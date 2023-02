Il 2023 è l'anno di Granblue Fantasy: le novità su Relink e Versus Rising

In occasione del recente Granblue Fantasy Fes 2022 - 2023, evento annuale che solitamente si tiene nel mese di dicembre, ma che a questo giro è curiosamente caduto a gennaio, il publisher nipponico Cygames ha nuovamente puntato i riflettori sull'attesissimo Granblue Fantasy: Relink, confermando che il titolo verrà pubblicato durante l'anno corrente (qui trovate la nostra più recente anteprima di Granblue Fantasy: Relink). A sorpresa, il colosso giapponese ha inoltre annunciato Granblue Fantasy: Versus Rising, nuova edizione del picchiaduro sviluppato dai ragazzi di Arc System Works che sempre nel 2023 infiammerà il parco giochi di PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.



A pochi mesi di distanza dal lancio di ambedue i titoli di Cygames, proviamo dunque a ricapitolare le informazioni finora in nostro possesso sull'appena annunciato Granblue Fantasy: Versus Rising e i più succulenti dettagli recenti sul sempre sorprendente Granblue Fantasy Relink.

Granblue Fantasy Versus Rising

Lanciato soltanto nell'inverno 2020 su PlayStation 4 e PC, l'originale Granblue Fantasy: Versus è stato un esperimento davvero coraggioso, in quanto l'acclamato sviluppatore Arc System Works aveva compiuto parecchi passi in avanti in termini di accessibilità, confezionando nel complesso un titolo non esente da difetti ma comunque godibile (per tutti i dettagli vi rimandiamo alla recensione di Granblue Fantasy: Versus).

A soli due anni dall'esordio e dopo due ondate di DLC, il picchiaduro in 2.5D cui va attribuito il merito di aver avvicinato il pubblico occidentale al meraviglioso franchise di Granblue Fantasy si prepara a tornare sulla scena con una serie di contenuti e funzionalità completamente inediti. Anzitutto, Cygames ha precisato che il roster della nuova versione del fighting game includerà i 24 personaggi giocabili presenti nella precedente edizione, più una selezione di combattenti e stage che andranno a rimpolpare ulteriormente l'offerta contenutistica. Già presente nella versione iniziale, anche la Modalità RPG tornerà in Granblue Fantasy: Versus Rising, e sebbene Cygames abbia già palesato la volontà di includere tutti i capitoli del primo gioco, in occasione dell'evento annuale è emerso che questa sarà in realtà una versione "semplificata" dell'originale, cui lo sviluppatore aggiungerà tutta una serie di nuovi eventi legati alle new entry del roster. Il colosso ha infatti parlato di una vera e propria "saga originale con protagonisti dei nuovi personaggi", lasciando intendere che Granblue Fantasy: Versus Rising potrebbe realmente portare avanti l'intrigante avventura inedita intrapresa da Gran, Lyria e tutti gli altri passeggeri dell'aeronave Grandcypher.



Per quel che concerne poi il sistema di combattimento, per il momento sappiamo soltanto che questo vedrà l'introduzione di varianti ancora più potenti delle "Plus Skill", che stando a quanto anticipato dovrebbero rallentare brevemente i movimenti dell'avversario, favorendo nuovi metodi per mandare a segno combo rovinose con cui punire gli errori compiuti dal nemico. Benché le nuove Plus Skill non saranno l'unica novità apportata al combat system, Cygames e Arc System Works hanno preferito non sbottonarsi sull'argomento, limitandosi a riferire che altre meccaniche verranno rivelate prossimamente.

Per la gioia degli amanti del genere, Granblue Fantasy: Versus Rising supporterà non solo il cross-play tra PS4, PS5 e PC, ma sarà oltretutto impreziosito dal supporto al Rollback Netcode e da una nuova tipologia di Lobby Online in cui gli utenti potranno saltare, correre e dedicarsi ad attività assai diverse dalla lotta.



Tra uno scontro e l'altro avremo infatti la possibilità di partecipare a mini-giochi multiplayer come il "Rising Royale", un vero e proprio battle royale in cui dovremo correre fino al traguardo, cercando al contempo di eliminare gli ostacoli e gli altri concorrenti. Non meno interessante si direbbe il "Gold Brick Hoarder", un party game a squadre che ci chiederà di raccogliere mattoncini d'oro e portarli nella riserva del nostro team entro lo scadere del tempo, non senza ricorrere a qualche scorrettezza.



In attesa di poter provare con mano i party game sopramenzionati e modifiche apportate al sistema di combattimento, la nostra attenzione è stata comunque catturata dai nuovi shader e effetti in post-processing adottati dallo sviluppatore giapponese, che hanno consentito al prodotto di avvicinarsi il più possibile all'iconico e assai apprezzato stile artistico di Granblue Fantasy.

