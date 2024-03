I 5 fps più interessanti in arrivo con la grafica più realistica

Il fotorealismo non è più una chimera, come dimostrano questi cinque FPS con una super grafica già disponibili sul mercato, ma la verità è che ci sono ancora margini di miglioramento. I motori grafici di ultima generazione, Unreal Engine 5 su tutti, promettono ulteriori passi avanti in questa direzione, ed è per questo che osserviamo con vivo interesse questi sparatutto in prima persona che mirano ad imbastire delle esperienze in grado di meravigliare sul fronte visivo.

Unrecord

La rincorsa al fotorealismo più spinto ha condotto alla nascita degli FPS body-cam, un sottogenere che al momento vede in Unrecord il suo rappresentante più promettente.



Annunciato nell'aprile del 2023, si trova ancora nel pieno dello sviluppo presso Drama, uno studio francese di recente istituzione, e ha fatto tanto parlare di sé per l'incredibile resa grafica ottenuta seguendo la ricetta dell'FPS body-cam perfetto: modelli poligonali dettagliati, texture ad alta risoluzione, materiali di alta qualità e illuminazione all'avanguardia opportunamente conditi con un sapiente impiego della telecamera virtuale.

Nel corso dell'avventura, che gli sviluppatori promettono di impreziosire con un complesso sistema di dialoghi e dilemmi morali, il protagonista è chiamato ad investigare su una serie di casi criminali e confrontarsi con un nutrito cast di personaggi. Gli autori promettono meccaniche di gameplay innovative e un sistema di shooting unico, ma la più grande attrattiva dell'operazione risulta essere il realismo con cui Unrecord, coadiuvato dall'Unreal Engine 5, porta a schermo le movenze del poliziotto, l'oscillazione della telecamera, l'azione di gioco e le ambientazioni che fanno da sfondo alla vicenda. Sembra davvero di assistere alle riprese delle body cam reali, con il plus di poter controllare l'azione in prima persona.



L'uscita è ancora lontana e Unrecord ha ancora molto da dimostrare, ma il materiale diffuso fino ad oggi (avete visto il trailer di Unrecord?) gli ha fatto guadagnare tutta la nostra attenzione.

ILL

Seguiamo con vivo interesse ILL fin dal gennaio del 2021, quando è stato svelato per la prima volta dal Team Clout attraverso una campagna di raccolta fondi su Patreon. Presentato come un survival horror story-driven in prima persona, intende trasportare i giocatori in un insediamento che ha visto la sua tranquilla e pacifica routine venire interrotta dalla follia sanguinaria di orrifiche creature di vario genere e forma.

La produzione in Unreal Engine 5 sembra vivere di alta tensione, favorita dalle vette visive importanti suggerite dal materiale sino ad ora mostrato e da quello che sembra essere un avanzato sistema di smembramenti, che consente di mutilare gli abomini che danno la caccia al protagonista. In base alle loro dimensioni, le armi influenzano le animazioni delle mani e possono andare incontro a malfunzionamenti, richiedendo dunque un'attenta manutenzione.



I video e gli scatti condivisi fino ad oggi, incluso questo video gameplay di ILL, tratteggiano i connotati di un'esperienza altamente realistica che chiunque di noi preferirebbe non vivere mai nel mondo reale. Il titolo è attualmente privo di una data d'uscita, ma è già su Steam con una pagina tutta sua dove promette anche un'Intelligenza Artificiale avanzata e un mondo fisicamente credibile e ricco di interazioni, caratteristiche che hanno contribuito a spedirlo nella nostra lista degli osservati speciali.

Deppart

Sulla scia di ILL e Unrecord è spuntato fuori anche Deppart, uno sparatutto horror in prima persona ad alto tasso di realismo con movimenti credibili e combattimenti intensi, dove un solo colpo è sufficiente a decretare il game over. Sviluppato da N4bA, già autore di 9 Child Street, Deppart è ancora allo stadio di prototipo, ma a differenza dei due titoli citati in precedenza può già essere provato grazie ad una demo scaricabile gratuitamente da Itch.io.

