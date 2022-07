2Watch School League: il racconto delle semifinali

Il momento della verità è finalmente arrivato per i duecento giocatori che hanno avuto la fortuna - e l'abilità - di qualificarsi alle fasi conclusive della 2Watch School League. Noi abbiamo avuto l'opportunità di seguire da vicino il torneo e ora, finalmente, vi possiamo raccontare come sono andate le semifinali, sentendo anche dalla viva voce dei Capoclasse le impressioni e i migliori momenti di queste spettacolari giornate.

Il formato delle semifinali, in breve

Le semifinali hanno visto, come anticipavamo, la partecipazione di 200 giocatori suddivisi in due gruppi da cento contendenti ciascuno, i quali hanno animato l'evento durato ben quattro, intensissimi, giorni. Ogni giornata ha previsto tre partite e ciascun gruppo ha disputato un totale di sei game. A tal proposito, i due grandi gruppi sono stati formati mescolando un po' le carte e pescando giocatori dai quattro "qualifier" ospitati da altrettanti Capoclasse nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda il Gruppo 1 (il quale, lo ricordiamo, ha giocato il 19 e 20 luglio), si sono sfidati i migliori 25 giocatori emersi dall'evento del Capoclasse Piazz, i Top 26-50 qualificati da quello di ManuCDN, la Top 25 di GIGIyt e coloro che si sono piazzati dal 26 al 50 posto nell'evento di VAPM.

Nel Gruppo 2 (attivo nelle giornate 20 e 21 luglio), invece, sono scesi nell'agone digitale la Top 25 di ManuCDN e VAPM e le Top 26-50 di Piazz e GIGIyt.

Di questi 200 semifinalisti, solo in cento sono sopravvissuti e ognuno ha il potenziale per alzare il trofeo di campione della seconda edizione della 2Watch School League. In altre parole, le porte della finalissima si sono spalancate solo a chi è riuscito a qualificarsi nelle rispettive Top 50 dei due gruppi. Rispetto alle semifinali, il format della Grand Final di inizio agosto cambia un po'.

La finalissima, infatti, sarà giocata su un totale di ben cinque game. Una Best of Five particolare, insomma, che porterà all'incoronazione di un unico dominatore della School League. Vi ricordiamo, come di consueto, che l'intero evento potrà essere seguito comodamente su Twitch in diretta sul canale ufficiale: 2WATCHtv.

Come sono andati i quattro giorni d'evento?

La parola ai Capoclasse: Piazz!

Sin dalle prime battute, tutti gli spettatori hanno potuto apprezzare un livello molto più alto rispetto all'anno scorso. Questo è andato a tutto vantaggio dello spettacolo e del divertimento, tanto dei giocatori quanto dei Capoclasse al commento e, ovviamente, del pubblico. L'evento, infatti, è stato travolto da un'ondata di affetto corroborato dai numeri: piùnei quattro giorni, con.Durante la prima partita del Gruppo 1ha sorpreso tutti, conducendo un match superlativo, ma nel primo round della semifinale del Gruppo 1 è statoa brillare. Pur non avendo vinto alcun match, è comunque riuscito a performare al meglio in quasi ogni partita, entrando di diritto addirittura nella Top 3. Coloro che l'hanno preceduto, ovvero, sono invece riusciti a vincere - rispettivamente - uno e due match. Ciò significa che. Menzione d'onore a Warriorr e karashyyy che sono stati gli altri due giocatori ad aggiudicarsi la vittoria nei restanti match. Nella situazione è stata un po' più anarchica.si sono spartiti una vittoria ciascuno, ma è stato MEVAZz il dominatore incontrastato della due giorni dedicata al Gruppo 2. Con ben 114 punti si è attestato al vertice della classifica, merito di prestazioni molto più efficienti. Ricordiamo che non importa il numero di vittorie, ma la costanza. il punteggio - cumulativo - si basa infatti sul numero di uccisioni e sul posizionamento in ogni match. In questodeve aver fatto molto bene i suoi conti, così come Alessandrolol, secondo classificato con appena tre punti di distacco. Potete comunque dare un'occhiata alle due classifiche nel server ufficiale. Per comodità vi lasciamo sia il link diretto al Gruppo 1 , che quello dedicato al Gruppo 2

I protagonisti sono senza dubbio i giocatori, ma anche i Capoclasse possono esser innegabilmente considerati i pilastri di questa edizione della 2Watch School League. Sentiamo cosa ci hanno raccontato!





