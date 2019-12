5 giochi PC scontati su Steam e Epic Game Store

Dopo aver divorato i nostri risparmi tentandoci con forti sconti su videogiochi e console in occasione di Black Friday e Cyber Monday, i principali colossi dell'industria dell'intrattenimento digitale si coalizzano per intaccare ulteriormente le nostre finanze con i Saldi Natalizi di Steam ed Epic Games Store. Per aiutarvi a non perdere la bussola nella giungla delle iniziative promozionali che interesseranno due tra i più grandi store videoludici del mercato PC da qui a inizio 2020, ci focalizzeremo prevalentemente su cinque titoli che spiccano per l'entità dello sconto applicato.

Fallout 4 - 8.99 euro su Steam

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua uscita, Fallout 4 continua ad essere uno dei videogiochi più popolari tra gli utenti PC, vuoi per la mostruosa offerta contenutistica che lo caratterizza, vuoi per le infinite opportunità garantite dalla scena dei modder che continua a sfornare espansioni gratuite. Non è un caso, quindi, se lo ritroviamo ciclicamente in cima alle classifiche di vendita su PC, grazie a promozioni che consentono agli appassionati di GDR di recuperare il quarto capitolo della storica serie a marchio Bethesda.

Lo sconto del 70% applicato sulla versione base di Fallout 4 in vendita su Steam porta il kolossal post-apocalittico di Todd Howard al prezzo irrisorio di 8,99 euro. Sempre nel listino dei Saldi di Natale di Steam troviamo anche la Game of the Year Edition di Fallout 4 che, al prezzo di 18,79 euro (-67%), permette di accedere a tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio, compresa l'espansione Far Harbor.



Recensione di Fallout 4

Sekiro: Shadows Die Twice - 38.99 euro su Steam

L'ultimo titolo di From Software è il fresco vincitore del premio del Gioco dell'Anno assegnato dalla giuria dei The Game Awards 2019: anche grazie alla cassa di risonanza mediatica del GOTY, l'epopea soulslike del Lupo è destinata a calamitare le attenzioni di chi guarda alle offerte natalizie di Steam per cercare succulente occasioni di risparmio e rimpolpare la propria collezione.

I 38,99 euro necessari per inserire nella ludoteca di Steam la versione PC di Sekiro rappresentano una cifra decisamente interessante per avvicinarsi all'ultima opera di Miyazaki, e scoprire così un'intrigante ed efficacissima variante del sottogenere dei soulslike. Con il suo sistema di combattimento tarato al millimetro, un comparto artistico a dir poco sublime e delle memorabili sfide con i boss, ogni ora trascorsa nel violento microcosmo nipponico di Shadows Die Twice saprà ripagarvi della fatica patita nel progredire lungo l'avventura.



Recensione di Sekiro Shadows Die Twice

Star Wars: Jedi Fallen Order - 49,79 euro su Steam ed Epic Games Store

Al festival dei saldi PC di fine anno non poteva certo mancare Electronic Arts che, con Jedi Fallen Order, non si limita a cavalcare l'onda dell'uscita del film Star Wars L'Ascesa di Skywalker ma, al contrario, riesce a costruire un'opera interattiva tra le più riuscite di questo 2019 ormai prossimo alla conclusione.

Il 17% di sconto applicato sul prezzo di listino abituale porta l'action adventure di Respawn Entertainment ad essere venduto a 49,79 euro sia su Steam che su Epic Store. Non si tratta certo di una riduzione di prezzo eclatante, ma se consideriamo che il titolo ha visto la luce dei negozi solo il 15 novembre scorso, la promozione diviene un incentivo sufficiente per invogliarci a partire insieme al giovane padawan Cal Kestis in una delle migliori esperienze videoludiche ambientate nell'universo ideato da George Lucas.



Recensione di Star Wars Jedi Fallen Order

Borderlands 3 - 38.99 euro su Epic Games Store

I Cacciatori della Cripta sono tornati, e con loro quel mattacchione danzerino di Claptrap: Borderlands 3 si è fatto attendere per molti anni e la sua uscita, avvenuta a metà settembre su PC e console, è stata celebrata come un grande evento dalla fanbase. A tre mesi di distanza dalla release, grazie allo sconto del 35% offerto da Epic Games Store, è possibile acquistare Borderlands 3 al costo davvero invitante di 38,99 euro.

Il looter shooter di Gearbox è un gioco dal gameplay scattante e dinamico, caratterizzato da una formula inesauribile e sempre divertente, capace di riproporre un umorismo e una vivacità davvero irresistibili. Borderlands 3 è un prodotto spassosissimo se affrontato da soli, ma ancora più accattivante se vissuto in compagnia di amici: uno sparattutto esagerato e ricchissimo, da non lasciarsi sfuggire.



Recensione di Borderlands 3

Metro Exodus - 19.99 euro su Epic Games Store

Da qui a inizio gennaio è possibile acquistare la versione PC di Metro Exodus su Epic Games Store a soli 19,99 euro, con un taglio netto del 50% sul prezzo di listino che, volendo, può essere cumulato con il bonus di 10 euro previsto per gli acquisti multipli effettuati nel negozio durante i saldi natalizi. A queste condizioni, solo chi è allergico agli sparatutto singleplayer può dirsi immune al richiamo del kolossal di 4A Games e Deep Silver.

Anche senza aver esplorato i vicoli mortali della metropolitana di Mosca ed aver vissuto i precedenti incubi post-apocalittici di Artyom, la nuova formula sandbox e il contesto narrativo trasformano Exodus in un valido capitolo d'esordio per chi, magari, si avvicina solo adesso a questa serie. Una longevità piuttosto densa, la grande personalizzazione dell'equipaggiamento, scenari estremamente variegati e una storia ben raccontata concorrono a creare uno dei migliori shooter di quest'annata.



Recensione di Metro Exodus