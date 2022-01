Xbox Series X/S: nuovi giochi di febbraio, da Dying Light 2 a CrossfireX

L'epopea dark fantasy firmata da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin od orde di zombie in compagnia di Rosario Dawson? I videogiocatori attivi su console Microsoft non dovranno scegliere, con Elden Ring e Dying Light 2: Stay Human entrambi in arrivo nel corso del prossimo mese. Dopo un gennaio a rilento, il febbraio del colosso di Redmond si presenta decisamente più dinamico, tra AAA attesissimi, grandi ritorni e intriganti Indie.



Tra i circuiti di GRID Legends e la versione next-gen di Assetto Corsa Competizione, gli amanti delle quattro ruote potranno contare su nuove strade videoludiche sulle quali sfrecciare. Presenti all'appello anche CrossfireX, per gli appassionati di shooter, mentre l'horror italiano di Martha is Dead e il ritorno di Life is Strange in versione Remastered ampliano ulteriormente l'offerta del catalogo verdecrociato. Di seguito, trovate la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso di febbraio 2022: quali saranno i vostri acquisti?



Life is Strange: Remastered Collection

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 1 febbraio

Piattaforme: Xbox One



Le giovani Max e Chloe tornano a raccontare la propria storia nelle avventure grafiche di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm. Dopo un processo di aggiornamento grafico, i due apprezzati titoli vanno infatti a comporre la nuova raccolta Life is Strange: Remastered Collection.

Per l'occasione, il team di Square Enix ha aggiornato l'esperienza dei due giochi originali, che ora presentano una grafica rimasterizzata e un sistema di illuminazione migliorato. Le riedizioni presentano inoltre alcuni enigmi rifiniti, mentre il solo Life is Strange: Remastered ha potuto beneficiare di sessioni di motion capture volte ad aggiornare le animazioni facciali dei personaggi.



Dying Light 2: Stay Human

Sviluppatore: Techland

Publisher: Techland

Genere: Azione

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'open world post-apocalittico di Dying Light 2: Stay Human attende i giocatori in cerca di azione adrenalinica. Con la società umana ancora sotto scacco degli Infetti, anche l'insediamento della Citta è ormai prossimo al collasso definitivo. Vestendo i panni di un potente Viandante, i giocatori potrebbero però cambiare per sempre il destino della comunità di superstiti. Intessendo alleanze e potenziando le proprie abilità, il protagonista del titolo Techland dovrà decidere se favorire l'ordine o il caos. Presente all'appello anche l'attrice Rosario Dawson, che ha prestato voce e fattezze ad uno dei personaggi principali dell'avventura.

I giocatori che desiderano unire le forze per superare le orde di zombie potranno sfruttare la modalità co-op del titolo. Dying Light 2: Stay Human consente infatti di dar vita a sessioni di gioco per un massimo di 4 utenti.



Prima di gettarvi nella mischia, potete affilare le armi nel provato di Dying Light 2: Stay Human, firmato dal nostro Francesco Fossetti.



OlliOlli World

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

Genere: Sportivo

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Gli skateboard di Roll7 sono pronti a tonare a sfrecciare tra una piattaforma e l'altra. Gli amanti dell'arcade possono dunque prepararsi a mettere a segno nuove sequenze di trick acrobatici, tra gli scenari a tinte pastello proposti da Radlandia. I percorsi possibili, come fa tradizione, sono molteplici, mentre lungo la strada non mancheranno le occasioni per imbattersi in bizzarri personaggi.

Una notevole selezione di livelli condivisibili e Leghe pensate appositamente per la fruizione in compagnia completano l'offerta di OlliOlli World.



Trovate tutti i dettagli sul titolo nel nostro provato di OlliOlliWorld, a cura di Giovanni Panzano.



CrossfireX

Sviluppatore: Smilegate; Remedy Entertainment

Publisher: Smilegate

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



In esclusiva per l'ecosistema Xbox, CrossfireX porta la celebre serie shooter oltre l'ecosistema PC. L'azione da sparatutto in prima persona si traduce in un confronto tra le fazioni Global Risk e Black List, pronte a contrapporsi in un'ampia rassegna di esperienze multiplayer.

CrossfireX includerà anche una campagna in single player, realizzata da Smilegate in collaborazione con Remedy Entertainment. Gli autori di Control e Alan Wake, in particolare, si sono occupati della stesura della sceneggiatura dello shooter.



In attesa della versione definitiva dello sparatutto, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un ricco provato della Closed Beta di CrossfireX, a cura di Gabriele Carollo.



Edge of Eternity

Sviluppatore: Midgar Studio

Publisher: Dear Villagers; Maple Whispering Limited

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Superati i confini dell'universo PC, Edge of Eternity raggiunge anche il mondo console, con un porting che cala ancora una volta i giocatori nel cupo mondo di Heryon. Colonizzato da forze aliene, il pianeta è minacciato dalla Corrosione, una forza misteriosa in grado di corrompere ogni essere vivente. Per cercare di fermare la piaga, i giovani Daryon e Selene sono pronti a imbarcarsi in un viaggio epico e pericoloso. Tra scontri a turni e una colonna sonora che vanta il contributo di Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles), Edge of Eternity promette un'avventura videoludica con una longevità di almeno 50 ore.

Segnaliamo agli utenti abbonati Xbox Game Pass che il gioco sarà disponibile nel catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del debutto.



