Xbox Series X/S e One: nuove uscite e tutti i giochi di aprile 2021

Dopo un mese di marzo particolarmente ricco, esattamente come visto per le nuove uscite PS4 e PS5 di aprile, anche l'universo verdecrociato vede rallentare il ritmo di pubblicazione di produzioni inedite. Il mese si apre ad ogni modo in grande stile, con l'esordio di Outriders, atteso nel catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del debutto. La riedizione di Nier: Replicant, il debutto di Judgment su next-gen e l'approdo di MLB The Show 21 su console Microsoft segnano ulteriori passaggi importanti. A scandire le settimane, tra un AAA e l'altro, ci pensano poi le produzioni indie, tra l'emotività di Lost Words: Beyond the Page, la bizzarria di Cozy Grove e l'umorismo di Breathedge. Di seguito, trovate la nostra rassegna di giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S ad aprile 2021: buona lettura!



Outriders

Sviluppatore: People Can Fly

Publisher: Square Enix

Genere: Shooter

Data di uscita: 1 Aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Shooter e GDR tornano a fondersi per proporre un'esperienza ibrida al pubblico videoludico amante delle ambientazioni sci-fi. Ormai lontana dalla Terra, la società umana sta cercando di ricostruirsi un futuro sul pianeta Enoch, tra montagne, foreste e deserti alieni. Non tutto però sembra poter offrire ottimismo: convertitosi in Outrider, il nostro alter-ego videoludico brandirà armi e poteri speciali in un viaggio alla scoperta delle origini di un misterioso segnale. I giocatori potranno plasmare liberamente l'evoluzione del proprio protagonista, sfruttando gli alberi delle abilità associati ad ognuna delle 4 classi disponibili.

Outriders può essere vissuto sia in solitaria sia in compagnia di un massimo di altri due compagni, grazie ad un assetto multiplayer drop-in/drop-out. A rallegrare l'utenza Microsoft abbonata a Xbox Game Pass, è giunta la conferma che Outriders sarà disponibile nel catalogo del servizio sin dal Day One.



In attesa di poter calcare la superficie del pianeta Enoch, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Outriders firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Lost Words: Beyond the Page

Sviluppatore: Sketchbook Games

Publisher: Modus Games

Genere: Platform

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: Xbox One



La toccante storia di un legame tra nonna e nipote è l'assoluto protagonista di Lost Words: Beyond the Page. Già disponibile su Google Stadia, il platform fondato sulla potenza delle parole e dell'immaginazione arriva ora anche su console. Con un originale stile artistico, l'indie vede protagonista una bambina innamorata di favole e racconti che all'improvviso si ritrova ad affrontare un momento estremamente difficile. Per cercare di superarlo, la piccola si rifugia tra le pagine del proprio diario e tra le lande di un mondo fantastico nato dalla sua fantasia.

L'avventura platform alterna dunque fasi vissute tra le pagine, dove le parole si trasformano in piattaforme, ed altre percorse in un universo fiabesco che ha bisogno di essere salvato.



Breathedge

Sviluppatore: RedRuins Softworks

Publisher: HypeTrain Digital?

Genere:Avventura / Survival

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: Xbox One



Tra toni sopra le righe e umorismo, Breathedge promette un'avventura dai toni survival ambientata nello spazio profondo. A confermare il ruolo centrale rivestito dall'umorismo all'interno della produzione, sono sufficienti le improbabili premesse dalle quali prende il via. Il protagonista è infatti un comune essere umano, impegnato però in una missione alquanto improbabile: portare le ceneri del nonno nello spazio per la celebrazione di un funerale galattico. Neanche a dirlo, non tutto si svolge però come previsto, con il carro funebre siderale coinvolto in un incidente.

Bloccato in un'area remota e affiancato dalla sua gallina immortale, il giovane finirà per essere coinvolto in un'assurda cospirazione universale. Le conseguenze? Doversi cimentare in un'epopea spaziale, salvare una principessa, creare oggetti utili e inutili per cercare di fare ritorno a casa da vivo.



