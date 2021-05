Xbox Series X/S e One: i nuovi giochi e tutte le uscite di giugno 2021

L'avvio dell'estate si preannuncia rovente nell'universo verdecrociato: in attesa di scoprire i piani di Microsoft per la conferenza E3 2021, sono infatti numerosissime le produzioni in arrivo entro il prossimo mese. Si spazia dagli universi fantasy di Dungeons & Dragons: Dark Alliance e The Elder Scrolls Online: Console Enhanced sino alle atmosfere brainpunk di Scarlet Nexus. Non mancano poi all'appello ritorni di grandi classici, come Ninja Gaiden, o il debutto di produzioni minori, ma intriganti, come il cooperativo Operation: Tango o lo shooter Necromunda: Hired Gun. Mentre si avvicinano i fatidici 90 minuti di show a firma Xbox Game Studios, ecco dunque le nuove uscite Xbox One e Xbox Series X|S di giugno 2021!

Operation: Tango

Sviluppatore: Clever Plays Studio

Publisher: Clever Plays Studio

Genere: Avventura / Cooperativo

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Avventura a tema spy-story, Operation: Tango propone un gameplay esclusivamente cooperativo, pensato per due giocatori armati di microfono. Comunicando esclusivamente tramite voce, un hacker e un agente segreto dovranno sventare una pericolosa minaccia, sfruttando ognuno le proprie abilità specifiche. Le missioni condurranno i protagonisti ai quattro angoli del globo e dovranno essere portate a termine cooperando, tra puzzle, enigmi e ostacoli di vario genere.

Per favorire la condivisione, il team di sviluppo mette a disposizione degli acquirenti di Operation: Tango un Pass Amici, con il quale invitare gratuitamente un secondo utente a unirsi alla partita. In aggiunta, il titolo supporta il cross-play.



Per tutti i dettagli, la recensione di Operation: Tango redatta da Gabriele Carollo è a vostra disposizione sulle pagine di Everyeye.



Necromunda: Hired Gun

Sviluppatore: Streum On Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Armato di un letale arsenale di armi e di un fedele cyber-mastino dal fiuto infallibile, il protagonista di Necromunda: Hired Gun è un feroce mercenario. Con l'obiettivo di abbattere mutanti e pericolose gang, il combattente si farà strada attraverso la città formicaio per completare la propria missione. Nessun ostacolo sembra essere in grado di fermarlo: innesti tecnologici gli consentono infatti di saltare baratri, correre sui muri e reggersi a un potente rampino.

Sparatutto in prima persona di fattura indie, il titolo di Streum On Studio si presenta come un'esperienza dal ritmo frenetico e dai toni violenti, ambientata nell'universo di Warhammer 40.000.



Prima di seguire le indicazioni del vostro cyber-segugio, potete seguire le tracce sino all'anteprima di Necromunda: Hired Gun disponibile sulle pagine di Everyeye.



Super Animal Royale

Sviluppatore: Pixile

Publisher: Modus Games

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Già disponibile su PC, l'improbabile battle royale che vede protagonisti piccoli e - apparentemente - teneri animaletti sbarca ora anche su console. Con estetica 2D e visuale dall'alto, Super Animal Royale propone scontri a 64 giocatori, per battaglie da combattere a suon di artigli e mitragliatrici all'interno di un parco safari abbandonato. Le creaturine non si accontentano però di armi convenzionali e non disdegnano assalti al nemico da compiere a cavallo di emù giganti o dall'interno di sfere da criceto!

Il titolo di Pixile consente agli appassionati di scendere in battaglia in solitaria oppure in team di massimo 4 giocatori.



Ghost 'n' Goblins Resurrection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 1 Giugno

Piattaforme: Xbox One



Dalle ormai lontane ceneri di Ghosts 'n Goblins e Ghouls 'n Ghosts, Capcom torna a proporre al pubblico un'avventura completamente inedita, che si colloca a metà strada tra reboot e remake. Nei panni del Cavaliere Artù, i giocatori possono tornare a impugnare spade e mazze ferrate, senza però dimenticare la potenza che deriva dalla capacità di padroneggiare magie e incantesimi.

Dopo l'esordio in esclusiva su Nintendo Switch, Ghost 'n' Goblins Resurrection raggiunge anche le console Microsoft, con un livello di sfida che non ha nulla da invidiare ai suoi predecessori. Ancora una volta, l'obiettivo sarà quello di sfidare il Signore dei Demoni, reo del rapimento di una principessa.



Per tutti i dettagli sul ritorno delle IP, sulle nostre pagine trovate una ricca recensione di Ghost 'n' Goblins Resurrection.



