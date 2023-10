10 cose da sapere sulla nuova PlayStation 5

Sony ha annunciato la nuova PS5 con design modulare, quella che passato si sarebbe potuta chiamare "PS5 Slim" ma che in realtà sfugge a questa denominazione, che non è stata ufficializzata e non verrà utilizzata a livello commerciale. La nuova PlayStation 5 si chiamerà, semplicemente, Playstation 5 ed andrà a sostituire il modello precedente (in gergo FAT): presenta un design rivisitato, dimensioni più compatte e un peso minore, oltre ad un SSD che parte da 1TB*. Sono molte le domande che affollano i giocatori: è una versione più potente, ha senso fare l'upgrade, cosa cambia realmente tra i due modelli? Ecco quindi 10 cose che dovete sapere su PlayStation 5 "Slim".

PS5 Slim quando esce: data di uscita e prezzo

In Nord America, la nuova PS5 esce a novembre con prezzo fissato a 499.99 dollari per il modello con lettore Blu-Ray Ultra HD, il modello privo di lettore costerà invece 449,99 dollari. In Europa il prezzo è fissato a 449.99 euro per la versione digital (senza lettore) e 549.99 euro per la versione standard con lettore ottico.

Al momento però non ci sono notizie certe circa la data o la finestra di lancio in Italia: Sony parla genericamente di "un rollout globale previsto nei prossimi mesi." La differenza di prezzo tra i due mercati è giustificata dall'assenza nel prezzo in dollari, delle tasse (VAT negli States, IVA in Italia) che non viene mai considerata nella comunicazione per i prodotti distribuiti nel nord america statunitense in quanto ogni stato applica un regime IVA diverso.

Tutti i giochi e gli accessori funzionano sul nuovo modello?

Facciamo un rapido distinguo: tutti i giochi già usciti (o che usciranno) sono ovviamente compatibili, così come gli accessori wireless e qualsiasi controller DualSense, le cuffie Pulse ed i nuovi auricolari Pulse Explorer.

Le cover PS5 invece non sono compatibili (il design del resto è diverso) così come lo stand verticale, quest'ultimo dovrà necessariamente essere ricomprato se volete posizionare il nuovo modello in verticale, il prezzo è fissato a 29,99 euro. Ovviamente, è scontato ma è bene ripeterlo, per poter riprodurre giochi in formato fisico dovrete acquistare la nuova PS5 Standard Edition o la Digital Edition e poi il lettore ottico a parte.

Quanto costa il lettore Blu-Ray Ultra HD?

In Italia il prezzo del lettore Blu-Ray Ultra HD per la nuova PS5 è fissato a 119,99 euro di listino. Questo accessorio è compatibile unicamente con la nuova PS5 Slim e non può essere utilizzato sulla "vecchia" PlayStation 5 Digital Edition, tenetelo bene a mente onde evitare problemi in fase di acquisto.

Trattandosi di un lettore integrato in uno dei pannelli laterali e non di un semplice drive esterno USB, la compatibilità con i vecchi modelli di PS5 non è prevista.

Cosa cambia tra la vecchia e la nuova PS5?

Il design diventa modulare e PlayStation 5 dimagrisce sia nelle dimensioni che nel peso: per quanto riguarda l'altezza, la nuova PS5 è alta 216 millimetri contro i 260 millimetri del modello attualmente in commercio, diventando così più bassa di oltre 4 centimetri. Il peso del modello Standard passa da 4.5 kg a 3.2 kg mentre la Digital Edition passa da un peso di 3.9 kg agli attuali 2.6 kg. Un volume ridotto di oltre il 30%, con una diminuzione del peso rispettivamente del 18% e del 24%.

Oltre alle misure, cambia anche la capienza dell'SSD, ora di 1TB* contro gli 825 GB del modello uscito nel 2020. Per il resto le caratteristiche tecniche della nuova PS5 restano invariate, non si tratta di un modello Pro o di un upgrade hardware e dunque non avete nulla da temere, PS5 Slim non è più potente del "vecchio" modello.

