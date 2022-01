Xbox Series X: nuovi giochi e tutte le uscite di gennaio 2022

Come già segnalato per le prossime uscite per PS4 e PS5, il nuovo anno videoludico prende il via con il freno a mano tirato, con una selezione di produzioni in arrivo sul mercato non particolarmente ampia. Tra queste ultime, spiccano le esperienze shooter di Rainbow Six: Extraction e The Anacrusis, mentre gli amanti del genere sportivo arcade potranno dilettarsi con Windjammers 2. Per scoprire ogni dettaglio sui nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo a gennaio 2022, potete proseguire nella lettura della nostra consueta rassegna mensile. A cosa giocherete nelle prossime settimane?



Sword of Elpisia

Sviluppatore: Exe Create

Publisher: KEMCO

Genere: GDR

Data di uscita: 7 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Gioco di ruolo realizzato in pixel art, Sword of Elpisia racconta il viaggio di Aldo e dei suoi compagni attraverso un mondo fantasy di nome Terra. Nel reame omonimo al nostro pianeta, è a quanto pare frequente che le giovani fanciulle possano tramutarsi in spade: proprio questo è infatti ciò che accadrà all'interno del titolo.

Di fronte alle difficoltà, la coraggiosa Alice decide infatti di tramutarsi in una lama per offrire un'arma ai suoi compagni. Da queste premesse prende il via una lunga avventura ricca di complessi scontri a turni.



Super Sami Roll

Sviluppatore: Sonzai Games

Publisher: X Plus

Genere: Platform

Data di uscita: 10 gennaio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Se siete in cerca di un'esperienza platform in tre dimensioni da vivere nei panni di una peculiare creatura antropomorfa, Super Sami Roll potrebbe essere esattamente ciò che stavate cercando. Il bizzarro Sami torna infatti in azione in questa nuova avventura, che combina una tradizionale pixel art realizzata a mano con scenari plasmati con le moderne tecniche 3D.

Nel tentativo di rintracciare la sua amica Vera, rapita dal malvagio Re Alberto VII, il giovane Sami non potrà fare altro che rotolare a destra e manca, utilizzando la sua lunga lingua per saltare da un ostacolo all'altro e superare una lunga serie di livelli. Il team di sviluppo promette un livello di difficoltà ben bilanciato, per un'avventura platform coloratissima e ricca di segreti da scoprire.



The Anacrusis

Sviluppatore: Stray Bombay

Publisher: Stray Bombay

Genere: FPS

Data di uscita: 13 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Prigionieri di una colossale astronave, i giocatori si ritrovano ben presto smarriti, alla deriva nell'universo. Per cercare di fare ritorno a casa, sarà necessario fronteggiare una complessa situazione, che vede orde di creature aliene attaccare l'equipaggio del velivolo interstellare. Sbloccare nuove abilità e armi aggiuntive sarà l'unico modo per avere la meglio nel corso dell'avventura, con The Anacrusis che potrà essere affrontato anche in compagnia.

I giocatori appassionati di sparatutto possono festeggiare l'inclusione del titolo nel catalogo Xbox Game Pass, con il servizio che accoglierà The Anacrusis a partire dal Day One.



Mushroom Wars 2

Sviluppatore: Zillion Whales

Publisher: Zillion Whales

Genere: Strategia

Data di uscita: 13 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo l'originale esordio realizzato su Nintendo Switch e universo PC, questo insolito gioco di strategia in tempo reale raggiunge anche le console di casa Microsoft. Qui, i giocatori troveranno ad attenderli un bizzarro esercito di piccoli funghi, determinati a proteggere il proprio regno. Per far questo, ben dodici eroi sono pronti a scendere in campo, per farsi guidare dal giocatore in una serie di battaglie in tempo reale. Una ricca modalità single player promette oltre cento livelli e divertenti boss fight, ma all'appello non manca nemmeno un comparto multigiocatore.

Grazie a quest''ultimo, Mushrooms Wars 2 rende possibile cimentarsi in scontri online per un massimo di quattro giocatori. Segnaliamo inoltre il supporto a partite multiplayer in locale.



Aery - Dreamscape

Sviluppatore: EpiXR Games

Publisher: EpiXR Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Assumendo le sembianze di uno spirito alato simile ad un uccello, i giocatori dovranno cimentarsi in un'attività decisamente insolita: l'esplorazione delle menti delle persone. Tra paure, timori, sogni e un'infinita serie di sentimenti, scoprire l'interiorità degli individui che ci circonda rappresenterà l'unico modo per procedere nella nostra avventura.

