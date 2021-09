Xbox Series X: nuovi giochi e tutte le uscite di settembre 2021

L'autunno si avvicina anche su console di casa Microsoft e porta con sé una variegata selezione di produzioni. Presenti all'appello infatti i grandi AAA, tra i quali segnaliamo Tales of Arise o Diablo II Resurrected, ma anche un'interessante rassegna di Indie, che può contare su The Artful Escape, Lost in Random o Sable. Sono inoltre molteplici i giochi che saranno parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One, come ad esempio Surgeon Simulator 2. Di seguito, vi proponiamo dunque i nuovi titoli Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo a settembre 2021: in quali mondi vi immergerete nelle prossime settimane?



Lake

Sviluppatore: Gamious

Publisher: Whitethorn Digital, Gamious

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Nel 1986, Internet e la dittatura dello smartphone sono ancora lontani dal rivendicare il proprio ingombrante ruolo nella vita degli esseri umani. Meredith Weiss è una quarantenne impiegata in un'azienda di software e residente in città ormai da anni. Per una serie di circostanze, tuttavia, la donna deciderà all'improvviso di prendersi una pausa dal lavoro e fare ritorno a Providence Oaks, paese dell'Oregon nel quale è cresciuta. Qui, sostituendo il padre, si improvviserà postina, per un'avventura rurale che le consentirà di interagire con moltissime persone, stringendo nuove amicizie o persino relazioni sentimentali.

L'esotica parentesi nell'Oregon non può però essere infinita: dopo due settimane Meredith dovrà decidere se restare o fare ritorno in città. In quale direzione faremo andare la sua vita?



Prima di consegnare lettere a Providence Oaks, potete dedicarvi alla lettura del provato di Lake redatto dal nostro Daniele D'Orefice.



Surgeon Simulator 2

Sviluppatore: Bossa Studios

Publisher: Bossa Studios

Genere: Simulatore

Data di uscita: 2 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il delirante simulatore a sfondo ospedaliero invita gli aspiranti chirurghi a varcare le porte dei Bossa Labs, per imbracciare il tanto agognato bisturi, ma anche - perché no - una sega o uno sturalavandini. Replicando le atmosfere goliardiche del primo capitolo, Surgeon Simulator 2 fa della ricchezza contenutistica il suo punto di forza. Oltre ad una modalità Storia da affrontare in single player, i medici virtuali potranno infatti fronteggiarsi anche in sfide competitive, oppure unire le forze per il bene (?) dei pazienti in una modalità cooperativa sino a un massimo di 4 giocatori.

Gli aspiranti chirurghi abbonati a Xbox Game Pass possono inoltre festeggiare: Surgeon Simulator 2 sarà infatti disponibile nel catalogo del servizio sin dal Day One.



WRC 10 FIA World Rally Championship

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Nacon

Genere: Racing simulativo

Data di uscita: 2 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Oltre 20 team, 120 tappe e 20 veicoli attendono gli aspiranti piloti in WRC 10, nuova iterazione della celebre serie di KT Racing. Il gioco di corse simulativo celebra quest'anno il cinquantesimo anniversario del campionato FIA, includendo al suo interno una speciale selezione di contenuti. Oltre a diversi veicoli storici, troviamo ad esempio tappe delle corse off-road del passato, come San Remo o Acropoli. Presenti all'appello ovviamente anche le nuove location del campionato 2021, tra Croazia ed Estonia.

La modalità Carriera si rinnova anch'essa, per proporre la possibilità di creare e personalizzare un proprio team competitivo.



Per tutti i dettagli sul gameplay del racing game, potete fare riferimento al provato di WRC 10 realizzato da Matteo Mangoni.



Chernobylite

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: The Farm 51

Genere: Survival Horror / GDR

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Xbox One



Tra le atmosfere surreali della zona contaminata, un ex dipendente della centrale nucleare di Chernobyl è determinato a fare luce su di un oscuro mistero. Anni prima, sua moglie è infatti scomparsa nell'area, senza riuscire a fare mai più ritorno. Sulle tracce del passato, il protagonista Igor vuole ora capire cosa è accaduto davvero.

Per seguire le tracce della propria amata in Chernobylite, i giocatori dovranno destreggiarsi tra inquietanti enigmi e creature mutanti, in una produzione che fonde dinamiche GDR e survival horror.



In attesa del nuovo esordio del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PC di Chernobylite, a cura del nostro Giovanni Calgaro.



