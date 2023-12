15 grandi giochi da non perdere nel 2024 per PS5, Xbox, Switch e PC

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Il 2024 sta per arrivare e ci regalerà tanti giochi multipiattaforma di spessore. Noi ne abbiamo selezionati 15 e sappiamo che in realtà ne arriveranno molti altri, da Skull & Bones e Suicide Squad Kill the Justice League, fino a Visions of Mana e Vampire the Masquerade Bloodlines 2.



Vi invitiamo a dirci quelli che attendete di più nei commenti, ma prima di cominciare è giusto fare una premessa: abbiamo deciso di non includere giochi come Hades 2, che nel 2024 giungerà su Steam in Accesso Anticipato, o titoli che sì, potrebbero effettivamente vedere la luce entro i prossimi dodici mesi, ma di cui sappiamo davvero poco, come Assassin's Creed Codename Red. In compenso, abbiamo inserito produzioni che - pur non avendo una finestra di lancio precisa - si sono già mostrate più concretamente, come Dragon Ball Sparking Zero.

Prince of Persia The Lost Crown - 18 gennaio

Ad aprire il 2024 troveremo Prince of Persia The Lost Crown, un'avventura a base di azione e platforming in salsa metroidvania con l'ambizione di omaggiare sia gli storici capitoli di Prince of Persia, sia la trilogia cominciata con Le Sabbie del Tempo (qui la nostra prova di Prince of Persia The Lost Crown).

Il prode Sargon non è il principe di Persia, bensì l'uomo incaricato di salvarlo e dovrà spingersi nelle aree più remote del Monte Qaf. In questo luogo popolato da temibili creature e mostruose bestie, il tempo sembra scorrere diversamente dal normale, fattore questo che con ogni probabilità renderà imprevedibili i risvolti narrativi. Tra trappole letali e nemici d'ogni sorta, il protagonista dovrà eseguire le acrobazie al momento opportuno, servirsi di grandi poteri e combattere furiosamente per portare a termine il suo difficile compito.

Tekken 8 - 26 gennaio

Botte da orbi tra 32 lottatori in Unreal Engine 5: Tekken 8 vuole essere il capitolo più avanzato dell'iconica serie picchiaduro, con una modalità storia nuova di zecca e componenti secondarie a impreziosire il pacchetto contenutistico (ne abbiamo parlato nella nostra prova di Tekken 8).

Nei panni di un avatar personalizzabile, gli appassionati potranno tuffarsi in Arcade Quest, così da sfidare e battere i propri rivali e sbloccare elementi estetici per i combattenti. Il notevole avanzamento visivo rispetto alla scorsa iterazione della saga affianca un combat system ricco di novità, a cominciare dall'Heat System. In altre parole, parliamo di un fighting game che nessun patito del genere dovrebbe sottovalutare.

Like a Dragon Infinite Wealth - 26 gennaio

Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu saranno i protagonisti principali di Like a Dragon Infinite Wealth, nuovo capitolo della saga e secondo a ospitare un combat system a turni all'insegna della follia. In aggiunta alle location nipponiche, il titolo ci permetterà di esplorare le Hawaii, in una mappa del tutto inedita traboccante di mini giochi e attività secondarie.

Sul fronte narrativo è lecito aspettarsi un racconto capace di emozionare, merito anche di tante vecchie conoscenze che avranno un ruolo nelle vicende narrate (qui la prova di Like a Dragon Infinite Wealth).

Persona 3 Reload - 2 febbraio

Coi suoi temi maturi e un viaggio memorabile, Persona 3 è un'icona del genere ruolistico. Reload vuole farci rivivere quest'esperienza con un comparto grafico modernizzato ma senza rinunciare alle sue caratteristiche principali.

Le fasi diurne ad esempio sono il palcoscenico delle interazioni sociali, col Tartarus che invece è lo spazio ludico in cui i giocatori passano gran parte del loro tempo. Non mancano chiaramente delle novità, come una serie di abilità addizionali per i Personae e meccaniche nuove di zecca.

