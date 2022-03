Xbox Series X: tutti i nuovi giochi in uscita ad aprile 2022

Esattamente come visto per le nuove uscite PS4 e PS5, anche in casa Microsoft il mese di aprile non si presenta particolarmente denso di pubblicazioni. Nonostante ciò, non manca la varietà, con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ad aprire le danze videoludiche sulle console verdecrociate. Spazio poi al debutto nell'ecosistema di Godfall, mentre il mondo Indie accoglie il meritevole Road 96 e alcune insolite produzioni, tra cui Ganryu 2. Sport e JRPG trovano poi rappresentanza rispettivamente con MLB The Show 22 e il ritorno di Chrono Cross. Per scoprire ogni dettaglio sulle prossime quattro settimane, vi lasciamo ad ogni modo alla nostra rassegna dei nuovi giochi di aprile 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S: buona lettura!



LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros

Genere: Avventura

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



La Galassia Lontana Lontana si compone di mattoncini danesi all'interno di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, la creazione videoludica in salsa LEGO più ambiziosa di sempre. Per rendere omaggio all'immaginario nato dalla mente di George Lucas, il team di TT Games ha infatti condensato nove giochi in uno, dando forma ad un open world che ripercorre l'intera storia della famiglia Skywalker. Dallo sviluppo di Anakin Skywalker nella trilogia prequel, passando dalla trilogia originale e sino ad arrivare all'epilogo della storia di Luke Skywalker e Leila Organa, la nuova avventura LEGO si candida ad essere un'opera imperdibile per tutti gli amanti di Guerre Stellari.

Meglio di un'avventura Jedi, c'è soltanto la possibilità di scoprire le vie della Forza in compagnia: per questa ragione, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker propone anche un comparto multiplayer per due giocatori.



Maggiori dettagli sulla produzione attendono nel provato di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga firmato dal nostro Giuseppe Arace.



MLB The Show 22

Sviluppatore: Sony San Diego

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Sportivo

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Sviluppato dal team PlayStation di Sony San Diego, MLB The Show 22 raggiunge anche le console di casa Microsoft, per una pubblicazione multipiattaforma. Il diamante torna a disposizione degli appassionati anche quest'anno, con i giocatori pronti a far decollare la propria carriera nel baseball grazie alla modalità Road to the Show. Accanto all'esperienza principale, MLB The Show 22 propone anche numerose opzioni di gioco aggiuntive, oltre al consueto comparto multiplayer online, per sfide in compagnia.

Due nuovi livelli di difficoltà e molteplici guide introduttive rendono MLB The Show 22 il miglior punto d'ingresso per la serie sportiva.



Outbreak: Contagious Memories

Sviluppatore: Dead Drop Studios LLC

Publisher: Dead Drop Studios LLC

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 6 aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Lydia è svenuta in un magazzino abbandonato, ma una serie di voci concitate la rapiscono all'incoscienza. A quanto pare si tratta di un gruppo di sopravvissuti, intenta a discutere se abbandonare la ragazza o cercare un modo per portarla con sé. Attorno all'edificio è infatti in corso una vera

e propria apocalissi zombie. La nostra alter-ego, ad ogni modo, non ha nessuna intenzione di starsene inerme, e presa in pugno la situazione, sarà lei a cercare di guidare il gruppo in salvo. Con Outbreak: Contagius Memories, il team di Dead Drop Studios mira a recuperare la tradizione survival horror degli anni Novanta, indicando Resident Evil e Silent Hill come suoi punti di riferimento.

E se avete bisogno di compagnia per affrontare le orde di non morti con il giusto spirito, non preoccupatevi, il titolo propone anche una modalità cooperativa multigiocatore.



Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Xbox One



Oltre 40 personaggi giocabili attendono gli appassionati di JRPG all'interno di questa attesissima remastered. Anticipato da molteplici rumor, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition è ora pronto a riportare in auge questo epico viaggio a tinte fantasy, in cui l'intreccio narrativo si sviluppa attorno a due mondi paralleli eppure comunicanti.

Tra le caratteristiche distintive della riedizione, troviamo modelli 3D in HD, illustrazioni dei personaggi migliorate, la possibilità di alternare l'estetica originale in pixel art con il nuovo stile HD e ovviamente una maggiore risoluzione. Per quanto concerne il gameplay, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition propone inoltre inoltre un combat system semplificato, oltre alla possibilità di disattivare gli incontri casuali o di ricorrere ad una funzione di combattimento automatico.



Chinatown Detective Agency

Sviluppatore: General Interactive Co.

Publisher: Humble Games

Genere: Avventura Punta & Clicca

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Xbox One



Amira Darma è un'ex poliziotta che ha deciso di abbonare la carriera nell'INTERPOL per aprire una propria agenzia investigativa. Da qui,

la professionista affronta le atmosfere cybernoir di un caotico 2037. Dalla sua base a Singapore, la detective è pronta a viaggiare ai quattro angoli del globo, spaziando dall'Asia orientale sino alle vie di Londra.

Avventura Punta & Clicca dall'estetica retrò, Chinatown Detective Agency muove i propri passi da un'intrigante premessa: per risolvere i casi non basterà raccogliere gli indizi in-game. Al contrario, i giocatori dovranno improvvisarsi investigatori, dandosi a ricerche nel mondo reale. Per procedere nel titolo, potrà ad esempio essere necessario scoprire in rete il codice di un aeroporto esistente, oppure risalire all'origine di una citazione.