Per mettere a nudo le anime che saremo chiamati ad esplorare, sarà essenziale recuperarne alcuni ricordi chiave.



Rainbow Six: Extraction

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Shooter

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Originariamente annunciato diversi anni fa, Rinbow Six: Extraction raggiunge finalmente il mercato videoludico, proponendo agli amanti della serie Ubisoft una nuova epopea shooter. Sparatutto in prima persona, il titolo si propone come uno spin-off del precedente Rainbow Six: Siege. A differenza di quest'ultimo, peraltro, Rainbow Six: Extraction non propone un'esperienza PvP, ma, al contrario, un gameplay di stampo cooperativo e PvE.

Attraversando gli Stati Uniti d'America, i giocatori si ritroveranno ad unire le forze all'interno di pericolosi campi di contenimento, il cui obiettivo è arginare la diffusione del letale parassita Chimera. Quest'ultimo è infatti in grado di compromettere per sempre il genere umano: una minaccia alla quale potranno rispondere solamente i coraggiosi membri del REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team).



In attesa delle ultime settimane che separano il pubblico dall'esordio di questo nuovo shooter, segnaliamo che sulle nostre pagine è disponibile un ricco provato di Rainbow Six: Extraction, a firma di Alessandro Bruni.



Windjammers 2

Sviluppatore: Dotemu

Publisher: Dotemu

Genere: Sportivo / Arcade

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



A distanza di ben un quarto di secolo, la serie di Windjammers torna ad allietare gli appassionati del genere sportivo di stampo orgogliosamente arcade. Con Windjammers 2, il pubblico videoludico si troverà di fronte un'esperienza di gameplay rinnovata e ampliata, ma al contempo fedele al feeling dell'originale. Tra schiacciate spettacolari, mosse speciali di ogni genere e le immancabili EX Move, il team di sviluppatori di Dotemu promette al pubblico dell'epoca d'oro di NEOGEO un piacevole ritorno a casa.

Presenti all'appello del titolo anche una colonna sonora in stile anni Novanta e una grafica realizzata completamente a mano, mentre il fulcro del divertimento promette di trovare spazio nel ricco comparto multigiocatore. Grazie all'anima multiplayer di Windjammers 2, sarà infatti possibile sfidarsi in compagnia sia in locale sia online. Siete pronti a tornare a scagliare ancora una volta gli imprevedibili dischi volanti della serie?



Per i giocatori a cui serve un ripasso delle regole, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Windjammers 2, a cura di Raffaello Rusconi.



Gravity Chase

Sviluppatore: Repixel8

Publisher: Repixel8

Genere: Racing Game

Data di uscita: 21 gennaio

Piattaforme: Xbox One



Racing game dall'animo profondamente arcade, Gravity Chase propone sfide all'ultima curva a bordo di navicelle futuristiche. In assenza di gravità, le corse si dipanano in tunnel appositi, dove è possibile mettere a segno acrobazie a 360°.

Una selezione di 16 circuiti e 10 veicoli attende nel titolo Repixel8, che supporta anche un comparto multiplayer in locale per un massimo di 4 giocatori in split-screen.



Reverie Knights Tactics

Sviluppatore: 40 Giants Entertainment

Publisher: 1C Online

Genere: GDR

Data di uscita: 25 gennaio

Piattaforme: Xbox One



Un party di quattro eroi è pronto ad affrontare epici scontri a turni su griglie isometriche, con l'obiettivo di porre fine alla guerra che vede contrapporsi da tempo goblin ed esseri umani. Per portare a termine la loro missione, gli avventurieri di Reverie Knights Tactics desiderano raggiungere la capitale elfica di Lennorien, ma il percorso sarà tutt'altro che semplice.

GDR dalla vena strategica, il titolo offre una narrazione strutturata in stile visual novel. Ogni scelta compiuta dal giocatore si rifletterà dunque sull'evolversi della trama, mentre inattese conseguenze possono coinvolgere i rapporti tra i protagonisti.



Rugby 22

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 27 gennaio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



La serie videoludica dedicata allo sport nato in Gran Bretagna torna in campo con il nuovo Rugby 22. Tra mete, mischie e Terzo Tempo, la palla ovale torna a volare nel titolo di Eko Software, che per l'occasione propone un roster di team particolarmente ampio. Tra rappresentanze nazionali e franchigie di club, i giocatori avranno infatti più di 60 squadre tra cui spaziare.

Gli amanti del rubgy potranno inoltre condividere il titolo con amici e compagni di squadra, grazie al comparto multigiocatore di Rugby 22, che consente di cimentarsi in partite in compagnia sia in locale sia online.