Prima di potersi calare in prima persona nel JRPG, potete scoprire ulteriori dettagli nell'anteprima di Edge of Eternity, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Dynasty Warriors 9: Empires

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Strategico

Data di uscita: 15 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Mentre la versione PC accoglie il supporto alla lingua italiana, Dynasty Warriors 9: Empires approda anche su console. Ancora una volta, gli appassionati del genere potranno mettere alla prova le proprie capacità da stratega, cimentandosi in impegnativi assedi a castelli. Pianificare ogni passo sarà essenziale per aggiudicarsi la vittoria, con le condizioni dell'ambiente che rappresenteranno un aspetto da non sottovalutare.

Scegliendo tra gli stili di vita di Monarchi, Generali, Ufficiali indipendenti e atro ancora, i giocatori dovranno inoltre dimostrarsi abili politici, così da infondere fiducia nel proprio esercito.



The King of Fighters XV

Sviluppatore: SNK

Publisher: SNK

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Ben 39 combattenti sono pronti a darsi battaglia all'interno di The King of Fighters XV, nuovo capitolo della longeva saga picchiaduro. A distanza di ben sei anni dal capitolo precedente, questa nuova avventura riprende la narrazione esattamente da dove si era interrotta.

Come legittimo aspettarsi, la formula di gameplay propone i tradizionali scontri dalla struttura 3v3, oltre a molteplici opzioni di gioco pensate per le sfide in multiplayer.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il tronomondo di Savathûn è la nuova destinazione dei Guardiani di Destiny 2, chiamati a recuperare la Luce in questa nuova espansione per il titolo Bungie. Per far questo, i giocatori dovranno varcare i confini del dominio della Regina dei Sussurri, in un'espansione che li condurrà tra zone paludose e al cospetto di imponenti palazzi.

I giocatori in cerca di un'arma versatile possono inoltre guardare con interesse al falcione. Questa nuova tipologia di arma si adatta infatti agli scontri corpo a corpo, ma non solo. Grazie alla capacità di scatenare sferzate di proiettili ed evocare uno scudo energetico, può infatti rivelarsi utile anche dalla distanza e in azioni di difesa.



I Guardiani in cerca di maggiori dettagli possono rivolgersi all'anteprima di Destiny 2: La Regina dei Sussurri disponibile sulle nostre pagine.



Assetto Corsa Competizione

Sviluppatore: Kunos Simulazioni

Publisher: 505 Games

Genere: Racing

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo il primo esordio su console di passata generazione, Assetto Corsa Competizione torna ora a presentarsi agli appassionati di racing anche in versione Xbox Series X|S. Sugli hardware next-gen, il titolo propone livree dei veicoli aggiornate alla GT World Challenge Season 2021, ma non solo. Sul fronte tecnico, in particolare, si segnala l'implementazione di un framerate potenziato, sino a 60 fps, e la possibilità di istituire lobby private.

Buone notizie per tutti i giocatori in possesso del titolo Kunos Simulazioni su Xbox One. Questi ultimi potranno infatti procedere con un upgrade completamente gratuito alla versione next-gen.



In attesa della versione Xbox Series X|S del racing game, sulle nostre pagine trovate la recensione di Assetto Corsa Competizione a cura di Matteo Mangoni.



Martha is Dead

Sviluppatore: LKA

Publisher: Wired Productions

Genere: Avventura / Horror

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Tra le campagne toscane del 1944, la Seconda Guerra Mondiale sta per concludersi, mentre la vita della giovane Giulia è destinata ad essere violentemente sconvolta. Quando sua sorella Martha è ritrovata morta in un lago, è infatti sulle sue spalle che ricade il gravoso compito di cercare di fare luce sulla vicenda. La ragazza è semplicemente annegata? O qualcosa di più terrificante è accaduto sulle rive del lago?

Dopo aver inquietato il pubblico con Town of Light, ambientato nell'ex manicomio di Volterra, il team italiano di LKA propone un nuovo viaggio alla scoperta di paura e pazzia.



Per maggiori dettagli su questa inquietante avventura, potete consultare il provato di Martha is Dead, firmata dal nostro Giuseppe Arace.



Elden Ring

Sviluppatore: FromSoftware

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Per la prima volta nella sua storia, il team di FromSoftware propone al pubblico un'avventura dall'impianto completamente open-world. L'attesissimo Elden Ring raggiunge il mercato con la promessa di un viaggio epico e maestoso, le cui basi narrative sono state definite dal romanziere statunitense George R.R. Martin. L'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha infatti affiancato FromSoftware nella definizione della cornice mitologica dell'Interregno, tra il misterioso Anello Ancestrale e il desiderio di riscatto dei Senzaluce.

Il tradizionale stile Souls ritorna in azione con una declinazione rinnovata, che offrirà ai giocatori un livello di libertà inedito. Per attraversare l'Interregno, sarà possibile fare affidamento su Torrente, un versatile destriero magico, mentre ogni angolo del mondo di Elden Ring punta a sorprendere con dungeon e impegnative boss fight.



Potete avere un primo assaggio delle caratteristiche del titolo grazie al provato di Elden Ring firmato dal nostro Francesco Fossetti.



GRID Legends

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Un astro nascente delle quattro ruote è pronto a rivendicare per sé il titolo delle GRID World Series, come pilota affiliato a Seneca Motorsport. Particolarmente ambiziosa, la modalità Carriera anima l'esperienza single player proposta da GRID Legends, con cut-scene di qualità e la presenza nel cast dell'attore Ncuti Gatwa.

Nel titolo di Codemasters non mancano ovviamente le opzioni per il divertimento in compagnia, con un ricco comparto dedicato alle sfide in multiplayer. Tra le strade di Londra e Mosca, con il sole o sotto la neve, i bolidi di GRID Legends sono pronti a sfrecciare a tutta velocità.



Prima di sfrecciare in pista, vi consigliamo un pit-stop al provato di GRID Legends firmato da Andrea Sorichetti.