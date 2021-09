Xbox Series X nuovi giochi di ottobre: da Far Cry 6 a Alan Wake Remastered

Trascorso un settembre scoppiettante per la community verdecrociata, è tempo di compiere i primi passi in direzione dell'autunno inoltrato. Nelle prossime settimane, il catalogo Microsoft condividerà molte delle nuove uscite PS4 e PS5 di ottobre, tra campi da calcio e isole tropicali. Ad allietare l'attesa delle produzioni horror previste per Halloween, contribuiranno FIFA 22, Far Cry 6 e Marvel's Guardians of the Galaxy, ma anche Alan Wake Remastered, l'atteso Disco Elysium: The Final Cut o Into the Pit. Di seguito, passiamo dunque in rassegna i nuovi giochi Xbox One e Xbox Series S|X in arrivo ad ottobre 2021: buona lettura!



FIFA 22

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 1 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Tra una nuova avventura sportiva per la modalità Carriera e il ritorno di Volta Football, senza dimenticare le sfide multiplayer e il sempre popolare FUT, è tempo di un rientro in campo per la storica serie EA. Indirizzata ai videogiocatori appassionati di calcio, anche quest'anno l'universo di FIFA propone una pubblicazione cross-generazionale.

Accanto al consueto potenziamento del comparto tecnico, FIFA 22 promette passi in avanti anche sul fronte del realismo, dell'IA e del gameplay. Su Xbox Series X|S, il titolo proporrà inoltre in azione la nuova tecnologia HyperMotion, un avanzato sistema di trasposizione dei gesti atletici compiuti dai calciatori professionisti.



Tutti i dettagli sul calcistico di EA sono ovviamente disponibili nella nostra recensione di FIFA 22, redatta da Gabriele Laurino.



Nickelodeon All-Star Brawl

Sviluppatore: Ludosity

Publisher: GameMill Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Per tutti gli appassionati dell'universo Nickelodeon, è in arrivo un picchiaduro 3D che vede fronteggiarsi i principali personaggi dei mondi di SpongeBob, Tartarughe Ninja, A casa dei Loud, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, La famiglia della giungla, Hey, Arnold! e I Rugrats.

Con un roster di combattenti quantomai peculiare, Nickelodeon All-Star Brawl propone scontri in multigiocatore all'ultimo colpo, sia in locale sia online.



Hell Let Loose

Sviluppatore: Black Matter

Publisher: Team17

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo l'esordio su PC, l'ambizioso shooter di Black Matter raggiunge le console di nuova generazione. Con il titolo, il team di sviluppo riporta sulla scena videoludica i campi di battaglia del fronte occidentale della Seconda Guerra Mondiale. Tra Carentan, Omaha Beach e Foy, la community si fronteggerà in grandi sconti bellici, caratterizzati da una struttura di tipo 50v50.

A rendere particolarmente intrigante l'esperienza, è la previsione di una linea del fronte che evolve in maniera dinamica. Una scelta che arricchisce il frenetico sparatutto di una componente strategica, legata alla collocazione sul campo delle unità combattenti.



In attesa del debutto su console next-gen, sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PC di Hell Let Loose, a firma di Giovanni Panzano.



Alan Wake Remastered

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Publisher: Remedy Entertainment

Genere: Azione / Horror

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



A cavallo tra realtà e fantasia, Alan Wake è costretto ancora una volta a mettere in dubbio la propria sanità mentale. Riportato alla vita in versione rimasterizzata, l'amato thriller di casa Remedy Entertainment torna in azione con un comparto tecnico completamente rinnovato. Tra modelli e texture rifinite, cut-scene realizzate ex novo e un sistema di illuminazione rinnovato, gli orrori che si celano dietro la scomparsa della moglie del romanziere genereranno ancora più inquietudine.

Su Xbox Series X, Alan Wake Remastered propone una risoluzione in 4K associata ad un frame rate di 60 fps.



Super Monkey Ball Banana Mania

Sviluppatore: Ryu Ga Gotou Studio

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il meglio dei livelli proposti da Super Monkey Ball (2001), Super Monkey Ball 2 (2002) e Super Monkey Ball Deluxe (2005) attende i nostalgici in Super Monkey Ball Banana Mania. La raccolta SEGA, che si qualifica come una sorta di "best of" della saga, giunge giusto in tempo per celebrare il ventesimo anniversario delle buffe scimmiette rotolanti.

