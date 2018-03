48h Gaming People: le clip dei migliori momenti del secondo giorno

A pochi minuti dalla chiusura ufficiale della maratona videoludica più provante di tutti i tempi, è arrivato il momento di spedire nell'etere anche la seconda vagonata di clip tratte dalla giornata conclusiva di 48h Gaming People. E mentre un'equipe di specialisti sta valutando lo mentale dei redattori, non possiamo fare a meno di ringraziarvi per essere stati con noi per online per questi due giorni e follia e drammatico disagio.

Alla prossima maratona, ragazzi. Grazie di tutto!



L'accusa di Bordone

Da sempre nemico della falsa informazione e delle menzogne che aleggiano nell'etere, Matteo Bordone lascia la casa di 48h Gaming People con un monito diretto alla gioventù internettiana. Una massima che già risuona tra le maglie della rete con incredibile potenza, forte di una saggezza imperitura. Dateci un amen, gente!

Guerra psicologica#2

Già provato da 30 ore di pesante alterazione del ciclo giorno-notte, senza considerare le barie bordate di disagio psicologico arginate durante la maratona, Francesco affronta l'esperienza VR di Bravo Team con grande audacia. Per supportare al meglio il miracolo dell'immersione, Alessandro cerca di avvolgere il collega in un bozzolo di rumori perfettamente direzionati, e prodotti con tecnologie di altissimo livello.

L'implacabile Ualone

Onorando i commensali di 48h Gaming People con la sua veneranda presenza, il maestro dei Souls affronta Bloodborne dando prova di grande capacità di pianificazione strategica. Peccato che l'indomabile audacia di Ualo gli imponga di affrontare l'avversario a testa bassa e in condizioni avverse. Una scelta che, per quanto onorevole, portano alla prematura dipartita del personaggio... di Alessandro.

Fossa VS Lisa

Determinato a svelare i segreti del traile interattivo del compianto PT, Francesco Fossetti affronta un'improbabile Discomfort Zone mattutina. Il risultato è scandito dagli urletti del coraggioso redattore che, già provato dalla prova atletica delle 48 ore, rischia il definitivo tracollo psicofisico.

Visioni mistiche

Dopo aver passato oltre un anno in compagnia del collega e guru della contemplazione mistica Alessandro Bruni, Francesco ha finalmente guadagnato la capacità di permeare gli strati più profondi della realtà ed elevare i propri sensi alla visione del divino. La scarsa esperienza di Francesco fa sì che il miraggio duri solo pochi secondi, ma gli effetti catartici sono immediatamente evidenti.

Er faina

La Yharnam che si profila nel salotto buono di 48h Gaming People è un luogo irto di pericoli e tradimenti in agguato. Non c'è riposo per i cacciatori, né pace. Il campo di battaglia del gioco di carte di Bloodborne impone che la lama venga guidata dall'astuzia e... vabbé, in due parole abbiamo barato, e di brutto.



Il seduttore definitivo

Indegni di assistere a una tale dimostrazione di maestria amatoria, il gruppo di 48h Gaming People osserva, ammirato, le doti da conquistatore del protagonista - nonché ideatore e produttore - di Super Seducer, un titolo che di propone come un efficace corso di avvicinamento alle grazie femminili. Tenete d'occhio l'audace gioco di mano di questo casanova barbuto: impossibile resistergli.