Godfall: Ultimate Edition

Sviluppatore: Counterplay Games

Publisher: Gearbox

Genere: Action RPG

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Esordito su PC e PS5 al lancio della nuova console Sony, Godfall raggiunge ora anche gli hardware Microsoft, nella sua versione definitiva. Nella Ultimate Edition dell'Action RPG, gli utenti Xbox potranno infatti trovare sia il gioco base sia la totalità dei contenuti proposti in fase di supporto post-lancio, dai molteplici DLC sino alla più ambiziosa espansione Fire & Darkness.

Ricordiamo che Godfall può essere fruito sia in single player sia in compagnia, grazie alla modalità cooperativa drop-in/drop-out pensata per un massimo di tre giocatori.



In attesa del porting per hardware Microsoft, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Godfall firmata dal nostro Marco Mottura al lancio su PS5.



Road 96

Sviluppatore: Digixart

Publisher: Digixart; Ravensourt

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 aprile

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Registi del calibro di Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joon-ho sono tra le fonti d'ispirazione citate dal team di Digixart per la realizzazione di Road 96. Interessante Indie che affronta i temi della libertà e della ribellione, l'avventura trasporta i giocatori tra le sabbie del desertico Stato di Petria. Qui, un regime oppressivo impedisce ai cittadini di esprimere liberamente se stessi, relegando la popolazione ad una vita violenta e priva di prospettive.

Il nostro protagonista, tuttavia, rifiuta tale condizione, e decide di imboccare la Road 96 per raggiungere la frontiera e superare i confini di Petria. Ma lungo la strada, si sa, nuovi incontri, storie e sentimenti sono costantemente in agguato. Videogioco on the road, il titolo si sviluppa in un'ambientazione procedurale, nella quale ogni scelta ha delle conseguenze.



Prima di decidere quale strada imboccare, vi ricordiamo che potete già trovare la recensione di Road 96 sulle pagine di Everyeye.



Chernobylite

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: All In! Games

Genere: GDR / Survival / Horror

Data di uscita: 21 aprile

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo il primo debutto, il survival horror di The Farm 51 trova nuova vita anche su hardware di nuova generazione. Nel passaggio da Xbox One a Xbox Series X|S, Chernobylite guadagna un comparto grafico potenziato, anche grazie al rinnovamento del sistema di illuminazione e all'utilizzo del Ray Tracing. Per l'occasione, i giocatori potranno inoltre scegliere tra più modalità di fruizione, incluse un'opzione a 30 fps e 4K dinamico e un'opzione a 60 fps e 1080p.

Come ormai consuetudine per il mercato videoludico cross-gen, l'upgrade alla versione Xbox Series X|S di Chernobylite sarà gratuito per tutti i possessori della versione Xbox One del titolo.



Prima di avventurarvi nel titolo, vi consigliamo la lettura della recensione di Chernobylite, firmata dal nostro Giovanni Calgaro.



Moto GP 22

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 21 aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Gli sviluppatori milanesi tornano in pista con Moto GP 22, nuova iterazione della saga videoludica dedicata al Motomondiale. Gli amanti dello sport a motori potranno vivere la Stagione 2022 della Moto GP grazie alla selezione di oltre 120 piloti e più di 20 circuiti ufficiali, ma non solo. Nel racing game italiano, fa infatti capolino anche la possibilità di rivivere l'emozionante Stagione 2009, dominata da Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa. Presente all'appello anche un'opzione gestionale, con la quale guidare alla vittoria un team di Moto GP, Moto 2 o Moto 3.

Per la prima volta nella sua lunga carriera, il racing game di Milestone propone anche un'opzione multiplayer in locale, da fruire in split-screen. Accanto a quest'ultima, restano ovviamente a disposizione le opzioni di gioco online.



Ganryu 2

Sviluppatore: Storybird Studio

Publisher: Just For Games; PixelArt

Genere: Action

Data di uscita: 22 aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il leggendario Miyamoto Musashi è pronto a farsi guidare dal giocatore in questo intrigante Action in pixel art. Samurai realmente esistito, il protagonista di Ganryu 2 è reduce dalla vittoria che lo ha condotto a colpire a morte il suo rivale Sasaki Kojiro. Ritiratosi nell'estremo nord del Giappone, nella regione di Hokkaido, l'eroe sarà però turbato da un messaggio da parte dello spirito del defunto. Per sconfiggere ancora una volta Kojiro, Miyamoto Musashi dovrà dirigersi a sud, sino all'isola di Ganryu-jima.

Ispirato al romanzo "Musashi" di Eiji Yoshikawa, pubblicato nel 1930, Ganryu 2 trasporta i giocatori in un Giappone immaginario, invitandoli ad affrontare un hack 'n' slash in 2D ispirato a Shinobi 3 e Shadow Dancer.



The Serpent Rogue

Sviluppatore: Sengi Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 26 aprile

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Per il giovane Warden è giunto il momento di mettersi in viaggio per salvare il mondo da una violenta apocalissi. Abile alchimista, il protagonista di The Serpent Rogue è infatti il guardiano di un regno minacciato da una creatura portatrice di distruzione. Nota appunto come "Serpent Rogue", quest'ultima si è insediata su di un monte leggendario, da dove potrebbe radere al suolo il mondo come è sempre stato.

Raccogliendo ingredienti e risorse, Warden potrà confezionare pozioni di ogni genere, testandone e sperimentandone gli effetti. Fulcro del gameplay dell'Action Adventure, l'alchimia consentirà al ragazzo di aiutare altri cittadini e di tramutarsi in animale. Attenzione però alle conseguenze che derivano da ciascuna scelta: il mondo di The Serpent Rogue è infatti pronto a reagire in maniera dinamica a ogni comportamento dell'eroe.