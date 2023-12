5 giochi horror che potrebbero stupire nel 2024: teneteli d'occhio

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Il prossimo anno sembra essere particolarmente ricco a livello di uscite e non mancano nuovi giochi per tutti i gusti. A tal proposito, anche gli appassionati di horror dovrebbero ricevere pane per i loro denti. Sono molti i titoli appartenenti al genere che dovrebbero fare il loro debutto nel corso del 2024 e alcuni di questi promettono molto bene. Non indugiamo oltre e andiamo alla scoperta dei viaggi del brivido più interessanti tra quelli previsti entro la fine del prossimo anno.

Alone in the Dark

C'è grande curiosità per il nuovo Alone in the Dark, ultimo episodio di una serie storica che qualsiasi appassionato di giochi horror conosce. Anziché proporre un sequel o un episodio inedito, gli sviluppatori hanno deciso di optare per un reboot che rielaborasse la storia dei primi capitoli. Proprio come nell'originale Alone in the Dark, anche il reboot permetterà all'utente di scegliere se vestire i panni di Edward Carnby o Emily Hartwood.

In questo caso, però, a prestare volto e voce ai due protagonisti saranno due attori molto conosciuti dal pubblico: David Harbour e Jodie Comer. Ovviamente il gameplay è più simile ai survival horror moderni e, di conseguenza, le schermate fisse che hanno ispirato anche Resident Evil cedono il passo ad una telecamera in terza persona. Per chi non lo sapesse, il gioco ha subito proprio di recente un doppio rinvio ed ora è previsto per il prossimo marzo 2024. Nel frattempo, però, è possibile godersi il prologo della storia con protagonista la giovanissima Grace Saunders, dal momento che è disponibile in via gratuita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (qui la prova della demo di Alone in the Dark).

ILL

Fra le produzioni horror più interessanti in assoluto troviamo anche ILL, un survival horror che promette davvero bene. Il titolo firmato Team Clout inc. non è affascinante solo per via della sua ambientazione, che consiste in un insediamento popolato da mostruosità di ogni tipo, ma anche per il suo gameplay. Gli sviluppatori hanno infatti promesso un grado di interazione con i nemici altissimo, al punto che potremo sbizzarrirci a smembrarli in molteplici modi (in base al punto del corpo colpito si procureranno danni specifici).

Potremmo ad esempio sparare ad una gamba del mostro di turno per farlo restare a terra agonizzante e impedirgli di seguirci, oppure spezzargli un arto per evitare che possa attaccare. Al fianco di questa componente dovrebbe esserci anche un gunplay che punta al realismo, con bocche da fuoco che si comportano in modo diverso e possono essere personalizzate grazie al crafting. A chiudere il cerchio troviamo un comparto grafico che si avvale delle tecnologie all'avanguardia dell'Unreal Engine 5. Insomma, si tratta di un prodotto da tenere d'occhio tra quelli in arrivo prossimamente. Se volete saperne di più sul progetto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di ILL.

The Casting of Frank Stone

Annunciato sul palco dei The Game Awards 2023, The Casting of Frank Stone è il progetto nato da un accordo fra i creatori di Dead By Daylight e Supermassive Games. Come potete facilmente immaginare, si tratta di un gioco single player con le caratteristiche delle principali produzioni del team di sviluppo (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology e The Quarry) ma ambientato nell'universo del titolo multiplayer asimmetrico.

Per il momento, sappiamo che la trama del gioco si basa sul classico gruppo di ragazzi che, per una serie di vicissitudini, si ritroverà all'interno di un'acciaieria dell'Oregon in cui si sono consumati terribili delitti. Come ogni titolo Supermassive Games che si rispetti, l'avventura avrà un'impostazione cinematografica e l'utente dovrà prendere spesso e volentieri decisioni che avranno un impatto sugli sviluppi della trama e, perché no, sul destino dei protagonisti. Per adesso non conosciamo ancora la data d'uscita del gioco, ma gli addetti ai lavori intendono farlo uscire entro la fine del 2024.

Silent Hill 2 Remake

È sparito dai radar da un po' di tempo, ma tra gli horror che dovrebbero arrivare nel corso del 2024 c'è anche il remake di Silent Hill 2.

Il progetto è in sviluppo presso Bloober Team, lo studio di The Medium e Layers of Fear al quale Konami ha affidato questo arduo compito. Stando a quanto dichiarato dalla software house che sta lavorando al rifacimento del leggendario videogioco horror, si tratta di un prodotto molto fedele all'originale, sebbene si avvalga di un comparto grafico moderno e di alcune modifiche al gameplay che includeranno anche un cambio della telecamera. Anche in questo caso non abbiamo informazioni sulla data d'uscita, ma gli sviluppatori hanno promesso proprio di recente che il 2024 sarà un grande anno per Silent Hill 2 Remake. In altre parole, l'atteso rifacimento potrebbe finalmente vedere la luce entro i prossimi 12 mesi su PS5 e PC.

Reveil

Altro horror da non sottovalutare è Reveil, che fa dell'ambientazione il suo principale punto di forza. Si tratta di un thriller psicologico narrativo con visuale in soggettiva che mette il giocatore nei panni di Walter Thompson, un uomo il cui lavoro era quello di costruire palcoscenici del circo dei fratelli Nelson durante gli anni '60. Per qualche strana ragione, la moglie e la figlia del protagonista spariscono nel nulla e Walter è costretto ad affrontare enigmi e altre situazioni surreali in scenari che si rifanno al circo e che, di conseguenza, rappresentano lo sfondo perfetto per un horror.

Gli sviluppatori promettono non solo un'avventura ricca di tensione, ma anche ambienti ispirati al circo degli anni ‘60 riprodotti con grande fedeltà, accompagnati da manifesti e documenti che rendono tutto più coinvolgente. A chiudere il cerchio troviamo l'utilizzo di Unity che, a giudicare dal materiale mostrato, è stato impiegato piuttosto bene e permette al gioco di sfoggiare un comparto grafico all'altezza del compito.