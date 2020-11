Xbox Series X/S e Xbox One: i nuovi giochi in uscita a dicembre 2020

Dopo aver presentato i giochi in arrivo su PS4 e PS5 a dicembre 2020, è ora di volgere lo sguardo all'universo Microsoft. Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X si preparano infatti ad accogliere una selezione di titoli altrettanto ricca e variegata, per accompagnare i videogiocatori nel conto alla rovescia che li separa dalle festività natalizie. Star della line-up è anche in questo caso l'attesissimo Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, che condivide il palco con un'interessante selezione di produzioni. Tra i multipiattaforma, si spazia dalle atmosfere thriller del Twin Mirror di Dontnod all'avventuroso umorismo di Immortals: Fenyx Rising. Mistero e panorami suggestivi attendono invece il pubblico in Call of the Sea, produzione esclusiva per hardware Microsoft. Di seguito, ecco dunque la nostra rassegna delle nuove uscite Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X in arrivo a dicembre: buona lettura!

Chronos: Before the Ashes

Sviluppatore: Gunfire Games; THQ Nordic

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action GDR

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Salvare il mondo non è mai un compito semplice, soprattutto se ad ogni morte il nostro eroe è condannato ad invecchiare di un anno. Eppure è questa l'intrigante meccanica che contraddistingue Chronos: Before the Ashes, prequel dell'apprezzato Remnant from the Ashes. All'inizio dell'avventura, il protagonista sarà dunque agile e scattante, con uno stile di combattimento votato al corpo a corpo. Col susseguirsi delle sconfitte sul campo di battaglia, l'età più avanzata lo renderà invece più saggio e abile nell'utilizzo della magia.

Tra progressione ruolistica e possibilità di equipaggiare una vasta selezione di armi e abilità, l'Action RPG propone al pubblico un viaggio in una terra popolata di oscuri pericoli.



In attesa del prequel, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Remnant from the Ashes, a cura di Carmine Capobianco.



Empire of Sin

Sviluppatore: Romero Games

Publisher: Romero Games

Genere: Strategia

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Nella Chicago degli Anni Venti, il compito del giocatore sarà quello di pianificare, edificare e gestire un glorioso impero criminale. Tra Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau, Empire of Sin consente di scegliere il proprio alter-ego tra una selezione di 14 Boss della malavita organizzata, romanzati e realmente esistiti. Sfidare il Proibizionismo, estendere il proprio territorio e superare le bande rivali saranno i compiti essenziali da portare a termine nel titolo strategico di Romero Games.

Con un sistema di combattimento a turni sarà inoltre possibile smantellare altri gruppi criminali per ampliare la propria area di influenza.



Mentre riflettete sulle migliori strategie per costruire il vostro Impero del Peccato, sulle pagine di Everyeye trovate un provato di Empire of Sin, a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Twin Mirror

Sviluppatore: DONTNOD Entertainment

Publisher: DONTNOD Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Lontano dal proprio paese natale ormai da anni, il reporter investigativo Sam Higgs è costretto a farvi ritorno per il funerale del suo migliore amico. Giunto a Basswood, nel West Virginia, l'uomo rimane tuttavia coinvolto in un'intricata rete di inaspettati eventi. La figlia del defunto Nick lo prega infatti di indagare sulla morte del padre, avvenuta, a suo dire, in circostanze sospette. Ricorrendo ad un'innata capacità deduttiva, Sam Higss dovrà ricostruire gli eventi e scoprire i segreti della cittadina. Per analizzare gli indizi, il reporter potrà sfruttare un intricato Palazzo Mentale, nel quale dar forma ad associazioni di idee e ipotesi.

Dopo Life is Strange, Vampyr e Tell Me Why, Dontnod propone un thriller investigativo, in cui ogni scelta e azione andrà ad influenzare lo sviluppo della narrazione. Dove vi condurranno le vostre deduzioni?



In attesa di scoprirlo, potete dedicarvi al provato di Twin Mirror redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Immortals Fenyx Rising

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S



Da una peculiare alleanza tra Zeus e Prometeo prende il via una catena di eventi che condurrà alla designazione del giovane Fenyx come eroe destinato a garantire la salvezza dell'Olimpo. Il pantheon delle divinità della Grecia antica è infatti minacciato dall'oscura ascesa del Titano Tifone e al protagonista è toccato in sorte l'arduo compito di garantirne la salvezza. Tra combattimenti, esplorazione, puzzle e umorismo, la nuova IP di casa Ubisoft propone una divertente avventura legata alla mitologia greca.



Nella sua versione Xbox Series X, Immortals: Fenyx Rising garantisce un'esperienza di gioco a 4K e 60fps. La next-gen Microsoft propone inoltre tempi di caricamento ridotti e la possibilità per gli acquirenti della versione Xbox One di procedere ad upgrade gratuito sulle nuove console.