Sonic Colours: Ultimate

Sviluppatore: Blind Squirrel

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Xbox One



In un periodo di particolare splendore per il porcospino di casa SEGA, Sonic è pronto a tornare a sfrecciare sul mercato videoludico. Esordito nell'epoca Nintendo Wii, Sonic Colours è tornato negli studi di Blind Squirrel per un approfondito programma di restauro, che ha rivoluzionato le performance proposte dal platform in tre dimensioni.

Rispetto all'originale, Sonic Colours: Ultimate proporrà infatti un comparto tecnico completamente rivisto, tra risoluzione in 4K e frame rate ancorato ai 60 fps, senza dimenticare il nuovo sistema di illuminazione.



Per tutti i dettagli sul gameplay, vi rimandiamo al provato di Sonic Colours: Ultimate redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Encased

Sviluppatore: Dark Crystal Games

Publisher: Prime Matter

Genere: GDR

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Xbox One



Dopo due anni esatti di Accesso Anticipato su Steam, è giunto il momento del debutto della versione definitiva di Encased. Il GDR dalla visuale isometrica porta dunque anche su console il suo cupo e distopico futuro, in cui l'umanità si ritrova a cercare di sopravvivere tra le sabbie di un desolato deserto. Tra le dune si celano però antichi misteri, che prendono forma in una surreale struttura: la Cupola. Cercare di comprenderne i segreti non sarà semplice, con l'area che pullula di creature mutanti, radiazioni e inspiegabili anomalie.

Encased mira a offrire al pubblico la più ampia libertà di azione: ogni missione può infatti essere affrontata con molteplici strategie. In piena tradizione GDR, inoltre, le nostre azioni andranno ad influenzare l'epilogo dell'avventura.



In attesa del Day One, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Encased firmato dal nostro Daniele D'Orefice.



The Artful Escape

Sviluppatore: Beethoven and Dinosaur

Publisher: Annapurna Intearactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Combattuto tra il peso delle aspettative e il suo amore per la musica, il chitarrista prodigio Francis Vendetti sta per salire sul palco per la prima volta. Al pensiero del defunto zio, leggenda della musica folk, il ragazzo si lascia sopraffare dall'immaginazione, immergendosi in uno psichedelico viaggio mentale che ha un'unica destinazione: il suo vero Io. Tra scenari alieni, tinte sgargianti e, ovviamente, musica, il protagonista dovrà comprendere i suoi reali desideri.

Buone notizie per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass: The Artful Escape sarà infatti disponibile nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Life is Strange: True Colors

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Life is Strange: True Colors segna il ritorno dell'amatissima serie Square Enix. Abbandonata la formula di pubblicazione episodica, il titolo esordirà questo mese in versione completa, con l'obiettivo di raccontare ancora una volta la complessità dei sentimenti umani.

Protagonista dell'avventura è Alex, giovane in possesso di un'empatia sovrannaturale, che le consente di visualizzare i sentimenti altrui come fossero aure colorate. Scoperto di poter manipolare queste ultime, la ragazza cercherà di fare luce sulla misteriosa morte del fratello, rimasto vittima di un non meglio specificato "incidente".



Prima di cimentarsi con la manipolazione dei sentimenti, sulle nostre pagine trovate la ricca anteprima di Life is Strange: True Colors redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Lost in Random

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Tra atmosfere burtoniane e rimandi all'animazione in stop motion, Lost in Random racconta il coraggioso viaggio intrapreso da Even e Dicey. La prima è una ragazzina determinata a ricongiungersi alla sorella, mentre il secondo non è altri che un dado magico in grado di cambiare il mondo.

Intrigante fiaba gotica che riflette sul contrasto tra destino e libero arbitrio, Lost in Random è la nuova produzione degli autori di FE, Ghost Giant e Flipping Death, che tornano a collaborare con Electronic Arts nell'ambito del programma EA Originals.



Prima di sfidare il destino ai dadi, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Lost in Random, redatto dal nostro Marco Mottura.



Port Royale 4

Sviluppatore: Gaming Minds

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategico

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Annunciato ufficialmente in occasione della Gamescom 2019, Port Royale 4 è ora pronto a salpare i mari videoludici. Nei panni di ambiziosi governatori, i giocatori assumeranno il controllo di una colonia francese, britannica, spagnola od olandese, alla ricerca della gloria tra i Caraibi del XVII secolo. Fronteggiando pirati e corsari, connettendo isole e atolli, istituendo nuove rotte commerciali e cimentandosi in scontri navali, l'obiettivo sarà quello di plasmare un ricco insediamento coloniale.

