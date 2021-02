Xbox Series X/S e One: tutti i nuovi giochi di febbraio 2021

Dopo un gennaio ricco di uscite su Xbox One e Xbox Series X, che ha visto protagonisti assoluti The Medium e la serie Yakuza, il 2021 in casa Microsoft prosegue con un andamento meno ritmato. A dominare la scena del prossimo mese su console verdecrociate troviamo principalmente l'atteso Little Nightmares II, affiancato dal ritorno in edizione next-gen dell'apprezzato Control di Remedy Entertainment. Ad arricchire l'offerta, ci pensano l'italiano King of Seas e molteplici indie. Di seguito, ecco la rassegna dei nuovi giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S a febbraio: buona lettura!

Control Ultimate Edition

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Publisher: 505 Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 2 Febbraio

Piattaforme: Xbox Series S; Xbox Series X



Il Federal Bureau of Control invita ancora una volta i videogiocatori ad addentrarsi nelle sue profondità nei panni di Jesse Faden. Determinata a ritrovare il fratello scomparso e a scoprire cosa si annida davvero all'interno dell'inquietante struttura governativa, la carismatica protagonista è pronta a impugnare armi da fuoco e a padroneggiare la telecinesi. Tra combattimenti, enigmi e un elevato grado di interazione con lo scenario, Control offre un gameplay coinvolgente e un comparto narrativo intrigante.

Su next-gen, l'edizione definitiva del titolo Remedy consente di scegliere tra una modalità Performance, che privilegia un framerate a 60 fps, e una modalità Grafica, che riduce il framerate a 30 fps, attivando in compenso il Ray Tracing. Su Xbox Series S, Control Ultimate Edition propone esclusivamente la modalità Performance, a 60 fps e output video a 1080p. Nella sua versione Ultimate Edition, Control include inoltre le due espansioni The Awe e The Foundation.

Werewolf The Apocalypse Earthblood

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 4 Febbraio

Piattaforme: Xbox One; Xbox Series S; Xbox Series X



Abbandonato temporaneamente l'universo vampiresco, gli appassionati rimasti orfani di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 possono tornare a immergersi nel World of Darkness grazie a Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. In questo nuovo titolo, protagonista assoluto è l'immaginario legato ai lupi mannari, con il giocatore chiamato a vestire proprio il pelo di una delle pericolose creature ammaliate dalla luna piena. Protagonista della vicenda narrata da Cyanide Studio è in particolare Cahal, eco-terrorista parte di un branco di lupi mannari e in guerra con Endron, multinazionale del petrolio responsabile dell'esproprio delle sue terre.

Con fasi di gioco da vivere sia nei panni di mannaro sia nei panni di umano, il giocatore potrà cimentarsi tanto in feroci scontri animaleschi quanto in assalti furtivi, tra utilizzo di armi a distanza e strategie di hacking.



In attesa dell'uscita, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Werefolf: The Apocalypse - Earthblood firmata dal nostro Daniele D'Orefice.



Outbreak: The Nightmare Chronicles Definitive Edition

Sviluppatore: Dead Drop Studios LLC

Publisher: Dead Drop Studios LLC

Genere: Survival horror

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: Xbox Series S; Xbox Series X



Esperienza survival horror single player, Outbreak: The Nightmare Chronicles ritorna sul mercato in una edizione definitiva. Mentre il mondo intero brucia divorato da una inarrestabile epidemia, strade, campagne e città si popolano di mostruose e pericolose creature. In cerca di un rifugio, il giocatore si ritroverà intrappolato tra i confini di una grande e oscura tenuta, che sembra frapporre un ostacolo tra la sua fuga e l'orda minacciosa.

Con il solo obiettivo della sopravvivenza in mente, l'unica strada percorribile è quella dell'esplorazione minuziosa della residenza, alla ricerca di una via di uscita da questo inquietante caos.



Little Nightmares 2

Sviluppatore: Tarsier Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura

Data di uscita: 11 Febbraio

Piattaforme: Xbox One



Direttamente dal primo Little Nightmares, la piccola Six, ancora una volta avvolta nel suo iconico impermeabile giallo, ritorna sulla scena videoludica. Questa volta non è tuttavia la misteriosa bambina la protagonista delle fatiche di casa Tarsier Studio, con Little Nightmares II che porrà invece il pubblico nei panni di personaggio inedito: il piccolo Mono. Smarrito in un mondo profondamente distorto, quest'ultimo dovrà cercare di farsi strada tra molteplici insidie e inquietanti pericoli.