Prima di muovere i primi passi in questa avventurosa commedia, potete dirigervi verso il provato di Immortals: Fenyx Rising redatto da Giuseppe Arace.



Morbid: The Seven Acolytes

Sviluppatore: Still Running

Publisher: Merge Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Nel regno fantasy di Mornia, si celano oscuri pericoli e avversari incredibilmente potenti. In un souls-like dalla prospettiva isometrica, il giocatore è chiamato ad affrontare un viaggio cupo e violento per portare a termine la caccia agli Accoliti, potenti figure possedute da divinità maligne. Ad aiutarlo nell'impresa, un arsenale di armi che include sia armi da fuoco sia strumenti per il combattimento melee.

Definito dal team di Still Running come un "HorrorPunk", l'Action RPG si propone di rievocare atmosfere ispirate ai racconti di H. P. Lovecraft.



Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



L'iconica saga JRPG di Square Enix approda su Xbox One con la Definitive Edition di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta. Già disponibile su Nintendo Switch, quest'ultima propone un'interessante mole di contenuti aggiuntivi, tra i quali la possibilità di sfruttare la modalità Retro 2D per vivere l'intera avventura con uno stile legato ai classici dell'epoca Super Nintendo. A questa si aggiungono personaggi e risolti narrativi inediti, doppiaggio in lingua giapponese e una colonna sonora orchestrale.

In un'epica avventura, il giocatore vestirà i panni del Lucente, eroe destinato a salvare il Regno di Erdrea grazie al contributo di valorosi compagni.



Per tutti i dettagli sulla nuova edizione dell'apprezzato JRPG, sulle nostre pagine trovate una ricca intervista agli autori di Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta, condotta da Antonello "Kirito" Bello.



EA Sports FIFA 21

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Già disponibile sulle piattaforme current-gen, FIFA 21 si rende protagonista di un secondo debutto sul mercato videoludico. Il simulatore calcistico si rimette infatti a nuovo per offrire una migliore esperienza sulle console next-gen. A segnare l'evoluzione del corso della serie EA è soprattutto un comparto tecnico e visivo rivisto e affinato, alla ricerca di un maggior realismo grafico.

Nessuna variazione invece sul fronte contenutistico, con la produzione che conserva intatte le proprie modalità di gioco, da Volta e Carriera, passando per il ricco multiplayer e i contenuti di FIFA Ultimate Team.



Per maggiori informazioni sull'edizione next-gen del simulatore calcistico, sulle pagine di Everyeye trovate la nuova anteprima di FIFA 21 curata dal nostro Giuseppe Arace.



John Wick: Hex

Sviluppatore: Bithell Games

Publisher: Good Shepherd Entertainment

Genere: Action / Strategico

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Già disponibile su PC e PS4, l'avventura che vede protagonista il noto sicario cinematografico interpretato da Keanu Reeves è pronta a debuttare anche su Xbox One. In una peculiare fusione tra approccio strategico e genere action, John Wick: Hex ripropone in chiave videoludica l'iconico stile di combattimento del personaggio. Preparatevi dunque a cimentarvi in elaborate coreografie che si dipanano tra colpi di arma da fuoco e combattimento corpo a corpo.

Da un punto di vista narrativo, la produzione Bithell Games propone un racconto inedito, che non rappresenta una trasposizione delle pellicole della saga.



In attesa del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di John Wick: Hex redatta dal nostro Icilio Bellanima.



Call of the Sea

Sviluppatore: Out of the Blue

Publisher: Raw Fury

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S



Opera prima del team spagnolo Out of the Blue, Call of the Sea è in arrivo in esclusiva su hardware Microsoft. Gioco di avventura che recupera l'immaginario lovecraftiano, il titolo vede protagonista Norah, donna determinata a ritrovare il marito scomparso mentre conduceva una missione di ricerca su di un atollo del Pacifico. Nel 1934, quest'ultima si cimenta dunque nell'esplorazione di un'isola paradisiaca, tra misteri occulti, inquietanti rovine e panorami suggestivi. Tra puzzle ambientali e ricerca di indizi, Norah dovrà seguire le tracce dei viaggiatori che l'hanno preceduta, per cercare di scoprire cosa è accaduto al suo amato.

Ricordiamo che Call of the Sea sarà disponibile nel catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio.