Con una svolta rispetto alla tradizione della serie, Port Royale 4 introduce scontri navali a turni, che vedranno protagoniste un massimo di otto imbarcazioni.



NBA 2K22

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Anche quest'anno, il team di Visual Concepts mette a lucido il parquet della serie NBA 2K, con una nuova iterazione che offre una ricca selezione di modalità di gioco. I cestisti virtuali più ambiziosi potranno inseguire il sogno dell'Anello in La Mia Carriera, mentre gli aspiranti allenatori potranno creare il quintetto perfetto in MyTEAM, o improvvisarsi manager sportivi in Il Mio GM e La Mia Lega.

Con NBA 2K22, ritorna dunque in azione la celebre serie sportiva di 2K, con gli amanti del canestro che potranno vivere una nuova stagione sportiva in compagnia degli atleti NBA e WNBA.



Tales of Arise

Sviluppatore: Tales Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Da secoli, il pianeta Rena sfrutta la popolazione di Dahna, corpo celeste ricco di materie prime. In un conflitto inciso con forza nella storia dei due popoli, l'equilibrio geopolitico sarà messo alla prova dall'azione di Shionne e Alphen, protagonisti di Tales of Arise. Entrambi sono colpiti da una maledizione insolita: il giovane è vittima di una grave amnesia ed è incapace di provare dolore fisico, mentre la ragazza è stata colpita dalla "Maledizione della Rosa", che condanna chiunque la tocchi a provare un dolore lancinante.

Con Tales of Arise, Bandai Namco mira ad un'ambiziosa "rinascita" della saga JRPG, che raggiunge il mercato videoludico con un comparto tecnico e grafico completamente rinnovati rispetto ai predecessori.



In attesa di partire per questa epica avventura, potete trovare le nostre impressioni sul gameplay all'interno del provato di Tales of Arise redatto da Antonello "Kirito" Bello.



Aragami 2

Sviluppatore: Lince Works

Publisher: Lince Works

Genere: Stealth

Data di uscita: 17 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Una violenta invasione ha decimato il popolo degli Aragami, temuti combattenti d'élite in grado di muoversi silenziosi nell'ombra. Con i propri compatrioti imprigionati e un'oscura maledizione che pende sulla propria anima, il protagonista dovrà celarsi nell'ombra per cercare la propria vendetta. Il prezzo da pagare sarà però una progressiva consunzione di mente e corpo.

Come per il primo Aragami, anche il sequel propone un gameplay ancorato alla tradizione del genere stealth, per un sequel che consente di partire all'avventura in solitaria o in compagnia, grazie ad una modalità multiplayer da due a quattro giocatori.



L'ombra attende i giocatori silenziosi, che possono fare tappa sulle pagine di Everyeye per dedicarsi all'anteprima di Aragami 2 firmata da Andrea Sorichetti.



Diablo 2 Resurrected

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Amazzoni, Assassine, Barbari, Druidi, Negromanti, Paladini e Incantatrici attendono di poter tornare a varcare ancora una volta i cancelli di Sanctuarium. L'icona produzione di Blizzard è infatti pronta a calcare il mondo videoludico a ben vent'anni di distanza dal debutto dell'originale Diablo II. Per lenire l'attesa di Diablo IV, veterani e nuovi adepti del GDR d'azione potranno sfidare Diablo e il Signore della Distruzione in un nuovo duello infernale.

Per l'occasione, Diablo II Remastered ha rimesso a nuovo l'immaginario del titolo, con un comparto tecnico completamente rinnovato, per una ricca esperienza single player e multigiocatore, con il ritorno delle sfide PvP e una modalità cooperativa da 2 a 8 giocatori.



Per tutti i dettagli sulla remastered proposta da Blizzard, vi rimandiamo al provato di Diablo II Resurrected realizzato dal nostro Francesco Muccino.



Sable

Sviluppatore: Shedworks

Publisher: Raw Fury

Genere: Avventura

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Intrigante Indie atteso in esclusiva su ecosistema Microsoft, Sable invita i giocatori ad affrontare un suggestivo rito di passaggio, definito "Planata". In sella ad una versatile hoverbike, la protagonista Sable è pronta a farsi strada in un deserto carico di presagi e misteri, tra dune e relitti di antiche astronavi e resti di ignote civiltà.

Lungo la strada, attendono enigmi e avventure, nel corso delle quali sarà possibile aiutare altri nomadi del deserto. Recuperando ulteriori attrezzature, potremo inoltre potenziare e personalizzare il nostro mezzo di trasporto.



