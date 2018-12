5 giochi PS4 in offerta per Natale sul PlayStation Store

E' iniziato il secondo round dei Saldi di Natale sul PlayStation Store: Sony ha deciso quest'anno di proporre le sue offerte natalizia in tre diverse "ondate" per i primi tre weekend di questo mese. Fino all'11 dicembre sarà dunque possibile acquistare una selezione di giochi per PS4 a prezzi scontatissimi, l'elenco completo è disponibile a questo indirizzo, noi ne abbiamo selezionati cinque particolarmente interessanti e dal buon rapporto qualità/prezzo. Come sempre, lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è aperto alle vostre segnalazioni.

Fallout 4 a 9.99 euro

Se non avete adorato particolarmente la svolta multiplayer di Fallout 76 ma non volete rinunciare all'ambientazione post apocalittica potete acquistare Fallout 4, quarto episodio "regolare" della serie Bethesda, uscito nel 2015 e accolto positivamente da pubblico e critica. L'edizione in vendita è quella Standard, priva quindi di DLC o contenuti aggiuntivi, mancanza comunque ampiamente compensata dal costo ridotto del 66% rispetto al prezzo di listino.

God of War Edizione Digitale Deluxe a 29.99 euro

Durante i Game Awards God of War è stato premiato come miglior videogioco del 2018, quale miglior occasione dunque per acquistare la nuova avventura di Kratos, nel caso non lo abbiate già fatto? La Digital Deluxe Edition include il gioco completo, il Set Armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio, fumetto e artbook digitale targati Dark Horse e un tema dinamico per la schermata HOME, tutto a 29.99 euro anzichè 69,99 euro.

Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 29.99 euro

Come nel caso di God of War, anche per Detroit Become Human vi segnaliamo la Digital Deluxe Edition in offerta ad un prezzo più conveniente rispetto alla versione standard. Questa edizione da collezione digitale include, oltre la gioco, artbook a colori in PDF, colonna sonora, avatar, due temi dinamici per la schermata HOME e una copia di Heavy Rain (gioco completo) per PlayStation 4.

Shadow of the Tomb Raider Croft Edition a 49.99 euro

La demo pubblicata da Square Enix a metà settimana ha permesso ai giocatori di avere un piccolo assaggio di Shadow of the Tomb Raider, mettendo a disposizione il primo capitolo dell'avventura. Se dopo aver provato il gioco avete deciso di acquistare l'ultima avventura di Lara Croft, questo è il pacchetto giusto per voi: la Croft Edition include il Season Pass, tre armi e costumi extra, pacchetto di potenziamento delle abilità e la colonna sonora originale di SOTR.

Far Cry 5 Gold Edition a 49.99 euro

Ai Game Awards Ubisoft ha annunciato Far Cry New Dawn, sequel standalone di Far Cry 5, titolo che potrebbe essere arrivato il momento di recuperare grazie ai Saldi di Natale del PlayStation Store. La Gold Edition è l'edizione più completa in assoluto e include vari contenuti bonus tra cui il Season Pass, Far Cry 3 Classic, il Pacchetto Caccia Grossa, Pacchetto Asso dei Cieli, due skin per le armi e il Pacchetto Esplosivi & Caos.