Tour de France 2021

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 3 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Tutte le tappe di una delle più celebri competizioni agonistiche del mondo del ciclismo attendono i giocatori nel titolo di Cyanide Studio. Per il nuovo capitolo, la software house ha aggiornato l'intero database di ciclisti, valutazioni e marche ufficiali del Tour de France, spaziando tra Lazer, Specialized, Vision, Rudy Project, Corima, HJC, Canyon, POC e Merida.

Inedite opzioni di personalizzazione per la modalità My Tour, un nuovo meccanismo di recupero, una resa maggiormente realistica delle dinamiche di gruppo e un sistema di obiettivi rinnovato rappresentano alcune delle novità introdotte nella serie sportiva da Tour de France 2021.



Open Country

Sviluppatore: Fun Labs

Publisher: 505 Games

Genere: Survival / Hunting game

Data di uscita: 3 Giugno

Piattaforme: Xbox One



Ibrido che integra dinamiche survival e meccaniche da hunting game, Open Country sfida i giocatori a farsi strada nella natura selvaggia. Zaino in spalla e fucile in mano, il protagonista dovrà lasciarsi la città alle spalle e dedicarsi alla caccia per sopravvivere. Tra orsi e lupi, i boschi non sono affatto sicuri, soprattutto al calare delle tenebre. Costruendo avamposti e rifugi, il cacciatore potrà inoltrarsi sempre più a fondo tra i boschi, per soddisfare le richieste dei personaggi che incontrerà lungo il cammino.

Salendo di livello, sarà possibile costruire armi più potenti e affrontare missioni più complesse: siete pronti a cercare di guadagnarvi il titolo di Escursionista Esperto?



Per maggiori dettagli sulla produzione distribuita dal publisher italiano, potete immergervi nella lettura del provato di Open Country firmato dal nostro Giovanni Calgaro.



The Last Kids on Earth e il Bastone del Destino

Sviluppatore: Stage Clear Studios

Publisher: Outright Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: Xbox One



Le orde di zombie della serie animata The Last Kids approdano anche sul mercato videoludico, per un'avventura di stampo Action RPG da vivere nei panni di Jack, Quint, June o Dirk. Il gruppo di amici residenti a Wakefield dovrà in particolare cercare di opporsi alla pericolosa villain Malondre, ansiosa di mettere le mani sul potente Bastone della Rovina. Ma non è tutto: in agguato tra le strade cittadine non mancheranno infatti il mostro domestico Rover, l'orco Biggun, la guerriera Skaelka o lo stregone armato Bardle.

Il titolo consente di vivere l'avventura in compagnia di altri 3 amici, grazie alla modalità cooperativa in locale pensata per un massimo di 4 giocatori



The Persistence Enhanced

Sviluppatore: Firesprite Games

Publisher: Firesprite Games

Genere: FPS

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Armato di un nuovo sistema di illuminazione, supporto al Ray Tracing, modifiche all'interfaccia utente e altro ancora, The Persistance realizza un nuovo debutto sul mercato videoludico, pronto ad accompagnare anche gli utenti next-gen in un'inquietante spirale di orrore. Interessante ibrido tra esperienza shooter e horror di stampo sci-fi, il titolo Firesprite Games raggiunge ora anche le nuove console Microsoft.

Come ormai consuetudine, i giocatori già in possesso del titolo su Xbox One potranno procedere all'upgrade su Xbox Series X|S senza alcun costo aggiuntivo.



Prima di imbracciare le armi, potete indirizzare i vostri passi verso la recensione di The Persistence firmata dal nostro Giuseppe Arace.



Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: Shooter tattico

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



In un futuro prossimo, il Medio Oriente è nel caos. Controllata da una tentacolare organizzazione criminale, la regione vede scendere in campo una serie di mercenari, pronti a operare come cecchini dalla Libia sino alla Siria. Torna così la serie di CI Games, pronta a proporre un nuovo livello di di difficoltà. Bersagli collocati a oltre 1.000 metri di distanza metteranno infatti alla prova le abilità dei giocatori, che potranno usufruire di una campagna single-player della durata di diverse ore.

Lo shooter mira a proporre dinamiche di tiro realistiche, personalizzate per ogni arma parte dell'arsenale da cecchino del protagonista. A completare l'offerta, ci pensa inoltre un comparto tecnico potenziato rispetto al predecessore.