Quanti TB di spazio ha l'SSD di PS5 Slim?

Come detto poco sopra, PS5 Slim ha un SSD da SSD 1TB a 5.5GB/s, non è ancora chiaro se questo spazio sia effettivamente utilizzabile o se bisognerà considerare l'ingombro del sistema operativo portando così la capienza a poco più di 800 GB effettivi. Se avete bisogno di più spazio non disperate perché Sony ha confermato che la nuova PlayStation 5 supporta anche l'espansione della memoria, dunque potrete continuare ad utilizzare eventualmente l'SSD da 4TB che avete acquistato per la vostra "vecchia" PS5.

L'attuale PS5 continuerà ad essere prodotto e venduta?

No, Sony ha confermato che una volta esaurite le scorte di magazzino, la "vecchia" PS5 non verrà più prodotta e commercializzata, il nuovo modello sarà l'unico in vendita, sempre in due diverse versioni Standard e Digital.

Ci sono bundle con giochi o accessori al lancio?

No, al momento non sono previsti bundle al lancio della nuova PS5 dunque fate attenzione ai nuovi pacchetti in commercio: i bundle EA Sports FC 24 e Marvel's Spider-Man 2 includono il "vecchio" modello mentre c'è incertezza sul bundle PS5 con Call of Duty Modern Warfare 3 trapelato nelle scorse ore ma non ancora annunciato ufficialmente.

Questo boundle verrà messo in commercio a novembre con la nuova PlayStation 5 o con la vecchia? Non lo sappiamo, ma presto avremo una risposta.

Sono previsti sconti o permute per passare alla nuova PS5?

In via ufficiale, non c'è alcuna campagna di "rottamazione" per la vecchia PlayStation 5, Sony non ha annunciato campagne sconti o programmi di upgrade a costo ridotto, in questo senso bisognerà aspettare le offerte dei rivenditori, non è escluso che le grandi catene specializzate nell'usato possano lanciare promozioni più o meno convenienti per acquistare la nuova PlayStation 5 "Slim" rottamando il vecchio modello con una supervalutazione.

Ci sono offerte sul vecchio modello di PS5 o il listino resta invariato?

Ufficialmente, il listino del modello attualmente in commercio non ha subito ritocchi e dunque il prezzo di PlayStation 5 resta invariato. C'è da dire però che negli ultimi mesi Sony sta spingendo con sconti e offerte, ad esempio recentemente il bundle PS5 Standard con EA Sports FC 24 è stato proposto a 499.99 euro.

Possiamo ipotizzare che nelle prossime settimane anche i rivenditori metteranno in scena promozioni per liberare i magazzini e fare spazio al nuovo modello sugli scaffali.

Conviene comprare la vecchia PS5 o è meglio passare alla nuova?

Non è facile rispondere a questa domanda, chiaramente la scelta dell'acquisto di un determinato modello dipende dalle vostre esigenze e dal budget a disposizione. Se la "vecchia" PS5 verrà scontata nelle prossime settimane, potrebbe essere certamente interessante acquistare il modello attuale risparmiando qualcosina sul prezzo di listino, mentre se parliamo di acquisti a prezzo pieno probabilmente conviene attendere la versione con design modulare, così da capire se questa rispecchia o meno le vostre necessità.

Di fatto, a livello puramente tecnico non ci sono differenze. Però il design della nuova PS5 è più snello e compatto e potrebbe essere una novità importante anche per alcuni che già possiedono una PS5. Di contro, tenete presente che per posizionare la console in verticale dovrete comprare un accessorio a parte e che le eventuali cover già in vostro possesso non possono essere riutilizzate.



Il design modulare potrebbe permettervi di risparmiare qualcosa all'inizio optando per il modello digitale ad un costo più contenuto (449.99 euro) tuttavia tenete presente che l'aggiunta del lettore vi costerà 120 euro, portando così il totale a oltre 550 euro, ovvero più del prezzo di listino della nuova PS5 Standard, fissato a 549,99 euro. A voi la scelta!