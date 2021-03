Xbox Series X/S e One: tutti i nuovi giochi in uscita a marzo 2021

In maniera simile a quanto già visto per le uscite del mese su PS4 e PS5, anche la primavera di casa Microsoft vede protagonista un ampio numero di riedizioni. Titoli quali Crash Bandicoot 4: It's About Time, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Marvel's Avengers o Shodown trovano spazio su Xbox Series X|S. A garantire comunque una ventata di novità, ci pensano It Takes Two e Balan Wonderland, ai quali si affiancano peculiari indie, quali Mundaun e Minute of Islands. Di seguito, ecco le produzioni pronte a sbocciare come nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X|S a marzo 2021: buona lettura!



Monster Jam Steel Titans 2

Sviluppatore: Rainbow Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game

Data di uscita: 2 Marzo

Piattaforme: Xbox One



I 38 veicoli più popolari della serie tornano a far rombare i motori in vista del debutto di Monster Jam Steel Titans 2. Con 5 mondi di gioco dedicati a Monster Jam e 12 stadi a disposizione, agli aspiranti piloti di truck non mancheranno certamente le occasioni per mettere alla prova la propria abilità al volante.

Miglioramenti legati alla modalità carriera, alle dinamiche esplorative e al motore fisico contraddistinguono questo nuovo capitolo della serie di racing game. A completare il pacchetto, troviamo anche diverse modalità multigiocatore.



Mortal Shell: Enhanced Edition

Sviluppatore: Cold Symmetry

Publisher: Playstack

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Marzo

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



La declinazione del modello souls-like concepita dagli sviluppatori di Cold Symmetry arriva questo mese su next-gen. Apposita edizione migliorata del titolo originale, Mortal Shell: Enhanced Edition offre - tra gli altri - una risoluzione in 4K, texture migliorate e un frame rate a 60 fps (su Xbox Series S, si propone la combinazione 4K/30 fps). I temerari giocatori già in possesso di Mortal Shell su Xbox One potranno procedere ad un aggiornamento gratuito alla nuova versione.

Sposando i pilastri della formula resa celebre da From Software, Mortal Shell si presenta come un Action RPG a tinte cupe, con un mondo che si racconta tramite una narrazione silenziosa e un livello di difficoltà da non sottovalutare.



Per ogni dettaglio legato al souls-like, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Mortal Shell redatta dal nostro Icilio Bellanima.



Two Point Hospital: Jumbo Edition

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 5 Marzo

Piattaforme: Xbox One



Il gioco originale, 4 grandi espansioni (Off The Grid; Close Encounters; Pebberley Island; Bigfoot) e 2 pacchetti contenuti sono le componenti essenziali di Two Point Hospital: Jumbo Edition, riedizione ampliata e perfezionata dell'originale gestionale a tema ospedaliero. Complessivamente, gli improvvisati direttori sanitari potranno coordinare 27 ospedali, per contrastare ben 189 patologie.

Dopo aver conquistato con il suo concept peculiare oltre 3 milioni di giocatori, Two Point Hospital punta ad ampliare la propria community grazie a questa nuova edizione. Oltre alla Jumbo Edition, SEGA propone l'acquisto separato di upgrade o singoli DLC per coloro che già possiedono il titolo.



Potete scoprire tutti i dettagli su queste corsie ospedaliere virtuali nella recensione di Two Point Hospital per PC redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Monster Truck Championship

Sviluppatore: Teyon

Publisher: Nacon

Genere: Racing Game

Data di uscita: 11 Marzo

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



16 veicoli personalizzabili, 25 arene e 3 leghe da conquistare compongono l'offerta contenutistica di Monster Truck Championship, racing game caratterizzato da approccio simulativo. Per ricreare il feeling offerto dalla guida di giganteschi camion, il team di Teyon ha introdotto in-game una gestione indipendente delle ruote anteriori e posteriori, un sistema di anticipazione del trasferimento di massa nelle curve e una strategia di previsione dei rimbalzi dopo i salti.

A completare il quadro delineato dal gameplay di Monster Truck Championship troviamo una modalità multipayer online per un massimo di 8 giocatori, nella quale sfoggiare le livree personalizzate dei propri monster truck.



Crash Bandicoot 4: It's About Time

Sviluppatore: Toys For Bob

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Marzo

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Dopo aver fatto ritorno sui lidi videoludici nell'ottobre dello scorso anno, non soddisfatto, il nostro marsupiale arancione è ora pronto a farsi strada anche su next-gen. La versione Xbox Series X di Crash Bandicoot 4: It's About Time propone una risoluzione nativa in 4K e supporto ai 60 fps, mentre Xbox Series S privilegerà la fluidità dell'esperienza a fronte di una risoluzione in 4K in upscaling. L'SSD dei nuovi hardware consente inoltre una notevole riduzione dei tempi di caricamento.

