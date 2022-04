Xbox Series X/S: tutti i nuovi giochi in uscita a maggio 2022

Come già segnalato per le uscite PS4 e PS5 di maggio 2022, la primavera videoludica si rende testimone di un rallentamento nel ritmo di pubblicazione di nuovi titoli. Per le prossime quattro settimane, i videogiocatori verdecrociati potranno ad ogni modo avventurarsi nel Giappone Feudale di Trek to Yomi o nell'epica fantasy di Eiyuden Chronicle: Rising, entrambi attesi su Xbox Game Pass. Spazio anche a Sniper Elite 5, per gli adulti amanti dello shooting di precisione, e a Kao the Kangaroo, per i più piccoli ma anche per gli amanti di Crash Bandicoot e Spyro. Di seguito, trovate l'elenco completo delle uscite Xbox One e Xbox Series X|S di maggio 2022. A cosa giocherete?



Trek to Yomi

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Al suo maestro in punto di morte, il giovane Hiroki ha promesso che avrebbe difeso ad ogni costo la popolazione. Per tenere fede a questo impegno il Samurai è chiamato a impugnare la katana in Trek to Yomi, avventura in bianco e nero che raggiunge il mercato videoludico grazie a Devolver Digital. Ispirato alla grande tradizione cinematografica del Sol Levante, il gioco trasporta gli appassionati in un'intensa reinterpretazione del Giappone Feudale.

Buone notizie per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, con Trek to Yomi che sarà disponibile nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Prima di impugnare la katana, potete apprendere i dettami dei veri Samurai nel provato di Trek to Yomi, a cura del nostro Giuseppe Arace.



This War of Mine: Final Cut

Sviluppatore: 11bit Studios

Publisher:

Genere: Survival

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Il toccante This War of Mine fa ritorno sul mercato in versione rimasterizzata, dopo l'originale esordio datato 2014. Oltre ad un comparto tecnico aggiornato, la Final Cut del survival bellico includerà tutti i contenuti e DLC pubblicati da 11bit Studios in fase di supporto post lancio. Ponendo i giocatori nel contesto di una città vittima di assedio, il gioco presenta la realtà della guerra vista dal punto di vista dei comuni cittadini, costretti ogni giorno a decisioni e atti estremi, in un contesto brutale e violento.

Anche in questo caso, il titolo esordirà nel catalogo Xbox Game Pass in concomitanza con il Day One.



Per chi non conoscesse la produzione, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di This War of Mine.



Eiyuden Chronicle: Rising

Sviluppatore: Natsume Atari

Publisher: 505 Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



In attesa del lancio di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, gli amanti degli Action RPG di stampo nipponico possono scoprire l'immaginario di Eyuden Chronicle con un interessante prologo. Eiyuden Chronicle: Rising è infatti ambientato prima della grande guerra che scuoterà il JRPG, e accoglie molti volti noti della serie, oltre a diversi personaggi inediti. Avventura a scorrimento in 2.5D, il titolo di Natsume Atari propone scenari dai colori intensi e sgargianti .

Anche in questo caso, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scoprire il titolo senza alcun costo aggiuntivo, a partire dal giorno del debutto.



Potete scoprire maggiori dettagli su questa avventura bidimensionale nel ricco provato di Eiyuden Chronicle: Rising, firmato dal nostro Andrea Sorichetti.



Evil Dead: The Game

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 13 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell e altri protagonisti della saga cinematografica di Evil Dead sono pronti a fare ritorno in scena grazie ad una nuova declinazione videoludica dell'IP. In un multiplayer dalla struttura asimmetrica, i giocatori potranno scegliere di vestire i panni dei sopravvissuti e cercare di chiudere la porta tra i due mondi oppure potranno optare per braccare gli esseri umani alla guida del Demone Khandariano.

La fazione umana di Evil Dead: The Game, composta di quattro giocatori, dovrà cooperare al fine di avere la meglio contro la creatura sovrannaturale, che agirà invece in solitaria, in una commistione tra dinamiche co-op e PvP.



Per scegliere da che parte stare, potete consultare la nostra anteprima di Evil Dead: The Game, a firma di Gabriele Carollo.



Deadcraft

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games

Genere: Action / Survival

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Folle reinterpretazione dei tradizionali survival popolati da creature non-morte, Deadcraft propone un'insolita commistione tra azione zombie e sfumature gestionali. Il nostro protagonista, Reid, è infatti un essere umano divenuto solo in parte non-morto. In virtù di questa sua condizione l'antieroe non esita nell'abbattere altri zombie, ma nemmeno nel cercare di distruggere ciò che resta della civiltà umana.

Con l'obiettivo di conquistare l'ultima città sopravvissuta all'apocalisse zombie, Reid dovrà creare un proprio esercito...coltivando i corpi dei non-morti sconfitti.