Banishers: Ghosts of New Eden - 13 febbraio

Red e Antea sono due cacciatori di fantasmi, i protagonisti indiscussi del Banishers: Ghosts of New Eden di Don't Nod. Il primo si servirà di spada e torcia per assottigliare le fila nemiche in combattimento, mentre la sua compagna potrà sfoderare una serie di tecniche basate sui suoi poteri arcani.

In pieno stile Dont' Nod, nel corso del viaggio tra le foreste infestate del Nordamerica di fine ‘600 dovremo prendere scelte difficili, in un'avventura potenzialmente profonda e dai risvolti drammatici.

Alone in the Dark - 20 marzo

Sviluppato da Pieces Interactive, Alone in the Dark è una lettera d'amore al cult degli anni ‘90, una rivisitazione del viaggio del brivido che ci permetterà di fare ritorno nella villa di Derceto.

Nei panni di Edward Carnby - per l'occasione interpretato da David Harbour - o Emily Hartwood dovremo esplorare anche nuove ambientazioni, abbattere orride creature e neanche a dirlo risolvere gli immancabili enigmi (qui la prova della demo di Alone in the Dark).

Dragon's Dogma 2 - 22 marzo

La serie ruolistica di Capcom torna con un'avventura realizzata col potente RE Engine. Dalle creature che popolano il mondo di gioco, fino ai tanti comprimari, Dragon's Dogma 2 sembra non cercare compromessi sul fronte grafico e ci permetterà di esplorare location gremite di personaggi interessanti e incarichi da svolgere.

Oltre al nostro protagonista, l'Arisen, potremo personalizzare la nostra Pedina principale, un fido alleato che col tempo potrebbe acquisire importanti competenze, come tradurre l'elfico. A ciò dobbiamo aggiungere varie classi e strumenti di morte, che ci consentiranno di affrontare i nemici in modo sempre differente.

Enotria The Last Song - primavera 2024

Enotria The Last Song è un soulslike ispirato al folklore della nostra Italia, in cui dovremo vestire i panni della Maschera del Cambiamento, per opporci ai temibili Autori e liberare il mondo dalla Stagnazione.

Forti della possibilità di cambiare stili di gioco ed equipaggiamento in tempo reale, prenderemo parte a scontri all'ultimo sangue, e avremo modo di alterare dinamicamente la realtà col potere di Ardore. Resta insomma alta l'attenzione verso questo ambizioso action GDR a firma Jyamma Games (qui la prova di Enotria The Last Song).

Black Myth Wukong - 20 agosto

Non solo bello da vedere, merito tanto della direzione artistica, quanto di Unreal Engine 5: il Black Myth Wukong di Game Science ha saputo catturare l'attenzione dei giocatori per il suo mondo dichiaratamente fondato sulla mitologia cinese. Ispirati sul piano del design, i boss affiancano creature d'ogni genere e dimensione, i nemici di un protagonista agile e abilissimo in combattimento.

Mediante la pressione di un tasto infatti potremo alternare varie posture per modificare il nostro stile offensivo. Non mancano poi incantesimi difensivi, come quello in grado di pietrificare il corpo del nostro guerriero per permettergli di resistere ai colpi più pericolosi. In buon sostanza, questo Action RPG merita certamente di essere tenuto d'occhio (la nostra prova di Black Myth Wukong è a portata di click).

Warhammer 40.000 Space Marine 2 - 9 settembre

Saber Interactive ci metterà nei panni di un torreggiante guerriero in Warhammer 40.000 Space Marine 2, mosso da un obiettivo ben preciso: sterminare immense orde di Tiranidi.

Le soluzioni tecnologiche proprietarie messe a punto da Saber Interactive consentono la presenza di una notevole mole di nemici a schermo, da macellare in solitaria o in compagnia di due amici in co-op. Questi tripudi di sangue e budella saranno al centro dell'esperienza, che sembra offrire un comparto grafico degno delle macchine dell'attuale generazione.