Everyeye.it: Come ti sembra questa edizione?

Piazz: Edizione che si rivela come sempre eccezionale, tantissimi player di livello altissimo si stanno scontrando e poterla commentare è un piacere gigantesco.





Everyeye.it: Quale è stato il momento che non dimenticherai mai?

Piazz: Sicuramente la vittoria di PeppeFNBR, ovvero un mio giocatore, splendida kill durante un 1vs1 in end game!

Il turno di ManuCDN

: Come si sono comportati i ragazzi che hai selezionato dal tuo evento?: I ragazzi si stanno comportando benissimo, hanno tante responsabilità perché nel mio team c'è Pala che ha vinto la scorsa edizione, ma nonostante ciò stanno giocando veramente bene!

Everyeye.it: Manu, come è stata questa la tua avventura?

ManuCDN: Questa è stata la mia prima edizione della school league e l'ho trovata sicuramente molto avvincente, sono stato con dei capoclasse validissimi e ho visto tanti ragazzi molto volenterosi.





Everyeye.it: Il tuo momento topico?

ManuCDN: In questi giorni abbiamo assistito a dei giochi spettacolari, pieni di emozioni e divertimento. Il momento più epico è stato senza alcun dubbio il record di uccisioni in partita del mio Player.

Parla VAPM

: Cosa mi dici dei ragazzi che hai selezionato?Durante questa edizione ho trovato dei ragazzi fortissimi e sono molto fiero dei loro risultati fino ad oggi.

Everyeye.it: quali sono le sensazioni emerse da questa seconda edizione?

VAPM: Questa seconda School League sta tirando fuori emozioni uniche! Noi capoclasse ci stiamo trovando molto bene e il livello della competizione è altissimo, probabilmente il più alto che abbia mai visto in un evento di questo tipo.





Everyeye.it: Il momento indimenticabile?

VAPM: Decisamente il record di kill in semifinale, 17 uccisioni più vittoria fatta da uno dei nostri player! Pazzesco!

Le opinioni di Gigi

: Abbiamo sentito gli altri Capoclasse per capire se erano soddisfatti dei loro ragazzi. Tu, cosa ci racconti? Sei contento?: I miei ragazzi si stanno comportando molto bene, tra capoclasse scherzavamo sul fatto che non gli avessimo dato da mangiare, perché nelle semifinali avevano molta fame di kill: erano davvero aggressivi e hanno divorato la lobby!: Cosa ti aspetti dalla Finalissima?: Dalla finale mi aspetto grandi cose. La scorsa edizione abbiamo perso all'ultimo per un niente, ma quest'anno abbiamo player ancora più forti, bisogna credere in loro! Per scaramanzia comunque vincerà sicuramente Piazz!

Everyeye.it: Come ti è parsa questa seconda edizione?

Gigi: Fino ad ora abbiamo visto partite di altissimo livello e per la finale non può che migliorare. Tutti i ragazzi vogliono vincere e sono curioso di vedere come si comporteranno in finale!



Everyeye.it: Cosa ti ricorderai di queste semifinali?

Gigi: A mio avviso il momento più epico fino a questo momento è stato nell'ultimo giorno delle semifinali, quando un giocatore di VAPM stava per battere il record di kill di un player di Manu...eravamo tutti lì col fiato sospeso a guardarlo mentre cercava di uccidere chiunque vedesse. Alla fine, ce l'ha fatta!



Everyeye.it: I tuoi ragazzi invece come si sono comportati?

Gigi: Sono assolutamente soddisfatto del percorso dei miei ragazzi fin qui, ho molti giocatori qualificati alla finale e non vedo l'ora di vederli atterrare sull'isola e farsi valere!



Everyeye.it: Per la finale, cosa ti aspetti?

Gigi: In finale mi aspetto delle sorprese. Vedendo le semifinali ci siamo fatti tutti un po' un'idea su chi possano essere i favoriti, che sono fortissimi, ma non mi sorprenderebbe, se ci fossero dei colpi di scena. Che vinca il migliore!