Deliver Us The Moon

Sviluppatore: KeokeN Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Xbox Series X|S



L'apprezzata avventura sci-fi ritorna sul mercato videoludico con una nuova versione destinata esclusivamente alle console di nuova generazione. Sui nuovi hardware, Deliver Us the Moon propone una risoluzione potenziata (in 4K dinamici), supporto al Ray Tracing e un comparto tecnico aggiornato. Già confermata la possibilità di procedere gratuitamente all'upgrade next-gen per tutti i giocatori in possesso della versione Xbox One del titolo KeokeN Interactive.

Per gli abitanti di una Terra ormai prosciugata di tutte le sue risorse, la Luna rappresenta l'ultima speranza di sopravvivenza. Nei panni di un astronauta, dovremo dirigerci verso il satellite, per cercare di scoprire se il corpo celeste può tramutarsi in una nuova casa per il genere umano.



Vampire: The Masquerade - Swansong

Sviluppatore: Big Dab Wolf

Publisher: Nacon

Genere: RPG

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Hazel Iversen, detto il Cigno, è il nuovo Principe della Camarilla di Boston, ma il suo regno è destinato a essere tormentato da intrighi e tradimenti. Intimidazione, furtività e sensualità saranno le armi a disposizione dei tre vampiri protagonisti di Vampire The Masquerade: Swansong, RPG che mette in scena un vero e proprio thriller vampiresco. Prendendo scelte che influenzeranno inevitabilmente l'evolversi della storia, il pubblico avrà inoltre la responsabilità di proteggere, sempre e comunque, la Masquerade.

In attesa di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 e a breve distanza dal debutto di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, gli amanti del World of Darkness possono immergersi in un'altra avventura a tema vampiresco.



In vista del lancio, potete affilare i canini leggendo il provato di Vampire the Masquerade: Swansong, a cura di Marco Mottura.



Dolmen

Sviluppatore: Massive Work Studios

Publisher: Prime Matter

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Sulla superficie del pericoloso pianeta Revion Prime, si nascondono preziosi cristalli, denominati Dolmen. Questi ultimi potrebbero rivelarsi essenziali per lo sviluppo del genere umano, che ha il sospetto di poterli utilizzare per dar vita a innumerevoli portali dimensionali. Con l'obiettivo di rivoluzionare il funzionamento dell'esplorazione spaziale, il protagonista di questo nuovo Souls-like si ritroverà presto immischiato in un viaggio pericoloso e potenzialmente letale, tra creature aliene e decisamente ostili.

Action RPG dall'impianto sci-fi, Dolmen deve molto al genere Souls, del quale mira ad offrire una nuova reinterpretazione.



Sulle nostre pagine, potete scoprire questo inquietante Souls-like nel provato di Dolmen firmato da Daniele D'Orefice.



Sniper Elite 5

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Shooter

Data di uscita: 26 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nella Francia occupata del 1944, infuria la Seconda Guerra Mondiale. Qui, il tiratore scelto Karl Fairburne ha un'importante missione da compiere: impedire che la Germania di Hitler possa mettere in atto la pericolosa Operazione Kraken. Se condotta con successo, quest'ultima avrebbe infatti il potenziale per impedire lo sbarco Alleato in Europa, condannando di fatto il Vecchio Continente al dominio nazifscista.

Alleatosi con la Resistenza francese, il protagonista di Sniper Elite 5 impugna ancora una volta armi di precisione e parte a testa bassa per una nuova missione. Ad accompagnarlo, il giocatore potrà trovare un gradito alleato, grazie al supporto dello shooter ad una modalità co-op.



In attesa del lancio, potete iniziare a prendere la mira nel nostro provato di Sniper Elite 5, firmato da Giovanni Panzano,.



Kao the Kangaroo

Sviluppatore: Tale Multimedia

Publisher: Tale Multimedia

Genere: Platform

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Ispirato a icone del genere quali Spyro e Crash Bandicoot, Kao the Kangaroo è un platform 3D che mira a conquistare anche i videogiocatori in erba. In occasione del 21° anniversario del personaggio, gli autori di Tale Multimedia riportano in scena Kao il Canguro, che questa volta dovrà affrontare un viaggio alla ricerca del padre, misteriosamente scomparso.

Tra un balzo e l'altro, il giovane marsupiale dovrà risolvere enigmi e affrontare avversari di ogni genere. Per aiutarlo in questa missione, torneranno ovviamente in scena i suoi tradizionali guantoni, con i quali è pronto ad affrontare anche scenografiche Boss Fight.



Potete scoprire ogni segreto sul ritorno del marsupiale all'interno del provato di Kao the Kangaroo, a cura del nostro Giovanni Panzano.