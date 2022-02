Xbox Series X: i nuovi giochi di marzo 2022, da GTA 5 a Tunic

È tempo di primavera anche su hardware Microsoft, con le console del colosso di Redmond che propongono una rassegna di produzioni per ogni palato videoludico. Dall'impegnativa sfida lanciata da Stranger of Paradise: Final Fantasy al delicato racconto di A Memoir Blue, non mancano infatti all'appello nemmeno il ring di WWE 2K22, l'apocalisse norrena di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok o il ritorno in chiave next-gen di GTA V e GTA Online. Segnaliamo inoltre che è finalmente giunto il momento di vestire i panni della piccola volpe di Andrew Shouldice, con Tunic in arrivo in esclusiva su ecosistema verdecrociato. Di seguito, trovate la nostra rassegna di nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo a marzo 2022: buona lettura!



FAR: Changing Tides

Sviluppatore: Okomotive

Publisher: Frontier Founfry

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nel precedente FAR: Lone Sails, il team di Okomotive ci aveva invitati a salire a bordo di una quattro ruote, per poi dedicarci all'esplorazione di un mondo sconosciuto. Questa volta, il mood resta il medesimo, ma il nostro nuovo veicolo sarà un'imbarcazione. In questo sequel, ci attende dunque un immaginario oceanico, da solcare onda dopo onda, senza dimenticare di esplorare anche le profondità marine.

Buone notizie per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, che potranno avventurarsi in FAR: Changing Tides sin dal Day One, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.



In vista dell'esordio del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate già la recensione di FAR: Changing Tides, a firma di Andrea Fontanesi.



Little Orpheus

Sviluppatore:The Chinese Room

Publisher: Secret Mode

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dai creatori di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture, Little Orpheus raggiunge ora il mondo console nella sua versione definitiva. Tra umorismo e avventura, gli autori di The Chinese Room trasportano i giocatori in un folle 1962, nel quale un cosmonauta sovietico è pronto a raggiungere non la luna, ma il centro della Terra. Dato per disperso per ben tre anni, l'eroico esploratore fa ritorno in Russia affermando di aver salvato il mondo, ma di aver perso la bomba atomica che alimentava la sua navicella. Interrogato dal temibile generale Yurkovoi dovrà raccontare la sua versione dei fatti, dando vita ad una avventura a scorrimento costellata di enigmi e fasi platform.

Rispetto all'originale, questa riedizione propone una rimasterizzazione con texture in alta risoluzione, nuove mosse e animazioni, grafica ed effetti di luce migliorati. Incluso inoltre il IX episodio bonus, "A Rush of Onion to the Head", e la modalità aggiuntiva Lost Recordings.



Elex II

Sviluppatore: Piranha Bytes

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Sconfiggere gli ibridi non è stato sufficiente a garantire la pace su Magalan. A distanza di anni dalla conclusione del primo Elex, Jax è infatti chiamato ad affrontare una nuova minaccia, con i pericolosi Skyands determinati a stravolgere il pianeta. Unire i popoli liberi per far fronte al pericolo non sarà semplice, mentre a complicare le cose ci pensa anche la misteriosa scomparsa di Dex, unico figlio del protagonista.

Dai creatori delle serie Gothic e Risen, il nuovo GDR open world offre ampia libertà ai giocatori, che sfruttando il jetpack del protagonista potranno sorvolare l'intera mappa di questo universo fantascientifico.



In attesa della recensione, trovate le nostre prime impressioni nel provato di Elex II firmato da Daniele D'Orefice.



Shadow Warrior III

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Devolver Digital

Genere: FPS

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Xbox One



Ci sono molti modi per affrontare uno scontro fuoco, ma Lo Wang, shogun decaduto, ha deciso di farlo impugnando la sua fidata katana. Dopo aver erroneamente risvegliato un possente drago, il guerriero giapponese deve allearsi con il suo peggior nemico, allo scopo di eliminare la pericolosa creatura. Da queste premesse, prende il via Shadow Warrior III, che promette un ricco mix di umorismo e azione.

A fare da cornice al titolo, troviamo un'atmosfera da Neo-Giappone Feudale, nella quale armi da fuoco futuristiche, folklore nipponico e katane affilate convivono serenamente.