In Crash Bandicoot 4: It's About Time, un intero multiverso è minacciato da Neo Cortex ed N. Tropy. In sua difesa, Coco e Crash sono pronti a percorrere una lunga rassegna di livelli sempre più complessi, tra balzi e articolate acrobazie.



Sulle pagine di Everyeye, il nostro Giuseppe Arace ha presentato ogni dettaglio sul ritorno del marsupiale arancione nella sua recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.



Stubbs the Zombie in Rebel Without A Pulse

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: Azione

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dal mondo videoludico del 2005, una peculiare avventura realizza il proprio ritorno sulle scene grazie ad un porting realizzato da Aspyr Media. Stubbs The Zombie in Rebel Without A Pulse conduce il non-morto su console di attuale e nuova generazione, ad oltre 15 anni dal suo primo debutto. Ancora una volta, la missione del protagonista sarà quella di scatenare un'orda di zombie tra le strade di Punchbowl, immaginaria metropoli USA costruita durante l'amministrazione Eisenhower. Inno alla modernità del XXI secolo, la città si troverà a fronteggiare un'improbabile e peculiare minaccia.

Stubbs The Zombie si adegua agli standard videoludici attuali con una risoluzione potenziata, un sistema di controllo completamente rinnovato e supporto agli achievement.



Mundaun

Sviluppatore: Hidden Fields

Publisher: MWM Interactive

Genere: Horror

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: Xbox One



La morte improvvisa del nonno spinge il protagonista di questa avventura horror a fare ritorno a Mundaun, cittadina di montagna celata tra le Alpi. Rispetto ai tempi della sua infanzia, tuttavia, l'atmosfera è più cupa, mentre qualcosa di terribilmente inquietante sta dando la caccia agli abitanti del paese. A cavallo tra mito e realtà, il giocatore dovrà cercare di svelare la verità che si cela tra valli e montagne innovate, dipinte dagli autori in una suggestiva scala di grigi.

Durante quest'oscura esperienza, l'equilibrio psichico del protagonista sarà messo a dura prova. Anche il gameplay trasmetterà un concreto senso di inquietudine: più il nostro alter-ego sarà spaventato, più i suoi passi si faranno lenti e pesanti.



Samurai Shodown

Sviluppatore: SNK

Publisher: Deep Silver

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Già da tempo disponibile su Xbox One, il picchiaduro approda ora anche su console Microsoft di nuova generazione. Dopo una lunga assenza dal mercato videoludico, Samurai Shodown è ritornato tra le mani degli appassionati di picchiaduro grazie all'opera di SNK. Conservando lo spirito originale della serie, il team di sviluppo ha confezionato una nuova formula per dare vita agli scontri all'arma bianca tipici della saga.

In occasione dell'arrivo su Xbox Series X|S, Samurai Shodown propone un gameplay eccezionalmente fluido, in grado di supportare i 120 fps. Coloro che già possiedono il picchiaduro su Xbox One potranno procedere all'upgrade next-gen in maniera completamente gratuita, grazie allo Smart Delivery.



Per tutti i dettagli sulla produzione, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile una ricca recensione di Samurai Shodown, a firma di Filippo Facchetti.



Marvel's Avengers

Sviluppatore: Crystal Dynamics

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 18 Marzo

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



I Vendicatori di casa Marvel approdano su next-gen, grazie all'imminente esordio dell'apposito aggiornamento dedicato. Riscattabile in maniera completamente gratuita da coloro che già possiedono Marvel's Avengers, l'upgrade offre molteplici migliorie rispetto al gioco originale. Xbox Series X e Xbox Series S porteranno la risoluzione rispettivamente a 4K nativo e 1440p, mentre entrambi gli hardware godranno di tempi di caricamento decisamente più rapidi e frame rate migliorato. Meccaniche di distruttibilità, occlusione ambientale ed effetti di luce miglioreranno anch'essi sui nuovi hardware Microsoft.

i giocatori che vestiranno i panni degli Avengers su Xbox Series X|S potranno trasferire i salvataggi da console old-gen. Confermato inoltre il supporto al match-making cross-gen, con la possibilità per utenti Xbox One e Xbox Series S|X di condividere la propria esperienza in Marvel's Avengers.



Per tutti i dettagli sull'epopea videoludica dei Vendicatori, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Marvel's Avengers, redatta dal nostro Gabriele Laurino.



Minute of Islands

Sviluppatore: Studio Fizbin

Publisher: Mixtvision

Genere: Platform

Data di uscita: 18 Marzo

Piattaforme: Xbox One



Enigmi, una narrazione coinvolgente e ambientazioni misteriose attendono i giocatori in Minute of Islands, indie sviluppato da Studio Fizbin. Protagonista di questo platform è Mo, giovane meccanica che trascorre la sua esistenza prendendosi cura di incredibili creazioni meccaniche, dotate di vita propria. Testimonianza di un'antica civiltà di giganti, le misteriose creazioni devono essere mantenute in costante funzione, al fine di evitare una tremenda catastrofe.