Cozy Grove

Sviluppatore: Spry Fox

Publisher: Spry Fox

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 8 Aprile

Piattaforme: Xbox One



Life simulator dalle buffe premesse, Cozy Grove vede protagonista un esploratore Scout fantasma, che si ritrova a trascorrere le proprie ectoplasmatiche giornate su di un'isola popolata di fantasmi. Questi ultimi hanno se non altro il pregio di essere socievoli, e non tarderanno ad avanzare le più disparate richieste al ragazzo, che sarà ricompensato per il suo aiuto con racconti sulle vite passate dei personaggi. Tra una missione di supporto tra foreste virtuali e l'altra, il protagonista può dedicarsi alla personalizzazione della propria abitazione, alla pesca o alla ricerca di spiriti animali.

Peculiare il comparto artistico, disegnato a mano e destinato a prendere vita in maniera dinamica con il progredire dell'avventura.



Knight Squad 2

Sviluppatore: Chainsawesome Games

Publisher: Chainsawesome Games

Genere: Party Game

Data di uscita: 14 Aprile

Piattaforme: Xbox One



Titolo arcade multiplayer destinato ad un massimo di 8 partecipanti, Knight Squad 2 vede i giocatori vestire i panni di bizzarri cavalieri, pronti a scontrarsi per la gloria. Con un improbabile arsenale di armi, i protagonisti possono affrontarsi - sia online sia in locale - in una variegata selezione di modalità di gioco, tra Battle royale, Rubagraal, Carichi esplosivi, Acchiappa-anime, Servi del padrone e molti altri.

I bizzarri cavalieri improvvisati potranno sfidare i propri amici a prescindere dalla loro piattaforma di gioco, grazie al supporto di Knight Squad 2 al cross-platform.



MLB The Show 21

Sviluppatore: San Diego Studio

Publisher: SIE

Genere:Sportivo

Data di uscita: 20 Aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Direttamente dal team Sony di San Diego Studio, la serie sportiva dedicata al baseball raggiunge i lidi di Redmond, con un approdo sulle console Microsoft. Gli sportivi appassionati attivi nell'ecosistema verdecrociato potranno dunque godersi tutte le novità introdotte da MLB The Show 21, tra le quali spicca la possibilità di utilizzare il proprio atleta sia in Road To The Show sia nelle altre modalità di gioco proposte. La nuova iterazione della saga include inoltre un sistema di difficoltà personalizzabile, che spazia tra Casuale, Simulazione e Competitiva.

L'arrivo dell'IP su console Microsoft si accompagna inoltre all'abilitazione di un sistema di cross-save e cross-play, che consentirà agli appassionati di interagire liberamente tra PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Smelter

Sviluppatore: X PLUS

Publisher:DANGEN Entertainment

Genere: Platform / Strategia / Azione

Data di uscita: 21 Aprile

Piattaforme: Xbox One



Ibrido videoludico che punta a fondere dinamiche action platform ed elementi strategici, Smelter si ispira ai classici dell'era 16-bit. L'indie prende il via da una prematura distruzione del Giardino dell'Eden, che causa la separazione di Adamo ed Eva. La donna, approdata su di un mondo sconosciuto, non riesce infatti a rintracciare il suo amato. Nel corso della ricerca si imbatte in una misteriosa creatura alata di nome Smelter, dotata di insoliti poteri. I due uniranno le forze, in un viaggio durante il quale si alterneranno fasi di ampliamento dei territori sotto il controllo dell'enigmatico Smelter e tentativi di ritrovamento del perduto Adamo.

Totalmente realizzata a mano, la pixel art di Smelter si accompagna ad una colonna sonora che fonde armonie da chitarra classica a tracce synth, il tutto con la partecipazione del compositore Evader e melodie di apertura e chiusura firmate da Manami Matsumae (Mega Man; Shovel Knight).



Moto GP 21

Sviluppatore: Milestone

Publisher:Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 22 Aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Con la ripresa delle competizioni mondiali, Moto GP, Moto 2 e Moto 3 tornano a popolare anche i circuiti virtuali della serie a firma italiana. Dagli studi di Milestone, Moto GP 21 porta in pista gli amanti delle due ruote, con un'esperienza che punta ad offrire un realismo sempre maggiore. Nella nuova iterazione del racing game, gli appassionati troveranno ad attenderli una selezione di oltre 120 piloti ufficiali e 20 circuiti. Gli sviluppatori hanno inoltre potenziato A.N.N.A, sistema di IA e machine learning introdotto per la prima volta lo scorso anno.

