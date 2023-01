5 cattive abitudini che non vorremmo più vedere nei videogiochi dal 2023

Si è da poco concluso un anno videoludico particolarmente intenso, che ha visto approdare in pompa magna titoli attesissimi come Elden Ring e God of War Ragnarök (qui trovate la nostra recensione di God of War Ragnarök), oltre a piacevolissime scoperte tra le produzioni più piccole (ma comunque ambiziose), merito anche della maggior diffusione dei servizi come Xbox Game Pass.



Come di consueto, dopo i bilanci di fine anno viene il momento dei buoni propositi per il futuro, delle aspettative e dei desideri. E in questo - è chiaro - al 2023 spetta anche il compito di segnare un punto di stacco da certe cattive abitudini. Ecco quindi cinque atteggiamenti che speriamo di non rivedere nei prossimi dodici mesi, tra dichiarazioni altisonanti, annunci prematuri e tanto altro.

Quando il troppo stroppia

La corsa sempre più smodata alla spazialità dei mondi virtuali ha fatto dell'open world uno dei volti più riconoscibili del videogioco moderno, tra produzioni in grado di incanalarne tutto il potenziale in esperienze ludicamente significative, ed altre - per quanto apprezzabili - meno attente a bilanciare l'offerta dei propri contenuti nel tentativo di prolungare artificiosamente le ore di gioco.

Ad oggi, nella sfida tra open world qualitativi e quantitativi - ne abbiamo parlato più approfonditamente nel nostro speciale sulla storia ed evoluzione dei giochi open world - sembrerebbe proprio che gli ultimi abbiano avuto la meglio, come dimostra il successo di Assassin's Creed Valhalla, titolo che forse più di tutti esemplifica l'idea di un'avventura affascinante ma anche dispersiva.



Non è tanto una questione di proporzioni. Del resto anche l'Interregno del pluripremiato Elden Ring si estende quasi oltre l'immaginabile, rimanendo tuttavia un sontuoso e profondo mosaico da svelare tassello dopo tassello. È piuttosto il modo in cui molti videogiochi oramai sfruttano l'impostazione a mondo aperto al solo scopo di dilatare la propria durata, arrivando a sacrificare sull'altare della longevità anche buone soluzioni di gameplay.

La tendenza è quella di riempire la mappa con attività che - nel tempo - si fanno sempre più insipide, quest secondarie dall'indubbio valore narrativo ed espedienti che mal si amalgamano con la struttura centrale del prodotto, restituendo un'esperienza diluita e poco organica. Quello che ci auguriamo per i prossimi esponenti di questa categoria è che si possa accantonare l'ambizione di creare il mondo più grande di sempre - o almeno, che chi voglia prendersi simili rischi abbia le spalle grosse per sostenerne il peso - in favore di un ritorno a esperienze più dense e bilanciate.

Comunicazione pre-lancio e consuete esagerazioni

Un'altra cattiva abitudine di cui vorremmo un po' tutti sbarazzarci è senz'altro quella tendenza a esagerare che, negli ultimi tempi, ha caratterizzato la comunicazione pre-lancio di alcuni titoli. Certo, i trailer di gioco - specialmente quelli d'annuncio - sono da sempre uno strumento di marketing privilegiato, e in un certo senso potremmo dire che farsi ammaliare un po' da scene di impatto ed effetti grafici spaccamascella sia parte del gioco, di un piacere dell'attesa quasi dannunziano.

Questo purché non si alzi a tal punto l'asticella da dover fare poi i conti con pesanti downgrade (grafici, ma anche di contenuto) e le rimostranze di un pubblico che, evidentemente, ci ha creduto un po' troppo. Per la stessa ragione sarebbe meglio evitare, in generale, reboanti affermazioni; il rischio non è solo quello di deludere amaramente le aspettative, ma anche di finire vittime di categorizzazioni fuorvianti, poco utili a descrivere la sostanza del gioco. Emblematico è il caso di The Callisto Protocol, che si è presentato come un "quadrupla A" alludendo così ad un nuovo, elevatissimo standard produttivo, salvo poi dimostrarsi un titolo certamente godibile ma non rivoluzionario (qui il nostro speciale sul caso dei giochi AAAA). Una comunicazione più morigerata, incentrata su quelli che sono gli aspetti reali del gioco, o anche sulla visione con cui è stato concepito, sarebbe decisamente più auspicabile sia per gli sviluppatori che per gli appassionati, che avrebbero più strumenti per crearsi delle aspettative in linea con le reali ambizioni e caratteristiche di un dato prodotto.

Approfondimenti o riempitivi?

Dai documenti sparsi qua e là negli ambienti claustrofobici di Resident Evil fino alla descrizione degli oggetti presenti nei souls di From Software, è tradizione consolidata quella di inserire dozzine di testi nei videogiochi, che nasce con l'utile scopo di fornire indicazioni sul contesto narrativo della vicenda, se non anche di dare concrete istruzioni a chi si è preso la briga di setacciare ogni angolo di mappa, e di leggere gli stralci di appunti riportati su di un qualche diario abbandonato.