Aztech: Forgotten Gods

Sviluppatore: Lienzo

Publisher: Lienzo

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 10 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dagli autori di Mulaka, arriva un invito a scoprire un Messico alternativo, in una linea temporale nella quale gli Europei non hanno mai scoperto le Americhe. Le civiltà mesoamericane hanno così potuto prosperare, sino a tramutare Tenochtitlan, ovvero l'antica Città del Messico, nella metropoli più tecnologicamente avanzata al mondo. In una commistione tra sci-fi e cultura tradizionale, il team di Lienzo ha forgiato un'ambientazione che ha battezzato "cyber-stone", dove accanto a colossali costruzioni ingegneristiche sopravvivono antiche credenze.

Nei panni della giovane protagonista Achtli, i giocatori dovranno affrontare le conseguenze del risveglio di antiche e potenti divinità azteche. Le boss fight di Aztech: Forgotten Gods promettono di non fare sconti, con persino Quetzalcoatl, il Serpente Piumato, chiamato a fare la sua comparsa in-game.



Se siete curiosi di saperne di più, trovate maggiori dettagli nell'anteprima di Aztech: Forgotten Gods, a firma di Cristina Bona.



WWE 2K22

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 11 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo due anni molto difficili per la serie 2K, la declinazione videoludica della WWE è pronta a tornare in scena. Mentre gli appassionati attendono l'appuntamento con Wrestlemania 2022, il team di Visual Concepts invita a salire sul ring nei panni delle star più amate della lega, da Seth Rollins a The Miz, passando per AJ Styles, John Cena o The Undertaker.

Tra le principali novità di WWE 2K22 troviamo l'inedita modalità My General Manager, che debutta quest'anno per la prima volta.



Prima di scegliere la vostra entry, potete dedicarvi al provato di WWE 2K22 firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione / Avventura / GDR

Data di uscita: 11 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Non è ancora tempo di scrivere la parola fine per l'avventura di Eivor. Dalle coste del Nord Europa, i giocatori di Assassin's Creed: Valhalla hanno già conquistato la Gran Bretagna, ma ora sono chiamati a imprimere ulteriormente il proprio nome tra le grandi sale del Valhalla. Dopo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto il protagonista, Eivor accetta il suo destino e affronta una nuova epopea, nel tentativo di preservare il mondo dalla furia del Ragnarok.

L'apocalisse norrena è alle porte e Ubisoft propone un DLC dalla portata decisamente ambiziosa, per un'espansione dalla longevità che si attesta sulle 35 ore circa.



Prima di affrontare l'apocalissi norrena, potete prepararvi con la lettura dell'anteprima di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, a firma di Gabriele Laurino.



Grand Theft Auto V

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: 2K

Genere: Azione

Data di uscita: 15 marzo

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Ha infranto ogni record, entrando nella storia del medium come uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. Con il Day One originale che risale all'epoca PlayStation 3, il blockbuster di Rockstar Games si adatta ad una nuova generazione di hardware, per una declinazione next gen delle strade di Los Santos.

Franklin, Trevor e Michael tornano in azione in Grand Theft Auto V, potenziato da una risoluzione sino a 4K e frame rate sino a 60 fps. Per l'occasione, l'avventura criminale accoglie anche miglioramenti alle texture, un potenziamento della profondità di campo, opzioni per HDR, supporto al ray-tracing e tempi di caricamento ridotti.



Grand Theft Auto Online

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: 2K

Genere: Azione / Online

Data di uscita: 15 marzo

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Accanto a Grand Theft Auto V, torna a proporsi al pubblico anche GTA Online, universo digitale in costante espansione a firma Rockstar Games. L'epopea criminale da vivere in compagnia si aggiorna infatti per offrire un'esperienza pensata per le nuove home console.

I giocatori desiderosi di immergersi in Grand Theft Auto: Online su Xbox Series X|S potranno acquistare l'esperienza anche in formato stand-alone.



Tunic

Sviluppatore: Andrew Shouldice

Publisher: Finji

Genere: Avventura

Data di uscita: 16 marzo

Piattaforme: Xbox One



Dopo una lunga attesa, è finalmente giunto il momento del lancio di Tunic, promettente avventura che fonde il mistero e l'avventura di The Legend of Zelda con un combat system parzialmente ispirato alla tradizione Souls-like. Nei panni di una piccola volpe risvegliatasi su di una spiagga solitaria, i giocatori dovranno impugnare spada e scudo per farsi strada in una terra ricca di segreti e misteri, ma anche pericoli.

Tra schivate, affondi e boss fight, gli scontri non saranno però l'unico fulcro dell'esperienza, che inviterà gli avventurieri ad assecondare la propria curiosità, tra luoghi da esplorare ed enigmi da risolvere.



