpoint

Sviluppatore: Cradle Games

Publisher: TinyBuild

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 luglio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Il Souls-like sci-fi di Cradle Games si aggiorna, con un upgrade dedicato alle console di nuova generazione. L'update gratuito, in particolare, provvederà a migliorare risoluzione e frame rate e a velocizzare i tempi di caricamento di Hellpoint. Non mancano però all'appello nemmeno molteplici operazioni di ottimizzazione. Nella medesima giornata, sarà inoltre pubblicato il DLC Sole Blu, che introduce nel gioco tre nuove aree da esplorare, armi aggiuntive , boss fight e personaggi inediti.

Hellpoint, lo ricordiamo, è ambientato sulla stazione spaziale di Irid Novo, sede di dialogo diplomatico tra esseri umani e civiltà aliene. Per lungo tempo, la struttura ha ospitato ricerche sulla natura dell'anima, ma qualcosa ha irrimediabilmente compromesso l'iniziativa. Colpita da un improvviso tracollo, Irid Novo è ora priva di vita, popolata esclusivamente di inquietanti creature e divinità misteriose, il tutto sotto l'oscura influenza di un inquietante buco nero.



Per maggiori dettagli, potete esplorare la recensione di Hellpoint redatta al lancio del Souls-like, a firma di Cristina Bona.



Endling - Extinction Is Forever

Sviluppatore: Herobeat Studios

Publisher: HandyGames

Genere: Survival / Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: Xbox One



L'inquinamento e la distruzione della natura hanno portato all'estinzione moltissime specie animali. In un non troppo lontano futuro, sulla Terra è rimasto un solo esemplare di volpe, che è riuscito miracolosamente a dare alla luce quattro cuccioli. In Endling: Extinction Is Forever, i giocatori seguono le vicende di questa famigliola e la loro lotta per la sopravvivenza. Un'avventura intensa che a seconda delle scelte del giocatore potrà portare a più finali possibili.

Con uno stile variopinto, il mondo di Endling: Extinction is Forever si sviluppa in 2.5D. Mamma volpe dovrà educare i suoi cuccioli alla sopravvivenza, mentre gli esseri umani cercano, per ragioni misteriose, di mettere le mani sulle giovani creature. Con il procedere della storia, i piccoli apprenderanno nuove abilità, palesando anche un carattere e un'indole unici.



Potete prepararvi a questo viaggio emotivo nel provato di Endling: Extinction is Forever, a firma di Cristina Bona.



As Dusk Falls

Sviluppatore: NIGHT/INTERIOR

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



È il 1998 e negli USA si intrecciano i destini di due famiglie molto diverse. In seguito ad una rapina finita male, il giovane Jay è nei guai e, a causa dei due fratelli maggiori, la situazione precipita rapidamente. Vince è invece un padre e un marito, in procinto di trasferirsi con la famiglia dall'altro capo degli Stati Uniti. Queste due realtà collideranno in As Dusk Falls, avventura interattiva che propone molteplici finali differenti. Da giocare in solitaria o in compagnia, l'esclusiva Microsoft propone un comparto multiplayer per un massimo di 8 giocatori (online, in locale e in forma ibrida).

Ottime notizie per i videogiocatori abbonati a Xbox Game Pass, con As Dusk Falls che entrerà a far parte del catalogo del servizio sin dal Day One.



Potete scoprire maggiori informazioni sul comparto multiplayer del titolo nel nostro provato di As Dusk Falls, a cura di Cristina Bona.



Severed Steel

Sviluppatore: Greylock Studio

Publisher: Digerati

Genere: FPS

Data di uscita: luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series



Un'agile combattente con un braccio solo si prepara a sfrecciare attraverso gli scenari di Severed Steel. Dopo il debutto su PC, lo shooter in prima persona raggiunge infatti i lidi console, con la protagonista pronta a combattere una nuova battaglia. Accompagnata da una colonna sonora di stampo dark-electro, la tiratrice scelta Steel si cimenterà in acrobazie, wallrunning, scivolate e capriole, ma non avrà mai la possibilità di ricaricare un'arma da fuoco.

A completare l'offerta, troviamo anche un editor di livelli, con i giocatori che potranno condividere con la community le proprie creazioni.



Capcom Arcade 2nd Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 22 luglio

Piattaforme: Xbox One



Dalle fucine creative di Capcom, arriva una seconda raccolta dedicata al glorioso passato arcade del colosso videoludico. Con Capcom Arcade 2nd Edition, in particolare, i giocatori potranno godere di una grafica ispirata ai cabinati anni Ottanta, mentre i titoli proposti godranno di qualche modernizzazione, con abilitazione di un sistema di salvataggio e di riavvolgimento della partita.

Con Capcom Arcade 2nd Edition, sarà incluso gratuitamente Son Son, sparatutto in prima persona con doppiaggio inglese e giapponese, fruibile sia in single-player sia in multiplayer, grazie ad una modalità cooperativa per due giocatori.



Immortality

Sviluppatore: Half Mermaid

Publisher: Half Mermaid

Genere: Investigativo

Data di uscita: 26 luglio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Marissa Marcel è una nota attrice, che lungo un periodo di molteplici decenni ha rivestito il ruolo di protagonista in Ambrosio (1968), Minsky (1970) e Two of Everything (1999). Nessuna delle tre pellicole, tuttavia, è mai arrivata ad essere proiettata in sala. E ora, Marissa Marcel, così come i suoi film, sembrano essere svaniti completamente nel nulla. Quale mistero si cela dietro questi avvenimenti?

Sam Barlow torna a firmare un coinvolgente thriller interattivo, messo in scena da attori in carne e ossa. Dopo Her Story e Telling Lies, l'autore videoludico è pronto a capovolgere ogni nostra certezza, in un titolo parte della selezione 2022 del Tribeca Games Festival.



Potete scoprire i primi indizi sul titolo nel nostro provato di Immortality, a cura di Cristina Bona.



Digimon Survive

Sviluppatore: Team HYDE

Publisher: Bandai Namco

Genere: GDR

Data di uscita: 29 luglio

Piattaforme: Xbox One



In occasione del XX anniversario della serie anime dedicata ai Digimon, Bandai Namco propone una nuova avventura ambientata nel Digiworld. Con personaggi disegnati da Uichi Ukumo, e una colonna sonora a cura di Tomoki Miyoshi, Digimon Survive vede al centro della scena un gruppo di giovani protagonisti adolescenti. Guidati da Takuma Momozuka, i ragazzi si ritroveranno all'improvviso trasportati in un mondo misterioso, dopo essersi smarriti durante una gita scolastica in campeggio.

Con un'anima GDR, Digimon Survive vedrà la trama evolversi a seconda delle scelte dei giocatori, con una grafica in stile anime. Gli scontri si svolgeranno invece in un ambiente 2D, con estetica retrò.