Negli ultimi tempi, tuttavia, questa pratica ha assunto talvolta i tratti di un abbellimento fine a sé stesso. Tanto per capirci, le registrazioni che è possibile ritrovate nel mondo aperto di Halo Infinite sono un perfetto esempio: quasi del tutto inutili nel conferire concretezza all'universo delineato da 343 Industries, sono per lo più note vocali dal contenuto piuttosto anonimo e non riescono nella maggior parte dei casi ad approfondire con efficacia gli eventi narrati o a darci informazioni sensibili sulle fazioni in lotta.

E più in generale forse sono proprio i collezionabili - o meglio, l'uso che se ne fa - a rappresentare una cattiva abitudine. Nella storia recente infatti non molti sono i videogiochi che hanno saputo dare un senso alla caccia di extra, che sia per l'ottenimento di bonus annessi o per il loro effettivo peso narrativo. Per il futuro ci auguriamo pertanto di vedere più esempi virtuosi di buoni collezionabili, o di non vederne affatto se l'alternativa consiste nel ritrovarsi la mappa piena di riempitivi.

Il problema degli annunci

Come è noto, il 2022 ha visto una serie di rinvii (molto) importanti. Forspoken, Redfall, Hogwarts Legacy, Suicide Squad: Kill The Justice League, sono solo alcuni dei tanti titoli la cui finestra di lancio ha dovuto subire un improvviso slittamento all'anno venturo. Questo perché, nonostante il sentore di speranza che ha accompagnato il lascito di un più cupo 2021, gli strascichi della pandemia si sono fatti sentire ancora ma la questione non si ferma qui.

Non c'è bisogno di mettere sotto accusa la fatidica frase pronunciata da Jim Ryan, quel "we believe in generations" rivelatosi poi non in linea con la lineup di Sony. Di annunci disattesi il mondo videoludico ha fatto indigestione e ad un certo punto è sembrato quasi che non rispettare la data di lancio fosse la norma, portando a situazioni pittoresche.



Una su tutte, quella di Starfield, che avrebbe dovuto fare gli onori di casa Bethesda ed essere pubblicato il giorno dell'undicesimo anniversario di Skyrim, per essere poi rinviato al 2023, complice l'audacia di Todd Howard nel dichiarare che la sua data fosse "scritta con l'inchiostro e non a matita".

Non solo rinvii, comunque, ma anche annunci fatti troppo in anticipo rispetto al concreto stadio di sviluppo del titolo in questione - qualcuno ha detto Hellblade 2? - chiamano l'utenza ad attendere a lungo perfino per ottenere nuove informazioni in merito. Per non parlare poi dei lunghi silenzi nella fase post-lancio, capaci di gettare ombre sul supporto alle community di appassionati. Dal 2023 ci aspettiamo insomma che i reparti di marketing dei grandi publisher possano aggiustare il tiro e riuscire a comunicare in modo più preciso e, quando necessario, trasparente.

Contenuti aggiuntivi last minute

I DLC sono un'ottima strategia per rinnovare l'entusiasmo dell'utenza e farla così ritornare su di un titolo rilasciato tempo addietro, specialmente quando vanno ad aggiungere intere porzioni di gioco con attività e quest-line succose, com'è stato per The Witcher 3 con i suoi Hearts of Stone e Blood and Wine. Per tutti quei contenuti più leggeri, integrazioni di semplici modalità, armi o skin, ad esempio, il discorso presenta ulteriori sfaccettature. Chiamiamo in causa a tal proposito due giochi recentissimi, a partire da God of War Ragnarok, che nella prossima primavera si arricchirà col new game plus.

Pur col rischio di proporsi ai suoi estimatori in un periodo fitto di uscite, la nuova modalità andrà a proporsi quasi certamente con contenuti inediti, aggiungendosi a un'esperienza che - di base - resta completabile in ogni suo aspetto già da ora. Diverso è il discorso per The Callisto Protocol, in attesa della modalità New Game Plus, ma con un'aggravante: siccome i crediti disponibili nell'avventura non sono sufficienti a sbloccare molti dei potenziamenti più efficaci del gioco - incluse le modalità di fuoco secondarie delle armi - questa aggiunta tardiva assume molto più peso, proprio perché ad oggi, per provare nuovi strumenti di morte al meglio delle loro possibilità, si è costretti a ricominciare da zero il viaggio di Jacob. A nostro avviso, contenuti di questo tipo dovrebbero rientrare quanto più possibile nella finestra di lancio, in modo da "premiare" l'utenza in maniera più coerente, lasciando che sul lungo termine facciano invece la loro comparsa DLC ed espansioni atte a prolungare ulteriormente la permanenza degli appassionati in un mondo che hanno apprezzato.