Questo, almeno, è ciò che narra un'antica leggenda. Mo tuttavia si sta progressivamente rendendo conto che questa non è la vita che desidera: una riflessione che porterà all'avvio di un'avventura alla scoperta di ciò che si cela nelle profondità dell'arcipelago in cui si ambienta Minute of Islands.



Overcooked! All You Can Eat

Sviluppatore: Team17 Digital; Ghost Town Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Party Game

Data di uscita: 23 Marzo

Piattaforme: Xbox One



Overcooked e Overcooked 2, comprensivi dei relativi DLC, ritornano sul mercato videoludico nell'interessante raccolta Overcooked! All You Can Eat. Già disponibile su console next-gen, la riedizione raggiunge ora anche Xbox One, con la sua carica di follia culinaria e anarchia ai fornelli. Livelli inediti, nuovi chef e scenari peculiari offriranno agli aspiranti cuochi l'occasione per testare la propria abilità, tra ingredienti e procedure di cottura.

Immancabile ovviamente la modalità multigiocatore, per gli utenti desiderosi di adoperarsi in cucina al fianco di un amico. Per ampliare le possibilità di cooperazione, un aggiornamento post-lancio introdurrà anche il supporto al multiplayer cross-platform.



Balan Wonderworld

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il genio creativo di Yuji Naka e Naoto Oshima - padri di Sonic - torna in azione in casa Square Enix per la realizzazione di Balan Wonderworld. In parte platform e in parte gioco d'azione, la produzione si ispira al Teatro di Balan e vede protagonisti due giovani promesse dello spettacolo. Emma e Leo, dietro l'influenza dell'enigmatico maestro Balan, si ritroveranno a varcare i confini di Wonderworld, regno in cui la realtà si fonde alla fantasia e a ciò che ci è più caro. Per avanzare tra i livelli che compongono questa peculiare dimensione, i due giovani dovranno fare affidamento sui loro 80 costumi di scena, grazie ai quali possono sfruttare numerose abilità speciali.

I giocatori desiderosi di vivere quest'avventura in compagnia potranno contare sulla modalità cooperativa di Balan Woderworld. Tramite quest'ultima, due giocatori possono dividersi il controllo di Emma e Leo.



In attesa di potersi esibire sul palco del Teatro di Balan, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Balan Wonderworld redatto dal nostro Antonello "Kiirito" Bello.



It Takes Two

Sviluppatore: Hazelight

Publisher: Electronic Arts

Genere: Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Xbox One



Cody e Mary sono una coppia sposata che sta attraversando una fase di crisi profonda. In cerca di un percorso che possa rievocare l'amore di un tempo, i due si ritrovano trasformati in bambole e immersi in un mondo folle e fantastico. Qui dovranno necessariamente collaborare per superare sfide e difficoltà e fare infine ritorno alla realtà. Da queste premesse narrative, Josef Fares - già autore dell'apprezzato A Way Out - arriva It Takes Two, avventura esclusivamente cooperativa.



Parte del catalogo EA Originals, la peculiare produzione conferma la propria vocazione multigiocatore anche grazie ad una gradita iniziativa. Con ogni copia del gioco, EA offre infatti un Pass Amici, tramite il quale è possibile invitare gratuitamente un secondo giocatore ad unirsi alla propria partita.



Per conoscere le prima impressioni di Everyeye sulla nuova creazione di Josef Fares, vi rimandiamo al recente provato di It Takes Two redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Sviluppatore: Vicarious Vision

Publisher: Activision

Genere: Sportivo

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Ritornati in auge direttamente dal lontano 1999, i trick dei primi due capitoli della serie sportiva dedicata agli skate compiono un ulteriore passo nel mondo videoludico. Il marzo 2021 segna infatti l'arrivo di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 anche su console next-gen. Già disponibile su Xbox One, il rifacimento firmato da Vicarious Vision raggiunge Xbox Series X con nuove opzioni di fruizione. Da una parte, la risoluzione 4K nativa si accompagnerà ad un frame rate a 60 fps, mentre per raggiungere i 120 fps, gli acrobati su skate dovranno accontentarsi dei 1080p. Tempi di caricamento ridotti, supporto all'audio 3D e texture maggiormente rifinite completano il quadro.

Rispetto alla versione già disponibile, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 non offre contenuti aggiuntivi, ma ripropone la ricca selezione di livelli, pro skater, acrobazie e funzioni di personalizzazione già vista su Xbox One.



Per ogni dettaglio in merito al titolo, vi rimandiamo alla recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 firmata dal nostro Giuseppe Carrabba.