In attesa del Day One, potete iniziare a prendere la mira nel provato di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Chivalry 2

Sviluppatore: Torn Banner Studios

Publisher: Torn Banner Studios

Genere: Action / Multiplayer

Data di uscita: 8 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



I grandi contri medievali sono il campo di battaglia proposto da Torn Banner Studios nel suo Chivalry 2. L'IP ritorna in azione per proporre un action multiplayer che si sviluppa tra assalti a castelli, piogge di frecce infuocate e feroci scontri all'arma bianca. Nel fronteggiare le armate avversarie in campali conflitti online, gli aspiranti condottieri potranno vestire i panni di cavalieri, arcieri e altro ancora, con classi personaggio da sviluppare e personalizzare.

Per soddisfare i gusti del grande pubblico, Chivalry 2 consente di optare liberamente tra visuale in prima o terza persona.



Prima di gettarvi nella mischia a testa bassa, sulle pagine di Everyeye potete consultare il provato di Chivalry 2 redatto dal nostro Giovanni Panzano.



The Elder Scrolls Online: Blackwood

Sviluppatore: Zenimax Online

Publisher: Zenimax Online

Genere: MMORPG

Data di uscita: 8 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



The Elder Scrolls Online è pronto a veder prendere il via all'arco narrativo de I Cancelli di Oblivion. Ad inaugurarlo ufficialmente è Blackwood, nuova espansione annuale dell'MMORPG di casa Zenimax Online. I segreti dei popoli Argoniani e Imperiali attendono i giocatori in una mappa inedita, sulla quale trovano collocazione la capitale Leyawiin e la cittadella di Gideon, ma anche oscuri portali fiammeggianti che conducono nei meandri del Reame di Molog.

Tra cultisti e pericoli di ogni genere, Blackwood introduce anche la nuova funzionalità Compagni. La meccanica consente agli avventurieri di contare su nuovi alleati da portare sempre con sé come "Collectible". Liberamente utilizzabili in qualunque momento, i Compagni sono esclusi solamente dalle dinamiche PvP.



Prima di affrontare nuove avventure, sulle nostre pagine trovate il ricco provato di The Elder Scrolls Online: Blackwood redatto dal nostro Daniele D'Orefice.



Ninja Gaiden: Master Collection

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Giugno

Piattaforme: Xbox One



Con una raccolta interamente dedicata a Ryu Hayabusa, Team Ninja propone in un unico pacchetto Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. L'iconico personaggio videoludico torna dunque ad agire nell'ombra, con i giocatori che potranno rivivere l'intera trilogia su nuovi hardware. Per l'occasione, sarà possibile vestire i panni di Ryu Hayabusa, ma non solo: anche Ayane ,Rachel, Momiji e Kasumi saranno infatti disponibili come alter-ego.

Oltre ovviamente ai titoli originali, la raccolta include al suo interno anche i contenuti distribuiti tramite supporto post-lancio, inclusi costumi per i personaggi e ulteriori modalità di gioco.



Di recente, la Redazione di Everyeye vi ha raccontato il ritorno di Ryu Hayabusa in una ricca intervista a Team Ninja, dedicata proprio a Ninja Gaiden. Master Collection.



The Elder Scrolls Online: Console Enhanced

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Zenimax Online Studios

Genere: MMORPG

Data di uscita: 15 Giugno

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



L'universo fantasy di The Elder Scrolls Online si rinnova a pochi mesi di distanza dal debutto della nuova generazione di console. Contestualmente all'esordio della nuova espansione del MMORPG, il titolo di Zenimax Online si aggiorna per supportare al meglio le feature di Xbox Series X. Nello specifico, la versione Enhanced del gioco promette una vasta selezione di migliorie, che spaziano tra una distanza di visualizzazione aumentata, caricamenti più rapidi, riflessi e ombre migliorati, implementazione di un'illuminazione globale Screen Space, un anti-aliasing aggiornato e texture maggiormente definite. Inclusa nel pacchetto troviamo poi la possibilità di optare per una Modalità Prestazioni, con frame rate a 60 fps, e una Modalità Fedeltà, con 4K e 30 fps.

Ovviamente, i giocatori in possesso del MMORPG su Xbox One potranno procedere all'upgrade a The Elder Scrolls Online: Console Enhanced in maniera completamente gratuita.



Metro Exodus Enhanced Edition

Sviluppatore: 4A Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Shooter

Data di uscita: 18 Giugno

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



La fredda Russia torna su console in una veste grafica e tecnica completamente rivoluzionata. Dopo la pubblicazione della Enhanced Edition di Metro Exodus su PC, il team di 4A Games propone il restauro anche all'utenza console. Moltissime le novità proposte, che non si limitano ad una risoluzione 4K e a un frame rate ancorato ai 60 fps. La nuova veste del gioco offre infatti anche pieno supporto al Ray Tracing e all'Audio 3D, affiancato a riduzione della latenza e dei tempi di caricamento, oltre alla possibilità di regolare liberamente il FOV.