Destiny 2: Oltre la Luce

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



L'esordio dei contenuti inediti proposti da Destiny 2: Oltre la Luce è coinciso con il debutto delle nuove console di casa Microsoft, ma il titolo non ha potuto sfruttare sin da subito tutte le funzionalità dei due hardware. A rimediare interviene ora la patch next-gen dedicata, disponibile gratuitamente per tutti i possessori dell'espansione. Con quest'ultima, l'esperienza si rinnova, proponendo 4K e 60 fps su Xbox Series X e 1080p e 60 fps su Xbox Series S.

Non sono ovviamente previste variazioni sul fronte dei contenuti, che restano i medesimi. Con Destiny 2: Oltre la Luce, in particolare, i Guardiani hanno avuto modo di raggiungere il satellite Europa, per esplorarne la gelida superficie.



Ad arricchire l'universo della produzione Bungie, anche una nuova e oscura fonte di potere, di cui il nostro Giovanni Panzano vi ha parlato in un ricco speciale dedicato alla Stasi in Destiny 2: Oltre la Luce.



Puyo Puyo Tetris 2

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S



Dopo gli apprezzati risultati conseguiti dalla fusione tra i mondi del Tetris e del Puyo Puyo nel primo capitolo, SEGA è pronta a proporre al pubblico Puyo Puyo Tetris 2. Blob e tetramini tornano così a spopolare in una produzione ricca di modalità e contenuti, tra cui una nuova campagna principale.

Ad arricchire ulteriormente la proposta, troviamo inoltre le Battaglie Tecniche, sfide dalla struttura completamente inedita che vedono i giocatori utilizzare una squadra di tre personaggi. Tra poteri e abilità speciali, la modalità introduce nella serie un'inaspettata svolta ruolistica e strategica.



Per scoprire tutte le novità in arrivo nell'universo del puzzle game, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Puyo Puyo Tetris 2.



Cyberpunk 2077

Sviluppatore: CD Projekt RED

Publisher: CD Projekt RED

Genere: RPG

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Desiderato e bramato dall'utenza videoludica ormai da molti anni, Cyberpunk 2077 è finalmente pronto a illuminare di luci al neon i salotti dei giocatori. L'universo distopico di Night City spalanca le porte al pubblico per un'avventura ruolistica promettente e ambiziosa. Ispirata al gioco di ruolo creato da Mike Pondsmith, la nuova produzione di CD Projekt RED dipinge un mondo frammentato e violento, in cui grandi corporazioni, street gang e gruppi armati si contendono il controllo della metropoli e dei suoi abitanti. A popolare il variegato e suggestivo mondo virtuale, troviamo anche la rockstar di Night City Johnny Silverhand, interpretata per l'occasione dall'attore Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077 potrà essere giocato su Xbox Series S e Xbox Series X sin dal Day One grazie alle funzioni di retrocompatibilità. Segnaliamo tuttavia che il gioco sfrutterà a pieno i nuovi hardware solamente nel 2021, con la pubblicazione di un'apposita patch next-gen.



Per prepararvi al vostro esordio tra le strade di Night City, sulle pagine di Everyeye trovate tutte le informazioni essenziali su Cyberpunk 2077, in uno speciale firmato da Giulia Martino.



Haven

Sviluppatore: The Game Bakers

Publisher: The Game Bakers

Genere: Avventura / RPG

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Yu e Kai si sono lasciati alle spalle le rispettive vite per costruirsi insieme un futuro su di un pianeta lontano e sconosciuto. Tra avventura spaziale e storia d'amore, Haven propone al pubblico un'esperienza ludica legata ai concetti di avventura, sentimento, ribellione e libertà. Guidando entrambi i protagonisti, i giocatori potranno esplorare le suggestive ambientazioni del corpo celeste, scoprire le creature che lo abitano e trasformarlo nella propria dimora.

Per amplificare l'efficacia del concept della produzione, Haven porta in dote anche una modalità cooperativa in locale a due giocatori, attivabile in qualsiasi momento della partita.



Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al provato di Haven redatto dal nostro Claudio Cugliandro.



MXGP 2020

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: Xbox One



Gli amanti del Motocross possono prepararsi a sfrecciare tra fango e strade sterrate in MXGP 2020, nuova iterazione del racing game di casa Milestone. Per l'occasione, il team italiano rende disponibile un'offerta ludica particolarmente ricca. Quest'ultima include la possibilità di cimentarsi nella modalità Carriera come pilota esordiente di un team ufficiale o inedito: l'obiettivo sarà quello di affermarsi come campione della Stagione 2020. Ad arricchire l'esperienza anche un Editor di Circuiti e l'esplorazione in libertà garantita dalla modalità Playground. Quest'ultima offre scenari ispirati ai fiordi norvegesi, da percorrere in compagnia della propria fidata due ruote.

Chiude il quadro il comparto multigiocatore online di MXGP 2020, pronto a fare affidamento su server interamente dedicati.