Granblue Fantasy Relink

Se fino a questo momento sapevamo davvero poco sulla trama di Granblue Fantasy: Relink, se non che questo condurrà l'equipaggio della Grandcypher nei cieli di Zegagrande - un continente fluttuante più volte menzionato durante la main quest del mobile, ma mai esplorato dai nostri eroi - il nuovo trailer diffuso in rete da Cygames suggerisce che Lyria e i suoi straordinari poteri saranno ancora una volta presi di mira dall'antagonista di turno.

Descritto come un cavaliere dalla forza impareggiabile, il minaccioso Id (ossia uno dei tre generali di Avia) inseguirà Katalina e gli altri per tutto lo Zegagrande Skydom, pur di allungare le mani sulle portentose capacità dell'eroina, non a caso una singolare scena del filmato lascia intendere che ad un certo punto della vicenda questa deciderà di seguirlo per motivi non meglio specificati. Quel che è certo è che durante l'avventura i nostri eroi dovranno fare frequentemente i conti con una misteriosa armata di cappe bianche che a più riprese tenterà di abbordare l'aeronave, dando vita a spettacolari battaglie navali tra le nuvole, e porre fine al lungo viaggio intrapreso da Gran/Djeeta.



Confermati lo scorso anno tra i personaggi giocabili, Charlotta e Yodarha si direbbero due due combattenti più veloci dell'intero cast: capitano di un ordine di cavalieri sacri, la prima avrà accesso a terrificanti fendenti che valorizzeranno le dimensioni spropositate del suo spadone, mentre la lama illusoria del secondo consentirà allo spadaccino un tempo noto in tutto il Blue Beyond di eseguire combo spaventosamente rapide e in grado di attanagliare tutti i contendenti circostanti.

Per l'occasione, il colosso ha poi svelato anche la presenza della fan-favorite Narmaya nel cast giocabile, ossia la maestra di spada esperta in qualsiasi arte marziale: usando gli stili di spada Dawnfly e Freeflutter, la guerriera da sempre caratterizzata da movimenti sinuosi e precisi travolgerà i propri avversari con una danza mortifera di impareggiabile eleganza e velocità, che le appunto le permetterà di sopraffare anche i nemici più coriacei e voluminosi. Il numero di personaggi giocabili sale quindi a quota tredici, e sebbene il titolo verrà pubblicato nel corso del 2023, abbiamo buone ragioni per credere che il totale salirà ancora, accogliendo quantomeno Ferry (che si era già vista in un vecchio video di gameplay) e magari altre eroine del calibro di Vira, Yuel o Beatrix.



Dopo l'allontanamento dei PlatinumGames nel 2019, che almeno inizialmente erano stati ingaggiati da Cygames per confezionare il sistema di combattimento dello spin-off, una cospicua fetta di utenti aveva cominciato a guardare con sospetto la componente ludica di Granblue Fantasy: Relink, suggerendo che questa risultasse meno adrenalinica.

I nuovi video di gameplay, però, dimostrano l'esatto contrario, tant'è che la nuova build dell'action RPG potrebbe essere la più scattante e frenetica tra quelle mostrateci fino a questo momento: mescolando tecniche speciali che si traducono in gradevoli effetti particellari, combo aeree e a terra terribilmente rapide, nonché ad ampio raggio, senza dimenticare le schivate prodigiose eseguibili dai personaggi più leggeri, i combattimenti in tempo reale di Granblue Fantasy: Relink non ci sono mai sembrati tanto esaltanti e pirotecnici quanto ora.



Sapevamo già che lo spin-off presenterà tre diversi livelli (facile, normale e difficile), permettendo a qualsiasi tipologia di utente di adattare l'esperienza alle proprie necessità, ma durante l'evento è saltato fuori che Granblue Fantasy: Relink includerà pure due Modalità Assist adatte a principianti e casual gamer che potrebbero volersi dedicare unicamente alla storia.

Chiamata semplicemente "Assist Mode", la prima eseguirà in maniera automatica le combo e le tecniche speciali, come le Arti Skybound e i Link Attack, mentre la seconda, che prenderà il nome di "Full Assist Mode", gestirà ogni singolo aspetto della battaglia, lasciando al giocatore soltanto il compito di muovere lo stick analogico del controller in direzione del nemico. Soluzioni forse drastiche, quelle adottate da Cygames, ma che la dicono lunga sull'impegno profuso dal publisher nel tentativo di rendere accessibile a tutti l'affascinante action RPG di prossima pubblicazione.