Come ormai consuetudine per il mercato, l'upgrade alla versione Xbox Series X|S di Metro Exodus sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su Xbox One.



Per riflettere sulle caratteristiche della notevole opera di aggiornamento del titolo, vi lasciamo allo speciale su Metro Exodus Enhanced Edition redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Sviluppatore: Tuque Games

Publisher: Wizards of the Coast

Genere: Action RPG

Data di uscita: 22 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Non solo Baldur's Gate III: l'universo di Dungeons & Dragons è pronto ad accogliere i videogiocatori anche in un nuovo Dark Alliance. Action RPG sviluppato da Tuque Games, il titolo invita gli avventurieri a percorrere le lande della Valle del Vento Gelido. Qui, giganti e draghi solcano terra e cielo, mentre oscuri eserciti accrescono ogni giorno il proprio potere. Per scongiurare la minaccia di un'invasione, Drizzt Do'urden, Cattie Brie, Wulfgar, e Bruenor Battlehammer dovranno unire le forze e affrontare mostri leggendari. Per creare una vera compagnia di eroi, sarà possibile sfruttare la modalità cooperativa, per cimentarsi in compagnia in combattimenti in tempo reale, anche su diversi hardware grazie al supporto al cross-play tra console e PC.

Buone notizie per l'utenza Microsoft abbonata a Xbox Game Pass: Dark Alliance sarà infatti incluso nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Prima di tornare a immergervi nel mondo di Dungeons & Dragons, potete affilare le armi con il provato di Dark Alliance redatto dal nostro Giovanni Calgaro.



Alex Kidd in Miracle World DX

Sviluppatore: Merge Games; Jankenteam

Publisher: Merge Games

Genere: Platform

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Direttamente dal 1986, Alex the Kidd compie un ritorno a sorpresa sul mercato videoludico. Versione rivista e ampliata di Alex Kidd in Miracle World, il titolo propone una interessante selezione di contenuti aggiuntivi, che spaziano da contenuti inediti ad una nuova serie di animazioni, passando per modifiche al gameplay e, ovviamente, un comparto tecnico aggiornato. Presente all'appello anche una modalità pensata per i giocatori più intraprendenti, con la possibilità di cimentarsi in frenetiche Boss Rush.

Completa il pacchetto proposto una Retro Mode, che consente di alternare liberamente lo stile grafico originale a quello confezionato per questo rifacimento.



Scarlet Nexus

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 Giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo il primo assaggio offerto dalla Demo, il cupo universo di Scarlet Nexus approda infine su, mercato videoludico. In un futuro apocalittico, lo sviluppo tecnologico e scientifico ha condotto alla scoperta di speciali ormoni: presenti nel cervello umano, questi ultimi consentono di padroneggiare potenti poteri psichici. Tuttavia, mentre uomini e donne sviluppano i propri poteri psionici, dal cielo giungono creature mostruose determinate a utilizzare il genere umano come risorsa alimentare. Uno scontro che condurrà alla creazione della Forza di Soppressione Estranei, un corpo d'élite di combattenti che eccellono nella nuova frontiera dell'evoluzione umana.

Per affrontare la cupa minaccia, i giocatori possono decidere di vestire i panni di Yuito Sumeragi, recluta che porta il nome di una potente famiglia attiva in politica, o quelli di Kasane Randall, talento naturale nell'arte psionica che si è rapidamente guadagnato l'attenzione dei vertici delle FSE. Tra atmosfere brainpunk e apocalittiche, Bandai Namco porta sul mercato un inedito Action RPG.



Per preparare le vostre menti alle cruente battaglie che vi attendono, potete affidarvi alle parole offerte dal nostro Antonello "Kirito" Bello nel suo provato di Scarlet Nexus.



Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors e Ghoul Patrol

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: Lucasfilm Games

Genere: Azione

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: Xbox One



Pistole che mitragliano acqua, gazzose esplosive, bazooka e tagliaerba attendono gli appassionati dell'epoca a 16-bit in questa nuovo ritorno di Zeke e Julie. Lucafilm Games torna infatti a proporre Zombies Ate My Neighbours e il suo sequel Ghoul Patrol, ora pronti a portare un'orda di non-morti anche su Xbox One e, in retrocompatibilità, Xbox Series X|S.

Per favorire l'accessibilità, la raccolta consente ai giocatori di salvare liberamente i propri progressi. Ad arricchire ulteriormente la formula, ci pensa inoltre l'inclusione di una modalità cooperativa in locale per un massimo di due giocatori.