Ideati dagli autori della saga di Yakuza e Judgment, i personaggi di AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan e Doctor tornano in azione in una frizzante modalità Storia, alla quale si affiancano una dozzina di mini-giochi e nuove classifiche online.



Prima di vestire il pelo dei buffi primati, seganliamo che sulle pagine di Everyeye e disponibile l'anteprima di Super Monkey Ball Banana Mania firmata dal nostro Andrea Fontanesi.



Far Cry 6

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Shooter / Azione / Avventura

Data di uscita: 7 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



La longeva serie Ubisoft accoglie tra le proprie fila un personaggio d'eccezione, con l'attore Giancarlo Esposito pronto a prestare le proprie fattezze al dittatore Anton Castillo. Alla guida dell'isola di Yara, quest'ultimo regge le redini di un violento regime, affiancato nel ruolo dal figlio Diego. L'oppressione e l'assenza di libertà hanno però ormai logorato la popolazione, tra la quale inizia a serpeggiare il vento della rivolta. Cavalcando questi sentimenti, il guerrigliero Dani Rojas, protagonista di Far Cry 6, cercherà di abbattere il dominio di Castillo.

Grazie ad un gradito sistema di condivisione della progressione, il nuovo titolo Ubisoft prosegue la più recente tradizione della serie, proponendo la possibilità di vivere l'intera avventura in modalità cooperativa per due giocatori.



Per tutti i dettagli sulla missione che attende sull'isola di Yara, vi rimandiamo al ricco provato di Far Cry 6 redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Disco Elysium: The Final Cut

Sviluppatore: ZA/UM

Publisher: ZA/UM

Genere: GDR

Data di uscita: 12 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo la straordinaria accoglienza riservata al lancio di Disco Elysium, il GDR Indie dei record si è reso protagonista di una ricca riedizione. Tra una estesa operazione di doppiaggio, l'introduzione di nuove missioni e ulteriori aggiunte, Disco Elysium: The Final Cut rappresenta la versione definitiva del titolo. Ancora una volta, gli appassionati di giochi di ruolo potranno impersonare liberamente il detective protagonista dell'opera, diventando chiunque desiderino e plasmando un'avventura unica.

In occasione di questo ulteriore esordio su console, ZA/UM ha introdotto nel gioco alcuni accorgimenti inediti, tra i quali un'interfaccia ridisegnata, e opzioni per il ridimensionamento dei caratteri di menu e sottotitoli.



In attesa del porting per console Xbox, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PS5 di Disco Elysium: The Final Cut, redatta dal nostro Alessandro Bruni.



Back 4 Blood

Sviluppatore: Turtle Rock Studios

Publisher: Warner Bros. Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 12 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dagli autori di Left 4 Dead, arriva ora Back 4 Blood, frenetico sparatutto in prima persona. Con una modalità cooperativa pensata per quattro gocatori e diverse opzioni di giovo PvP, il nuovo titolo di Turtle Rock Studios si presenta come decisamente versatile.

Al centro della scena, troviamo un futuro distopico dai toni post-apocalittici. In Back 4 Blood, l'umanità è ormai sull'orlo di un'estinzione causata da una letale pandemia. Convertiti in pericolosi Infettati, gli umani corrotti dalla malattia mirano infatti a distruggere i propri simili.



Per approfondire le dinamiche che regolano la modalità competitiva dello sparatutto, vi rimandiamo al provato di Back 4 Blood, a cura del nostro Giovanni Panzano.



Crysis Remastered Trilogy

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Crysis Remastered, Crysis II Remastered e Crysis III Remastered arrivano sul mercato in un unico bundle che riunisce l'intera trilogia Crytek in versione rimasterizzata. Con Crysis Remastered Trilogy, nuovi giocatori e veterani possono riscoprire le molteplici potenzialità offerte dalla Nanotuta nel pieno dello scontro tra esseri umani e alieni.

Tra sistemi di illuminazione arricchiti, nuove texture HD e molteplici miglioramenti a personaggi, ambientazioni e armi, la storica serie è pronta a fare ritorno. Su Xbox Series X, la Crysis Remastered Trilogy avrà risoluzione dinamica compresa tra 1080p e 4K, associata a un frame rate a 60 fps.



