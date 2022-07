2Watch School League: al via le semifinali!

Sono ufficialmente iniziate le semifinali della seconda edizione della 2WATCH School League, il torneo di Fortnite per gli studenti appassionati di videogiochi e maggiori di 14 anni. Dopo un lungo processo di selezione suddiviso in quattro eventi tenuti da altrettanti Capoclasse (qui il nostro speciale sulla 2Watch School League per saperne di più!), che ha visto partecipare centinaia di giocatori accaniti, è finalmente arrivato il momento della verità per i duecento sfidanti qualificati. Per seguire al meglio un'importantissima fase come questa delle semifinali, vi proponiamo una veloce guida all'evento, così da potervi preparare in vista dell'attesissima Grand Final che si giocherà il prossimo 1 agosto. Dunque, senza farvi aspettare oltre, ecco la struttura delle semifinali!



Le semifinali: la struttura

Come dicevamo, sono stati più di 500 i giocatori che hanno partecipato agli allenamenti tenuti da Piazz, VAPM, GIGIyt e ManuCDN: parliamo dei quattro Capoclasse che hanno organizzato e commentato altrettanti eventi da cui sono emersi 200 vincitori (50 per ogni istruttore), che sono riusciti a staccare il "Golden Ticket" per la fase a eliminazione diretta iniziata ieri pomeriggio. La pressione insomma si sta facendo sempre più insostenibile per coloro che sono ancora in gara, divisi peraltro in due gruppi da 100 contendenti l'uno.



Il Gruppo 1 è sceso nell'agone digitale ieri pomeriggio per la prima giornata e farà lo stesso anche oggi, come sempre in diretta sul canale Twitch di 2WatchTV. Il Gruppo 2, invece, inizierà la propria scalata nei due giorni successivi, ovvero Mercoledì 20 e Giovedì 21 luglio. Insomma, gli appassionati di Fortnite sapranno cosa fare durante questi assolati e roventi pomeriggi estivi.



Come si svolgono le Semifinali?

Assodato che i due gruppi composti da cento giocatori ciascuno si batteranno per raggiungere la finalissima prevista per il primo d'agosto, non ci resta che illustrare le modalità di svolgimento delle seminfinali. Ogni giornata di evento prevede tre partite e ciò significa che ciascun gruppo disputerà sei game in totale. A tal proposito, i due grandi collettivi sono stati formati mescolando un po' le carte e pescando giocatori dai quattro allenamenti da noi citati in precedenza.



Per quanto riguarda il Gruppo 1, si stanno sfidando i migliori 25 giocatori usciti dall'evento del Capoclasse Piazz; i Top 26-50 qualificati da quello di ManuCDN; la Top 25 di GIGIyt e coloro che si sono piazzati dal 26 al 50 nell'evento di VAPM. Nel Gruppo 2, invece, andranno a competere la Top 25 di ManuCDN e VAPM e le Top 26-50 di Piazz e GIGIyt.



La finale d'inizio agosto

Di questi 200 giocatori, solo cento potranno fregiarsi del titolo di finalisti della seconda edizione della 2Watch School League. In altre parole, la fase conclusiva della competizione sarà aperta solo a chi si sarà qualificato nelle rispettive Top 50 dei due gruppi. Rispetto alle semifinali, il format cambia un po'. La finalissima, infatti, sarà giocata su un totale di ben cinque game. Una Best of Five particolare, insomma, che porterà all'incoronazione di un unico dominatore della School League.



Vi ricordiamo, come di consueto, che l'intero evento potrà essere seguito comodamente su Twitch (e davanti a un condizionatore) in diretta sul canale ufficiale: 2WATCHtv. Per non perdere nulla, vi consigliamo di seguire il canale e salvarlo nei preferiti!