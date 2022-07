2WATCH School League: il gioco si fa serio!

La seconda edizione della 2WATCH School League, il torneo di Fortnite per gli studenti appassionati di videogiochi e maggiori di 14 anni, entra nel vivo. Difatti si sono appena conclusi gli allenamenti con i Capoclasse e manca pochissimo all'inizio delle semifinali, coi posti disponibili che ormai scarseggiano. Di conseguenza abbiamo deciso di fare il punto della situazione, forti anche dei commenti dei quattro esperti - da ManuCDN a Piazz - e degli stessi partecipanti ai tornei, in vista dell'attesa Grand Final.

Cos'è la 2WATCH School League?

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, la School League è un'iniziativa di 2WATCH che permette agli studenti dei licei di mettersi in gioco per migliorare le proprie abilità, competere e provare a portarsi a casa una borsa di studio di 3.000 €. Ovviamente potete trovare ogni informazione nel sito ufficiale che vi invitiamo a visitare. Per l'edizione di quest'anno è stata rinnovata la presenza di quattro "Capoclasse" che, oltre a commentare tutte le fasi del torneo, si occupano di supportare i giocatori attraverso sessioni di training ad hoc.

Il lungo percorso del campionato è iniziato lo scorso 27 giugno, con quattro sessioni di allenamento indirizzate a tutti gli aspiranti partecipanti. Dopodiché, ogni Capoclasse organizza un qualifier da cui emergeranno in tutto 200 sfidanti che, dal 18 luglio in poi, scenderanno nell'arena digitale per contendersi le semifinali. Dopo questa ulteriore scrematura, resteranno solo cento partecipanti, che si giocheranno la vittoria finale all'inizio di agosto.

A che punto siamo?

I training della 2WATCH School League si sono ormai conclusi; più di 500 giocatori hanno partecipato agli allenamenti organizzati da Piazz, VAPM, GIGIyt e ManuCDN. I quattro capoclasse hanno mostrato i trucchi più efficaci per provare a vincere su Fortnite, in vista dei turni di qualificazione. I numeri dell'iniziativa appaiono in crescita: oltre dieci ore di live streaming su Twitch, seguite da più di 1000 spettatori.

Ora dopo il qualifier di Piazz e quello di ManuCDN, seguiranno i tornei degli altri due Capoclasse: quello di Gigiyt, in programma l'11 luglio a partire dalle 16:00 e quello di VAPM, del 14 luglio.

Parola ai Capoclasse... e a chi ha partecipato

I quattro Capoclasse (di cui vi invitiamo a leggere la nostra intervista dedicata a 2WATCH School League), Piazz, Gigiyt, ManuCDN, VAPM, ci hanno raccontato la loro esperienza da videogiocatori e fatto luce sui motivi che li hanno spinti a far parte dell'iniziativa 2Watch.



Piazz: buongiorno a Everyeye e a tutti i lettori! La scelta di partecipare a questa School League viene principalmente dal fatto che in palio vi è un premio davvero interessante che potrebbe dare spunti di riflessione: una borsa di studio dal valore di 3.000€. Finalmente si inizia a dare un valore corretto al mondo dei videogame in relazione alla scuola. I videogiochi spesso sono etichettati come "il male", oggi invece danno occasioni importanti.

La filosofia dietro alla School League è anche questa e io non potevo fare altro che sposarla. Videogiocare non è sempre una cosa negativa, anzi concettualmente nel mio caso non lo è mai stato negli anni scorsi. Spero in altre competizioni di questo livello, che siano in grado di collegare istruzione e videogame in questo modo.



Gigiyt: quando sono stato contattato da 2WATCH per partecipare al progetto della School League ho subito pensato che molti dei ragazzi e ragazze che mi seguono sarebbero stati contentissimi di partecipare. Essendo un torneo su Fortnite, dove anche la community non competitiva ama cercare di migliorarsi e partecipare a tornei importanti, ho sposato il progetto con grandissimo piacere.



ManuCDN: l'iniziativa della School League è un'ottima occasione per i ragazzi di migliorare il proprio futuro attraverso i videogiochi. Questo secondo me ci fa capire quanto sia importante per i più piccoli iniziare a giocare con intelligenza e moderazione. Sono felice di far parte di questo progetto e auguro buona fortuna a tutti i partecipanti del torneo.



VAPM: è stimolante ed emozionante castare un evento del genere e vedere vari player da diverse community sfidarsi per vincere un premio fantastico. Con la modalità spettatore e in modalità arena risulta tutto più spettacolare e competitivo.



Non poteva mancare a questo punto uno spazio alle parole di PeppeFNBR, il vincitore del qualifier di Piazz del 4 luglio. Ecco che cosa ci ha detto.



PeppeFNBR: credo che il torneo sia stato organizzato nel migliore dei modi, merito anche di uno staff professionale e sempre disponibile. Si è trattato di un buon inizio, piacevole da vivere e da giocare. Visto il prize pool in palio ho cercato di impegnarmi il più possibile per provare a raggiungere la finale. Spero che in futuro possano esserci altri eventi di questo genere.

La schedule: i prossimi appuntamenti

Dopo il qualifier di Piazz e quello di ManuCDN, seguiranno i tornei di qualificazione degli altri due Capoclasse, come ricordavamo: quello di Gigiyt dell'11 luglio (ovvero lunedi prossimo a partire dalle 16:00), e quello dei VAPM del 14 luglio, programmato per il successivo giovedì, sempre allo stesso orario.

Oltre ai cento giocatori emersi dal qualifier di Piazz e da quello di ManuCDN, dai prossimi due ne usciranno altri cento, i quali andranno a contendersi le semifinali che inizieranno il 18 luglio e si protrarranno fino al 21. Gli sfidanti che avranno l'abilità di passare il turno, potranno competere nella Grand Final prevista per il 1 agosto.



Come sempre potete godervi ogni singola azione della School League nel canale Twitch 2WATCHtv. Buon divertimento e buona fortuna a chi parteciperà!