Metaphor ReFantazio - autunno 2024

Metaphor ReFantazio è la nuova IP degli autori di Persona e ci permetterà di visitare un mondo fantasy definito diverso da qualsiasi altro. Il regno di Metaphor è sull'orlo dell'abisso e noi avremo il compito di salvarlo. Spettacolari boss fight e sezioni di esplorazione - tra grandi città e scenari naturali - affiancheranno delle cutscene in stile anime splendidamente realizzate.

Insomma, i fan della saga di Persona farebbere bene a tenere d'occhio il titolo firmato Studio Zero (qui lo speciale su Metaphor ReFantazio).

Little Nightmares 3 - 2024

In Little Nightmares 3 vivremo l'avventura dei piccoli Low e Alone, che dovranno attraversare un ammasso di luoghi disturbanti noto come la Spirale. Giocabile sia in co-op, sia al fianco di un personaggio mosso dall'IA, il viaggio del brivido di Supermassive Games contiene ambientazioni vicine a quelle dei precedenti capitoli, come pure luoghi assolati, ma non per questo incapaci di inquietare.

Grazie a determinati oggetti, i protagonisti potranno talvolta opporsi ai nemici, ma spesso dovranno scappare per tentare di sfuggire alle grinfie della Monster Baby e degli altri esseri da incubo che popolano la Necropoli e le altre ambientazioni della Spirale.

Star Wars Outlaws - 2024

Star Wars Outlaws è un action adventure ambientato nella Galassia Lontana Lontana e realizzato con lo Snowdrop Engine. Non è solo il comparto grafico ad aver colpito gli appassionati, ma anche la prospettiva di lasciare un pianeta in tempo reale per raggiungerne un altro, e prendere parte alle missioni di Kay Vess, la protagonista del gioco, pronta a immergersi nel sottobosco criminale della galassia.

Al fianco di Nix, un simpatico pelosetto, la giovane si ritroverà a dover superare situazioni spinose, tra scontri a fuoco, fughe al cardiopalma e battaglie spaziali tra navicelle. Star Wars Outlaws arriverà in un momento non meglio precisato del 2024 e noi non vediamo l'ora di rivederlo in azione!

Dragon Ball Sparking Zero - da confermare

Si chiama Dragon Ball Sparking Zero, ma in realtà è un nuovo esponente del filone Budokai Tenkaichi. Il gioco di Spike Chunsoft avrà un roster gigantesco, legato a vari film e saghe dell'anime, e ci permetterà di distruggere gli scenari con le mosse di Goku, Vegeta, Broly e compagni. Scontri tra colpi energetici e battaglie all'ultimo teletrasporto dovrebbero costituire la base di un combat system che speriamo abbia recuperato molte delle soluzioni ludiche da Tenkaichi 2 e 3.

Ciliegina sulla torta, il comparto grafico del gioco sembra di notevole qualità, merito anche dell'uso di Unreal Engine 5 e di uno sviluppo che si protrae ormai da cinque anni. Insomma, non abbiamo una data precisa, ma credere che il gioco arriverà nel corso del 2024 è più che lecito (qui l'anteprima su Dragon Ball Sparking Zero).

Metal Gear Solid Delta Snake Eater - da confermare

Il remake del leggendario Metal Gear Solid 3 Snake Eater si è mostrato di recente, sfoggiando non solo una presentazione visiva modernizzata, ma anche una serie di elementi interessanti. Al contrario del Naked Snake del 2004, il suo alter ego di vent'anni dopo può muoversi da accovacciato, un'abilità questa che potrebbe condizionare in modo percepibile l'esperienza stealth.

Dal magazzino al ponte sospeso, sino alle paludi (delle location parliamo nell'anteprima di Metal Gear Solid Delta Snake Eater), Konami ci ha già fatto vedere diverse ambientazioni iconiche, così come alcuni predatori e animali che incontreremo nel corso della missione. Insomma, il 2024 potrebbe ospitare anche Delta Snake Eater? Non ci sentiamo di scartare questa possibilità.