Per tutti i dettagli su questo intrigante Indie, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Sable, a cura di Daniele D'Orefice.



Lost Judgment

Sviluppatore: Yakuza Studio

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 24 Settembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



È il dicembre 2021 e a Yokohama un uomo accusato di molestie su di un mezzo pubblico propone in tribunale un'azzardata linea difensiva: in quel momento, a suo dire, stava infatti commettendo un omicidio altrove. Ormai dismessi i panni di avvocato, Takayuki Yagami ritorna dall'immaginario di Judgment per un promettente sequel, costellato di inquietanti misteri e atmosfere cupe.

Dopo l'ottima accoglienza riservata dal mercato e dalla critica alla nuova IP degli autori della serie Yakuza, prosegue dunque l'avventura del tormentato detective privato giapponese.



In attesa di tornare a vestire i panni di Takayuki Yagami, vi rimandiamo all'anteprima di Lost Judgment, a cura di Giuseppe Carrabba.



Ghostrunner

Sviluppatore: One More Level, 3D Realms; Slipgate Ironworks; All in! Games

Publisher: 505 Games

Genere: Action

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Le adrenaliniche movenze del protagonista di Ghostrunner tornano in azione con un nuovo comparto tecnico. Il team di One More Level ha infatti deciso di sfruttare a pieno il potenziale offerto dalle nuove console, per confezionare una versione next-gen dell'ipercinetico Ghostrunner. Per l'occasione, l'Action game proporrà una risoluzione in 4K, con frame rate in grado di raggiungere i 120 fps. A completare il quadro, ci pensano inoltre il supporto al Ray Tracing e tempi di caricamento notevolmente più rapidi, resi possibili dai nuovi SSD.

Come ormai consuetudine, anche l'upgrade next-gen di Ghostrunner sarà completamente gratuito per coloro che già possiedono il titolo su Xbox One.



In attesa della sua declinazione next-gen, trovate la recensione della versione old-gen di Ghostrunner sulle pagine di Everyeye, a firma del nostro Giuseppe Arace.



In Sound Mind

Sviluppatore: We Create Stuff

Publisher: Modus Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Come se risvegliarsi all'improvviso in un edificio sconosciuto non fosse già abbastanza inquietante, il team di We Create Stuff ha deciso di rincarare la dose con un ulteriore elemento di disagio. Tra le mura della struttura attendono infatti una miriade di corpi senza vita, apparentemente vittime di un programma di sperimentazione. Cosa è accaduto al protagonista e perché si trova qui?

Per scoprirlo, i giocatori dovranno farsi strada tra gli enigmi e le boss fight confezionate dagli autori di Nightmare House 2, per un survival horror da vivere con visuale in prima persona.



In attesa del Day One, potete farvi coraggio con il provato di In Sound Mind redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Lemnis Gate

Sviluppatore: Ratloop Games Canada

Publisher: Frontier Developments

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo Twelve Minutes, i loop temporali tornano su console Xbox con Lemnis Gate, il nuovo shooter firmato da Ratloop Games Canada. Tra dinamiche a turni e meccaniche da sparatutto in prima persona, il titolo metterà alla prova la prontezza di riflessi dei videogiocatori. Ogni azione - difensiva o offensiva - dovrà essere compiuta entro 25 secondi, per cicli della durata di cinque turni. Al termine di questi ultimi, il loop temporale tornerà infatti a riavviarsi, prendendo forma in una nuova dimensione spaziotemporale.

Controllando cinque differenti Agenti dello Spazio, ognuno con le proprie caratteristiche uniche, i giocatori potranno affrontare l'esperienza in solitaria o in compagnia.



In attesa di un nuovo loop, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Lemnis Gate, firmato da Giovanni Panzano.



Hot Wheels Unleashed

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Arcade

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'italiana Milestone ha stretto una prestigiosa partnership con il colosso statunitense Mattel: da questa insolita partnership nasce Hot Wheels Unleashed, un promettente racing game ambientato nell'immaginario delle Hot Wheels. Le celebri automobiline si preparano dunque a sfrecciare a tutta velocità tra circuiti al contempo surreali e casalinghi, per uno stile di guida spiccatamente arcade.

Per dare pieno sfogo alla fantasia dei videogiocatori, Hot Wheels Unleashed non poteva non includere un editor di circuiti, tramite il quale inventare nuovi percorsi da superare a tutta velocità.



Prima di sfrecciare su folli e variopinti circuiti, sulle nostre pagine trovate il provato di Hot Wheels: Unleashed, a cura di Matteo Mangoni.