In attesa di vestire i panni del super-soldato, potete leggere la recensione di Crysis Remastered, a cura del nostro Gabriele Carollo.



Crysis II Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Xbox One/ Xbox Series S / Xbox Series X



Acquistabile anche singolarmente, Crysis II Remastered esordisce nel medesimo Day One della Crysis Remastered Trilogy, proponendo una versione aggiornata e migliorata dell'opera del 2011.

Devastata da una letale invasione aliena, l'umanità è ormai al collasso. In quel di New York, un super-soldato è pronto a indossare la Nanotuta , unico strumento utile a contenere la minaccia: riuscirà a sopravvivere?



Crysis III Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Proprio come per il secondo capitolo della saga rimasterizzata, anche Crysis III Remastered può essere acquistato singolarmente. I giocatori avranno così la possibilità di (ri)esplorare le lande di una New York completamente trasformata. Sulla sommità della metropoli, è infatti entrata in funzione una misteriosa cupola, che ha suddiviso la città in sette biomi differenti.

Ancora una volta, la minaccia più grave è rappresentata da forme di vita extraterrestre, contro le quali il protagonista sarà chiamato a destreggiarsi in Crysis III Remastered.



Demon Slayer: The Hikonami Chronicles

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher:SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Tanjiro Kamado è in viaggio con la sorella Nezuko, giovane sfortunatamente divenuta vittima dell'assalto di creature demoniache. Divenuta di conseguenza ella stessa un demone, la ragazza non dispone più del pieno controllo di sé. Desideroso di trovare una cura, il fratello si è messo sulle tracce delle pericolose Dodici Lune Demoniache.

Dopo l'eccellente trasposizione proposta dall'anime, l'opera di Koyoharu Gotoge diviene ora un picchiaduro firmato dagli autori di Dragon Ball Z: Kakarot. Sotto l'egida di CyberConnect 2, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles includerà una modalità Avventura e una vasta rassegna di opzioni di gioco in multiplayer.



Mentre si avvicina anche la data di pubblicazione della Stagione 2 dell'anime di Kimetsu no Yaiba,, sulle nostre pagine è disponibile un ricco provato di Demons Slayer: The Hinokami Chronicles, a firma di Antonello "Kirito" Bello.



Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games

Genere: Simulatore

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Già disponibile su PC dalla scorsa estate, Story of Seasons: Friends of Mineral Town trasporta gli appassionati della serie in una nuova fattoria da condurre al successo. Il life simulator di stampo agreste ripropone gli ingredienti essenziali delle avventure Marvelous, tra colture da scoprire, nuovi amici in arrivo e la possibilità di convolare a nozze con gli NPC che popolano la cittadina di Mineral Town.

Gli aspiranti agricoltori abbonati a Xbox Game Pass possono evitare di acquistare le sementi: il titolo sarà infatti incluso nel servizio sin dal giorno del debutto.



Into The Pit

Sviluppatore:Nullpointer Games

Publisher: Humble Games

Genere: FPS / Roguelike

Data di uscita: 19 Ottobre

Piattaforme: Xbox One



Sparatutto in prima persona con elementi rogulike ed estetica retrò, l'Indie proposto da Nullpointer Games definisce una formula ludica fondata sull'azione sfrenata. Parte di una famiglia di indagatori dell'occulto, il protagonista dovrà cercare di fare luce sulla misteriosa scomparsa della cugina, rimasta preda degli orrori che si celano in un remoto villaggio.

Anche in questo caso, ottime notizie per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass: Into the Pit si aggiungerà infatti al catalogo del servizio sin dal Day One.



Disciples: Liberation

Sviluppatore:Frima Studio

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategico / GDR

Data di uscita: 21 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



La serie strategica di Frima Studio realizza un ritorno in grande stile, portando con sé la promessa di una ricca campagna single player dalla longevità di oltre 80 ore. A caratterizzare il gameplay, troviamo ardue boss fight, la possibilità di forgiare il proprio esercito personale e una trama che muta in maniera dinamica a seconda delle scelte compiute dal protagonista.