I giocatori che non temono l'oscurità potranno affrontare i piccoli incubi di Bandai Namco non solo su console old-gen, ma anche su next-gen grazie alle funzioni di retrocompatibilità dei nuovi hardware.



Per offrirvi le sue impressioni sul gioco Bandai Namco, il nostro Alessandro Bruni si è immerso in anteprima tra i pericoli del titolo: trovate il resoconto del suo viaggio nel recente provato di Little Nightmares II pubblicato sulle pagine di Everyeye.



On The Road The Truck Simulator

Sviluppatore: Toxtronyx Interactive GmbH

Publisher: Aerosoft GmbH

Genere: Simulatore

Data di uscita: 11 Febbraio

Piattaforme: Xbox One; Xbox Series S; Xbox Series X



Il mondo console verdecrociato accoglie un nuovo simulatore che pone i giocatori alla guida di imponenti camion tra le strade della Germania. Con oltre 6.500 km tra autostrade e percorsi di campagna, On The Road: The Truck Simulator consente di percorrere le direttrici che collegano Amburgo, Brema, Colonia, Hannover e Berlino. Pianificando con attenzione il proprio percorso, i virtuali piloti potranno sfruttare un sistema di controlli che mira al realismo, con tanto di obbligo di riposo periodico.

Nel titolo è inoltre inclusa un'economia di gioco, con la possibilità di fondare una propria compagnia. In questo quadro, sarà possibile assumere altri autotrasportatori per cercare di portare a compimento quante più consegne possibili.



Death Crown

Sviluppatore: CO5MONAUT; Stas Pisarev

Publisher: CO5MONAUT

Genere: Strategia

Data di uscita: 11 Febbraio

Piattaforme: Xbox One



Già disponibile su PC, Death Crown è una produzione decisamente peculiare, presentata dal team di sviluppo come un gioco di strategia in tempo reale minimalista con uno stile grafico a 1-bit. Nel titolo, i giocatori vestono i panni della Morte in persona, determinata a scatenare le proprie legioni sul regno degli umani e punirli così della loro arroganza. A guida della civiltà, il Re ha infatti osato abbracciare l'immortalità e umiliare la Morte: la guerra che ne seguirà sarà senza pietà!

Giocabile anche in compagnia, Death Crown include una modalità cooperativa e una modalità PvP, entrambe in locale.



Rover Wars: Battle for Mars

Sviluppatore: Sakari Games

Publisher: Sakari Games

Genere: Azione / Strategia

Data di uscita: 12 Febbraio

Piattaforme: Xbox One; Xbox Series S; Xbox Series X



Con una formula che unisce azione e strategia, Rover Wars: Battle for Mars varca i confini dell'universo PC per approdare anche su console Microsoft. Il passaggio all'azione è immediato, con la possibilità di cimentarsi nella costruzione di fabbriche e dare così vita a unità destinate ad attaccare le forze nemiche. Tra gestione delle risorse e posizionamento dei propri centri di produzione, l'obiettivo principale è quello della conquista della base avversaria, in partite che richiedono mediamente tra i 5 e i 20 minuti. Ad arricchire l'offerta, una modalità campagna della durata di circa 2 ore.

I giocatori desiderosi di condividere l'esperienza con altri utenti potranno sfruttare la modalità cooperativa in locale di Rover Wars: Battle for Mars, disponibile fino ad un massimo di 8 partecipanti suddivisi in due squadre.



King of Seas

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: 3DClouds

Genere: Action GDR

Data di uscita: 18 Febbraio

Piattaforme: Xbox One



Commistione tra Action GDR e rogulite, King of Seas cala i videogiocatori in un variopinto e sgargiante universo piratesco, plasmato negli studi del team italiano di 3DClouds. In seguito alla messa in atto di un drammatico complotto che ha causato la morte del padre, il protagonista di King of Seas si avventura lungo un sentiero di vendetta, determinato a riottenere ciò che gli è stato sottratto. Ponendosi al timone di un vascello, il giovane si ritroverà ben presto a solcare i sette mari, con l'obiettivo di affermarsi nel rude mondo dei pirati.

A rendere particolarmente intrigante l'esperienza, troviamo un immaginario marinaresco generato in maniera procedurale. Per arricchire ulteriormente l'aspetto esplorativo, banchi di nebbia e venti mutevoli renderanno essenziale un attento monitoraggio della propria bussola virtuale.



Per scoprire una più vasta rassegna di dettagli su questa produzione a firma italiana, segnaliamo la presenza sulle pagine di Everyeye di un ricco provato di King of Seas, a cura del nostro Icilio Bellanima.