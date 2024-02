3 modi in cui Xbox e Game Pass potrebbero cambiare per sempre

Ormai non si parla d'altro: Phil Spencer ha qualcosa da dirci sul futuro di Xbox la prossima settimana e noi siamo pronti ad ascoltarlo. Nel frattempo però abbiamo ipotizzato alcuni possibili scenari legati al brand Xbox, provando a immaginare quale sarà la strada che imboccherà Microsoft Gaming in futuro.

Ciao Xbox, niente più console Microsoft

Questo è senza dubbio lo scenario più apocalittico dei tre e vede Microsoft abbandonare completamente il settore hardware. Del resto lo si dice da anni no? A Microsoft non importa vendere console, basta spingere il Game Pass, che è ovunque. Vero, ma in realtà l'hardware spinge i servizi e viceversa e non crediamo che il colosso di Redmond voglia rinunciare così facilmente ad un bacino di pubblico composto da decine di milioni di giocatori.

Sebbene Xbox Series X sembri vendere poco, ad oggi la console Microsoft dovrebbe aver raggiunto o superato quota 30 milioni di pezzi distribuiti (numeri stimati e non ufficiali), che non saranno i 50 milioni di PS5 e nemmeno le 140 milioni di Switch distribuite, ma si tratta pur sempre di ottimi numeri per un hardware venduto a prezzo premium, con Series S che continua ad essere una importante porta di ingresso al mondo Xbox.



Molti citano l'esempio di SEGA e del Dreamcast: nel gennaio 2001 la casa giapponese comunica l'uscita dal mercato delle console dopo quasi 20 anni. Ma quello era uno scenario del tutto diverso, con una azienda in forte crisi dopo oltre cinque anni di grandi perdite a causa degli scarsi risultati del Saturn e una serie di investimenti sbagliati (pensiamo al 32X, add-on per Mega Drive uscito nel 1995, che avrebbe dovuto trasformare la console a 16-bit in un hardware a 32-bit... a pensarci oggi, fantascienza) e una console potentissima, il Dreamcast appunto, che però faticava davvero a vendere.



Parliamo di appena 10 milioni di unità distribuite in tre anni. Microsoft potrebbe mantenere la linea hardware Xbox magari vendendo le console solo sul proprio store online o attraverso partnership con i retailer, in maniera simile a quanto accade con la linea Surface, che non può competere con iPad e altri device a basso costo ma non per questo è stata smantellata.

In ogni caso si parla già di una Xbox portatile in arrivo (presumibilmente sul modello di Steam Deck) e non scordiamoci i piani per Xbox Keystone e la Xbox di nuova generazione in arrivo tra il 2026 e il 2028.

Xbox Game Pass senza esclusive al day one

Questa è una ipotesi di cui si parla molto nelle ultime ore: Microsoft potrebbe togliere le esclusive al day one da Xbox Game Pass per rendere più sostenibile il servizio in abbonamento, che continuerebbe così a ospitare titoli third party e giochi Microsoft pubblicati però nel catalogo mesi dopo il lancio.

Questa manovra dovrebbe spingere le vendite dei singoli giochi e al tempo stesso permetterebbe alla compagnia magari di ridurre il prezzo dell'abbonamento, puntando su un costo più contenuto per spingere le sottoscrizioni. Avrebbe senso? Si e no. Sicuramente è un modo per alleggerire i costi di gestione ma un Game Pass senza esclusive Microsoft al lancio potrebbe perdere molto del suo appeal. Da più di cinque anni la compagnia sta spingendo sul fatto che le sue grandi esclusive sono disponibili nel servizio in abbonamento dal lancio, un claim promozionale forte che non può certo essere cambiato dall'oggi al domani, considerando anche i tanti prodotti in uscita nel prossimo futuro, tra cui Avowed, Senua's Saga Hellblade 2 (qui lo speciale su Senua's Saga Hellblade 2), Stalker 2, Microsoft Flight Simulator 2024 e tanti altri, già pubblicizzati come disponibili sin dal lancio su Game Pass. Da notare come sembra che il nuovo Call of Duty in uscita questo autunno non sarà su Game Pass al day one, secondo i rumor, così da non impattare sulle vendite del gioco, che ricordiamo genera anche entrate milionarie dalle sole vendite premium.

Giochi Microsoft su PlayStation e Switch, in anteprima su Xbox e Game Pass

Infine, arriviamo al nocciolo della questione: i titoli Microsoft usciranno anche su altre piattaforme, nello specifico PlayStation 5 e in alcuni casi su Nintendo Switch o Switch 2. Hi-Fi Rush dovrebbe essere il primo gioco ad inaugurare il nuovo corso di Microsoft, con a seguire Starfield, Indiana Jones e l'Antico Cerchio (qui l'anteprima su Indiana Jones e l'Antico Cerchio), e si parla anche di franchise come Halo e Gears in dirittura di arrivo su PlayStation 5.

Questa è la mossa più probabile, con Microsoft che potrebbe conservare un certo periodo di esclusiva su Xbox e Game Pass prima di pubblicare i suoi titoli anche altrove. Esempio: Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrebbe essere disponibile per tre o sei mesi solo su Xbox, PC e Game Pass per poi essere lanciato anche su PS5 (ripetiamo, queste tempistiche le abbiamo soltanto ipotizzate, quelle ufficiali potrebbero differire).



Esiste poi la possibilità che i giochi Microsoft possano essere lanciati in contemporanea su tutte le piattaforme (quindi anche su PlayStation 5 o Switch/Switch 2) mantenendo però la disponibilità su Game Pass al lancio per l'ecosistema Xbox. In altre parole, Fable (sempre per citare un titolo qualsiasi) potrebbe uscire in contemporanea su PS5, PC e Xbox, in questi ultimi due casi accessibile sin dal lancio nel catalogo del Game Pass. In questo modo Microsoft lascerebbe un benefit ai possessori di Xbox, ovvero quello di poter giocare al day one con i grandi titoli inclusi nell'abbonamento, che al contrario sulla console Sony dovranno essere acquistati singolarmente.

Bonus: Game Pass arriva su PlayStation 5 e Nintendo Switch

Infine, altro argomento di cui si parla molto, ovvero l'arrivo di Game Pass su PlayStation 5 e Nintendo Switch o Switch 2. Sebbene sia possibile, Sony e Nintendo hanno più volte detto di non essere interessati all'approdo di questo servizio sulle proprie piattaforme e il motivo è facile da capire. Se (e ribadiamo, se) Game Pass dovesse mai arrivare su queste piattaforme, sicuramente verrebbe privato dei nuovi giochi Microsoft disponibili sin dal day one. Del resto, fateci caso, servizi come Ubisoft Plus o EA Play non aggiungono prodotti nuovi al D1 su console, mentre ad esempio EA Play PRO disponibile solo su PC permette di giocare titoli come EA Sports FC 24 e altri sin dal lancio, senza ulteriori esborsi oltre il prezzo dell'abbonamento.

Bisogna considerare che le vendite dei singoli giochi garantiscono profitti anche a Sony e Nintendo, con i publisher che pagano preziose royalties, si pensi alle centinaia di milioni di dollari incassate da Sony con i soli download di Call of Duty da PlayStation Store. E questa è una fonte di guadagno irrinunciabile per un platform holder: Sony e Nintendo non permetteranno mai l'arrivo di grandi blockbuster tripla A al day one su un servizio in abbonamento disponibile sulla propria console. Il discorso cambia se pensiamo a produzioni più piccole, qualcuno ha detto Foamstars su PS Plus?