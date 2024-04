5 giochi brutti che però ci piacevano davvero tanto

Quante volte nella nostra carriera di videogiocatori siamo incappati in un titolo con spigoli evidenti, o proprio brutto? Tali prodotti conducono a due esiti differenti: li dimentichiamo prima di subito, senza mai più pensarci, oppure realizziamo di averli apprezzati più del previsto, complici delle loro caratteristiche specifiche o delle nostre motivazioni personali. Vogliamo dare spazio a cinque giochi problematici che, a doverlo confessare, ci sono piaciuti e ci hanno fatto divertire, da Van Helsing e The Punisher, fino a Crash Twinsanity.

Enter the Matrix

Potremmo star qui a enumerare le imperfezioni grafiche del gioco, le ruote esagonali delle auto, o le inconsistenze della storia, parallela a quella narrata nel film Matrix Reloaded e con protagonisti Ghost e Niobe. Eppure Enter the Matrix ci ha dato la possibilità di prendere parte a intensi scontri a rallentatore - previa attivazione del focus - in cui era possibile utilizzare non solo differenti armi da fuoco, ma anche le mosse di arti marziali che avevamo tanto amato nelle pellicole al cinema.

Corse sui muri, calci acrobatici e nemici spediti a qualche metro da terra: l'action adventure di Shiny Entertainment riusciva a far dimenticare i suoi tanti spigoli e le vistose incertezze dell'IA dei nemici, immergendo i videogiocatori appassionati di Matrix in quel mondo così peculiare, dove rischio e spettacolo procedevano di pari passo. Ciliegina sulla torta, alcune sezioni dell'avventura cambiavano in base al protagonista selezionato, con la donna che ad esempio era solita guidare i veicoli mentre Ghost teneva a bada le minacce con le armi da fuoco.

Van Helsing

I film coi mostri di Stephen Sommers, pensiamo a La Mummia e a Van Helsing, hanno fatto sorridere e intrattenuto milioni di spettatori. Tra questi c'erano chiaramente anche dei videogiocatori, che ben volentieri hanno messo le mani sui tie-in imperfetti a essi legati, che però in qualche modo riuscivano a incapsulare gli elementi che avevano reso appassionanti i film (qui il nostro speciale sui tie-in a base di mostri).

Il Van Helsing sviluppato da Sapphire riproponeva a grandi linee il racconto visto al cinema, mentre in materia di gameplay guardava a un mostro sacro uscito alcuni anni prima: Devil May Cry. Il viaggio in Transilvania dell'alter-ego di Hugh Jackman non offriva un'esperienza ludica qualitativamente paragonabile a quella dei giochi di Capcom, cadeva nella gestione della telecamera, e non brillava sempre in merito alle animazioni.



Ci chiamava però a combattere vampiri, lupi mannari e altri abomini con strumenti di morte degni di Van Helsing, tra fucili elettrici, mitragliatrici gatling e balestre a ripetizione. Il tie-in inoltre aveva un buon comparto grafico, grazie a cui portava in scena gli scontri con Velkan, Mister Hyde, Dracula e il Mostro di Frankenstein. Già la possibilità di affrontare queste bestie leggendarie era un buon motivo per vestire i panni de "la mano sinistra di Dio".

The Punisher

Il The Punisher della compianta Volition era tutt'altro che un capolavoro. I suoi livelli lineari e il gamplay con poche variazioni non riuscivano a scacciare l'ombra della ripetitività, eppure la campagna omicida di Frank Castle aveva delle frecce al proprio arco per irretire i giocatori, soprattutto se appassionati delle avventure a fumetti di casa Marvel, complice la presenza nell'avventura di personaggi come Iron Man, Nick Fury, Kingpin e Bullseye.

Memori ancora di quello Spider-Man 2 che così tanto li aveva fatti divertire col suo traversal a base di ragnatele, gli appassionati si ritrovavano tra le mani una produzione ben lontana da quelle tipicamente connesse alla Casa delle Idee. Il poco affabile Punitore compiva continue atrocità ai danni dei nemici, con fucili a pompa, mitragliatrici pesanti o impugnando grossi coltelli e pistole.



Le esecuzioni ambientali si facevano via via più sanguinose, e includevano l'uso di trapani, di friggitrici piene di olio bollente o la gentile collaborazione di uno squalo enorme. Ancora ricordiamo la missione in cui Frank sgusciava fuori dalla bara di un gangster durante il suo funerale per far secchi familiari e sottoposti (qui il nostro speciale su The Punisher).

Crash Twinsanity

Quella di Crash Twinsanity è una storia di tanto potenziale sprecato, a causa di uno sviluppo non facile e dai tempi ristretti. Le sezioni di platforming non proprio ispirate, le incertezze della telecamera e, su tutti, i controlli non pienamente responsivi, hanno avuto un impatto non trascurabile sulla piacevolezza dell'esperienza ludica, eppure se oggi arrivasse un porting di Twinsanity per le macchine moderne lo giocheremmo ancora e ancora.

Per quale motivo? Crash e il suo arcinemico Cortex dovevano fare squadra per contrastare i due diabolici pappagallini dello scienziato, finiti in una dimensione oscura e divenuti malvagi. Il gioco era scritto molto meglio di qualsiasi altro capitolo di Crash, con personaggi più approfonditi e meglio caratterizzati, al centro di continue gag che sapevano generare anche grasse risate.



Ottimamente doppiata nella nostra lingua (qui il nostro speciale sui giochi ben doppiati in italiano), l'avventura ci permetteva di incontrare la direttrice dell'Accademia del Male, Madame Amberley, la ben poco dolce nipotina di Cortex, Nina e tanti volti vecchi e nuovi, in un viaggio multidimensionale accompagnato da una colonna sonora che ad oggi resta tra le più ispirate di sempre per un videogioco, interamente realizzata a cappella dalla band Spiralmouth.

Jaws Unleashed

Jaws Unleashed di Appaloosa Interactive è l'esempio perfetto tra quelli da noi presi in esame. Nell'anno del suo debutto si è guadagnato un premio dai colleghi di GameSpot, che lo hanno definito "il peggior titolo che tutti hanno giocato del 2006". Non ci frega niente della trama poco interessante, di una telecamera con seri problemi, o degli obiettivi cringe, come lanciare barili esplosivi contro le persone in spiaggia: potevamo finalmente controllare un gigantesco squalo degno di quello di Steven Spielberg ed essere noi i predatori.

Il vorace protagonista mutilava senza sforzi i natanti, mentre i suoi occhi roteavano all'impazzata. Piccole imbarcazioni, temibili orche, balene e perfino elicotteri non potevano nulla contro la creatura, che poteva persino eseguire mosse speciali e ordire piani intelligenti per mettere in difficoltà i suoi nemici umani. La ciliegina sulla torta erano le sonorità che accompagnavano i cenoni di Natale anticipati, tipiche dei film di Jaws. A questo punto lasciamo la parola a voi: quali sono i videogiochi problematici o brutti, che però vi sono piaciuti lo stesso? Ditecelo nei commenti.