Prima di impugnare spada e scudo, potete immergervi nella giusta atmosfera grazie al nostro provato di Tunic firmato da Cristina Bona,



Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il Campionato Monster Energy AMA Supercross si trasforma nuovamente in un racing game grazie all'esperienza degli sviluppator di Milestone. Dopo Hot Wheels: Unleashed, la software house milanese mette temporaneamente da parte le velleità arcade e torna nel campo della simulazione su due ruote.

Con oltre 100 piloti, 11 stadi e 17 piste, Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 include una Modalità Carriera e molteplici opzioni di gioco in multiplayer.



Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Square Enix

Genere: Azione / JRPG

Data di uscita: 18 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Gli autori di Nioh e Nioh 2 si cimentano per la prima volta con l'immaginario di Final Fantasy, per uno spin-off della saga Square Enix che mira

a proporre un combat system tecnico ed elaborato. Con un livello di difficoltà poco clemente, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins promette di fondere le grandi epopee narrative tipiche di Final Fantasy con un gameplay spiccatamente Action.

Nella produzione, non mancheranno ovviamente riferimenti a personaggi dell'immaginario JRPG delle Fantasie Finali. Già confermata, ad esempio, l'inclusione della principessa Sarah e dell'elfo oscuro Astos.



Per maggiori dettagli sul gameplay della produzione, vi rimandiamo alla nostra ricca intervista al team di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.



A Memoir Blue

Sviluppatore: Cloisters Interactive

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Descritto dal team di sviluppo come un "poema interattivo", A Memoir Blue offre una narrazione emotiva, che muove i propri passi dall'ascolto di una canzone parte del passato della protagonista. Atleta di successo, Miriam è una nuotatrice, che ha fatto dell'ambiente acquatico il suo luogo sicuro. All'interno dell'Indie, la ragazza dovrà però uscire dalla sua zona di comfort, per viaggiare attraverso i ricordi e sanare il tumultuoso rapporto con la madre.

Si conferma un ottimo rapporto tra Microsoft e Annapurna Interactive, con A Memoir Blue che arriverà al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.



Tiny Tina's Wonderlands

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 25 marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'immaginario di Borderlands 2 si amplia in maniera imprevedibile, con una nuova avventura spin-off dalle tinte fantasy. In Tiny Tina's Wonderlands, draghi, maghi, scheletri parlanti e squali vagabondi attendono i giocatori in cerca di un'esperienza carica di umorismo e avventura. Protagonista assoluto del gioco è l'inconscio di Tyna Tina, all'interno del quale prende vita un vero e proprio "Regno delle Meraviglie".

Immancabile per un gioco legato alla serie Borderlands, la nuova produzione Gearbox includerà anche una modalità cooperativa pensata per un massimo di quattro persone.



In attesa della recensione, trovate sulle nostre pagine una ricca anteprima di Tiny Tina's Wonderlands.



King Arthur: Knight's Tale

Sviluppatore: NeocoreGames

Publisher: NeocoreGames

Genere: GDR / Strategico

Data di uscita: 29 marzo

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Sir Mordred si è macchiato dell'assassinio di Re Artù: un crimine che non è però rimasto impunito, con l'uomo che è andato a sua volta incontro a un destino infausto. Riportato in vita dalla Dama del Lago, il protagonista di King Arthur: Knight's Tale ha però l'occasione per fare ammenda, andando incontro al proprio fato e cercando di scoprire cosa ne è stato davvero del sovrano inglese.

In una riscrittura del Ciclo Arturiano, il team di NeocoreGames imbastisce una produzione che fonde dinamiche GDR e strategiche, per un'esperienza che si ispira alla serie XCOM.



Prima di mettervi sulle tracce di Re Artù, vi invitiamo a scoprire di più sulla produzione grazie al provato di King Arthur: Knight's Tale firmato da Daniele D'Orefice.



Weird West

Sviluppatore:WolfEye Studios

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione / GDR / Immersive Sim

Data di uscita: 31 marzo

Piattaforme: Xbox One



Il Selvaggio West dipinto dai co-creatori di Prey e Dishonored cela in sé qualcosa di più oscuro rispetto a quanto potremmo sospettare. Riscrivendo il mito della frontiera statunitense in chiave dark fantasy, gli sviluppatori guidati da Rapahel Colantonio popolano il Far West di licantropi, vampiri, sceriffi e avventurieri.

Opera prima di WolfEye Studios, Weird West arriva sul mercato distribuito da Devolver Digital, invitando gli appassionati di immersive Sim a plasmare il destino del mondo con le proprie scelte.