Bastano solo dieci minuti per completarla, ma l'esperienza, ambientata in un edificio abbandonato popolato da creature terrificanti, si rivela incredibilmente intensa e sconsigliata ai deboli di cuore. Come potete vedere nel primo video gameplay di Deppart, l'illuminazione e i movimenti del protagonisti appaiono già di ottimo livello, e speriamo possano migliorare ulteriormente. Deppart non ha goduto di una presentazione in pompa magna e per il momento il suo sviluppo prosegue lontano dai riflettori. Non ha ancora debuttato su Steam, ma continueremo a seguirlo nel prossimo futuro.

Bodycam

Giungiamo quindi a Bodycam, attualmente in sviluppo presso Reissad Studio, una minuscola realtà formata da due appassionati di videogiochi francesi di 17 e 20 anni. Il gioco si differenzia da Unrecord perché è votato al multigiocatore, pur conservando il pallino per il fotorealismo spinto.

Due squadre di giocatori sono chiamate a scontrarsi all'interno di mappe modellate con le più recenti tecnologie offerte dall'Unreal Engine 5 che, assicurano gli autori, metteranno in ginocchio i PC più attempati. Il gioco si trova ancora in Alpha, ma sono già disponibili i requisiti di sistema, che contemplano solamente GPU dalla NVIDIA RTX 2070 8GB (e affini) in su.



L'estremo realismo dell'esperienza si ripercuoterà anche sul gameplay, il quale offrirà ben pochi sconti ai più disattenti e alle squadre incapaci di mettere in atto un'adeguata pianificazione tattica.

Squadron 42

Fino ad ora abbiamo analizzato videogiochi provenienti da realtà piccoline e indipendenti, ma adesso spostiamoci sui lidi di Cloud Imperium Games e del suo Squadron 42, esperienza single player standalone a cavallo tra sparatutto in prima persona e simulazione spaziale calata nel più ampio universo di Star Citizen.

Il team di sviluppo si sta prendendo tutto il tempo necessario per completare un'esperienza che, visto anche l'ingente budget racimolato per realizzarla, non può permettersi in alcun modo di disattendere le aspettative. Squadron 42 è stato annunciato per la prima volta nel 2012 come parte di una campagna Kickstarter e nei piani originari avrebbe dovuto vedere la luce già nel 2014. Il progetto è tuttavia cresciuto a dismisura, venendo rinviato più e più volte fino a data da destinarsi. Finalmente alcuni mesi fa il team ha annunciato d'aver completato i contenuti e dato il via alla fase di rifinitura.



In tutti questi anni lo Star Engine, motore di gioco basato su una versione altamente modificata dell'Amazon Lumberyard, è stato ripetutamente aggiornato per stare al passo dei tempi, e a giudicare dal video di gameplay di Squadron 42 mostrato all'ultimo Citizencon appare in forma smagliante. L'esperienza si preannuncia altamente cinematografica e realistica con la partecipazione di attori del calibro di includes Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Mark Strong, Andy Serkis e John Rhys-Davies, giusto per citarne alcuni.

Moon Mistery

Restiamo nello spazio per parlare di Moon Mistery, uno sparatutto in prima persona per giocatore singolo con protagonista un astronauta chiamato a scoprire i segreti e i misteri celati sotto la superficie lunare.

Nella storia imbastita dai creatori di Moon Mistery, l'umanità è tornata sulla Luna molteplici volte fino a costruire delle basi di ricerca per ispezionare le profondità del satellite. Le meccaniche da sparatutto vanno a mescolarsi con puzzle ambientali, investigazioni e fasi esplorative conducibili a bordo di veicoli, i quali devono inevitabilmente sottostare alle differenti condizioni di gravità.



I filmati e le immagini condivise fino ad oggi ampliano il respiro dell'esperienza ben al di là della sola superficie lunare, dal momento che si intravedono anche delle sezioni sulla Terra, nel cosmo a bordo di navicelle e in altri luoghi alieni. Il lancio di Moon Mistery è previsto per il 2024 su PC.