Tra modalità Carriera e comparto multigiocatore, Moto GP 21 è pronto a far rombare i motori sul mercato videoludico. Per le proprie competizioni online, gli aspiranti piloti potranno inoltre contare su di server appositamente dedicati.



In attesa di poter calcare l'asfalto con le due ruote della Moto GP, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Moto GP 21 stilato da Matteo Mangoni.



NieR Replicant ver1.22474487139...

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action

Data di uscita: 23 Aprile

Piattaforme: Xbox One



Muovendo i propri passi dal Nier: Replicant originariamente esordito soltanto in Giappone, la riproposizione dell'Action da parte di Square Enix riunisce nuovamente il team artistico composto da Yoko Taro, Keiichi Okabe e Yosuke Saito. I giocatori potranno dunque compiere un nuovo (o primo!) viaggio tra le lande desolate che plasmano il prequel dell'apprezzato NieR: Automata. Nei panni del fratello di una dolce giovane affetta da Necrografia, sarà necessario affrontare un mondo ormai in rovina, in cui l'umanità sta per essere decimata da epidemie e oscure creature. Determinato a salvare la ragazza, il nostro protagonista non si perderà tuttavia d'animo, disposto a fronteggiare Boss inquietanti e pericolosi ricorrendo ad armi bianche e potenti magie.

A metà strada tra remastered e remake, il nuovo Nier: Replicant punta a garantire fedeltà sul fronte del comparto narrativo, mentre molteplici aspetti ludici e tecnici della produzione saranno aggiornati e rinnovati.



In attesa del ritorno di questo cult dell'Action made in Japan, sulle pagine di Everyeye trovate il recente provato di Nier: Replicant confezionato dal nostro Giuseppe Arace.



Judgment

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 23 Aprile

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Dai creatori della serie Yakuza, approda su next-gen un apprezzato thriller psicologico .È giunto infatti il tempo di tornare a calcare le strade di Kamurocho nei panni di Takayuki Yagami. Avvocato caduto in disgrazia, quest'ultimo è ora attivo come detective privato, pronto a scontrarsi con una rete criminale capillare, operazione che lo condurrà a percorrere un sentiero oscuro e violento. Come se dover distinguere tra amici e nemici non fosse già un'operazione sufficientemente complessa, il protagonista di Judgment si ritroverà a dover tracciare una linea di confine tra bene e male, in un microcosmo in cui ogni cosa è dipinta in una ricca scala di grigi.

La nuova edizione di Judgment garantirà su next-gen un frame rate ancorato ai 60 fps, oltre a tempi di caricamento ridotti. Il gioco, infine, includerà anche i DLC originariamente pubblicati in fase di supporto post lancio.



In attesa di questo nuovo esordio dell'epopea di Takayuki Yagami, trovate sulle nostre pagine la recensione di Judgment firmata da Giuseppe Carrabba.



R-Type Final 2

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere: Shoot'em up

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Cannoni a onda, unità di forza e dispositivi bit sono pronti a seminare il caos nello spazio profondo, al servizio dei piloti delle astronavi R-Type. La serie shoot'em up accompagna ancora una volta i giocatori in un vortice di acrobazie e proiettili, con soluzioni di gameplay che abbracciano tradizione e innovazione. A rinnovare la formula di gioco ci pensano in particolare le abilità dei nostri avversari, in grado di portare a schermo nemici che si evolvono e scenari che si modificano in maniera dinamica.

Novizi e veterani potranno inoltre godersi in egual modo l'esperienza, grazie a un sistema di variazione in tempo reale del livello di difficoltà, in reazione alla performance del giocatore. A stimolare il perfezionamento della propria tecnica contribuirà il comparto multiplayer, che include una classifica mondiale con la quale confrontare i risultati ottenuti.