Con Disciples: Liberation, Frima Studio propone un immaginario di stampo dark fantasy, tormentato da guerre e conflitti sociali, religiosi e ideologici.



In vista dell'esordio dello strategico, vi suggeriamo la lettura del nostro provato di Disciples: Liberation, a cura di Giovanni Calgaro.



The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Horror

Data di uscita: 22 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il nuovo episodio dell'antologia dell'orrore di The Dark Pictures Anthology conduce i giocatori tra le sabbie dell'Iraq post-bellico. Qui, le forze speciali in cerca di armi di distruzione di massa si imbatteranno inaspettatamente nelle rovine di un antico tempio sumero. La suggestiva scoperta porterà con sé non solo i misteri di una perduta civiltà, ma anche la traumatica scoperta di pericolose creature ultraterrene.

Con il consueto approccio cinematografico che contraddistingue la serie Bandai Namco, House of Ashes propone una modalità co-op in locale, per un massimo di cinque giocatori con controller condiviso, e online.



In attesa di Halloween, sulle nostre pagine trovate il provato di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Marvel's Guardians of the Galaxy

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Avventura con visuale in terza persona esclusivamente single player, Marvel's Guardians of the Galaxy rappresenta l'ultima declinazione videoludica dell'universo fumettistico Marvel. Forgiando un'avventura inedita, il team di Square Enix chiede ai giocatori di indossare le cuffie e immergersi in una colonna sonora Anni Ottanta, per poi cimentarsi in scontri ad alto tasso di spettacolarità.

Vestendo gli eccentrici panni di Star Lord, gli amanti dell'universo super-eroistico della Casa delle Idee potranno attraversare lo spazio profondo in compagnia del peculiare team dei Guardiani della Galassia.



In attesa di poter riunire i Guardiani, sulle nostre pagine trovate il provato di Marvel's Guardians of the Galaxy firmato da Gabriele Laurino.



Pumpkin Jack New-Gen Edition

Sviluppatore: Nicolas Meyssonnier

Publisher: Headup; Beep Japan

Genere: Platform / Azione

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Il Signore delle Zucche è pronto a risorgere su next-gen giusto in tempo per la notte di Halloween. Dopo il debutto realizzato nell'autunno dello scorso anno, il platform in tre dimensioni si propone sul mercato videoludico in una versione pensata appositamente per i nuovi hardware da gaming.

Con atmosfere che riportano alla mente l'apprezzato MediEvil, Pumpkin Jack: New-Gen Edition arriva su Xbox Series X con supporto al Ray Tracing e due differenti opzioni di fruizione: una modalità Performance e una modalità Qualità.



Prima di illuminare le vostre zucche intagliate, potete dedicarvi alla lettura della recensione di Pumpkin Jack firmata dal nostro Giuseppe Arace.



Fatal Frame: Maiden of Black Water

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Horror

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Xbox One



In occasione del ventesimo compleanno della serie, la Camera Obscura torna ad interagire con gli spiriti inquieti. Scattando istantanee con la peculiare macchina fotografica, i giocatori potranno scoprire gli arcani segreti che si celano alle pendici del Monte Hikami. Sulle orme di un antico culto che venerava le acque del luogo e sulla scia di inquietanti fenomeni sovrannaturali, Fatal Frame: Maiden of Black Water esordisce sulle console di attuale e precedente generazione.

Nel corso dell'intera avventura horror, i giocatori potranno vivere le vicende narrate attraverso gli occhi di tre personaggi principali: Yuri Kozukata, Miu Hinasaki e Ren Hojo.



Riders Republic

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Planata in tuta alare in mattinata , down-hill nel pomeriggio e giro in snowboard al tramonto: questa è la giornata tipo proposta da Riders Republic, nuova IP in arrivo dalle fucine creative Ubisoft. Parco giochi virtuale dedicato alla pratica di molteplici sport estremi, il titolo conduce la propria community nel Nord America, tra i suggestivi scenari dei parchi naturali USA di Yosemite, Zion e Bryce Canyon.

Oltre venti avversari possono fronteggiarsi in contemporanea nel mondo di Riders Republic, per sfide sportive organizzate in una vasta rassegna di modalità.



Gli amanti degli sport estremi possono volgere lo sguardo al provato di Riders Republic disponibile sulle nostre pagine.